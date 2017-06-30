Тур де Франс-2019. Альтиметрия маршрута

106-й выпуск Тур де Франс (Tour de France) стартует 6 июля 2019 года в Брюсселе (Brussel). Маршрут Тур де Франс-2019 протяжённостью 3480,3 км проложен против хода часовой стрелки через Вогезы, Массив Централь, Пиренеи, равнины юга Франции и Альпы и пройдёт по территории Бельгии и Франции. Первая неделя с участками брусчатки и командной разделкой в Бельгии, Вогезами и Массивом Централь. Вторая неделя - горная, с покорением Турмале и индивидуальной разделкой между горными этапами в Пиренеях. Третья неделя - высокогорные вершины Альп. По традиции финиширует французский Гран-тур в Париже на Елисейских Полях. Впервые в истории Тур де Франс (Tour de France) финиши трех этапов расположены на высотах выше 2100 м над уровнем моря. Пелотон на старте составит 176 человек, среди которых практически все сильнейшие генеральщики, спринтеры и однодневщики Мирового Тура, а также 4-х приглашенных проконтинентальных команды.

06.07 Суббота. Этап 1: Брюссель - Брюссель (Шато де Лакен), 194,5 км

Брюссель (Brussel (фр. Bruxelles), столица Брюссельского столичного региона и Бельгии) принимает и старт и финиш первого этапа Тур де Франс-2019. В последний раз Брюссель принимал старт этапа в 2010 году. А Гранд Депар (Grand Départ) Большой Петли Брюссель принимал в 1958 году.

Из центра города пелотон отправится на запад и, развернувшись на юг и далее на восток, через 42 км со старта окажется у подножия знаменитого подъёма Тура Фландрии - Мюр ван Гераардсберген (Muur van Geraardsbergen) он же Мюр де Граммон (Mur de Grammont), он же Мюр-Капельмюр, подъем 3-й категории, протяжённость 1,2 км, 17-110 м, перепад 93 м, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 20% .

Это будет первый категорийный подъем на Тур де Франс-2019, и сразу же 3-й категории, первый гонщик на вершине станет первым обладателем белой майки в красный горох по итогам этапа.

После короткого спуска снова вверх на Босберг (Bosberg), подъем 4-й категории протяжённость 1,0 км, 36-103 м, перепад 67 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 11%.

Связка подъемов Мюр ван Гераардсберген и Босберг завершала в этом году классику "Омлоп Хет Ниусблад" (Omloop Het Nieuwsblad) , где победу одержал Зденек Штыбар. И не забудем про брусчатку. В последний раз данную связку подъемов на Тур де Франс преодолевали в 1992 году.

Последующие 70 км проложены на юго-восток по слабопересеченной местности. Доехав до Шарлеруа (Charleroi), пелотон повернёт на север. На 118 км начнется сектор брусчатки протяженностью 1,9 км - сектор Тимеон (Secteur pavé de Thiméon).

На 125 км маршрута расположен промежуточный спринт, первый на Тур де Франс-2019. После 35 км по слабопересеченному рельефу дорога плавно дорога начнет поворачивать на запад. Чем ближе к Брюсселю, тем более заметным станет рельеф трассы.

Заключительные 500 м этапа в тягун со средним градиентом 5%, что станет неприятным сюрпризом для чистых спринтеров и даст шанс однодневщикам, к стенам Лакенского дворца (Chateau de Laeken). Победитель этапа становится обладателем первой желтой майки лидера генеральной классификации Тур де Франс-2019, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол.

Таким образом, на первом этапе Тур де Франс-2019 велогонщики проедут почти 200 км по узким и богатым дорожной архитектурой улицам городов и поселений, расположенных южнее Брюсселя, где их путь будет осложнён участками брусчатки, многочисленными поворотами и небольшими стенками. Также не забудем о возможных ветрах.

Для команд генеральщиков, главным будет сберечь своих капитанов, а команды, нацелившиеся на этапы, могут устроить гонки с эшелонами.

В последний раз Брюссель принимал финиш этапа в 2010 году, тогда победу одержал Алессандро Петакки.

Если этап будет развиваться по классическому сценарию, то со старта уедет отрыв, который пелотон во главе со спринтерскими командами будет держать под контролем. А спринтеров на Тур де Франс-2019 будет много. Фаворитами в случае спринтерской развязки можно назвать голландца Дилана Груневегена, австралийца Калеба Юэна, словака Петера Сагана, норвежца Александра Кристоффа, австралийца Майкла Мэттьюса, итальянца Элию Вивиани и других.

07.07 Воскресенье. Этап 2: Брюссель (Дворец) - Брюссель (Атомиум) (TTT), 27,6 км

Старт второго этапа совпадает с финишем 1 этапа, это всё также Брюссель (Brussel (фр. Bruxelles), столица Брюссельского столичного региона и Бельгии), финиш этапа также будет в столице Бельгии. На этот раз организаторы Тур де Франс-2019 предложили для пелотона командную гонку с раздельным стартом протяженностью 27,6 км.

Второй этап стартует у стен Королевского дворца в Брюсселе (Palais Royal de Bruxelles, нидерл. Koninklijk Paleis van Brussel), у официальной резиденции бельгийского монарха.

