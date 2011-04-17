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Презентация маршрута Тур де Франс-2018

Тур де Франс-2018. Презентация маршрута

 

 

  Сегодня, 17 октября, в Дворце конгрессов в Париже состоялась презентация маршрута 105-го выпуска Тур де Франс, который пройдёт с 7 по 29 июля 2018 года.

 

  Среди почётных гостей на презентации присутствовали: четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, призёр Тур де Франс 2016 и 2017 года Роман Барде, победитель 30 этапов Тур де Франс Марк Кэвендиш, а также двукратный победитель Тур де Франс, завершивший в этом году карьеру, Альберто Контадор, победитель горной классификации Тур де Франс-2017 Варран Баргий, призёр Тур де Франс-2014 Тибо Пино и другие.

 

  Впервые во время презентации маршрута Тур де Франс состоялось вручение премии Velo d'Or от журнала Velo велогонщику года, выбранному международным жюри журналистов, освещающих велоспорт. Velo d'Or-2017 была присуждена Крису Фруму.

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2018

 

 

  Тур де Франс-2018 отправится в путь из департамента Вандея, регион Земли Луары, на западе Франции.  1-й этап Тур де Франс-2018 стартует в городке Нуармутье-ан-л’Иль (Noirmoutier-en-l'Île).

 

После двухлетнего отсутствия на Тур де Франс возвращается командная гонка на время, которая пройдёт на 3-м этапе, дистанция которого будет проложена вокруг города Шоле (Cholet).

 

По традиции финиширует Тур де Франс-2018 в Париже на Елисейских Полях.

 

  Дистанция Тур де Франс-2018 будет одной из самых коротких из тех, что проходили в 21-м веке – чуть более 3,300 км. Такое отступление от привычной протяжённости выбрано во многом благодаря предложению, которое директор французского Гран-тура Кристиан Прюдомм делает участникам: «Мы особенно хотим отметить разнообразие этапов и маршрута, сочетание легендарных подъёмов с новыми, а также ультра-динамический формат, что соответствует современному и вдохновляющему велоспорту».

 

Маршрут проложен по ходу часовой стрелки через Альпы в Пиренеи. Команды-участники будут стартовать на Тур де Франс-2018 в составе 8 гонщиков, таким образом, количество гонщиков в пелотоне составит 176 человек.

 

Нововведение Тур де Франс-2018 – временные бонусы будут разыгрываться в конце каждого этапа, что должно мотивировать гонщиков на атаки. Бонусы 3, 2 и 1 секунду будут разыграны на определённом километре каждого этапа, включая 9-й.

 

Бонусы в 10, 6 и 4 секунды будут вычитаться из общего времени первых трёх гонщиков на финишах этапов, исключая разделки.

 

Одним из ключевых этапов станет 9-й, с финишем в Рубэ. Гонщики должны будут преодолеть 15 секторов брусчатки общей протяжённостью 21,7 км.

 

 

Среди легендарных подъёмов, которые придётся преодолевать гонщикам – Маделен (Madeleine), Круа де Фер (Croix de Fer), Альп д’Юэз (Alpe d'Huez), Аспен (Aspin), Турмале (Tourmalet), Обиск (Aubisque).

 

В Альпах маршрут проложен вокруг Гран-Борнар (Grand-Bornand), но по подъёмам, которых раньше не было на Тур де Франс, включая Плато де Глиер подъём, а также 2 км по дороге без асфальтового покрытия.

 

 На следующем этапе впервые будет подъём до горнолыжного курорта Розьер (Rosière ski resort) и прохождение перевала Коль дю Пре (Col du Pré). Покорение Альп завершится этапов с финишем на Альп д’Юэз, на котором общий набор высоты составит 5000 м.

 

  Перевалы Альп в маршруте Тур де Франс-2018: Круа-Фри (Croix-Fry), Глиер (Glieres), Ромм (Romme), Коломбьер (Colombiere), Бизанн (Bisanne), Розелен (Roselend), Ла Розьер (La Rosiere), Маделен (Madeleine), Монверньер (Montvernier), Круа де Фер (Croix de Fer), Альп д’Юэз (Alpe d'Huez).

