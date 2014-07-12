Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута

104-й выпуск Тур де Франс (Tour de France) стартует 1 июля 2017 года в Дюссельдорфе с 14-км индивидуальной гонки на время. Маршрут протяжённостью 3540 км проложен против хода часовой стрелки через Вогезы (Vosges), Юру (Jura), Пиренеи, Массив Централь (Massif Central) в Альпы и пройдет по территории 4-х государств: Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции.

Первым горным испытанием будет Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles). Далее через равнины Франции пелотон проедет на запад до Пиреней и, повернув на восток через Массив Централь, устремится в Альпы к заоблачным вершинам Коль д'Изоар (Col d'Izoard) и Коль дю Галибье (Col du Galibier). На предпоследнем этапе участников ожидает индивидуальная разделка протяженностью 22.5 км в окрестностях Марселя на побережье Средиземного моря. Завершится Тур де Франс-2017, по традиции, этапом "дружбы" с финишем на Елисейских полях в Париже 23 июля.

Тур де Франс-2017 будет состоять из 9 равнинных, 5 среднегорных и 5 горных этапов, 2 индивидуальных гонок на время общей протяжённостью 36,5 км и двух дней отдыха.

На финишах в подъем высшей категории на Коль д'Изоар, 1-й категории на Ла Планш де Бель Фий, 2-й категории на Пейрагюд (Peyragudes) произойдёт удвоение горных очков.



На Тур де Франс на финишах всех этапов (кроме разделок) будут присуждаться бонусные секунды за победу и два призовых места (10, 6 и 4 за первые три места соответственно).

Организаторы предложили нетипичный маршрут французского Гран-тура, отличающийся от выпусков последних лет, без упора на разделку, как в прошлые годы, когда суммарно протяжённость индивидуальных гонок на время достигала 100 км. Отсутствует также акцент на горные этапы. Прежде организаторы могли поставить 3 финиша этапов в горы высшей категории и парочку горных финишей в подъём 1-й категории.

В этом выпуске Тур де Франс многие тяжелые горы расположены далеко от финиша, что должно спровоцировать генеральщиков атаковать заранее - в подъём и на спусках. Организаторы позаботились о спринтерах, которым предложили 200-х километровые равнинные этапы.

01.07. Суббота. Этап 1: Дюссельдорф - Дюссельдорф (ITT), 14 км

Дюссельдорф (нем. Düsseldorf, столица округа Дюссельдорф и федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия, Германия) впервые принимает старт этапа и Гран-депар всего Тур де Франс. Французский Гран-тур стартует в Германии с индивидуальной гонки с раздельным стартом.

Равнинная разделка проложена по Дюссельдорфу вдоль набережных Рейна протяженностью 14 км с преодолением двух мостов. Гонщикам придётся пройти 13 пасных поворотов.

Со старта на Стокюмер Кирхштрасе (Stockumer Kirchstraße) участники отправятся на юг и через 4.3-километрового прямого отрезка, проложенного по набережной, и после двух поворотов поедут на запад примерно 1 км по мосту Оберкасселер (Oberkasseler) на противоположный берег Рейна. Спустившись с моста и повернув на юг, ещё через километр дистанции участники повернут на юго-восток и проедут по километровому мосту Рейнкнибрюке (Rheinkniebrücke). Далее спуск с моста и поворот на северо-восток, затем поворот на восток и через 600 м прямого участка поворот на север.

Добравшись до промежуточной отсечки времени, расположенной на отм. 8.1 км, гонщики продолжат ехать на север. Через 1.8 км с четырьмя 90-градусными поворотами трасса пройдёт под мостом Оберкасселер (Oberkasseler) и далее вдоль той же набережной, по которой участники ехали со старта, только уже на север, вдоль плавного поворота реки Рейн на северо-запад.

Повлияют на выступление погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени, например ветер с Рейна может как помогать гонщикам, так и мешать. Ориентировочное время, которое гонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 16 минут до 19 минут. Первый велогонщик стартует в 15:15 CET, последним стартует победитель прошлого года - Крис Фрум, в 18:32 CET. Лимит времени 25%.

Подобная столообразная разделка протяженностью 14 км, проложенная с севера на юг, а затем с юга на север, с длинными прямыми дорогами и серией поворотов подходит генеральщикам-раздельщикам. Победитель этапа получает первую желтую майку лидера Тур де Франс-2017, а также зеленую майку лидера в классификации по очкам.

Фаворитами можно назвать действующего чемпиона мира в разделке немецкого гонщика Тони Мартина, словенца Приможа Роглича, чемпиона Европы в разделке испанца Джонатана Кастровьехо, голландца Йоса Ван Эмдена, швейцарца Стефана Кюнга. Среди генеральщиков-раздельщиков отметим Криса Фрума, Альберто Контадора, Алехандро Вальверде, Ричи Порта, Геранта Томаса и других.

Хорошие результаты могут показать в разделке и спринтеры, в надежде на перехват желтой майки на следующем этапе за счет бонификации, например, немец Марсель Киттель, австралиец Майкл Мэттьюс, словак Петер Саган и другие.

Некоторым горнякам-генеральщикам придется минимизировать свои отставания, например Наиро Кинтане, Роману Барде, Якобу Фульсангу, Фабио Ару, Саймону Йейтсу и другим. Разрывы между генеральщиками будут достигать 1 минуты.



