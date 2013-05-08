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Команда Sky объявила состав на Тур де Франс-2017

Крис Фрум и Дэйв Брэйлсфорд о составе команды Sky на Тур де Франс-2017

 

 

  Британская команда Sky объявила состав на Тур де Франс-2017, где главной целью команды будет борьба за четвёртую и третью подряд победу в генеральной классификации вместе с капитаном, трёхкратным победителем Тур де Франс Крисом Фрумом.

 

 

 

Состав команды Sky на Тур де Франс-2017Состав команды Sky на Тур де Франс-2017

 

 

Поддерживать Криса Фрума в борьбе за четвёртый титул победителя Большой Петли будут:

 

  29-летний колумбийский гонщик Серхио Энао (Sergio Henao), 35-летний белорусский гонщик Василий Кириенко (Vasil Kiryienka), 36-летний немецкий гонщик Кристиан Кнес (Christian Knees), 27-летний польский гонщик Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski), 27-летний испанский гонщик Микель Ланда (Mikel Landa), 33-летний испанский гонщик Микель Ниеве (Mikel Nieve), 27-летний британский гонщик Люк Роу (Luke Rowe) и 31-летний британский гонщик Герант Томас (Geraint Thomas).

 

 

  Крис Фрум: «Тур де Франс – особая гонка, было бы потрясающе выиграть её в четвёртый раз. Цель стать четырёхкратным победителем Тур де Франс придаёт мне огромную мотивацию.

  Для меня каждый Тур де Франс – это отдельная история, на каждом борьба за жёлтую майку и то, как я старался её удержать, была особенной.

Наша команда готова, не могу дождаться старта. Если честно, мне просто нравится ощущение, которое получаешь только на Тур де Франс, его не даёт никакая другая гонка».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Крис в хорошей форме, он готов к борьбе. Выиграть Тур де Франс один раз – это уже великое достижение, но взять четыре победы – это было бы нечто выдающееся. Мы собрали сильный и опытный состав, который поддержит его, сила команды даёт нам преимущество, мы будем его использовать».

 

 

Состав команды Sky на Тур де Франс-2017:

 

Chris Froome, (Великобритания)

Sergio Henao, (Колумбия)

Vasil Kiryienka, (Беларусь)

Christian Knees, (Германия)

Michal Kwiatkowski, (Польша)

Mikel Landa, (Испания)

Mikel Nieve, (Испания)

Luke Rowe, (Великобритания)

Geraint Thomas, (Великобритания)

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Теги к статье: Sky Крис Фрум Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

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  1. Имя: Ёжик в тумене

    смотрю вело давно

    Сегодня, 16:30 | Регистрация: 28.05.2015

    прекрасный состав, минимум 4 генальщика можно соорудить если раскидать по разным командам

  2. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 16:39 | Регистрация: 8.05.2013

    Dream Team :)

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  3. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 16:46 | Регистрация: 22.05.2015

    Пулса в горах будет недоставать... Чую что-то не то с Крисом : - ((

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1 - 23 июля 2017

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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