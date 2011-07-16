- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 22:51
Наиро Кинтана – капитан команды Movistar на Тур де Франс-2017
За свою историю испанская команда под руководством Эусебио Унсуэ, которая сейчас носит имя Movistar, принимала участие во французском Гран-туре 34 раза. В этом году команда будет бороться за победу на Тур де Франс-2017 с Наиро Кинтаной (Nairo Quintana). 27-летний колумбийский гонщик поедет Тур де Франс четвёртый раз в карьере, он трижды становился призёром Большой Петли, дважды финишировав 2-м, и один раз 3-м.
Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), стартующий на Большой Петле в 10-й раз в карьере, будет основным помощником колумбийского гонщика, а также попробует занять как можно более высокое место в генеральной классификации, о чём рассказал в интервью перед стартом французского Гран-тура.
Вместе с Наиро Кинтаной и Алехандро Вальверде на старт Тур де Франс-2017 выйдут:
33-летний испанский гонщик Иманол Эрвити (Imanol Erviti), 30-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo), 26-летний испанский гонщик Хесус Эррада (Jesús Herrada), 30-летний костариканский гонщик Андрей Амадор (Andrey Amador), 24-летний немецкий гонщик Яша Зюттерлин (Jasha Sütterlin), 36-летний испанский гонщик Даниэле Беннати (Daniele Bennati), 27-летний колумбийский гонщик Карлос Бетанкур (Carlos Betancur).
Одни из самых опытных гонщиков команды помимо Алехандро Вальверде – Даниэле Беннати, который поедет 23-й Гран-тур в карьере и Иманол Эрвити, который стартует на трёхнедельной гонке в 19-й раз. Дебютант Тур де Франс – Яша Зюттерлин, который впервые проехал Гран-тур (Джиро д’Италия) в прошлом году, и Карлос Бетанкур, который шесть раз принимал участие в Гран-турах, но впервые стартует на Тур де Франс.
Состав команды Movistar на Тур де Франс-2017:
Nairo Quintana, (Колумбия)
Andrey Amador, (Коста Рика)
Daniele Bennati, (Италия)
Carlos Betancur, (Колумбия)
Jonathan Castroviejo, (Испания)
Imanol Erviti, (Испания)
Jesus Herrada, (Испания)
Jasha Sutterlin, (Германия)
Alejandro Valverde, (Испания)
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