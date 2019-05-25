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Джиро д'Италия-2019. 14-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 14 этапа Джиро д'Италия-2019

 

 

 

  Ричард Карапас, эквадорский гонщик команды Movistar, одержал победу из сольного отрыва на 14-м горном этапе Джиро д’Италия-2019 и надел розовую майку лидера. На этапе с прохождением пяти категорийных вершин и финишем в подъём 3-й категории Карапас атаковал из группы генеральщиков за 27 км до финиша.

 

  В итоге он опередил ближайшего преследователя Саймона Йейтса (Mitchelton – Scott) на 1 минуту 32 секунды. Бонификация в 10 секунд, полученная Ричардом Карапасом за победу на этапе, позволила ему на 7 секунд обойти в генеральной классификации словенского гонщика команды Jumbo-Visma Приможа Роглича и надеть розовую майку лидера.

 

21-летний российский гонщик команды INEOS Павел Сиваков, выпадавший из группы генеральщиков при прохождении самого сложного подъёма этого выпуска Джиро д'Италия - подъёма 1-й категории Колле Сан-Карло, догнал лидеров после спуска. Он финишировал на этапе 7-м и сохранил на плечах белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), который атаковал из пелотона во время прохождения первого категорийного подъёма, первым прошёл три подъёма этапа и укрепил свои позиции в качестве лидера классификации лучшего горного гонщика.

 

Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Результаты 14 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Павел Сиваков сохранил белую м ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Не по годам мудр Паша )
    Удачи!

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    VeloVelo-Фото
    Золотые слова.
  • AndreyEst
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Закарин и Моллема можно сказать поплатились за свои рейды на этапах поСледующего дня. Один только Ланда (молодец) выдержал. Посмотрим что будет завтра с Карапазом (и его розовой майкой). Это конечно на альпийские вершины, но "стенки" весьма добротные. А вообще то мне понравилось как сказал Курдюков, что "в Мовистаре сейчас два автономных капитана". Наверное это не совсесм хорошо (для команды), но пока что работает на все 100%
    Цитата: Николай Н.
    Генералы наверно возьмут для себя отдых. Отпустят отрыв, чтоб порезвились.

    Зачем им брать "отдых", когда в понедельник будт полноценный день отдыха? Тем более, что для Нибса Роглич на этой Джиро как выяснилось большая заноза, а тут (перед отходным) почти "этап Ломбардии". И уже на этих подъемах, и что самое главное спусках Винченцо елси хочет сбросить Примо будет (должен) валить. Акула знает эти дороги как свои 5 пальцев. И даже если отпустят ОТРЫВщиков, ожидаю борьбу бигов "на гонке в гонке".

    Очень бы этого хотелось.Нибали должен уже на деле показать,кто есть кто,а Рогличу тоже пора что-то сделать перед днем отдыха.

    Тем более Гавия,к сожалению,отпала.

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Cyrill-Фото

    Про Нибса - нельзя ничего говорить до конца предпоследнего этапа, акула - она и есть акула, одной капельки крови хватит ... И если даже словенец капнет на самой последней горе - минуту-полторы Нибс ему привезёт ...

    Про Зака - истина в мелочах...кофточку на подъёмах надо хоть чуточку прикрывать, чтобы в любой момент закрыть на полную (утеплиться) ... кто вчера кроме Зака ехал на высоту 2200 "нараспашку"???... по-моему только Лопес...

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Закарин и Моллема можно сказать поплатились за свои рейды на этапах поСледующего дня. Один только Ланда (молодец) выдержал. Посмотрим что будет завтра с Карапазом (и его розовой майкой). Это конечно на альпийские вершины, но "стенки" весьма добротные. А вообще то мне понравилось как сказал Курдюков, что "в Мовистаре сейчас два автономных капитана". Наверное это не совсесм хорошо (для команды), но пока что работает на все 100%

    Цитата: Николай Н.
    Генералы наверно возьмут для себя отдых. Отпустят отрыв, чтоб порезвились.

    Зачем им брать "отдых", когда в понедельник будт полноценный день отдыха? Тем более, что для Нибса Роглич на этой Джиро как выяснилось большая заноза, а тут (перед отходным) почти "этап Ломбардии". И уже на этих подъемах, и что самое главное спусках Винченцо елси хочет сбросить Примо будет (должен) валить. Акула знает эти дороги как свои 5 пальцев. И даже если отпустят ОТРЫВщиков, ожидаю борьбу бигов "на гонке в гонке".

  • астана супер
    Дубль и розовая майка Ричарда ... (1)
    астана супер-Фото
    Попутного ветра Карапазу до финиша 21 этапа.Заслужил он Олимп Джиро. Так будет очень справедливо, я думаю. И самое главное он может это сделать и уделать слишком хитрого, расчетливого, скучного и чуть трусливого Роглича. Вперед Ричард, только вперед.
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Mikael-Фото
    А этот состав за идею ездит?) За флаг)
    Братьев как-то подписали. Че уж прибедняться.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Три гонки Race Horizon Park пр ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодцв
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Mikael-Фото
    Нет абсолютно ничего опасного. Джиро его на 99%.
    Как правильно сказал Курдюков маршрут строили под Нибали, а забыли про Роглича, которому подходит еще больше.
    Но атаковать будет т.к. иначе такие как Нибали будут говорить, что чемпион не настоящий!
    Будет атака на третьей неделе на хорошем (эпических там нет) этапе.
  • Оригинальный ник
    Ричард Карапас – победитель 14 ... (5)
    Оригинальный ник-Фото
    Тяжело переименовать боксерскую команду, которой больше нет

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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