 

 Пиренеи в маршруте Тур де Франс-2018: Порте д’Аспе (Portet d'Aspet), Мент (Mente), Портийон (Portillon), Пейрагюд (Peyragudes), Валь Лурон (Val Louron), Порте (Portet), Аспен (Aspin), Турмале (Tourmalet), Бордер (Borderes), Обиск (Aubisque).

 

Разделка протяженностью 31 км, проложенная по пересечённому рельефу, станет заключительным этапом в борьбе за желтую майку и сохранит интригу до финиша лидера гонки.

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2018

Этапы Тур де Франс-2018:

 

1 этап. Noirmoutier-en-l'Ile - Fontenay-le-Comte, 189 км

 


2 этап. Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 183 км

 


3 этап. Cholet - Cholet (TTT) 35 км

 


4 этап. La Baule - Sarzeau, 192 км

 


5 этап. Lorient - Quimper, 203 км

Презентация маршрута Тур де Франс-2018

 


6 этап.  Brest - Mur-de-Bretagne, 181 км

 Презентация маршрута Тур де Франс-2018


7 этап. Fougeres - Chartres, 231 км

 


8 этап. Dreux - Amiens, 181 км

 


9 этап. Arras - Roubaix, 154 км

 Презентация маршрута Тур де Франс-2018


10 этап. Annecy - Le Grand-Bornand, 159 км

 Презентация маршрута Тур де Франс-2018


11 этап. Albertville - La Rosiere, 108 км

Презентация маршрута Тур де Франс-2018 


12 этап. Bourg-Saint-Maurice - Alpe d'Huez, 175 км

Презентация маршрута Тур де Франс-2018

 

 

13 этап Bourg d'Oisans - Valence, 169 км

 


14 этап Saint-Paul-Trois-Chateaux - Mende, 187 км

 


15 этап Millau - Carcassonne, 181 км

 


16 этап Carcassonne - Bagneres-de-Luchon, 218 км

 Презентация маршрута Тур де Франс-2018


17 этап Bagneres-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan, 65 км

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2018


18 этап Trie-sur-Baise - Pau, 172 км

 


19 этап Lourdes - Laruns, 200 км

Презентация маршрута Тур де Франс-2018 


20 этап Saint-Pee-sur-Nivelle - Espelette (ITT), 31 км

 Презентация маршрута Тур де Франс-2018


21 этап Houilles - Paris Champs-Elysees, 115 км

 

 

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс-2018 Tour de France Гран-тур презентация маршрут Тур де Франс

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  1. hotddog

    Сегодня, 14:26 | Регистрация: 20.07.2017

    Короткие этапы, будет веселуха

  2. сервело

    Сегодня, 14:53 | Регистрация: 28.08.2016

    Димулан не поедет такой маршрут. Вообще это явный АнтиФрум, кмк

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 14:55 | Регистрация: 22.05.2013

    Для Ильнура не совсем. Если гипотетически Дюмолен легко пройдет брусчатку, то Зак говорил, да мы и сами видели, что она ему не нравится и не подходит. А разделка и вовсе уравнивает его с тем же Барде или Ару. Но с другой стороны у россиянина будет сильная команда на 3-ем и 9-ом этапах. 

    Мне лично, то что показали нравится, все не очевидно, должно быть наконец интересно. popcorm 

    1. Cycling_fan

      Сегодня, 17:50 | Регистрация: 26.08.2017

      Это Катюша-альпесин то сильная?

      1. Имя: Михаил

        velodoctor

        Сегодня, 19:35 | Регистрация: 22.05.2013

        Ну на бумаге сильная)

  4. Имя: Iuri

    tiuteamd

    Сегодня, 15:20 | Регистрация: 10.07.2017

    Интересно , теперь кто из фаворитов, что скажет и кто откажется ехать ))

     

    65 км интересный этап ))

     

    как я понял профиля нету у равниных этапов ?

  5. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Сегодня, 16:26 | Регистрация: 26.05.2017

    65 км - это конечно весело будет))

  6. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 17:40 | Регистрация: 4.01.2015

    65 км. это вообще новинка "выше крыши")), особенно с учётом тех подъемов что присутсвуют на этапе №17 (вот будет хохма если генеральщики попрут (а они ох как попрут там), и спринтеры + остальные уставшие на 3-й недели просто не впишутся в лимит времени).

