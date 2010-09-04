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Ричард Карапас – открытие Джиро д’Италия-2018

Ричард Карапас – открытие Джиро д’Италия-2018

 

 

  Ричард Карапас (Richard Carapaz) стал открытием Джиро д’Италия-2018. На втором Гран-туре в карьере 24-летний эквадорский гонщик команды Movistar занял в генеральной классификации 4-е место, уступив 47 секунд Мигелю Лопесу (Astana), одержал победу на этапе (8-м), на четырёх этапах итальянского Гран-тура вошёл в топ-10.

 

  С 6-го по 14-й этап Карапас удерживал белую майку лучшего молодого гонщика, но в итоге проиграл в этой классификации колумбийскому гонщику Мигелю Лопесу 47 секунд.

 

 

 PHOTO: BETTINIPHOTO.NET / MOVISTAR TEAM

 

  Ричард Карапас: «Я совсем не разочарован итогом гонки, наоборот, очень счастлив, что показал такой результат. Увезу домой в Эквадор самые приятные воспоминания о Джиро д’Италия-2018. Я наслаждался гонкой в полной мере –  стал победителем этапа, до конца боролся за общий зачёт. На 20-м этапе мы пробовали оторваться от Лопеса, но он отлично себя защищал, так же, как и другие претенденты на подиум.

 

  Всегда надо ставить более высокие цели, в будущем надеюсь побороться за победу на этом Гран-туре, также, возможно, в ближайшие несколько лет смогу подумать о том, чтобы поехать капитаном на Вуэльту Испании. Если  продолжу много работать, так, как перед этой Джиро д’Италия, то надеюсь войти в историю моей команды и страны».

 

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. f16

    Сегодня, 13:27 | Регистрация: 16.08.2017

    надо его выкупить на будущий год Астане

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Сегодня, 13:37 | Регистрация: 14.12.2015

      На мой взгляд не смогут они с Лопесом ужиться. Получится как Ару с Ландой.

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 13:36 | Регистрация: 8.07.2017

    Р. Карапас, действительно, приятное открытие этой Джиро.

    Новое лицо среди генеральщиков на гран-туры.

    Проехал тяжёлый горный маршрут без заметных спадов.

    Имеет хороший финишный рывок в гору.

    Значит, может продолжить брать горные этапы с финишем в подьём.

    Разделку показал слабую.

    Что не позволит победить в генерале на гран-туре.

    Возможно, сможет занять 3-е место на гран-туре, где длина разделок будет небольшой.

     

    Интересно будет посмотреть Р. Карапаса в групповой гонке на чемпионате мира-18, который проходит на высокогорье, подходящем для него.

     

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
  3. Имя: Алекс

    axel

    Сегодня, 14:04 | Регистрация: 6.09.2016

    Цитата: f16
    надо его выкупить на будущий год Астане
    Лопес в конце года с удовольствием свалит из Астаны как и все сваливали. Так что вакансия будет свободна, Вино нужно уже сейчас начать вести переговоры с Карапасом.

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Сегодня, 14:51 | Регистрация: 14.12.2015

      Не свалит. Не радуйтесь. У него контракт до 2020 года. Уйти из такой команды?

  4. paziz

    Сегодня, 14:57 | Регистрация: 10.02.2018

    Цитата: Zhanzhak
    Не свалит. Не радуйтесь. У него контракт до 2020 года. Уйти из такой команды?
    Прям уж "такой"

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Сегодня, 15:16 | Регистрация: 14.12.2015

      Да, такой!

  5. Бакеша

    Сегодня, 15:50 | Регистрация: 1.02.2018

    Цитата: axel
    Цитата: f16
    надо его выкупить на будущий год Астане
    Лопес в конце года с удовольствием свалит из Астаны как и все сваливали. Так что вакансия будет свободна, Вино нужно уже сейчас начать вести переговоры с Карапасом.
    Контракт до 20 года

  6. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 17:17 | Регистрация: 4.09.2010

    уж кто только в "открытиях" не побывал..

    ща вдруг взгрустнёт это открытие (Бетанкур научит), да и свалит родное эквадорье обнимать. и поминай как звали

    ехал на молодости. командной работой отягощён особо не был. слишком очевидно тяжеловат..

  7. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 17:45 | Регистрация: 8.07.2013

    Будущий Вальверде. У него очень резкий рывок в гору, с годами добавится выносливость и вуаля Алехандро.

  8. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 18:42 | Регистрация: 18.09.2014

    Хорош парнишка.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц

  9. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 19:20 | Регистрация: 24.12.2017

    Астана вроде Баллерини подписывает?

  10. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 19:33 | Регистрация: 4.01.2015

    47 секунд между первым и вторым в зачёте молодых - это второй результат после 41 секунды Джиро 2013; тогда Бетанкур (№5 в итоге) выиграл у Майки (№7 в итоге).