02.07. Воскресенье. Этап 2: Дюссельдорф - Льеж, 203.5 км

Дюссельдорф примет старт 2-го этапа Тур де Франс-2017, маршрут которого проложен по территории Германии и Бельгии, а рельеф подходит спринтерам.

Со старта маршрут поведёт на восток, и сразу же пойдут атаки гонщиков, которые начнут бороться за возможность стать первым обладателем гороховой майки, так как на 6.5 км маршрута расположена вершина подъема 4-й категории - первого категорийного подъема на Тур де Франс-2017.

Кот де Графенберг (Cote de Grafenberg), подъем 4-й категории, протяженность 1.4 км, 45-113 м, перепад 68 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 6%. Через 21.5 км со старта участники повернут на северо-запад и, достигнув Ратингена (Ratingen) - самой северной точки маршрута Тур де Франс-2017, устремятся на юго-запад.

Обогнув с севера Дюссельдорф, гонщики отправятся по равнине на запад до Мёнхенгладбаха, где разыграют первый промежуточный спринт Тур де Франс-2017. Далее на юг и через 83 км, на 154 км маршрута 2-го этапа французский Гран-тур покинет территорию Германии и переместится на территорию Бельгии.

Здесь начнутся неровности северной части Арденн, за 20 км до финиша расположена вершина подъема 4-й категории Кот д'Ольн (Cote d'Olne), протяженность 1.3 км, 194-262 м, перепад 68 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 6%.

Далее пойдёт спуск до самого финиша в Льеже (фр. Liège, административный центр провинции Льеж, регион Валлония, Бельгия), куда гонщики заедут с юго-востока. За 3 км до финиша расположен опасный правый поворот, далее плавный левый поворот и заключительные 2 километра - длинная прямая, проложенная с юго-востока на северо-запад.

По сценарию классического спринтерского этапа на финише мы должны увидеть борьбу лучших спринтеров. Главными претендентами можно назвать немецких спринтеров - Марселя Киттеля и Андре Грайпеля, действующего чемпиона мира словака Петера Сагана, французов Арно Демара, Бриана Кокара и Насэра Буанни, британца Марка Кэвендиша, голландца Дилана Груневегена, норвежского спринтера Александра Кристоффа и других.



03.07. Понедельник. Этап 3: Вервье - Лонгви, 212.5 км

Вервье (фр. Verviers, провинция Льеж, регион Валлония, Бельгия) принимает старт 3-го этапа Тур де Франс-2017. Это среднегорный этап, проложенный по территории 3 стран, на котором гонщики пересекут Арденны с севера на юг и финишируют в подъем 3-й категории.

Из Вервье гонщики отправятся на юг и начнут подниматься до вершины Кот де Сар (Cote de Sart), подъем 4-й категории, протяженность 2.8 км, 400-543 м, перепад 143 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 8%. Вершина, расположенная на 18 км - самая высокая точка маршрута 3-го этапа. После 20-км спуска и последующих 30 км тягуна участники доедут до границы Бельгии и Люксембурга.

На 89 км маршрута расположен промежуточный спринт, после чего, проехав по равнине, спустятся к подножию Кот де Вильц (Cote de Wiltz), подъем 4 категории, протяженность 3.1 км, 319-467 м, перепад 148 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 7%. Вершина подъема расположена на середине маршрута 3-го этапа Тур де Франс-2017.

После прохождения подъёма и 10 км отрезка по равнине гонщики отправятся на скоростной спуск к подножию Кот д'Эшдорф (Cote d'Eschdorf), подъем 3 категории, протяженность 2.3 км, 300-499 м, перепад 199 м, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14% - это первый подъем 3-й категории на Тур де Франс-2017.

Последующие 64 км слабопересеченной равнины приведут гонщиков на границу Люксембурга и Франции. Въехав на территорию Франции, гонщики повернут на запад и преодолеют Кот де Вийер-ла-Монтань (Cote de Villers-la-Montagne), подъем 4 категории, протяженность 1.1 км, 356-414 м, перепад 58 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 8%. Вершина подъема расположена за 15 км до финиша.

К этому моменту отрыв будет, скорее всего, пойман и команды главных фаворитов этапа начнут готовиться к штурму заключительного подъема 3-го этапа - Кот де Релижьёс (Cote des Religieuses), подъем 3-й категории, протяженность 1.6 км, 286-379 м, перепад 93 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 11%.

Первый финиш этапа Тур де Франс-2017 в категорийный подъем расположен в Лонгви или Лонви (фр. Longwy, департамент Мёрт и Мозель, регион Гранд-Эст или Большой восточный регион).

Подъем начинается с больших градиентов с дальнейшим выполаживанием. На подъеме имеются два 180-и градусных поворота, так что без заторов в хвосте пелотона не обойтись, и команды будут стремиться вывести в голову пелотона своих капитанов. Главным претендентом можно назвать Алехандро Вальверде, но и помимо него найдется много желающих взять победу на таком этапе, например, Филипп Жильбер и Дэн Мартин, Саймон Йейтс, действующий чемпион мира Петер Саган и олиймпийский чемпион Грег ван Авермат, Михал Квятковски и многие другие. Также отметим нового чемпиона Италии в групповой гонке - Фабио Ару, которому в этот день исполнится 27 лет.

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