    В Альпах как всегда отборные горы-перевалы (Альп дю Эс как то вообще "не уважили" поставив "только" на 12-м этапе), но всё решится в Пиренеях и на том 20-м этапе (холмистая ITT радует)

    Ну и на 9-м этапе на(с) всех ждёт "славная охота" (может и погода "взбунтуется и мы увидим повторение epic stage - этап на века Тура 2014 года.
    К слову, вот 3D маршурт ТдФ 2018: https://www.youtube.com/watch?v=5ile4NRMLDQ

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  7. DV

    Сегодня, 18:38 | Регистрация: 28.05.2014

    Наконец-то Фрума вообще нет преимущества разделки.

  8. Имя: Олег

    RexDroid

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 8.09.2016

    Цитата: DV
    Наконец-то Фрума вообще нет преимущества разделки.
    как и у Дюмолана. вопрос в другом: кто подгонится под Тур, а кто стушуется?

  9. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 19:05 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: RexDroid
    как и у Дюмолана. вопрос в другом: кто подгонится под Тур, а кто стушуется?

    Вообще-то большинство топов уже определились независимо от маршрутов Джиро или Тура.

    Алехандро Вальверде собирается на Джиро, Барде, Уран, Дэн Мартин, Закарин - на Тур. Само собой на Тур едут Фрум и Кинтана.

    Подождать маршрут Джиро и определиться с выбором в декабре-январе решили только Дюмулан и Нибали.

  10. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 19:26 | Регистрация: 8.07.2017

    Будет бесконечно жаль, если Дюмулин решит, что Тур де Франс 2018 ему не подходит.

    Тогда буду считать организаторов этого Тура профанами, лишивших весь мир эпической битвы Фрум-Дюмулин, пока ещё Фрум в расцвете сил.

     

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
  11. Имя: Виталий

    vitali

    Сегодня, 19:26 | Регистрация: 17.04.2011

    Думаю, когда увидим маршрут Джиро, тогда все топы определятся более конкретно

  12. Имя: Дмитрий

    edn2003

    Сегодня, 19:34 | Регистрация: 23.08.2016

    В Альпы может Саган приехать в желтом

  13. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 21:38 | Регистрация: 31.05.2014

    Том не поедет быстрее всего, а вот Фрумыч поднапрягется и пойдет за пятым титулом. А в целом французы тащат Бардэ.

  14. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 22:32 | Регистрация: 23.05.2017

    Эх, ещё бы один горный финиш, было бы идеально. Но, вцелом, маршрут отличный. Множество гор, в том числе и высшей категории, обеспечат увлекательную борьбу также и за гороховую майку(привет Баргию). Ильнуру профиль, вцелом, подходит, даже разделка лушче чем была на Вуэльте. Другое дело, что Киттель не может не поехать Тур, и Закарин в горах опять останется один. Жаль, если Дюмулан собрался выигрывать ГТ в разделках, он явно способен на большее. Но больше всего хотелось бы посмотерь на Микеля Ланду, точнее на его борьбу за генерал. Хотя, скорее всего, будет тащить Кинтану до последнего. Есть ещё Порт, Барде, Уран, Мартин, Нибали, Ару, Лопез, Фульсанг, Пино. Ну и ФРУМ. Тур обещает быть крайне интересным и непредсказуемым. 

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Комментарии

  • levonardo
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (16)
    levonardo-Фото

    Эх, ещё бы один горный финиш, было бы идеально. Но, вцелом, маршрут отличный. Множество гор, в том числе и высшей категории, обеспечат увлекательную борьбу также и за гороховую майку(привет Баргию). Ильнуру профиль, вцелом, подходит, даже разделка лушче чем была на Вуэльте. Другое дело, что Киттель не может не поехать Тур, и Закарин в горах опять останется один. Жаль, если Дюмулан собрался выигрывать ГТ в разделках, он явно способен на большее. Но больше всего хотелось бы посмотерь на Микеля Ланду, точнее на его борьбу за генерал. Хотя, скорее всего, будет тащить Кинтану до последнего. Есть ещё Порт, Барде, Уран, Мартин, Нибали, Ару, Лопез, Фульсанг, Пино. Ну и ФРУМ. Тур обещает быть крайне интересным и непредсказуемым. 

