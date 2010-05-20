Альберто Контадор - капитан команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2017

Команда Trek – Segafredo объявила состав на Тур де Франс-2017. Главной задачей команды будет поддержка 34-летнего испанского гонщика Альберто Контадора (Alberto Contador) в борьбе за третий титул победителя французского Гран-тура.

Состав команды Trek – Segafredo на Тур де Франс-2017

Вместе с Альберто Контадором 1 июля на старт Тур де Франс-2017 в Дюссельдорфе выйдут:

28-летний немецкий гонщик Джон Дегенкольб (Trek – Segafredo, 32-летний португальский гонщик Андре Кардозо (André Cardoso), 34-летний голландский гонщик Кун де Корт (Koen de Kort), 27-летний итальянский гонщик Фабио Феллине (Fabio Felline), 23-летний австрийский гонщик Михель Гогль (Michael Gogl), 37-летний испанский гонщик Маркель Ирисар (Markel Irizar), 30-летний голландский гонщик Бауке Моллема (Bauke Mollema) и 28-летний колумбийский гонщик Харлинсон Пантано (Jarlinson Pantano).

Альберто Контадор всю первую часть сезона простроил, ориентируясь на подготовку к Тур де Франс. На пути к французскому Гран-туру он проехал 6 недельных гонок, на четырёх из которых – Париж-Ницца, Вуэльта Андалусии, Вуэльта Каталонии и Тур Страны Басков – занял 2-е место. На Критериуме Дофине, финальной для испанского гонщика перед Тур де Франс гонкой, он занял 11-е место в общем зачёте.

Для Альберто Контадора это 17-й старт в карьере на Гран-туре и 10-й - на Тур де Франс.

Маркель Ирисар – также один из самых опытных гонщиков состава Trek-Segafredo, стартует на Гран-туре в 17-й раз в карьере и в 6-й раз на Тур де Франс.

Для Бауке Моллемы это будет 12-й Гран-тур в карьере и 7-й старт на Тур де Франс. Его лучшим результатом в общем зачёте на французском Гран-туре было 6-е место в 2013 году. В этом году Моллема проехал Джиро д’Италия, где вошёл в топ-10 генеральной классификации, заняв 7-е место.

Двое гонщиков команды – Андре Кардозо и Михель Гогль – впервые поедут Тур де Франс.

Состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2017:

Alberto Contador, (Испания)

Andre Cardoso, (Португалия)

Koen De Kort, (Голландия)

John Degenkolb, (Германия)

Fabio Felline, (Италия)

Michael Gogl, (Австрия)

Markel Irizar, (Испания)

Bauke Mollema, (Голландия)

Jarlinson Pantano, (Колумбия)