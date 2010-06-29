Приглашения на Тур де Франс-2019 и Критериум Дофине-2019

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 13:28
Проконтинентальные команды, получившие приглашения на участие в Тур де Франс-2019 и Критериум Дофине-2019
Тур де Франс (Tour de France), французский Гран-тур, пройдёт с 6 по 28 июля 2019 года. Организаторы гонки, ASO, объявили четыре поконтинентальные команды, которые получили приглашения на Тур де Франс-2019, и примут в ней участие вместе с 18 командами Мирового Тура (UCI World Tour).
Это три французских команды - Cofidis, Direct Energie и Arkea-Samsic, а также одна бельгийская - Wanty-Groupe Gobert.
Также были объявлены команды, получившие приглашения на Критериум Дофине. Приглашения на Критериум Дофине-2019 получили команды Cofidis, Arkea-Samsic, Vital Concept, Wanty-Groupe Gobert.
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