Джиро д'Италия-2019. 14-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 14 этапа Джиро д'Италия-2019

Ричард Карапас, эквадорский гонщик команды Movistar, одержал победу из сольного отрыва на 14-м горном этапе Джиро д’Италия-2019 и надел розовую майку лидера. На этапе с прохождением пяти категорийных вершин и финишем в подъём 3-й категории Карапас атаковал из группы генеральщиков за 27 км до финиша.

В итоге он опередил ближайшего преследователя Саймона Йейтса (Mitchelton – Scott) на 1 минуту 32 секунды. Бонификация в 10 секунд, полученная Ричардом Карапасом за победу на этапе, позволила ему на 7 секунд обойти в генеральной классификации словенского гонщика команды Jumbo-Visma Приможа Роглича и надеть розовую майку лидера.

21-летний российский гонщик команды INEOS Павел Сиваков, выпадавший из группы генеральщиков при прохождении самого сложного подъёма этого выпуска Джиро д'Италия - подъёма 1-й категории Колле Сан-Карло, догнал лидеров после спуска. Он финишировал на этапе 7-м и сохранил на плечах белую майку лучшего молодого гонщика.

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), который атаковал из пелотона во время прохождения первого категорийного подъёма, первым прошёл три подъёма этапа и укрепил свои позиции в качестве лидера классификации лучшего горного гонщика.

Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Результаты 14 этапа Джиро д'Италия-2019