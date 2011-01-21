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Алехандро Вальверде о Тур де Франс-2017

 Алехандро Вальверде: "Моя задача на Тур де Франс-2017 - поддерживать Наиро Кинтану"

 

 

  37-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) готовится стартовать на Тур де Франс в 10-й раз в карьере, через 12 лет после своего дебюта на французском Гран-туре, который состоялся в 2005 году. После того, как в 2015 он поднялся на третью ступень подиума Тур де Франс, Вальверде подходит к Большой Петле без какого-либо прессинга ожиданий. За свою карьеру Алехандро Вальверде выиграл три этапа Тур де Франс, последний раз в 2012 году, а с 2013 года четырежды подряд финишировал в топ-8 генеральной классификации, хотя при этом работал на Наиро Кинтану.

 

  Алехандро Вальверде стал серебряным призёром чемпионата Испании в групповой гонке. Являясь одним из самых выигрывающих гонщиков в 2017 году (в этом сезоне у него уже 11 побед), он рассказал о том с каким настроем и в какой форме подходит к одному из главных стартов сезона - Тур де Франс-2017.

 

 

 

Алехандро Вальверде:

 

После Арденн

 

  «После классик я неделю не садился на велосипед, наслаждался отдыхом с семьёй, потом поехал в тренировочный лагерь в Сьерра Неваду, где провёл 23 дня, после чего стартовал на Критериуме Дофине. На французской гонке чувствовал себя хорошо, конечно, был не в той форме, чтобы бороться за общий зачёт, но по уровню шёл близко к сильнейшим гонщикам. Затем я поехал в Андорру, чтобы освежить в памяти некоторые пиренейские подъёмы, и, прежде всего, чтобы убежать от жары, от которой страдает юг Испании.

  

Чемпионат Испании

 

  Я собираюсь в Сорию, где нацелен хорошо выступить, помочь команде. Конечно, хотелось бы выиграть, но я не одержим этой целью. Чемпионат должен стать для меня хорошей тренировкой перед Тур де Франс. Финальный круг не равнинный, но и не слишком трудный.

  

Тур де Франс-2017

 

  Чувствую, что подхожу к гонке в отличной форме, надеюсь, буду достаточно сильным, чтобы быть рядом с Наиро и как можно больше помогать товарищам по команде. У меня ясная и конкретная задача, о которой я много раз говорил – поддерживать Наиро и ничего больше. Мы будем работать на Наиро на 100%. Всё, что случится в гонке после старта, никогда невозможно спланировать. Конечно, я не могу терять много времени в общем зачёте, потому что позиция в генеральной классификации нужна для стратегии команды. Если всё пойдёт хорошо, мы оба останемся на верхних строчках общего зачёта, и нашим соперникам придётся предпринимать меры против нас обоих, что хорошо для команды.

 

  Я уважаю Тур де Франс как гонку, но у меня больше нет никаких страхов в отношении Тура. За последние годы я хорошо понял, как в этой гонке всё работает. Я еду гонку не только с воодушевлением, но чётко зная, что я могу сделать для команды.

 

  Я вижу, что Наиро предельно сконцентрирован на цели. Он много тренируется, не теряя свежести в психологическом настрое. И хотя он собирается в первый раз проехать связку Джиро д’Италия и Тур де Франс, он в прошлом всегда выступал лучше на втором из Гран-туров, когда принимал участие в Тур де Франс и Вуэльте Испании. Не думаю, что эта связка станет для него проблемой. 

 

Соперники

 

   Вижу, что многие главные соперники выступают очень хорошо, не думаю, что кто-то из них намного сильнее остальных. На данный момент кажется, что немного сильнее Ричи Порт, но гонка идёт 21 день, и всё может тысячу раз измениться. Фрум показал свои способности за прошлые годы, учитывая его предыдущие победы, он – сильнейший из фаворитов, хотя не показал своё превосходство в гонках, как делал это раньше. Альберто знает, как подходить к гонке на пике формы. Барде  в прошлом году финишировал 2-м. Думаю, все претенденты довольно близко по уровню друг к другу, что должно сделать гонку открытой и интересной для болельщиков.

 

Маршрут Тур де Франс-2017

 

  Первая неделя будет очень нервной, на Тур де Франс всё может случиться. Однако, мне нравится, что уже на пятый день будет горный финиш, так что не будет уклона в динамику спринтерского этапа, и в пелотоне всё начнёт успокаиваться. Неделя потребует много сил, а разделка, которая её откроет, создаст разрывы.

 

  Пиренейские этапы будут очень трудными. 100-км этап до Фуа не кажется слишком опасным, но его значение может быть даже больше, чем у протяжённого горного этапа. Конечно, такой этап начнётся на высокой скорости, а трудные подъёмы будет тяжело проходить всем. С финишем на Пейрагюд у меня связаны хорошие воспоминания, но в этом году он будет другим. Я выигрывал, когда дистанция этапа составляла 140 км, а сейчас её протяжённость будет 215 км! Там будет очень и очень тяжело.

