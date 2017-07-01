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Состав команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2017

 Роман Барде – капитан команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2017

 

 

  Французская команда AG2R La Mondiale объявила состав на Тур де Франс-2017. Состав подобран ради выполнения одной задачи - помогать капитану команды, 26-летнему французскому гонщику Роману Барде (Romain Bardet), который в прошлом году стал призёром Тур де Франс, бороться за высокое место в генеральной классификации.

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Тур де Франс – главная гонка сезона и цель №1 нашей команды. Мы отобрали лучшую из возможных группу гонщиков для нашего лидера Романа Барде, чтобы обеспечить ему безопасность и спокойствие, необходимые для борьбы на трёхнедельной гонке. Кроме того, наши гонщики сильны и способны выигрывать этапы».

 

Состав команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2017

 

  Роман Барде стартует на Тур де Франс в 5-й раз в карьере, помимо 2-го места в общем зачёте, которое он занял в прошлом году, французский гонщик является победителем двух этапов Большой Петли (18-й этап выиграл на Тур де Франс-2015 и 19-й этап на Тур де Франс-2016).

 

Вместе с Романом Барде на старт Тур де Франс-2017 в Дюссельдорфе выйдут:

 

  31-летний бельгийский гонщик Ян Бакелантс (Jan Bakelants), 29-летний люксембургский гонщик Бен Гастауэр (Ben Gastauer), 29-летний французский гонщик Сирил Готье (Cyril Gautier), 26-летний французский гонщик Аксель Домон (Axel Domont), 30-летний швейцарский гонщик Матиас Франк (Mathias Frank), 23-летний французский гонщик Пьер Латур (Pierre Latour), 26-летний бельгийский гонщик Оливер Насен (Oliver Naesen), 29-летний французский гонщик Алексис Вийермоз (Alexis Vuillermoz).

 

  Сирил Готье – самый опытный гонщик команды, стартует на Тур де Франс в 8-й раз в карьере. Ян Бакелантс и Алексис Вийермоз являются победителями этапов Тур де Франс. Пьер Латур и Аксель Домон  дебютируют на Тур де Франс.

 

 

  Венсан Лавеню: «Роман – единоличный лидер команды, он на пути к вершине, и он продолжает прогрессировать.

 

  У Яна Бакелантса были некоторые проблемы со здоровьем в начале сезона, но он много работал, чтобы успеть вернуться к Тур де Франс на свой нормальный уровень физической готовности. Он быстро вернул ощущение гонок, и стартует с огромной энергией и желанием добиться успеха, как личного, так и как помощника команды.

 

  Бен Гастауэр уже доказал, что у него хватает сил в один сезон проехать Джиро д’Италия и тур де Франс. Он не выступал в гонках между двумя Гран-турами, но мы знаем, что он будет очень полезен Роману Барде в горах.

 

  Сирил Готье – ценный товарищ по команде, всегда настроен на гонку, готов помогать команде, важен в командной работе и положительно влияет на атмосферу в команде.

 

  Аксель Домон за последние годы доказал, что вписывается в команду и сможет помочь в трёхнедельной гонке.

 

  Матиас Франк – великолепный гонщик, очень стабильно выступающий на Гран-турах, способный держаться с Романом на самых важных горных этапах.

Пьер Латур в прошлом году на Вуэльте Испании, своём первом в карьере Гран-туре, выиграл этап. Он молод и талантлив, способен потрясающе выступать.

 

  Оливер Насен приятно удивил команду в начале сезона, с долей удачи он сможет выигрывать на классиках, и он продолжает нас поражать на разных рельефах.

 

  Алексис Вийермоз уже преуспел, выиграв этап Тур де Франс, и он на многое способен. Он сильный взрывной гонщик, умеет удержаться с лучшими горняками на горных этапах».

 

 

Состав команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2017:

 

 

Romain Bardet, (Франция)

Jan Bakelants, (Бельгия)

Axel Domont, (Франция)

Mathias Frank, (Швейцария)

Ben Gastauer, (Люксембург)

Cyril Gautier, (Франция)

Pierre-Roger Latour, (Франция)

Oliver Naesen, (Бельгия)

Alexis Vuillermoz, (Франция)

 

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Теги к статье: AG2R La Mondiale Роман Барде Romain Bardet Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Sm1T
    Состав команды Direct Energie ... (4)
    Sm1T-Фото

    а я думал он в прошлом году уже закончил

  • sstasuk
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (9)
    sstasuk-Фото

    по мне так тур с прицелом на массовые катания в отрывы за победами.

    а победит Фрум если не случиться форс мажора.

  • velodoctor
    Состав команды Direct Energie ... (4)
    velodoctor-Фото
    Да, точно 11.
  • sixpack
    Состав команды Direct Energie ... (4)
    sixpack-Фото

    Цитата: velodoctor
    его тур 2012

     

    наверное, все же 11-го года, когда победил Эванс. Хотя 12-м Томас тоже проехал ярко, победил на этапах и в горном зачете

  • velodoctor
    Состав команды Direct Energie ... (4)
    velodoctor-Фото

    Фоклер легенда, как жаль что он завешает карьеру. Всю жизнь в одной команде, его тур 2012 один из самых ярких, он его сделал таким. Для сравнения, то для меня это как бы Брамбила в том году на Джиро так боролся до конца, просто невероятный гонщик Томас. aggressive

  • veloliveuser
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (9)
    veloliveuser-Фото

    маршруты покороче, равнинных этапов побольше, есть финиши после пиков -

    интересно, на кого составляли этот тур?

    кого захотели добавть в конкуренты супер-генеральщикам?

     

  • fortunewheel
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (11)
    fortunewheel-Фото

    А причём здесь ЛДПР? Спорт вне политики!

  • velodoctor
    Состав команды «Астана» на «Ту ... (2)
    velodoctor-Фото

    Много казахстанских гонщиков, и при этом состав сильный, сбалансированный. 

    Может не хватает еще одно помощника топового в горах, но на равнине и в среднегорье очень сильная группа поддержки. 

    У Фульсанга родился ребенок, его мотивация наверное будет небывалая. 

    Главное чтобы не было недопонимания с Ару, при хорошей поддержке итальянец способен на многое, можно вспомнить Вуэльту. Ару претендент на подиум, датчанин возможно на 5ку. Ну и любопытно насколько Кожатаев за год прибавил. 

  • ktilp-12
    Состав команды «Астана» на «Ту ... (2)
    ktilp-12-Фото

      Надеемся на пьедестал. Желаю  неоднократной победы на этапах и совершить ЧУДО, завоевать Желтую майку.

  • svan
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (9)
    svan-Фото

    Что то горок маловато, особенно финишных (. Кртитериум был покруче ).

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
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8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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