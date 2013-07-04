Пелотон перед сезоном 2026: итоги трансферов, новые названия команд

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 23:51
Изменения в командах перед стартом сезона 2026 года
Трансферный сезон 2025/26 года был насыщен событиями – многие известные гонщики завершили карьеру, несколько команд поменяли названия, несколько команд потеряли место в Мировом туре, несколько гонщиков перешли в новые команды, досрочно расторгнув предыдущие контракты.
Громкие трансферы с расторжением действующих контрактов
В прошедшем сезоне и в начале уже наступившего 2026 года досрочно расторгли контракты и перешли в новые команды:
олимпийский чемпион Ремко Эвенепул, перешедший из Soudal Quick Step в Red Bull Bora-hansgrohe,
Хуан Аюсо, со скандалом завершивший выступление в UAE Team Emirates XRG, и ставший гонщиком Lidl-Trek;
Биньям Гирмай, поменявший Intermarché – Wanty на NSN Cycling Team;
Оскар Онли, ставший гонщиком INEOS Grenadiers после трёх сезонов в PicnicPostNL;
Дерек Джи, не без сложностей досрочно расторгнувший контракт с Israel-Premier Tech (NSN Cycling) и ставший гонщиком Lidl-Trek.
Трансферы команд топ-3 в рейтинге Мирового тура
В топ-3 команд Мирового тура по итогам 2025 года – UAE Team Emirates XRG, Visma Lease a Bike и Lidl-Trek.
Меньше всех контрактов заключила UAE Team Emirates XRG – только 3 новых гонщика пополнили состав -
30-летний Бенуа Коснефруа (Benoît Cosnefroy) из Decathlon AG2R,
25-летний Кевин Ванмарке (Kevin Vermaerke) из PicnicPlostNl
и начавший карьеру воспитанник развивающей UAE Team Emirates Gen Z 19-летний Адриа Перикас (Adrià Pericas).
Из команды ушли трое – Хуан Аюсо в Lidl-Trek, Алессандро Кови в Jayco AlUla, и Рафал Майка, завершивший карьеру.
Visma Lease a Bike пополнила состав 9 новыми гонщиками –
31-летний Бруно Армираль (Bruno Armirail) пришёл из Decathlon AG2R,
25-летний Луи Барре (Louis Barré) из Intermarché – Wanty,
32-летний Оуэйн Доулл (Owain Doull) из EF Education EasyPost,
31-летний Филиппо Фьорелли (Filippo Fiorelli) из VF Group - Bardiani CSF – Faizanè,
26-летний Тимо Килих (Timo Kielich) из Alpecin-Deceuninck,
23-летний Давиде Пиганцоли (Davide Piganzoli) из Polti VisitMalta,
нео-про, выпускники Visma | Lease a Bike Development -
21-летний Пьетро Маттио (Pietro Mattio) и 21-летний Тим Рекс (Tim Rex),
начинающий профессиональную карьеру 26-летний Антон Шиффер (Anton Schiffer) из континентальной команды BIKE AID.
Ушли из команды тоже 9 гонщиков –
Тиш Беноот и Олав Коой – в Decathlon,
Томас Глоаг – в Pinarello Q36.5 Pro Cycling,
Аттила Вальтер – в Bahrain Victorious,
Дилан ван Баарле – в Soudal Quick Step,
Тос ван дер Санде и Дэниэл МакЛэй завершили карьеру,
информации о дальнейшей карьере Жульена Вермота нет.
Команда Lidl-Trek подписала 6 гонщиков, в том числе два громких подписания с досрочным расторжением контрактов с предыдущими командами гонщиков - с 23-летним Хуаном Аюсо (Juan Ayuso), который ушёл из UAE Team Emirates XRG, и с 28-летним Дереком Джи-Уэстом (Derek Gee-West), разорвавшим контракт с Israel Premier Tech (нынешней NSN).
Также в Lidl-Trek пришли 28-летний Маттео Собреро (Matteo Sobrero) из Red Bull Bora-hanstrohe,
28-летний Матиас Сунекар Норсгор (Mathias Sunekær Norsgaard) из Movistar,
32-летний Макс Валшайд (Max Walscheid) из JaycoAlUla,
22-летний Якоб Сёдерквист (Jakob Söderqvist), который начинает профессиональную карьеру после двух лет в Lidl - Trek Future Racing.
Из Lidl-Trek ушли 6 гонщиков: Тим Деклерк и Райан Гиббонс завершили карьеру, Даан Хооле перешёл в Decathlon, Алекс Кирш – в Cofidis, Хуан Педро Лопес – в Movistar, Яспер Стёйвен – в Soudal Quick Step.
Команда, изменившие названия и слияния
В пелотоне появилась новая велокоманда Мирового тура - Lotto Intermarché, образовавшаяся слиянием проконтинентальной команды Lotto и команды Мирового тура Intermarché – Wanty. В составе новой команды 30 гонщиков.
Ещё одна новая команда Мирового тура – NSN Cycling Team – бывшая Israel Premier Tech. В её составе также 30 гонщиков. Одним из громких подписаний стал контракт с 25-летним эритрейским гонщиком Биньямом Гирмаем (Biniam Girmay), который не захотел оставаться в команде после слияния с Lotto.
Из-за смены титульных спонсоров названия поменяли команды:
Alpecin-Deceuninck > Alpecin – Premier Tech;
Decathlon AG2R Mondiale Team > Decathlon CMA CGM;
Groupama-FDJ > Groupama-FDJ United.
Велокоманда Uno-X Mobility из проконтинентальной стала командой Мирового тура.
Завершившие карьеру
36 гонщиков из команд Мирового тура и 22 гонщика проконтинентальных команд объявили о завершении карьеры в 2025 году.
Среди самых возрастных, завершивших карьеру –
39-летний итальянец Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi),
39-летний британец Герант Томас (Geraint Thomas),
39-летний португалец Руй Кошта (Rui Costa),
38-летний испанец Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo),
38-летний уроженец Андорры Виктор Де Ла Парте (Victor De la Parte),
39-летний канадец Майкл Вудс (Michael Woods),
38-летний норвежец Александр Кристофф (Alexander Kristoff),
38-летний итальянец Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla),
37-летний француз Жоффрей Суп (Geoffrey Soupe).
Самыми молодыми гонщиками Мирового тура, завершившими карьеру в 2025 году стали 24-летний Уго Тумир (Hugo Toumire) из команды Cofidis и 24-летний Ларс Бовен (Lars Boven) из команды Alpecin-Deceuninck, из гонщиков проконтинентальных команд самым молодым, завершивши карьеру стал 22-летний Унай Субельдия (Unai Zubeldia) из Euskaltel – Euskadi.
Список завершивших карьеру в январе 2026 года пополнил 33-летний британец Саймон Йейтс (Simon Yates).
39-летний австралиец Саймон Кларк (Simon Clarke) завершит карьеру 1 февраля, после домашних австралийских велогонок Тур Даун Андер и гонки Кэдела Эванса.
В конце 2026 года планируют поставить точку в карьере Бауке Моллема (Bauke Molllema) и Дамиано Карузо (Damiano Caruso).
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (2)
- Просмотров
- (270)