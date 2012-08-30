Состав команды BMC на Тур де Франс-2017:

Ричи Порт и Грег ван Авермат в составе команды BMC на Тур де Франс-2017

Команда BMC объявила состав на Тур де Франс-2017. Главной целью команды является борьба за победу вместе с капитаном команды, 32-летним австралийским гонщиком Ричи Портом (Richie Porte). В прошлом году Ричи Порт занял на Тур де Франс 5-е место. Он стартует на французском Гран-туре в 7-й раз подряд в карьере.

Кроме того, команда BMC ставит целью победу в открывающей гонку разделке в Дюссельдорфе, где за право надеть первую жёлтую майку лидера будет бороться 23-летний швейцарский гонщик Стефан Кюнг (Stefan Küng). Также в составе команды стартует олимпийский чемпион, лидер текущего индивидуального зачета Мирового Тура и Мирового рейтинга UCI, 32-летний бельгийский гонщик Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), который дважды побеждал на этапах Тур де Франс и надевал жёлтую майку лидера в 2016 году, в этом году он надеется продолжить список побед на этапах французского Гран-тура.

Вместе с Ричи Портом на старт Тур де Франс-2017 в Дюссельдорфе 1 июля выйдут: 32-летний бельгийский гонщик Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), 23-летний швейцарский гонщик Стефан Кюнг (Stefan Küng), 29-летний итальянский гонщик Дамиано Карузо (Damiano Caruso), 31-летний итальянский гонщик Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi), 35-летний французский гонщик Амаэль Муанар (Amaël Moinard), 32-летний ирландский гонщик Стивен Роч (Nicolas Roche), 30-летний швейцарский гонщик Михаэль Шэр (Michael Schär), 31-летний швейцарский гонщик Данило Висс (Danilo Wyss).

Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Подиум Тур де Франс для Ричи Порта был бы великолепным результатом. Конечно, мы поедем гонку, нацеливаясь на победу, чтобы выиграть жёлтую майку. Мы все будем работать на Ричи. Все девять гонщиков состава команды на Тур де Франс в хорошей форме, у нас сильная команда. Когда мы в декабре прошлого года составляли планы на Тур де Франс, мы ещё тогда имели в виду эти девять имён.

Дамиано Карузо и Николас Роч будут последними помощниками Ричи в больших горах. У нас есть Алессандро Де Марки и Амаэль Муанар, которые будут играть ключевую роль перед и между среднегорьем. Для равнинных этапов, когда сложность гонки в высокой скорости, у нас есть такие силовые гонщики как Стефан Кюнг, Михаэль Шэр, Грег Ван Авермат и Данило Висс. Все они будут защищать Ричи, помогать ему достичь финиша в безопасности.

Мы бы хотели хорошо начать гонку с разделки в Дюссельдорфе. Стефан очень мотивирован, мы видели по Туру Швейцарии, что он в отличной форме. Это его дебют на Тур де Франс, но мы ждём, что он будет на подиуме, а это значит, что мы начнём гонку с высокой позиции в генеральной классификации, следовательно, наша техничка получит возможность ехать в караване на хорошей позиции.

Нашим абсолютным приоритетом является генеральная классификация с Ричи Портом, но в нашей команде есть олимпийский чемпион, дважды побеждавший на этапах Тур де Франс и надевавший в прошлом году на Большой Петле жёлтую майку лидера, Грег Ван Авермат. Мы бы хотели, чтобы Грег выиграл этап, подходящий ему и в том случае, если в тот момент Ричи будет в безопасности».

Грег Ван Авермат: «Я еду на Тур де Франс с той же целью, что и всегда – выиграть этап. После победы на этапах в 2015 и 2016 годах, и жёлтой майки лидера, которую я надевал в прошлом году, третья победа на этапе в этом году стала бы особенной. Есть пара этапов, которые мне подходят, но помимо этого я еду гонку, чтобы помогать Ричи Порту одержать победу. Думаю, если мы финишируем в Париже с победой на этапе и хорошим результатом в генеральной классификации, для команды BMC этот Тур де Франс можно будет считать очень успешным».

Состав команды BMC на Тур де Франс-2017:

Richie Porte, (Австралия)

Damiano Caruso, (Италия)

Alessandro De Marchi, (Италия)

Stefan Küng, (Швейцария)

Amael Moinard, (Франция)

Nicolas Roche, (Ирландия)

Michael Schar, (Швейцария)

Greg Van Avermaet, (Бельгия)

Danilo Wyss, (Швейцария)