Состав команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2017:

Петер Саган и Рафал Майка – капитаны команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2017

Немецкая команда Bora-hansgrohe объявила состав гонщиков на Тур де Франс-2017. Чемпион мира, 27-летний словацкий гонщик Петер Саган и 27-летний польский гонщик Рафал Майка едут в качестве капитанов команды. Петер Саган будет бороться за шестой подряд титул лучшего в очковой классификации, а также за победы на этапах, а Рафал Майка – за высокое место в генеральной классификации.

Петер Саган стартует на Тур де Франс в шестой раз в карьере, он впервые проехал французский Гран-тур в 2012 году и с тех пор ни разу не пропускал его, и все пять раз становился обладателем зелёной майки лучшего в очковой классификации. В общей сложности словацкий гонщик выиграл 7 этапов Большой Петли.

Рафал Майка трижды принимал участие в Тур де Франс, его лучшим результатом на французском Гран-туре было 27-е место в прошлом году. Лучший результат Майки на Гран-туре – 3-е место на Вуэльте Испании в 2015 году.

1 июля в Дюссельдорфе на старт Тур де Франс-2017 команда Bora-hansgrohe выйдет следующим составом:

32-летний польский гонщик Мачей Боднар (Maciej Bodnar), 24-летний немецкий гонщик Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann), 33-летний немецкий гонщик Маркус Бургхардт (Marcus Burghardt), 27-летний польский гонщик Рафал Майка (Rafal Majka), 24-летний австралийский гонщик Джей МакКарти (Jay McCarthy), 27-летний польский гонщик Павел Полянски (Pawel Poljanski), 27-летний словацкий гонщик Петер Саган (Peter Sagan), 28-летний словацкий гонщик Юрай Саган (Juraj Sagan) и 28-летний немецкий гонщик Рюдигер Зелиг (Rüdiger Selig).

Самый опытный гонщик команды – Маркус Бургхардт, который стартует на Гран-туре в 12-й раз в карьере и в 9-й раз на Тур де Франс.

Впервые поедет Гран-тур Юрай Саган.

Энрико Пойтшке, спортивный директор BORA – hansgrohe: «В этом году на Тур де Франс мы стартуем сильным составом. Высокие результаты, показанные нашими гонщиками на прошедших неделях, дают уверенность. Мы решительно настроены выполнить все наши задачи на Тур де Франс. Для того, чтобы добиться всех целей, главным является выбор гонщиков. Мы будем поддерживать двух наших лидеров, поэтому мы подобрали сбалансированный состав ребят для равнин, спринтов и гор».

Состав команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2017:

Peter Sagan, (Словакия)

Rafal Majka, (Польша)

Maciej Bodnar, (Польша)

Emanuel Buchmann, (Германия)

Rudiger Selig, (Германия)

Pawel Poljanski, (Польша)

Marcus Burghardt, (Германия)

Jay Mccarthy, (Австралия)

Juraj Sagan, (Словакия)