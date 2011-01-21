Алехандро Вальверде о Тур де Франс-2017

Алехандро Вальверде: "Моя задача на Тур де Франс-2017 - поддерживать Наиро Кинтану"

37-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) готовится стартовать на Тур де Франс в 10-й раз в карьере, через 12 лет после своего дебюта на французском Гран-туре, который состоялся в 2005 году. После того, как в 2015 он поднялся на третью ступень подиума Тур де Франс, Вальверде подходит к Большой Петле без какого-либо прессинга ожиданий. За свою карьеру Алехандро Вальверде выиграл три этапа Тур де Франс, последний раз в 2012 году, а с 2013 года четырежды подряд финишировал в топ-8 генеральной классификации, хотя при этом работал на Наиро Кинтану.

Алехандро Вальверде стал серебряным призёром чемпионата Испании в групповой гонке. Являясь одним из самых выигрывающих гонщиков в 2017 году (в этом сезоне у него уже 11 побед), он рассказал о том с каким настроем и в какой форме подходит к одному из главных стартов сезона - Тур де Франс-2017.

Алехандро Вальверде:

После Арденн

«После классик я неделю не садился на велосипед, наслаждался отдыхом с семьёй, потом поехал в тренировочный лагерь в Сьерра Неваду, где провёл 23 дня, после чего стартовал на Критериуме Дофине. На французской гонке чувствовал себя хорошо, конечно, был не в той форме, чтобы бороться за общий зачёт, но по уровню шёл близко к сильнейшим гонщикам. Затем я поехал в Андорру, чтобы освежить в памяти некоторые пиренейские подъёмы, и, прежде всего, чтобы убежать от жары, от которой страдает юг Испании.

Чемпионат Испании

Я собираюсь в Сорию, где нацелен хорошо выступить, помочь команде. Конечно, хотелось бы выиграть, но я не одержим этой целью. Чемпионат должен стать для меня хорошей тренировкой перед Тур де Франс. Финальный круг не равнинный, но и не слишком трудный.

Тур де Франс-2017

Чувствую, что подхожу к гонке в отличной форме, надеюсь, буду достаточно сильным, чтобы быть рядом с Наиро и как можно больше помогать товарищам по команде. У меня ясная и конкретная задача, о которой я много раз говорил – поддерживать Наиро и ничего больше. Мы будем работать на Наиро на 100%. Всё, что случится в гонке после старта, никогда невозможно спланировать. Конечно, я не могу терять много времени в общем зачёте, потому что позиция в генеральной классификации нужна для стратегии команды. Если всё пойдёт хорошо, мы оба останемся на верхних строчках общего зачёта, и нашим соперникам придётся предпринимать меры против нас обоих, что хорошо для команды.

Я уважаю Тур де Франс как гонку, но у меня больше нет никаких страхов в отношении Тура. За последние годы я хорошо понял, как в этой гонке всё работает. Я еду гонку не только с воодушевлением, но чётко зная, что я могу сделать для команды.

Я вижу, что Наиро предельно сконцентрирован на цели. Он много тренируется, не теряя свежести в психологическом настрое. И хотя он собирается в первый раз проехать связку Джиро д’Италия и Тур де Франс, он в прошлом всегда выступал лучше на втором из Гран-туров, когда принимал участие в Тур де Франс и Вуэльте Испании. Не думаю, что эта связка станет для него проблемой.

Соперники

Вижу, что многие главные соперники выступают очень хорошо, не думаю, что кто-то из них намного сильнее остальных. На данный момент кажется, что немного сильнее Ричи Порт, но гонка идёт 21 день, и всё может тысячу раз измениться. Фрум показал свои способности за прошлые годы, учитывая его предыдущие победы, он – сильнейший из фаворитов, хотя не показал своё превосходство в гонках, как делал это раньше. Альберто знает, как подходить к гонке на пике формы. Барде в прошлом году финишировал 2-м. Думаю, все претенденты довольно близко по уровню друг к другу, что должно сделать гонку открытой и интересной для болельщиков.

Маршрут Тур де Франс-2017



Первая неделя будет очень нервной, на Тур де Франс всё может случиться. Однако, мне нравится, что уже на пятый день будет горный финиш, так что не будет уклона в динамику спринтерского этапа, и в пелотоне всё начнёт успокаиваться. Неделя потребует много сил, а разделка, которая её откроет, создаст разрывы.

Пиренейские этапы будут очень трудными. 100-км этап до Фуа не кажется слишком опасным, но его значение может быть даже больше, чем у протяжённого горного этапа. Конечно, такой этап начнётся на высокой скорости, а трудные подъёмы будет тяжело проходить всем. С финишем на Пейрагюд у меня связаны хорошие воспоминания, но в этом году он будет другим. Я выигрывал, когда дистанция этапа составляла 140 км, а сейчас её протяжённость будет 215 км! Там будет очень и очень тяжело.

Когда приедем в Альпы, где мы знаем все подъёмы, поэтому можно быть уверенным, что этапы будут выматывающими. Но третья неделя Тур де Франс сложна не столько маршрутом, сколько тем, как много сил останется у команды, чтобы помогать лидеру. Я ещё не смотрел маршрут разделки в Марселе, но учитывая, как близко обычно расположены в классификации генеральщики, на ней может решиться топ-5».