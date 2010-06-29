Приглашения на Тур де Франс-2019 и Критериум Дофине-2019

С одной стороны, Вы правы. Но только с одной :-(. Мы живём в реальном мире. И идеальный построить не можем.



А значит, нужно просто создать условия для того, чтобы кол-во денег и "препараты" не так сильно влияли хотя бы на зрелищность.



Почему этапы многодневок стали скучными? ИМХО, потому, что стали возможными:

1. Расчёт сил на основе измерителей, датчиков и компьютеров

2. Связь гонщика с внешним миром, позволяющая получать команды

3. Сил всех гонщиков одной команды (если купить лучших) может хватать на каждый этап от начала до конца в режиме, блокирующем большинство попыток уехать у других гонщиков или команд.



Главное, ИМХО, пожалуй - п.3. Но и п.1 тоже важен. Теперь, как мне кажется, гораздо реже можно видеть, как человеческий фактор вносит непредсказуемость в гонку на основе "не рассчитал".

П.2. - возможно немного противоречив, поскольку кроме вреда приносит ещё и пользу зрелищности - например, когда по команде за лидером опускаются гонщики из отрыва и т.п. Да и возможности, предоставляемые именно этим пунктом более "равномерные" для всех команд, ИМХО.



Короче, рассуждать можно долго. Но от нас эти решения не зависят. Может, оно и к лучшему :-), я не знаю. А может - и нет :-(.