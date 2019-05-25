VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Дубль и розовая майка Ричарда Карапаса на Джиро д’Италия-2019

Ричард Карапас выигрывает на Джиро д’Италия-2019 второй этап и надевает розовую майку лидера

 

 

  25 мая – особенный день в истории Джиро д’Италия. 40 лет назад Джузеппе Саронни надел первую розовую майку лидера и удержал её до Милана. 25 лет назад, тоже 25 мая, Евгений Берзин надел первую в карьере розовую майку лидера и удержал её до Милана. 10 лет назад Альберто Контадор надел свою первую розовую майку лидера и удержал её до Милана. Год назад 25 мая Крис Фрум надел первую в карьере розовую майку лидера и удержал её до Рима.

 

  Сегодня, 25 мая, ещё один гонщик вошёл в ряд тех, кто впервые в карьере надел розовую майку лидера. 25-летний эквадорский гонщик команды Movistar Ричард Карапас выиграл 14-й этап Джиро д’Италия-2019 из сольного отрыва, уехав от соперников за 3 км до вершины Колле Сан-Карло, одного из тяжелейших подъёмов этого выпуска итальянского Гран-тура, и выиграв этап, облачился также в первую в своей карьере розовую майку лидера.

 

  Осталось подождать неделю, чтобы узнать, сбудется ли вторая часть приметы – довезёт ли Ричард Карапас розовую майку до Вероны и останется ли в ней после финиша разделки 21 этапа.

 

 

 

  Ричард Карапас является единственным гонщиком из Эквадора, выигрывавшим этапы Джиро д’Италия. Эта победа на этапе стала третьей в его карьере, свой первый этап итальянского Гран-тура Карапас выиграл в прошлом году – это был 8-й этап с финишем в Меркольяно.

 

  Ричард Карапас: «У нас есть две карты – Микель Ланда и я, мы оба в хорошей форме. Но сегодня к концу этапа Микель чувствовал себя не слишком хорошо, поэтому мне надо было ловить правильный момент и возможность. Подъём Сан-Карло подходил моим характеристикам как нельзя лучше.

 

  Шанс для атаки я увидел за три километра до вершины, ускорился, приложив все силы, набрал скорость. открыл 30-секундный просвет, который удержал и на вершине. Этого было достаточно, чтобы заставить соперников помучиться.  За 25 км стало понятно, что розовая майка в пределах досягаемости. Я хорошо прошёл спуск перед финишным подъёмом, который, как я знал, мне идеально подходил, на нём я увеличил преимущество, нацеливаясь на розовую майку.

 

  Но сам не могу поверить. Я так счастлив. Розовая майка -  мечта, ради которой так много работал, прикладывала огромные усилия, которые в итоге принесли результат.

 

   Многие команды заинтересованы в майке, Роглич и Нибали – лидирующие кандидаты. Но мы спокойны. Наша команда сильная, будем защищать майку так долго, как только сможем. Горы, которые будут впереди, нам подходят. Я не боюсь разделки в Вероне. Я хорошо готов».

 

 

Результаты 14 этапа Джиро д’Италия-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Артур

    астана супер

    Вчера, 23:20 | Регистрация: 25.05.2019

    Попутного ветра Карапазу до финиша 21 этапа.Заслужил он Олимп Джиро. Так будет очень справедливо, я думаю. И самое главное он может это сделать и уделать слишком хитрого, расчетливого, скучного и чуть трусливого Роглича. Вперед Ричард, только вперед.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Павел Сиваков сохранил белую м ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Не по годам мудр Паша )
    Удачи!

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    VeloVelo-Фото
    Золотые слова.
  • AndreyEst
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Закарин и Моллема можно сказать поплатились за свои рейды на этапах поСледующего дня. Один только Ланда (молодец) выдержал. Посмотрим что будет завтра с Карапазом (и его розовой майкой). Это конечно на альпийские вершины, но "стенки" весьма добротные. А вообще то мне понравилось как сказал Курдюков, что "в Мовистаре сейчас два автономных капитана". Наверное это не совсесм хорошо (для команды), но пока что работает на все 100%
    Цитата: Николай Н.
    Генералы наверно возьмут для себя отдых. Отпустят отрыв, чтоб порезвились.