 

 Когда приедем в Альпы, где мы знаем все подъёмы, поэтому можно быть уверенным, что этапы будут выматывающими. Но третья неделя Тур де Франс сложна не столько маршрутом, сколько тем, как много сил останется у команды, чтобы помогать лидеру. Я ещё не смотрел маршрут разделки в Марселе, но учитывая, как близко обычно расположены в классификации генеральщики, на ней может решиться топ-5».

 

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

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  1. Адриен

    Сегодня, 18:19 | Регистрация: 17.05.2015

    В чем  прав Вальверде - не стоит сбрасывать со счетов Кинтану даже проехавшего Джиро. 

  2. Имя: Marcko

    Berdok

    Сегодня, 18:55 | Регистрация: 21.01.2011

    остается только пожелать удачи этому великолепному гонщику!

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:01 | Регистрация: 22.05.2013

    Как он грамотно дает интервью, все четко по полочкам. Прочитал и нет вопросов. 

  4. tim147

    Сегодня, 19:54 | Регистрация: 7.09.2014

    Много ли знаем мы примеров, когда гонщики, уже будучи в ранге великих, соглашались на роль грегари и кстати добросовестно ее исполняли. Навскидку вспоминаю Канчеллару, Мартина, но они никогда не имели претензий на генерал. Помнится чемпионат мира 1995 г., когда считавшийся фаворитом №1 Индурайн отвлек на себя внимание пелотона и дал возможность выиграть Олано, подстраховав его на 2 месте. Кстати по аналогичной схеме действовал Вальверде на завершившемся сегодня чемпионате Испании, будучи под прицелом гонщиков Бахрейн Мериды и Каха Рурал он дал возможность уйти Херраде в одиночку, подстраховав его на также на 2 месте. Ничего кроме огромного уважения такой профессиональный подход к гонкам у меня не вызывает!

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    velodoctor-Фото

    Ну его чехи скорее всего так увезли от брата, у них же объединенные чемпионаты.

  • Андрон
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    Андрон-Фото

      А по гонке в Словакии правильные результаты? Может, какая-то ошибка? 

    А то получается, что опять первый Юрай Саган, и привез он второму (Пете) почти 10 минут. Да как это?

  • stalcker23
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    stalcker23-Фото

    Камингс абсолютный чемпион Великобритании, что творит, чертяга

  • Grinta
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    Grinta-Фото
    Цитата: YuraHist
    Интересный финиш на чемпионате Бельгии, зарубились ?
    Насен обошёл Ванмарке на обод колеса
  • tim147
    Алехандро Вальверде о Тур де Ф ... (4)
    tim147-Фото

    Много ли знаем мы примеров, когда гонщики, уже будучи в ранге великих, соглашались на роль грегари и кстати добросовестно ее исполняли. Навскидку вспоминаю Канчеллару, Мартина, но они никогда не имели претензий на генерал. Помнится чемпионат мира 1995 г., когда считавшийся фаворитом №1 Индурайн отвлек на себя внимание пелотона и дал возможность выиграть Олано, подстраховав его на 2 месте. Кстати по аналогичной схеме действовал Вальверде на завершившемся сегодня чемпионате Испании, будучи под прицелом гонщиков Бахрейн Мериды и Каха Рурал он дал возможность уйти Херраде в одиночку, подстраховав его на также на 2 месте. Ничего кроме огромного уважения такой профессиональный подход к гонкам у меня не вызывает!

  • YuraHist
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    YuraHist-Фото
    Интересный финиш на чемпионате Бельгии, зарубились ?
  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    velodoctor-Фото

    Лучшие результаты Катюши-Аьпецина в групповых гонках 2 место Бистрема и 4ое Гонсалвеша, 3 Рейна (чуть не забыл).

    У Трека, Боры, Астаны и Этикса по несколько побед, а у БМС весь подиум на чемпионате Швейцарии. 

     

      Ару был великолепен в Италии, с виду ни грамма лишнего веса, он настолько легко от всех уехал на последнем круге. Предположу, что на туре он будет в небывалой форме. 

     

     



    День национальных чемпионатов один из самых интересных,  куча гонок в один день. popcorm

  • velodoctor
    Алехандро Вальверде о Тур де Ф ... (4)
    velodoctor-Фото

    Как он грамотно дает интервью, все четко по полочкам. Прочитал и нет вопросов. 

  • Berdok
    Алехандро Вальверде о Тур де Ф ... (4)
    Berdok-Фото

    остается только пожелать удачи этому великолепному гонщику!

  • Адриен
    Алехандро Вальверде о Тур де Ф ... (4)
    Адриен-Фото

    В чем  прав Вальверде - не стоит сбрасывать со счетов Кинтану даже проехавшего Джиро. 

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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