Презентация маршрута Тур де Франс-2018 

Тур де Франс-2018. Презентация маршрута

Сегодня, 17 октября, в Дворце конгрессов в Париже состоялась презентация маршрута 105-го выпуска Тур де Франс, который пройдёт с 7 по 29 июля 2018 года.

Среди почётных гостей на презентации присутствовали: четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, призёр Тур де Франс 2016 и 2017 года Роман Барде, победитель 30 этапов Тур де Франс Марк Кэвендиш, а также двукратный победитель Тур де Франс, завершивший в этом году карьеру, Альберто Контадор, победитель горной классификации Тур де Франс-2017 Варран Баргий, призёр Тур де Франс-2014 Тибо Пино и другие.

Впервые во время презентации маршрута Тур де Франс состоялось вручение премии Velo d'Or от журнала Velo велогонщику года, выбранному международным жюри журналистов, освещающих велоспорт. Velo d'Or-2017 была присуждена Крису Фруму.

Тур де Франс-2018 отправится в путь из департамента Вандея, регион Земли Луары, на западе Франции. 1-й этап Тур де Франс-2018 стартует в городке Нуармутье-ан-л’Иль (Noirmoutier-en-l'Île).

После двухлетнего отсутствия на Тур де Франс возвращается командная гонка на время, которая пройдёт на 3-м этапе, дистанция которого будет проложена вокруг города Шоле (Cholet).

По традиции финиширует Тур де Франс-2018 в Париже на Елисейских Полях.

Дистанция Тур де Франс-2018 будет одной из самых коротких из тех, что проходили в 21-м веке – чуть более 3,300 км. Такое отступление от привычной протяжённости выбрано во многом благодаря предложению, которое директор французского Гран-тура Кристиан Прюдомм делает участникам: «Мы особенно хотим отметить разнообразие этапов и маршрута, сочетание легендарных подъёмов с новыми, а также ультра-динамический формат, что соответствует современному и вдохновляющему велоспорту».

Маршрут проложен по ходу часовой стрелки через Альпы в Пиренеи. Команды-участники будут стартовать на Тур де Франс-2018 в составе 8 гонщиков, таким образом, количество гонщиков в пелотоне составит 176 человек.

Нововведение Тур де Франс-2018 – временные бонусы будут разыгрываться в конце каждого этапа, что должно мотивировать гонщиков на атаки. Бонусы 3, 2 и 1 секунду будут разыграны на определённом километре каждого этапа, включая 9-й.

Бонусы в 10, 6 и 4 секунды будут вычитаться из общего времени первых трёх гонщиков на финишах этапов, исключая разделки.

Одним из ключевых этапов станет 9-й, с финишем в Рубэ. Гонщики должны будут преодолеть 15 секторов брусчатки общей протяжённостью 21,7 км.

Среди легендарных подъёмов, которые придётся преодолевать гонщикам – Маделен (Madeleine), Круа де Фер (Croix de Fer), Альп д’Юэз (Alpe d'Huez), Аспен (Aspin), Турмале (Tourmalet), Обиск (Aubisque).

В Альпах маршрут проложен вокруг Гран-Борнар (Grand-Bornand), но по подъёмам, которых раньше не было на Тур де Франс, включая Плато де Глиер подъём, а также 2 км по дороге без асфальтового покрытия.

На следующем этапе впервые будет подъём до горнолыжного курорта Розьер (Rosière ski resort) и прохождение перевала Коль дю Пре (Col du Pré). Покорение Альп завершится этапов с финишем на Альп д’Юэз, на котором общий набор высоты составит 5000 м.

Перевалы Альп в маршруте Тур де Франс-2018: Круа-Фри (Croix-Fry), Глиер (Glieres), Ромм (Romme), Коломбьер (Colombiere), Бизанн (Bisanne), Розелен (Roselend), Ла Розьер (La Rosiere), Маделен (Madeleine), Монверньер (Montvernier), Круа де Фер (Croix de Fer), Альп д’Юэз (Alpe d'Huez).

Пиренеи в маршруте Тур де Франс-2018: Порте д’Аспе (Portet d'Aspet), Мент (Mente), Портийон (Portillon), Пейрагюд (Peyragudes), Валь Лурон (Val Louron), Порте (Portet), Аспен (Aspin), Турмале (Tourmalet), Бордер (Borderes), Обиск (Aubisque).

Разделка протяженностью 31 км, проложенная по пересечённому рельефу, станет заключительным этапом в борьбе за желтую майку и сохранит интригу до финиша лидера гонки.

Этапы Тур де Франс-2018:

1 этап. Noirmoutier-en-l'Ile - Fontenay-le-Comte, 189 км



2 этап. Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 183 км



3 этап. Cholet - Cholet (TTT) 35 км



4 этап. La Baule - Sarzeau, 192 км



5 этап. Lorient - Quimper, 203 км



6 этап. Brest - Mur-de-Bretagne, 181 км



7 этап. Fougeres - Chartres, 231 км



8 этап. Dreux - Amiens, 181 км



9 этап. Arras - Roubaix, 154 км



10 этап. Annecy - Le Grand-Bornand, 159 км



11 этап. Albertville - La Rosiere, 108 км



12 этап. Bourg-Saint-Maurice - Alpe d'Huez, 175 км

13 этап Bourg d'Oisans - Valence, 169 км



14 этап Saint-Paul-Trois-Chateaux - Mende, 187 км



15 этап Millau - Carcassonne, 181 км



16 этап Carcassonne - Bagneres-de-Luchon, 218 км



17 этап Bagneres-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan, 65 км



18 этап Trie-sur-Baise - Pau, 172 км



19 этап Lourdes - Laruns, 200 км



20 этап Saint-Pee-sur-Nivelle - Espelette (ITT), 31 км