Проехав по брусчатке и свернув налево, команды поедут на север вдоль Парка Брюсселя. После разворота на 90 градусов на восток гонщиков ждут 4 км прямой дороги, которая будет проходить как по поверхности земли, так и под землей.

После плавного поворота на юг с 8-го километра дистанции начинается небольшой тягун, который поведёт на запад.

Проехав первую промежуточную отсечку времени, расположенную на 13,2 км маршрута в Буа де ла Камбр (Bois de la Cambre), пелотон устремится на север.

Дорога пойдёт под спуск, на котором через 20,1 км после старта расположена 2-я промежуточная отсечка времени.

Заключительные 3 км с несколькими круговыми развязками и неприятными поворотами в тягун с направлением на северо-запад. Финиш 2-го этапа расположен у Атомиума (Atomium) - одной из главных достопримечательностей и символов Брюсселя, который команды будут объезжать по правой стороне за 250 м до финиша.

Таким образом организаторы предложили командную разделку протяжённостью 27,6 км, проложенную по улицам Брюсселя, со слабопересеченным рельефом, участками брусчатки, дорожными развязками, немногочисленными поворотами и длинными прямыми секторами. Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велокоманды потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 30 минут до 33 минут.

Фаворитами этапа можно назвать команды Mitchelton-Scott, INEOS, Jumbo - Visma, Deceuninck-QuickStep, Sunweb, EF Education First, Movistar. Разрывы между командами могут достигать 2 минут.

Команды стартуют с интервалом в 5 минут, последней на маршрут отправится велокоманда обладателя желтой майки лидера генеральной классификации Тур де Франс-2019 после 1-го этапа. Время финиширующей велокоманды засчитывается по 4-му велогонщику. Лимит времени 30%.

08.07 Понедельник. Этап 3: Бенш - Эперне, 215 км

Бенш (Binche, округ Тюен, провинция Эно, регион Валлония, Бельгия) принимает старт 3 этапа Тур де Франс-2019, на котором велогонка покидает Бельгию и возвращается на родину, во Францию.

Это первый среднегорный этап на Тур де Франс-2019. Равнинное начало этапа с заключительной частью, похожей на Арденнскую классику, и финишем в некатегорийный подъем - "прощальный подарок" Бельгии от организаторов гонки. Бенш впервые принимает старт этапа Тур де Франс.

Со старта пелотон направится на юг и через 12 км, покинув территорию Бельгии, приедет во Францию.

После первых 164 км преимущественно по равнине, достигнув окрестностей реки Марна (Marne), гонка резко изменит свой профиль.

На заключительных 50-ти километрах велогонщикам предстоит преодолеть серию спусков и подъемов, четыре из которых получили категории:

Кот-де Нантёй-ла-Форе (Côte de Nanteuil-la-Forêt) подъем 4-й категории, протяжённость 1,1 км, 36-256 м, перепад 67 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%;

Кот-д'Отвилль (Côte d’Hautvillers) подъем 3-й категории, протяжённость 0,9 км, 36-176 м, перепад 67 м, средний градиент 10,5%, максимальный градиент 15%;

Кот де Шампильон (Côte de Champillon) подъем 3-й категории, протяжённость 1,8 км, 36-258 м, перепад 67 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%;

Кот де Мютиньи (Côte de Mutigny) подъем 3-й категории, протяжённость 0,9 км, 84-194 м, перепад 110 м, средний градиент 12,2%, максимальный градиент 18%.

На вершине подъема Кот де Мютиньи (Côte de Mutigny) будет разыграна первая бонификационная премия Тур де Франс-2019, первый гонщик получает 8 секунд, второй - 5 секунд, третий - 2 секунды.

После скоростного спуска и 5 км по равнине возникнет новый подъем, на этот раз некатегорийный Кот-дю-Мон-Бернон (Côte du Mont Bernon) протяжённостью 1,0 км со средним градиентом 5,5%. Его вершина расположена за 4 км до финиша этапа в Эперне (Épernay, департамент Марна, регион Гранд-Эст (Большой восточный регион), Франция).

После спуска гонщики начнут подъем протяженностью 500 м со средним градиентом 8% до линии финиша этапа.

Эперне во второй раз принимает финиш этапа Тур де Франс, впервые в 1963 году, тогда на 1 этапе, стартовавшем из Парижа, Федерико Бахамонтес (Federico Bahamontes) ушёл в отрыв. Возможно, 35-летний эксцентричный испанец хотел с самого начала создать разрыв между собой и Жаком Анкетилем (Jacques Anquetil). Но выиграть спринт на 1-м этапе Бахамонтесу, что вполне предсказуемо, не удалось. Победу праздновал бельгиец Эдди Пауэлс (Eddy Pauwels), который и стал лидером генеральной классификации. Ну а Бахамонтесу оставалось довольствоваться тем, что он опережал Анкетиля на 88 секунд.

Фаворитами 3-го этапа можно назвать француза Жулиана Алафилиппа, датчанина Якоба Фульсанга, действующего чемпиона мира и Испании Алехандро Вальверде, словака Петера Сагана, бельгийцев Грега Ван Авермата и Ваута ван Арта, норвежца Эдвальда Боассона Хагена, австралийца Майкла Мэттьюса и многих других.

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