    Зачем им брать "отдых", когда в понедельник будт полноценный день отдыха? Тем более, что для Нибса Роглич на этой Джиро как выяснилось большая заноза, а тут (перед отходным) почти "этап Ломбардии". И уже на этих подъемах, и что самое главное спусках Винченцо елси хочет сбросить Примо будет (должен) валить. Акула знает эти дороги как свои 5 пальцев. И даже если отпустят ОТРЫВщиков, ожидаю борьбу бигов "на гонке в гонке".

    Очень бы этого хотелось.Нибали должен уже на деле показать,кто есть кто,а Рогличу тоже пора что-то сделать перед днем отдыха.

    Тем более Гавия,к сожалению,отпала.

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Cyrill-Фото

    Про Нибса - нельзя ничего говорить до конца предпоследнего этапа, акула - она и есть акула, одной капельки крови хватит ... И если даже словенец капнет на самой последней горе - минуту-полторы Нибс ему привезёт ...

    Про Зака - истина в мелочах...кофточку на подъёмах надо хоть чуточку прикрывать, чтобы в любой момент закрыть на полную (утеплиться) ... кто вчера кроме Зака ехал на высоту 2200 "нараспашку"???... по-моему только Лопес...

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Закарин и Моллема можно сказать поплатились за свои рейды на этапах поСледующего дня. Один только Ланда (молодец) выдержал. Посмотрим что будет завтра с Карапазом (и его розовой майкой). Это конечно на альпийские вершины, но "стенки" весьма добротные. А вообще то мне понравилось как сказал Курдюков, что "в Мовистаре сейчас два автономных капитана". Наверное это не совсесм хорошо (для команды), но пока что работает на все 100%

    Цитата: Николай Н.
    Генералы наверно возьмут для себя отдых. Отпустят отрыв, чтоб порезвились.

    Зачем им брать "отдых", когда в понедельник будт полноценный день отдыха? Тем более, что для Нибса Роглич на этой Джиро как выяснилось большая заноза, а тут (перед отходным) почти "этап Ломбардии". И уже на этих подъемах, и что самое главное спусках Винченцо елси хочет сбросить Примо будет (должен) валить. Акула знает эти дороги как свои 5 пальцев. И даже если отпустят ОТРЫВщиков, ожидаю борьбу бигов "на гонке в гонке".

  • астана супер
    Дубль и розовая майка Ричарда ... (1)
    астана супер-Фото
    Попутного ветра Карапазу до финиша 21 этапа.Заслужил он Олимп Джиро. Так будет очень справедливо, я думаю. И самое главное он может это сделать и уделать слишком хитрого, расчетливого, скучного и чуть трусливого Роглича. Вперед Ричард, только вперед.
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Mikael-Фото
    А этот состав за идею ездит?) За флаг)
    Братьев как-то подписали. Че уж прибедняться.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Три гонки Race Horizon Park пр ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодцв
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Mikael-Фото
    Нет абсолютно ничего опасного. Джиро его на 99%.
    Как правильно сказал Курдюков маршрут строили под Нибали, а забыли про Роглича, которому подходит еще больше.
    Но атаковать будет т.к. иначе такие как Нибали будут говорить, что чемпион не настоящий!
    Будет атака на третьей неделе на хорошем (эпических там нет) этапе.
  • Оригинальный ник
    Ричард Карапас – победитель 14 ... (5)
    Оригинальный ник-Фото
    Тяжело переименовать боксерскую команду, которой больше нет

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 мая

Mikel Nieve (Mitchelton-Scott)

27 мая

Julien Duval (AG2R)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2019 (178)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)