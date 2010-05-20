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Состав команды Trek – Segafredo на Тур де Франс-2017

Альберто Контадор - капитан команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2017

 

 

  Команда Trek – Segafredo объявила состав на Тур де Франс-2017.  Главной задачей команды будет поддержка 34-летнего испанского гонщика Альберто Контадора (Alberto Contador) в борьбе за третий титул победителя французского Гран-тура.

 

Состав команды Trek &ndash; Segafredo на Тур де Франс-2017Состав команды Trek &ndash; Segafredo на Тур де Франс-2017

 

  Вместе с Альберто Контадором 1 июля на старт Тур де Франс-2017 в Дюссельдорфе выйдут:

 

  28-летний немецкий гонщик Джон Дегенкольб (Trek – Segafredo, 32-летний португальский гонщик Андре Кардозо (André Cardoso), 34-летний голландский гонщик Кун де Корт (Koen de Kort), 27-летний итальянский гонщик Фабио Феллине (Fabio Felline), 23-летний австрийский гонщик Михель Гогль (Michael Gogl), 37-летний испанский гонщик Маркель Ирисар (Markel Irizar), 30-летний голландский гонщик Бауке Моллема (Bauke Mollema) и 28-летний колумбийский гонщик Харлинсон Пантано (Jarlinson Pantano).

 

  Альберто Контадор всю первую часть сезона простроил, ориентируясь на подготовку к Тур де Франс. На пути к французскому Гран-туру он проехал 6 недельных гонок, на четырёх из которых – Париж-Ницца, Вуэльта Андалусии, Вуэльта Каталонии и Тур Страны Басков – занял 2-е место. На Критериуме Дофине, финальной для испанского гонщика перед Тур де Франс гонкой, он занял 11-е место в общем зачёте.

 

  Для Альберто Контадора это 17-й старт в карьере на Гран-туре и 10-й  - на Тур де Франс.

  Маркель Ирисар – также один из самых опытных гонщиков состава Trek-Segafredo,  стартует на Гран-туре в 17-й раз в карьере и в 6-й раз на Тур де Франс.

  Для Бауке Моллемы это будет 12-й Гран-тур в карьере  и 7-й старт на Тур де Франс. Его лучшим результатом в общем зачёте на французском Гран-туре было 6-е место в 2013 году. В этом году Моллема проехал Джиро д’Италия, где вошёл в топ-10 генеральной классификации, заняв 7-е место.

  Двое гонщиков команды – Андре Кардозо и Михель Гогль – впервые поедут Тур де Франс.

 

 

Состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2017:

 

Alberto Contador, (Испания)

Andre Cardoso, (Португалия)

Koen De Kort, (Голландия)

John Degenkolb, (Германия)

Fabio Felline, (Италия)

Michael Gogl, (Австрия)

Markel Irizar, (Испания)

Bauke Mollema, (Голландия)

Jarlinson Pantano, (Колумбия)

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Теги к статье: Trek-Segafredo Альберто Контадор Alberto Contador Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

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  1. Имя: Василий

    ayahuasca

    Сегодня, 20:09 | Регистрация: 9.06.2017

    Главный вопрос лично для меня: станет ли Конта возить Моллему если вдруг не потянет сам? 

  2. AAA

    Сегодня, 20:19 | Регистрация: 20.01.2011

    И ЧЁ, Конта бес Хесуса поедет?

    С кем же он комнату будет делить?

    Не выспится, не потянет...

  3. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 20:42 | Регистрация: 4.05.2017

    Вамос Альберто!

    Ты боец, мы это знаем, пусть удача будет на твоей стороне!

  4. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 21:25 | Регистрация: 20.05.2010

    Альберто теперь скорее одиночка. Давненько его никто не "возил". Баук не в форме. Даже возить не сможет на 3-й неделе

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
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8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
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