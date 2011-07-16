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Состав команды Movistar на Тур де Франс-2017

Наиро Кинтана – капитан команды Movistar на Тур де Франс-2017

 

 

  За свою историю испанская команда под руководством Эусебио Унсуэ, которая сейчас носит имя Movistar, принимала участие во французском Гран-туре 34 раза. В этом году команда будет бороться за победу на Тур де Франс-2017 с Наиро Кинтаной (Nairo Quintana). 27-летний колумбийский гонщик поедет Тур де Франс четвёртый раз в карьере, он трижды становился призёром Большой Петли, дважды финишировав 2-м, и один раз 3-м.

 

  Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), стартующий на Большой Петле в 10-й раз в карьере, будет основным помощником колумбийского гонщика, а также попробует занять как можно более высокое место в генеральной классификации, о чём рассказал в интервью перед стартом французского Гран-тура.

 

Состав команды Movistar на Тур де Франс-2017

 

  Вместе с Наиро Кинтаной и Алехандро Вальверде на старт Тур де Франс-2017 выйдут:

33-летний испанский гонщик Иманол Эрвити (Imanol Erviti), 30-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo), 26-летний испанский гонщик Хесус Эррада (Jesús Herrada), 30-летний костариканский гонщик Андрей Амадор (Andrey Amador), 24-летний немецкий гонщик Яша Зюттерлин (Jasha Sütterlin), 36-летний испанский гонщик Даниэле Беннати (Daniele Bennati), 27-летний колумбийский гонщик Карлос Бетанкур (Carlos Betancur).

 

  Одни из самых опытных гонщиков команды помимо Алехандро Вальверде – Даниэле Беннати, который поедет 23-й Гран-тур в карьере и Иманол Эрвити, который стартует на трёхнедельной гонке в 19-й раз. Дебютант Тур де Франс – Яша Зюттерлин, который впервые проехал Гран-тур (Джиро д’Италия) в прошлом году, и Карлос Бетанкур, который шесть раз принимал участие в Гран-турах, но впервые стартует на Тур де Франс.

 

 

Состав команды Movistar на Тур де Франс-2017:

 

 

Nairo Quintana, (Колумбия)

Andrey Amador, (Коста Рика)

Daniele Bennati, (Италия)

Carlos Betancur, (Колумбия)

Jonathan Castroviejo, (Испания)

Imanol Erviti, (Испания)

Jesus Herrada, (Испания)

Jasha Sutterlin, (Германия)

Alejandro Valverde, (Испания)

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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  1. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Вчера, 22:59 | Регистрация: 26.05.2017

    Поясните мне логику посетителей этого сайта, которые соценивают шансы Фульсанга, Ару, Контадора выше Кинтановских. ИМХО, Кинтана победит.

    1. Имя: Олег

      levonardo

      Вчера, 23:07 | Регистрация: 23.05.2017

      Маловато горных финишей для его победы. Тот же Фрум ему на спусках минуты 2 привезёт. ИМХО, если что.

    2. Имя: Роман

      SoulThief

      Вчера, 23:24 | Регистрация: 16.07.2011

      С Джиро в ногах и мизером горных финишей? Даже тройка будет большим успехом.

    3. Имя: Алексей

      sixpack

      Вчера, 23:24 | Регистрация: 20.11.2012

      логика тут проста: после Джиро, (которую Кинтана не смог выиграть), его не хватит на Тур. Джиро, кроме него, прошли Амадор, Эррада и Бенатти.

    4. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 00:59 | Регистрация: 4.07.2013


      А в чем ваша "логика"? Почему Кинтана победит по вашему мнению?


  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:58 | Регистрация: 4.07.2013

    Беннатти итальянец, а не испанец.

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1 - 23 июля 2017

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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