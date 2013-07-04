VeloNEWS
Пелотон перед сезоном 2026: итоги трансферов, новые названия команд

Изменения в командах перед стартом сезона 2026 года

 

 

Пелотон перед сезоном 2026: итоги трансферов, новые названия команд

 

 

 

Трансферный сезон 2025/26 года был насыщен событиями – многие известные гонщики завершили карьеру, несколько команд поменяли названия, несколько команд потеряли место в Мировом туре, несколько гонщиков перешли в новые команды, досрочно расторгнув предыдущие контракты.

 

 

Громкие трансферы с расторжением действующих контрактов

 

В прошедшем сезоне и в начале уже наступившего 2026 года досрочно расторгли контракты и перешли в новые команды:

 

олимпийский чемпион Ремко Эвенепул, перешедший из Soudal Quick Step в Red Bull Bora-hansgrohe,

 

Хуан Аюсо, со скандалом завершивший выступление в UAE Team Emirates XRG, и ставший гонщиком Lidl-Trek;

 

Биньям Гирмай, поменявший Intermarché – Wanty на NSN Cycling Team;

 

Оскар Онли, ставший гонщиком INEOS Grenadiers после трёх сезонов в PicnicPostNL;

 

Дерек Джи, не без сложностей досрочно расторгнувший контракт с Israel-Premier Tech (NSN Cycling) и ставший гонщиком Lidl-Trek.

 

 

Трансферы команд топ-3 в рейтинге Мирового тура

 

В топ-3 команд Мирового тура по итогам 2025 года – UAE Team Emirates XRG, Visma Lease a Bike и Lidl-Trek.

 

Меньше всех контрактов заключила UAE Team Emirates XRG – только 3 новых гонщика пополнили состав -

30-летний Бенуа Коснефруа (Benoît Cosnefroy) из Decathlon AG2R,

 

25-летний Кевин Ванмарке (Kevin Vermaerke) из PicnicPlostNl

 

и начавший карьеру воспитанник развивающей UAE Team Emirates Gen Z 19-летний Адриа Перикас (Adrià Pericas).

 

Из команды ушли трое – Хуан Аюсо в Lidl-Trek, Алессандро Кови в Jayco AlUla, и Рафал Майка, завершивший карьеру.

 

Visma Lease a Bike пополнила состав 9 новыми гонщиками –  

 

31-летний Бруно Армираль (Bruno Armirail) пришёл из Decathlon AG2R,

 25-летний Луи Барре (Louis Barré) из Intermarché – Wanty,

32-летний Оуэйн Доулл (Owain Doull) из EF Education EasyPost,

31-летний Филиппо Фьорелли (Filippo Fiorelli) из VF Group - Bardiani CSF – Faizanè,

26-летний Тимо Килих (Timo Kielich) из Alpecin-Deceuninck,

23-летний Давиде Пиганцоли (Davide Piganzoli) из Polti VisitMalta,

нео-про, выпускники Visma | Lease a Bike Development -

21-летний Пьетро Маттио (Pietro Mattio) и 21-летний Тим Рекс (Tim Rex),

начинающий профессиональную карьеру 26-летний Антон Шиффер (Anton Schiffer) из континентальной команды BIKE AID.

 

Ушли из команды тоже 9 гонщиков –

Тиш Беноот и Олав Коой – в Decathlon,

Томас Глоаг – в Pinarello Q36.5 Pro Cycling,

Киан Эйтдебрукс – в Movistar,

Аттила Вальтер – в Bahrain Victorious,

Дилан ван Баарле – в Soudal Quick Step,

Тос ван дер Санде и Дэниэл МакЛэй завершили карьеру,

информации о  дальнейшей карьере Жульена Вермота нет.

 

Команда Lidl-Trek подписала 6 гонщиков, в том числе два громких подписания с досрочным расторжением контрактов с предыдущими командами гонщиков  -  с 23-летним Хуаном Аюсо (Juan Ayuso), который ушёл из UAE Team Emirates XRG, и с 28-летним Дереком Джи-Уэстом (Derek Gee-West), разорвавшим контракт с Israel Premier Tech (нынешней NSN).

 

Также в Lidl-Trek пришли 28-летний Маттео Собреро (Matteo Sobrero) из Red Bull Bora-hanstrohe,

28-летний Матиас Сунекар Норсгор (Mathias Sunekær Norsgaard) из Movistar,

32-летний Макс Валшайд (Max Walscheid) из JaycoAlUla,

22-летний Якоб Сёдерквист (Jakob Söderqvist), который начинает профессиональную карьеру после двух лет в Lidl - Trek Future Racing.

 

Из Lidl-Trek ушли 6 гонщиков: Тим Деклерк и Райан Гиббонс завершили карьеру, Даан Хооле перешёл в Decathlon, Алекс Кирш – в Cofidis, Хуан Педро Лопес – в Movistar, Яспер Стёйвен – в Soudal Quick Step.

 

Команда, изменившие названия и слияния

 

Пелотон перед сезоном 2026: итоги трансферов, новые названия команд

 

В пелотоне появилась новая велокоманда Мирового тура - Lotto Intermarché, образовавшаяся слиянием проконтинентальной команды Lotto и команды Мирового тура Intermarché – Wanty. В составе новой команды 30 гонщиков.

