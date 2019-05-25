Дубль и розовая майка Ричарда Карапаса на Джиро д’Италия-2019

Ричард Карапас выигрывает на Джиро д’Италия-2019 второй этап и надевает розовую майку лидера

25 мая – особенный день в истории Джиро д’Италия. 40 лет назад Джузеппе Саронни надел первую розовую майку лидера и удержал её до Милана. 25 лет назад, тоже 25 мая, Евгений Берзин надел первую в карьере розовую майку лидера и удержал её до Милана. 10 лет назад Альберто Контадор надел свою первую розовую майку лидера и удержал её до Милана. Год назад 25 мая Крис Фрум надел первую в карьере розовую майку лидера и удержал её до Рима.

Сегодня, 25 мая, ещё один гонщик вошёл в ряд тех, кто впервые в карьере надел розовую майку лидера. 25-летний эквадорский гонщик команды Movistar Ричард Карапас выиграл 14-й этап Джиро д’Италия-2019 из сольного отрыва, уехав от соперников за 3 км до вершины Колле Сан-Карло, одного из тяжелейших подъёмов этого выпуска итальянского Гран-тура, и выиграв этап, облачился также в первую в своей карьере розовую майку лидера.

Осталось подождать неделю, чтобы узнать, сбудется ли вторая часть приметы – довезёт ли Ричард Карапас розовую майку до Вероны и останется ли в ней после финиша разделки 21 этапа.

Ричард Карапас является единственным гонщиком из Эквадора, выигрывавшим этапы Джиро д’Италия. Эта победа на этапе стала третьей в его карьере, свой первый этап итальянского Гран-тура Карапас выиграл в прошлом году – это был 8-й этап с финишем в Меркольяно.

Ричард Карапас: «У нас есть две карты – Микель Ланда и я, мы оба в хорошей форме. Но сегодня к концу этапа Микель чувствовал себя не слишком хорошо, поэтому мне надо было ловить правильный момент и возможность. Подъём Сан-Карло подходил моим характеристикам как нельзя лучше.

Шанс для атаки я увидел за три километра до вершины, ускорился, приложив все силы, набрал скорость. открыл 30-секундный просвет, который удержал и на вершине. Этого было достаточно, чтобы заставить соперников помучиться. За 25 км стало понятно, что розовая майка в пределах досягаемости. Я хорошо прошёл спуск перед финишным подъёмом, который, как я знал, мне идеально подходил, на нём я увеличил преимущество, нацеливаясь на розовую майку.

Но сам не могу поверить. Я так счастлив. Розовая майка - мечта, ради которой так много работал, прикладывала огромные усилия, которые в итоге принесли результат.

Многие команды заинтересованы в майке, Роглич и Нибали – лидирующие кандидаты. Но мы спокойны. Наша команда сильная, будем защищать майку так долго, как только сможем. Горы, которые будут впереди, нам подходят. Я не боюсь разделки в Вероне. Я хорошо готов».