  • kwwk
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (16)
    kwwk-Фото

    Том не поедет быстрее всего, а вот Фрумыч поднапрягется и пойдет за пятым титулом. А в целом французы тащат Бардэ.

  • Student
    Фабио Ару переходит в команду ... (27)
    Student-Фото
    Цитата: Tomer
    Все зависит от цен на нефть 
    Вот это правильно)

    Цитата: Адриен
    Есть большая разница между "Как должно быть" и "Как есть на САМОМ деле". Да, вы правы, "Астана" - самый успешный спортивный проект... Но вы же наверняка знаете,что финансовой ОТДАЧИ от него - тем, чем можно похрустеть в СОБСТВЕННОМ бумажнике - НОЛЬ, поэтому, к примеру, неглупый Тиньков и завязал с собственной командой. А вот с бюджетом хоккейного Барыса - который намного больше астанинского - все в порядке, только вот кто про него, про Барыс, в мире знает ? Кстати, спонсор один и тот же ...
    Та причём здесь мир, спорт тоже бизнес и на нем принято зарабатывать. Хоккей более популярный вид спорта.

    Цитата: Адриен
    Тиньков не просто спонсор, он являлся и ХОЗЯИНОМ. Причем с самого начала было ясно, что это его ВРЕМЕННАЯ игрушка - поиграется, поиграется и бросит. И ситуация с Астаной в чем-то идентична - проект прежде всего ИМИДЖЕВЫЙ,прекрасно УЖЕ отработанный, отыгранный - большие победы одержаны, идти по второму или по третьему кругу - уже не тот эффект... Это же не популярнейшие футбол или хоккей,по этим видам сокращения бюджета не наблюдается,а вот велоАстана была ориентирована более на внешний "контур". И считается, что задача выполнена, проект просто сворачивается на слабых тормозах... Ведь согласитесь, затраты на велокоманду, даже протуровскую, ОТНОСИТЕЛЬНО невелики - но все равно бюджет Астаны в последнее время ПОСТОЯННО сокращается, это уже тенденция, как не горько и не печально.
    Что значит относительно невелики пару десятков миллионов точно. Как по мне, то лучше такие деньги куда-небудь в другое место вложить.
  • archi
    Фабио Ару переходит в команду ... (27)
    archi-Фото

    Баба с возу - кобыле легче. В плане того, что если гонец хочет уйти, надо отпускать. 

    АстанаПроТим как проект потихоньку будет сворачиваться. Хотелось бы ошибиться, но...

  • Tomer
    Фабио Ару переходит в команду ... (27)
    Tomer-Фото

    Все зависит от цен на нефть 

  • velodoctor
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (16)
    velodoctor-Фото
    Ну на бумаге сильная)
  • edn2003
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (16)
    edn2003-Фото
    В Альпы может Саган приехать в желтом
  • vitali
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (16)
    vitali-Фото

    Думаю, когда увидим маршрут Джиро, тогда все топы определятся более конкретно

  • Yuriy 17
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (16)
    Yuriy 17-Фото

    Будет бесконечно жаль, если Дюмулин решит, что Тур де Франс 2018 ему не подходит.

    Тогда буду считать организаторов этого Тура профанами, лишивших весь мир эпической битвы Фрум-Дюмулин, пока ещё Фрум в расцвете сил.

     

  • Earl57
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: RexDroid
    как и у Дюмолана. вопрос в другом: кто подгонится под Тур, а кто стушуется?

    Вообще-то большинство топов уже определились независимо от маршрутов Джиро или Тура.

    Алехандро Вальверде собирается на Джиро, Барде, Уран, Дэн Мартин, Закарин - на Тур. Само собой на Тур едут Фрум и Кинтана.

    Подождать маршрут Джиро и определиться с выбором в декабре-январе решили только Дюмулан и Нибали.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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