 

Ещё одна новая команда Мирового тура – NSN Cycling Team – бывшая Israel Premier Tech. В её составе также 30 гонщиков. Одним из громких подписаний стал контракт с 25-летним эритрейским гонщиком Биньямом Гирмаем (Biniam Girmay), который не захотел оставаться в команде после слияния с Lotto.

 

Из-за смены титульных спонсоров названия поменяли команды:

 

Alpecin-Deceuninck > Alpecin – Premier Tech;

Decathlon AG2R Mondiale Team > Decathlon CMA CGM;

Groupama-FDJ > Groupama-FDJ United.

 

Велокоманда Uno-X Mobility из проконтинентальной стала командой Мирового тура.

 

Завершившие карьеру

 

36 гонщиков из команд Мирового тура и 22 гонщика проконтинентальных команд объявили о завершении карьеры в 2025 году.

 

Среди самых возрастных, завершивших карьеру –

39-летний итальянец Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi),

39-летний британец Герант Томас (Geraint Thomas),

39-летний португалец Руй Кошта (Rui Costa),

38-летний испанец Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo),

38-летний уроженец Андорры Виктор Де Ла Парте  (Victor De la Parte),

39-летний канадец Майкл Вудс (Michael Woods),

38-летний норвежец Александр Кристофф (Alexander Kristoff),

38-летний итальянец Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla),

37-летний француз Жоффрей Суп (Geoffrey Soupe).

 

Самыми молодыми гонщиками Мирового тура, завершившими карьеру в 2025 году стали 24-летний Уго Тумир (Hugo Toumire) из команды Cofidis и 24-летний Ларс Бовен (Lars Boven) из команды Alpecin-Deceuninck, из гонщиков проконтинентальных команд самым молодым, завершивши карьеру стал 22-летний Унай Субельдия (Unai Zubeldia) из Euskaltel – Euskadi.

 

Список завершивших карьеру в январе 2026 года пополнил 33-летний британец Саймон Йейтс (Simon Yates).

 

39-летний австралиец Саймон Кларк (Simon Clarke) завершит карьеру 1 февраля, после домашних австралийских велогонок Тур Даун Андер и гонки Кэдела Эванса.

 

В конце 2026 года планируют поставить точку в карьере Бауке Моллема (Bauke Molllema) и Дамиано Карузо (Damiano Caruso).

  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:45 | Регистрация: 4.07.2013

    Спасибо за этот обзор.

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 01:49 | Регистрация: 4.01.2015

    Спасибо за такую мини вело-цикло-педию со статистикой good

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
Комментарии

  • Astanaforever
    Винченцо Нибали о дебюте Йонас ... (1)
    Astanaforever-Фото
    На туре не светит ему, вот и решил собирать трофеи там где нет словенца и первым стать обладателем побед на всех трех грантурах. Хоть в этом победить в очном поединке двух киборгов современности. А че? Нормальный ход..
  • EL-Fenomeno
    Пелотон перед сезоном 2026: ит ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Спасибо за такую мини вело-цикло-педию со статистикой good

  • VeloVelo
    Пелотон перед сезоном 2026: ит ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо за этот обзор.

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул передумал и ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Видимо, кто-то очень хотел его видеть в Бенидорме. 

  • EL-Fenomeno
    От Эдинбурга до Кардиффа: объя ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ещё ТдФ 2026 не начался даже, а они маршрут 3-х этапов ТдФ-2027 оглашают.
    Два этапа подряд по 223 км. (!?) Это НЕ в традициях Тура последних лет, где этапы сокращают по километражу, но выходит каг бэ "новинка" (олд скул).

    Цитата: VeloVelo
    Согласен с qwinter, чушь полнейшая все эти иззабугорные старты)

    ПЛЮСую.

    Цитата: Astanaforever
    Фруми должен брать домашние этапы..)))

    В качестве спорт.директора ИНЭОСа..)) или как там будет уже называться команда через 2 года.

  • Pirn
    Матье ван дер Пул передумал и ... (3)
    Pirn-Фото

    Бельгийский журналист сомневается что МВДП закончит в СХ после этого сезона, например в 2027 трасса ЧМ песчаная что ему очень подходит а в 2028 организатор ЧМ его отец

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул передумал и ... (3)
    Джамайка-Фото

    Кубками мира не разбрасываются. но хотелось бы без колебательных движений - еду-не еду

    он там уже падал.... скорости как на шоссе

    да, тренировки - скучное дело. можно и прерваться. Заодно, кажется в этом сезоне сможет побить рекорды и достичь красивых цифр - количество побед в кубке мира (до 50), общее количество побед - добрать до 300

     

  • RVL
    Santos Women's Tour Down Unde ... (2)
    RVL-Фото

    вот и сезон!

  • cmap_nep
    Santos Women's Tour Down Unde ... (2)
    cmap_nep-Фото
    Поехали. 2026.
  • shoooster
    Жуан Алмейда нацелен на Джиро, ... (12)
    shoooster-Фото
    Дель Торо за год явно прибавил, но вряд ли настолько, чтоб побеждать Винегора. Может не хотят его под танк кидать. А Альмейда устойчивый, знает, что один хрен не победит и будет тошнотить на второе место. Я б Дель Тору на Вуэльту послал, если Тадей туда не едет

