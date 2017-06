Критериум Дофине-2017. Этап 8 Категория:

Критериум Дофине-2017. Этап 8 Albertville - Plateau de Solaison, 115 км 1 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 03:26:20 2 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:00:12 3 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:00:27 4 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:44 5 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:01:01 6 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:02 7 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:01:15 8 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 0:01:36 9 Rafael Valls (Esp) Lotto Soudal 0:01:41 10 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:03:30 11 Alberto Contador (Esp) Trek-Segafredo 0:04:10 12 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:04:28 13 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:04:43 14 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:04:48 15 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:05:09 16 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:05 17 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:21 18 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:08:22 19 Daniel Navarro (Esp) Cofidis, Solutions Credits 20 André Cardoso (Por) Trek-Segafredo 21 Jesus Alberto Hernandez Blazquez (Esp) Trek-Segafredo 22 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 0:09:21 23 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:10:04 24 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 25 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:11:40 26 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 0:12:00 27 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:13:17 28 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:13:57 29 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 30 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 31 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:14:47 32 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:15:13 33 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:15:35 34 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 0:15:45 35 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 0:16:00 36 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:16:51 37 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:16:57 38 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 39 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:17:47 40 Kilian Frankiny (Sui) BMC Racing Team 41 Antonio Carapaz Richard (Ecu) Movistar Team 0:17:54 42 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 0:18:00 43 Daryl Impey (Rsa) Orica-Scott 0:18:05 44 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:18:37 45 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:19:04 46 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko Marseille Provence KTM 0:19:26 47 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:20:29 48 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 49 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:20:45 50 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 0:21:03 51 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 0:21:23 52 Andrew Talansky (Usa) Cannondale-Drapac 0:21:37 53 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-Scott 0:21:49 54 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 55 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 56 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 57 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 58 Danilo Wyss (Sui) BMC Racing Team 59 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 60 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:22:07 61 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:22:37 62 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 63 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:23:32 64 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:24:56 65 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 0:25:23 66 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 0:26:22 67 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 68 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 69 Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNl-Jumbo 70 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 71 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 72 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 73 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 74 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 75 Haimar Zubeldia (Esp) Trek-Segafredo 76 Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac 77 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 78 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 79 Jorge Arcas Peña (Esp) Movistar Team 80 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 81 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 82 Sven Erik Byström (Nor) Katusha-Alpecin 83 Jesus Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 84 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 85 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 86 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 87 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 88 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 89 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 90 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 91 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 92 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 93 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 94 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 95 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 96 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 97 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 98 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 99 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 100 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 101 Sergey Chernetski (Rus) Astana Pro Team 102 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 103 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 104 Daniel Moreno Fernandez (Esp) Movistar Team 105 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 106 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 107 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 108 Ian Boswell (Usa) Team Sky 109 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 0:26:50 110 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 111 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:27:10 112 Arnaud Demare (Fra) FDJ 113 Jérémy Maison (Fra) FDJ 114 Mickaël Delage (Fra) FDJ 115 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 116 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 117 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 118 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:27:13 119 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:27:25 120 Markel Irizar Arranburu (Esp) Trek-Segafredo 121 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 122 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:27:40 123 Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates 0:28:28 124 Amund Grondal Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 0:30:06 125 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:30:49 OTL Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:32:57 OTL Davide Cimolai (Ita) FDJ OTL Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:33:28 OTL Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 0:34:24 OTL Angel Madrazo (Esp) Delko Marseille Provence KTM 0:34:59 OTL Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:39:33 DNF Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0 DNF Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates DNF Adrien Petit (Fra) Direct Energie DNF Bryan Coquard (Fra) Direct Energie DNF Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac DNF Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida DNF Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida DNF Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal DNF James Shaw (Gbr) Lotto Soudal DNS Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal DNS Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott DNF Ruben Fernandez Andujar (Esp) Movistar Team DNF Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo DNF Enric Mas (Esp) Quick-Step Floors DNF Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale DNF Luke Rowe (Gbr) Team Sky DNF David Lopez Garcia (Esp) Team Sky Итоговая генеральная классификация Критериум Дофине-2017 1 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 29:05:54 2 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:00:10 3 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:32 4 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 0:01:33 5 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:01:37 6 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:04 7 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:32 8 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:03:12 9 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:04:08 10 Rafael Valls (Esp) Lotto Soudal 0:04:40 11 Alberto Contador (Esp) Trek-Segafredo 0:05:20 12 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:08:03 13 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:09:02 14 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:09:03 15 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:12:16 16 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:12:45 17 Daniel Navarro (Esp) Cofidis, Solutions Credits 0:13:36 18 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:14:44 19 André Cardoso (Por) Trek-Segafredo 0:16:38 20 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:20:47 21 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:21:05 22 Andrew Talansky (Usa) Cannondale-Drapac 0:24:15 23 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:25:19 24 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 0:26:04 25 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 26 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-Scott 0:26:09 27 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 0:26:41 28 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 0:27:13 29 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:27:45 30 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 0:28:53 31 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 0:30:32 32 Jesus Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 0:31:21 33 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 0:32:16 34 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:32:48 35 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 0:33:13 36 Daniel Moreno Fernandez (Esp) Movistar Team 0:34:17 37 Haimar Zubeldia (Esp) Trek-Segafredo 0:34:35 38 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:34:48 39 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 0:35:00 40 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 0:36:51 41 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:37:09 42 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko Marseille Provence KTM 0:37:11 43 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:37:20 44 Antonio Carapaz Richard (Ecu) Movistar Team 0:37:50 45 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:42:01 46 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:42:46 47 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 0:42:58 48 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:43:29 49 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:44:57 50 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:45:33 51 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:47:19 52 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:48:15 53 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:49:34 54 Jesus Alberto Hernandez Blazquez (Esp) Trek-Segafredo 0:49:50 55 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:50:01 56 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 0:50:32 57 Ian Boswell (Usa) Team Sky 0:53:47 58 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:54:32 59 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:54:46 60 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:55:47 61 Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNl-Jumbo 0:56:12 62 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 0:56:23 63 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:56:27 64 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 0:56:32 65 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:56:38 66 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:56:51 67 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:57:13 68 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:57:31 69 Danilo Wyss (Sui) BMC Racing Team 0:59:45 70 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:59:57 71 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 01:01:01 72 Daryl Impey (Rsa) Orica-Scott 01:01:14 73 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 01:03:43 74 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 01:03:49 75 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 01:04:12 76 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 01:04:27 77 Sergey Chernetski (Rus) Astana Pro Team 01:04:33 78 Jorge Arcas Peña (Esp) Movistar Team 01:04:34 79 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 01:04:41 80 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 01:04:47 81 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 01:04:58 82 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 01:05:01 83 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 01:05:13 84 Christian Knees (Ger) Team Sky 01:06:15 85 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 01:06:18 86 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 01:06:24 87 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 01:07:16 88 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 01:08:24 89 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 01:09:03 90 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 01:09:28 91 Jérémy Maison (Fra) FDJ 01:10:11 92 Kilian Frankiny (Sui) BMC Racing Team 01:10:25 93 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 01:10:48 94 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 01:11:23 95 Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac 01:11:53 96 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 01:12:48 97 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 01:13:40 98 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 01:14:39 99 Markel Irizar Arranburu (Esp) Trek-Segafredo 01:15:01 100 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 01:16:33 101 Sven Erik Byström (Nor) Katusha-Alpecin 01:16:57 102 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 01:17:09 103 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 01:17:40 104 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 01:18:04 105 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 01:20:47 106 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 01:20:48 107 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 01:21:10 108 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 01:22:30 109 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 01:22:38 110 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 01:25:20 111 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 01:25:33 112 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 01:25:47 113 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 01:29:05 114 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 01:29:55 115 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 01:30:05 116 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 01:32:48 117 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 01:34:12 118 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 01:34:23 119 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 01:35:20 120 Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates 01:35:43 121 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 01:36:12 122 Mickaël Delage (Fra) FDJ 01:39:48 123 Arnaud Demare (Fra) FDJ 01:39:57 