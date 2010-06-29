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Приглашения на Тур де Франс-2019 и Критериум Дофине-2019

Проконтинентальные команды, получившие приглашения на участие в Тур де Франс-2019 и Критериум Дофине-2019

 

 

  Тур де Франс (Tour de France), французский Гран-тур, пройдёт с 6 по 28 июля 2019 года. Организаторы гонки, ASO, объявили четыре поконтинентальные команды, которые получили приглашения на Тур де Франс-2019, и примут в ней участие вместе с 18 командами Мирового Тура (UCI World Tour).

 

  Это три французских команды - Cofidis, Direct Energie и Arkea-Samsic, а также одна бельгийская - Wanty-Groupe Gobert.

  

  Также были объявлены команды, получившие приглашения на Критериум Дофине. Приглашения на Критериум Дофине-2019 получили команды Cofidis, Arkea-Samsic, Vital Concept, Wanty-Groupe Gobert.

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур wild card Критериум Дофине

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  1. Имя: Павел

    wintermute

    Сегодня, 14:17 | Регистрация: 29.06.2010

    Кубические снова приглашение получили, отлично. Опять будут оживлять гонку отрывами :)

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25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Какая гонка понравилась больше: Париж-Ницца-2019 или Тиррено-Адриатико-2019?

Комментарии

  • wintermute
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (1)
    wintermute-Фото

    Кубические снова приглашение получили, отлично. Опять будут оживлять гонку отрывами :)

  • EL-Fenomeno
    Милан - Сан-Ремо-2019. Маршрут (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Насчитал человек двадцать кто вполне реально может выиграть эту гонку. Ставлю на =его величество случай=

    Да уж, в этом году человек 15 можно выделить как прендентов на победу ("больших и маленьких"), в т.ч. я бы не сбрасывал со списка и таких ещё гонцов как Алафаилипп и ГВА. Но рискнул бы поставить все же на итальянского чемпиона Э.Вивиани. Если выдержит Чипрессу и Поджо, если на затрут, и не затсрянет по своей воле сам, ну и не упадёт в концуе концов на финишной разборке - быть его мечте, о которой он ещё в январе сказал.

  • Миша Коржиневский
    Милан - Сан-Ремо-2019. Маршрут (15)
    Миша Коржиневский-Фото
    Буду болеть как обычно за Филжила и за Никки.Но понимаю что скорее первый приедет Грюгевеген,или Кристоф.
  • SVS
    Президент UCI планирует запрет ... (8)
    SVS-Фото
    С одной стороны, Вы правы. Но только с одной :-(. Мы живём в реальном мире. И идеальный построить не можем.

    А значит, нужно просто создать условия для того, чтобы кол-во денег и "препараты" не так сильно влияли хотя бы на зрелищность.

    Почему этапы многодневок стали скучными? ИМХО, потому, что стали возможными:
    1. Расчёт сил на основе измерителей, датчиков и компьютеров
    2. Связь гонщика с внешним миром, позволяющая получать команды
    3. Сил всех гонщиков одной команды (если купить лучших) может хватать на каждый этап от начала до конца в режиме, блокирующем большинство попыток уехать у других гонщиков или команд.

    Главное, ИМХО, пожалуй - п.3. Но и п.1 тоже важен. Теперь, как мне кажется, гораздо реже можно видеть, как человеческий фактор вносит непредсказуемость в гонку на основе "не рассчитал".
    П.2. - возможно немного противоречив, поскольку кроме вреда приносит ещё и пользу зрелищности - например, когда по команде за лидером опускаются гонщики из отрыва и т.п. Да и возможности, предоставляемые именно этим пунктом более "равномерные" для всех команд, ИМХО.

    Короче, рассуждать можно долго. Но от нас эти решения не зависят. Может, оно и к лучшему :-), я не знаю. А может - и нет :-(.
  • EL-Fenomeno
    Danilith Nokere Koerse-2019 (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    смотреть с 8 минуты видео: https://www.youtube.com/watch?v=IDKCBn-yGYM

    сразу вспомнил как Штыбар на Энеко туре, кажись 2 года назад на финише одного из этапов тоже так кувыркнулся, да ещё и притёрся в барьер

  • hodorik
    Милан - Сан-Ремо-2019. Маршрут (15)
    hodorik-Фото

    Пелотон прям радует , наших пшик конкретный , то ли раньше хотяб целой командой ... Печально.



    Буду болеть тогда уж за Петю)))

  • Camel
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (26)
    Camel-Фото
    Согласен. Но ударение ставится на любой гласной букве. Это же аббревиатура. ))
  • Astanaforever
    Милан - Сан-Ремо-2019. Маршрут (15)
    Astanaforever-Фото
    Выиграют спринтеры. Отрыв не отпустят. Прошлогодней ошибки не будет.Я так думаю.
  • raspik
    Милан - Сан-Ремо-2019. Маршрут (15)
    raspik-Фото
    Кудус не заявлен.
  • rude_rider
    Милан - Сан-Ремо-2019. Маршрут (15)
    rude_rider-Фото
    Не предсказуемая гонка. Надеюсь на очередную очень темную лошадку

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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