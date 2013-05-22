- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 13:17
Тур де Франс (Tour de France), французский Гран-тур, пройдёт с 1 по 24 июля 2022 года. Организаторы гонки, ASO, объявили две профессиональные команды (ProTeam) - B&B Hotels – KTM и TotalEnergies (Fra), которые получили приглашения на Тур де Франс-2022. Также команды Alpecin – Fenix (Bel) и Team Arkea – Samsic (Fra), как лидеры командного рейтинга UCI ProTeams 2021 года, примут участие в гонке вместе с 18 командами Мирового Тура (UCI World Tour).
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