124 Amund Grondal Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 01:41:31 125 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 01:44:01 Итоговая классификация по очкам 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ 59 2 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 47 3 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 36 4 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 34 5 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 32 6 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 27 7 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 25 8 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 25 9 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 24 10 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 22 11 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 22 12 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 20 13 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 20 14 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 18 15 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 18 16 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 17 17 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 16 18 Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNl-Jumbo 16 19 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 15 20 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 15 21 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 15 22 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 14 23 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 12 24 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 12 25 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 10 26 Jesus Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 10 27 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 9 28 Alberto Contador (Esp) Trek-Segafredo 8 29 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 8 30 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 8 31 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 8 32 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 6 33 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 5 34 Andrew Talansky (Usa) Cannondale-Drapac 3 35 Rafael Valls (Esp) Lotto Soudal 2 36 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 1 37 Antonio Carapaz Richard (Ecu) Movistar Team -5 Итоговая горная классификация 1 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 44 2 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 29 3 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 29 4 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 26 5 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 24 6 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 21 7 Jesus Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 18 8 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 16 9 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 15 10 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 14 11 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 13 12 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 12 13 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 11 14 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 10 15 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 8 16 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko Marseille Provence KTM 8 17 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 6 18 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 6 19 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 6 20 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 6 21 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 5 22 Andrew Talansky (Usa) Cannondale-Drapac 4 23 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 4 24 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 4 25 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 3 26 Alberto Contador (Esp) Trek-Segafredo 3 27 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 3 28 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 3 29 Rafael Valls (Esp) Lotto Soudal 2 30 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 2 31 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 2 32 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 2 33 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 2 34 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 2 35 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 2 36 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 1 37 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 1 38 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 1 39 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 1 40 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 1 Итоговая молодежная классификация 1 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 29:08:26 2 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:00:40 3 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:05:31 4 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:06:30 5 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:06:31 6 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:44 7 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:12:12 8 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 0:28:00 9 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 0:34:19 10 Antonio Carapaz Richard (Ecu) Movistar Team 0:35:18 11 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:40:14 12 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:40:57 13 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:42:25 14 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 0:48:00 15 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:52:14 16 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:53:15 17 Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNl-Jumbo 0:53:40 18 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:53:55 19 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:54:41 20 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:57:25 21 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 01:01:17 22 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 01:01:55 23 Jorge Arcas Peña (Esp) Movistar Team 01:02:02 24 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 01:02:15 25 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 01:04:44 26 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 01:06:31 27 Jérémy Maison (Fra) FDJ 01:07:39 28 Kilian Frankiny (Sui) BMC Racing Team 01:07:53 29 Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac 01:09:21 30 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 01:12:07 31 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 01:14:01 32 Sven Erik Byström (Nor) Katusha-Alpecin 01:14:25 33 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 01:22:48 34 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 01:23:15 35 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 01:32:48 36 Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates 01:33:11 37 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 01:33:40 38 Amund Grondal Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 01:38:59 Итоговая командная классификация 1 AG2R (Fra) 87:44:22 2 Lotto Soudal (Bel) 0:07:27 3 Astana (Kaz) 0:08:36 4 Trek-Segafredo (Usa) 0:09:39 5 Orica-Scott (Aus) 0:19:11 6 Movistar (Spa) 0:21:49 7 UAE Team Emirates (Uae) 0:24:26 8 BMC Racing Team (Usa) 0:37:02 9 Sky (Gbr) 0:37:33 10 Wanty - Groupe Gobert (Bel) 0:51:11 11 Quick-Step Floors (Bel) 0:58:29 12 Team Sunweb (Ger) 0:58:58 13 Cannondale-Drapac (Usa) 01:00:17 14 Lotto NL - Jumbo (Ned) 01:09:42 15 Bahrain Merida (Brn) 01:25:27 16 Dimension Data (Rsa) 01:32:15 17 Bora-hansgrohe (Ger) 01:36:31 18 Delko - Marseille-Provence (Fra) 01:38:44 19 Cofidis (Fra) 01:45:07 20 Direct Energie (Fra) 01:56:57 21 KATUSHA-Alpecin (Sui) 01:58:56 22 FDJ (Fra) 03:19:10 Критериум Дофине-2017. Критериум Дофине-2017. Превью Результаты 1 этапа Критериум Дофине-2017 Результаты 2 этапа Критериум Дофине-2017 Результаты 3 этапа Критериум Дофине-2017 Результаты 4 этапа Критериум Дофине-2017 Результаты 5 этапа Критериум Дофине-2017 Результаты 6 этапа Критериум Дофине-2017 Результаты 7 этапа Критериум Дофине-2017