    Не знаю был ли Карапаз даже скрытым лидером Мовистара перед стартом этой Джиро, но выиграть этап в белой майке лучшего молодого, впервые в истории итал. ГТ для своей страны это заслуживает внимания.

    Удачи ему в будущем, думаю орги Мувиков отправят его на следующий год на Вуэльту за подиумом или же на ТдФ за майкой лушего молодого уже там

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  11. DV

    Сегодня, 20:17 | Регистрация: 28.05.2014

    Отличный результат. При более сильных помошниках может бороться за победу на ГТурах

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Ближайшие старты

30 мая - 3 июня 2018

Skoda-Tour de Luxembourg

3 июня 2018

Gran Premio Citta di Lugano

3 - 10 июня 2018

Criterium du Dauphine


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Комментарии

  • archi
    Итоги Джиро д’Италия-2018 по о ... (5)
    archi-Фото

    Цитата: Student
    Astana (Kaz) - 1007 / Казахстан - 0 Ты просто умыл чувака)))
    Вот, оказывается в чем дело!!!!! Казахстан

  • DV
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (14)
    DV-Фото

    Отличный результат. При более сильных помошниках может бороться за победу на ГТурах

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Смотря на итоговый протокол Джиро поражаюсь всё-таки какая же разница между первыми 12 и остальными; С.Йейтс за 2 этапа капнул на час с лишнем и даже в ТОП 20 не вошёл. Так что:

    Фрум - герой

    Дюмолин - браво и аплодисменты

    М.А.Лопез - молодэцЬ)
    Карапазу - слава

    Вивиани (и Беннету) - ящик шампанского на двоих

    Всем остальынм  - спасибо за участие.

     

    P.S.

    Д.Баллерини - получил приз самого агресивного (Комбатив трофи); он собрал больше всего очков на летучих премиях трагуарде волантэ.

     

    P.P.S.

    На этой Джиро (данные у меня по окончанию 19 этапа, а ведь был ещё и 20-й горный) орги Джиро вместе с ЮСиАй и ещё какой то оф.конторой (есть её название на сайклингньюз) проверили 8 велосипедов на "моторчики" (мех.допинг): Карапаза, Пино, Лопеса, Дюмолена, Райшенбаха, Формоло Омена...и ФРума (само собой). А всего уже 135 (!) разных велосипедов. Так что по этой части в спортсменов-велогонщиков точно все чисто.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (51)
    EL-Fenomeno-Фото

    на Джиро 2013, впервые за 7 лет (тогда) был "первый этап дружбы". Не знаю стоит ли давать/возвращать индивидуальную разделку на последний этап как любили орги Джиро делать всегда до этого (Меньшов наверное во время лайфа ещё раз вздрогнул...ох этот дождь и брусчатка 2009 года), но верю что в свой последний год на посту директора итал. ГТ сеньор Маруо Веньи сделает горную разделку на 21-м этапе) crazy к примеру на Монте-Граппе, чтобы у всех глаза на лоб вылезли

  • EL-Fenomeno
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    47 секунд между первым и вторым в зачёте молодых - это второй результат после 41 секунды Джиро 2013; тогда Бетанкур (№5 в итоге) выиграл у Майки (№7 в итоге).

    Не знаю был ли Карапаз даже скрытым лидером Мовистара перед стартом этой Джиро, но выиграть этап в белой майке лучшего молодого, впервые в истории итал. ГТ для своей страны это заслуживает внимания.

    Удачи ему в будущем, думаю орги Мувиков отправят его на следующий год на Вуэльту за подиумом или же на ТдФ за майкой лушего молодого уже там

  • Sipe
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (23)
    Sipe-Фото
    Всем гонцам.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (14)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Астана вроде Баллерини подписывает?
  • Anna P.
    Том Дюмулин – призёр Джиро д’И ... (7)
    Anna P.-Фото

    Кстати Оомен в интервью Cycling news сокрушался, что был не в состоянии помочь Тому, не было сил.

    Том говорит, что Сэм похож на него в юности :-).  Старина Том...

  • Александра
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (14)
    Александра-Фото

    Хорош парнишка.

  • Anna P.
    Том Дюмулин – призёр Джиро д’И ... (7)
    Anna P.-Фото
    Весной полкоманды получили серьезные травмы, все лучшие грегори. Об этом писал Велолайв, что у Тома плохая поддержка на Джиро.

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Rohan Dennis (BMC Racing Team)

Sebastien Reichenbach (Groupama - FDJ)

Mikel Aristi (Euskadi Basque Country - Murias)

Hector Carretero (Movistar Team)

29 мая

Thibaut Pinot (Groupama - FDJ)

Richard Carapaz (Movistar Team)

Alessandro Tonelli (Bardiani - CSF)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

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