Состав команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2017:

Роман Барде – капитан команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2017

Французская команда AG2R La Mondiale объявила состав на Тур де Франс-2017. Состав подобран ради выполнения одной задачи - помогать капитану команды, 26-летнему французскому гонщику Роману Барде (Romain Bardet), который в прошлом году стал призёром Тур де Франс, бороться за высокое место в генеральной классификации.

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Тур де Франс – главная гонка сезона и цель №1 нашей команды. Мы отобрали лучшую из возможных группу гонщиков для нашего лидера Романа Барде, чтобы обеспечить ему безопасность и спокойствие, необходимые для борьбы на трёхнедельной гонке. Кроме того, наши гонщики сильны и способны выигрывать этапы».

Роман Барде стартует на Тур де Франс в 5-й раз в карьере, помимо 2-го места в общем зачёте, которое он занял в прошлом году, французский гонщик является победителем двух этапов Большой Петли (18-й этап выиграл на Тур де Франс-2015 и 19-й этап на Тур де Франс-2016).

Вместе с Романом Барде на старт Тур де Франс-2017 в Дюссельдорфе выйдут:

31-летний бельгийский гонщик Ян Бакелантс (Jan Bakelants), 29-летний люксембургский гонщик Бен Гастауэр (Ben Gastauer), 29-летний французский гонщик Сирил Готье (Cyril Gautier), 26-летний французский гонщик Аксель Домон (Axel Domont), 30-летний швейцарский гонщик Матиас Франк (Mathias Frank), 23-летний французский гонщик Пьер Латур (Pierre Latour), 26-летний бельгийский гонщик Оливер Насен (Oliver Naesen), 29-летний французский гонщик Алексис Вийермоз (Alexis Vuillermoz).

Сирил Готье – самый опытный гонщик команды, стартует на Тур де Франс в 8-й раз в карьере. Ян Бакелантс и Алексис Вийермоз являются победителями этапов Тур де Франс. Пьер Латур и Аксель Домон дебютируют на Тур де Франс.

Венсан Лавеню: «Роман – единоличный лидер команды, он на пути к вершине, и он продолжает прогрессировать.

У Яна Бакелантса были некоторые проблемы со здоровьем в начале сезона, но он много работал, чтобы успеть вернуться к Тур де Франс на свой нормальный уровень физической готовности. Он быстро вернул ощущение гонок, и стартует с огромной энергией и желанием добиться успеха, как личного, так и как помощника команды.

Бен Гастауэр уже доказал, что у него хватает сил в один сезон проехать Джиро д’Италия и тур де Франс. Он не выступал в гонках между двумя Гран-турами, но мы знаем, что он будет очень полезен Роману Барде в горах.

Сирил Готье – ценный товарищ по команде, всегда настроен на гонку, готов помогать команде, важен в командной работе и положительно влияет на атмосферу в команде.

Аксель Домон за последние годы доказал, что вписывается в команду и сможет помочь в трёхнедельной гонке.

Матиас Франк – великолепный гонщик, очень стабильно выступающий на Гран-турах, способный держаться с Романом на самых важных горных этапах.

Пьер Латур в прошлом году на Вуэльте Испании, своём первом в карьере Гран-туре, выиграл этап. Он молод и талантлив, способен потрясающе выступать.

Оливер Насен приятно удивил команду в начале сезона, с долей удачи он сможет выигрывать на классиках, и он продолжает нас поражать на разных рельефах.

Алексис Вийермоз уже преуспел, выиграв этап Тур де Франс, и он на многое способен. Он сильный взрывной гонщик, умеет удержаться с лучшими горняками на горных этапах».

Состав команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2017:

Romain Bardet, (Франция)

Jan Bakelants, (Бельгия)

Axel Domont, (Франция)

Mathias Frank, (Швейцария)

Ben Gastauer, (Люксембург)

Cyril Gautier, (Франция)

Pierre-Roger Latour, (Франция)

Oliver Naesen, (Бельгия)

Alexis Vuillermoz, (Франция)