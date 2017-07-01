Состав команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2017:

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 18:40
Роман Барде – капитан команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2017
Французская команда AG2R La Mondiale объявила состав на Тур де Франс-2017. Состав подобран ради выполнения одной задачи - помогать капитану команды, 26-летнему французскому гонщику Роману Барде (Romain Bardet), который в прошлом году стал призёром Тур де Франс, бороться за высокое место в генеральной классификации.
Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Тур де Франс – главная гонка сезона и цель №1 нашей команды. Мы отобрали лучшую из возможных группу гонщиков для нашего лидера Романа Барде, чтобы обеспечить ему безопасность и спокойствие, необходимые для борьбы на трёхнедельной гонке. Кроме того, наши гонщики сильны и способны выигрывать этапы».
Роман Барде стартует на Тур де Франс в 5-й раз в карьере, помимо 2-го места в общем зачёте, которое он занял в прошлом году, французский гонщик является победителем двух этапов Большой Петли (18-й этап выиграл на Тур де Франс-2015 и 19-й этап на Тур де Франс-2016).
Вместе с Романом Барде на старт Тур де Франс-2017 в Дюссельдорфе выйдут:
31-летний бельгийский гонщик Ян Бакелантс (Jan Bakelants), 29-летний люксембургский гонщик Бен Гастауэр (Ben Gastauer), 29-летний французский гонщик Сирил Готье (Cyril Gautier), 26-летний французский гонщик Аксель Домон (Axel Domont), 30-летний швейцарский гонщик Матиас Франк (Mathias Frank), 23-летний французский гонщик Пьер Латур (Pierre Latour), 26-летний бельгийский гонщик Оливер Насен (Oliver Naesen), 29-летний французский гонщик Алексис Вийермоз (Alexis Vuillermoz).
Сирил Готье – самый опытный гонщик команды, стартует на Тур де Франс в 8-й раз в карьере. Ян Бакелантс и Алексис Вийермоз являются победителями этапов Тур де Франс. Пьер Латур и Аксель Домон дебютируют на Тур де Франс.
Венсан Лавеню: «Роман – единоличный лидер команды, он на пути к вершине, и он продолжает прогрессировать.
У Яна Бакелантса были некоторые проблемы со здоровьем в начале сезона, но он много работал, чтобы успеть вернуться к Тур де Франс на свой нормальный уровень физической готовности. Он быстро вернул ощущение гонок, и стартует с огромной энергией и желанием добиться успеха, как личного, так и как помощника команды.
Бен Гастауэр уже доказал, что у него хватает сил в один сезон проехать Джиро д’Италия и тур де Франс. Он не выступал в гонках между двумя Гран-турами, но мы знаем, что он будет очень полезен Роману Барде в горах.
Сирил Готье – ценный товарищ по команде, всегда настроен на гонку, готов помогать команде, важен в командной работе и положительно влияет на атмосферу в команде.
Аксель Домон за последние годы доказал, что вписывается в команду и сможет помочь в трёхнедельной гонке.
Матиас Франк – великолепный гонщик, очень стабильно выступающий на Гран-турах, способный держаться с Романом на самых важных горных этапах.
Пьер Латур в прошлом году на Вуэльте Испании, своём первом в карьере Гран-туре, выиграл этап. Он молод и талантлив, способен потрясающе выступать.
Оливер Насен приятно удивил команду в начале сезона, с долей удачи он сможет выигрывать на классиках, и он продолжает нас поражать на разных рельефах.
Алексис Вийермоз уже преуспел, выиграв этап Тур де Франс, и он на многое способен. Он сильный взрывной гонщик, умеет удержаться с лучшими горняками на горных этапах».
Состав команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2017:
Romain Bardet, (Франция)
Jan Bakelants, (Бельгия)
Axel Domont, (Франция)
Mathias Frank, (Швейцария)
Ben Gastauer, (Люксембург)
Cyril Gautier, (Франция)
Pierre-Roger Latour, (Франция)
Oliver Naesen, (Бельгия)
Alexis Vuillermoz, (Франция)
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