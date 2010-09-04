Ричард Карапас – открытие Джиро д’Италия-2018

Ричард Карапас (Richard Carapaz) стал открытием Джиро д’Италия-2018. На втором Гран-туре в карьере 24-летний эквадорский гонщик команды Movistar занял в генеральной классификации 4-е место, уступив 47 секунд Мигелю Лопесу (Astana), одержал победу на этапе (8-м), на четырёх этапах итальянского Гран-тура вошёл в топ-10.

С 6-го по 14-й этап Карапас удерживал белую майку лучшего молодого гонщика, но в итоге проиграл в этой классификации колумбийскому гонщику Мигелю Лопесу 47 секунд.

PHOTO: BETTINIPHOTO.NET / MOVISTAR TEAM

Ричард Карапас: «Я совсем не разочарован итогом гонки, наоборот, очень счастлив, что показал такой результат. Увезу домой в Эквадор самые приятные воспоминания о Джиро д’Италия-2018. Я наслаждался гонкой в полной мере – стал победителем этапа, до конца боролся за общий зачёт. На 20-м этапе мы пробовали оторваться от Лопеса, но он отлично себя защищал, так же, как и другие претенденты на подиум.

Всегда надо ставить более высокие цели, в будущем надеюсь побороться за победу на этом Гран-туре, также, возможно, в ближайшие несколько лет смогу подумать о том, чтобы поехать капитаном на Вуэльту Испании. Если продолжу много работать, так, как перед этой Джиро д’Италия, то надеюсь войти в историю моей команды и страны».