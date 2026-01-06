Чемпион Канады Дерек Джи подписал контракт с командой Lidl-Trek

Велокоманда Lidl-Trek подписала трёхлетний контракт с Дереком Джи

Lidl-Trek объявила о подписании трехлетнего контракта с 28-летним чемпионом Канады Дереком Джи-Уэстом (Derek Gee-West), который будет выступать в цветах команды до конца 2028 года.

Дерек Джи расторг предыдущий контракт с велокомандой Israel Premier Tech, в которой начал профессиональную карьеру в 2023 году и где должен был выступать до 2028 года.

Photo (c) Lidl-Trek Team

В пресс-релизе команды Lidl-Trek говорится:

«Чемпион Канады впервые привлек внимание велосипедного мира во время своего дебюта на супермногодневке — Джиро д’Италия 2023 года. Его неуёмная атакующая манера и стремление быть в гуще событий принесли ему болезненно близкие к победе результаты. В итоге он финишировал вторым на четырех этапах и занял вторые места в очковой и горной классификациях, покинув Джиро в статусе одного из самых интересных горняков пелотона.

В течение следующих двух сезонов Джи-Уэст продолжал развиваться как универсальный гонщик на многодневных гонках, сочетая свою силу горняка с крепкими результатами в гонках на время. В 2024 году он выиграл этап и поднялся на подиум Критериума Дофине, а затем подтвердил свой класс, заняв место в топ-10 на Тур де Франс. Следующий год он начал с победы на гонке O Gran Camiño, а кульминацией стала стабильная и впечатляющая Джиро д’Италия, где после трёх тяжелых недель Джи-Уэст занял четвертое место в общем зачете, подтвердив свой статус серьезного претендента на высокие места в генеральной классификации в будущем.

Переход Джи-Уэста в Lidl-Trek знаменует начало новой главы, поскольку он намерен сделать следующий шаг в карьере в новой среде и амбициозном долгосрочном проекте».

Дерек Джи: «Для меня большая честь присоединиться к Lidl-Trek. Со стороны уже видно, что это организация, работающая практически по золотому стандарту в нашем спорте, что меня действительно привлекло. Амбиции, структура и размах талантов в команде впечатляют, и кажется, что это правильная среда для следующего этапа моей карьеры.

Я с нетерпением жду возможности участвовать в гонках, разделяя общие амбиции. В Lidl-Trek есть гонщики мирового класса, и быть частью коллектива, где у нас есть разные козыри в многодневках и Гранд-турах, нечто новое для меня. Я рад учиться, продолжать развиваться как гонщик на генеральные классификации, хочется увидеть, чего мы сможем достичь вместе в ближайшие годы».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Lidl-Trek: «Приход Дерека даёт нам большой импульс. За последние три года он показал невероятно высокий уровень в многодневных гонках, и мы уверены, что ещё даже не видели его предела. Дерек получит полную поддержку наших ресурсов для раскрытия всего своего потенциала. Как команда, мы ставим перед собой большие цели на весь сезон, и подписание Дерека приближает нас на шаг к их достижению».

Дерек Джи об уходе из команды Israel Premier Tech

О желании покинуть Israel Premier Tech (с этого года команда NSN) Дерек Джи объявил ещё в августе 2025 года. Тогда в соцсетях Дерек Джи написал:

«Я расторг свой контракт по уважительной причине, это право любого человека, когда он не может продолжать выполнять свою работу в существующих обстоятельствах. Решение далось не легко, ему предшествовали непоправимо испорченные отношения с руководством команды, а также серьёзные опасения, связанные с выступлениями за команду, как с точки зрения безопасности, так и личных убеждений, которые грузом лежали на моей совести.

Но больше всего меня поражает, как, когда речь заходит о человеческих проблемах, заголовками становятся деньги. Деньги не были причиной моего ухода. Уход означал риск остаться без команды и защиты, если я получу травму без контракта. Это риск, на который я был готов пойти, потому что я просто не мог продолжать выступать за эту команду.

Теперь я столкнулся с тем, что, как я понимаю, является исковым требованием о возмещении ущерба, которое, как сообщается, превышает примерно 30 миллионов евро, за то, что я не сделал ничего иного, кроме как воспользовался своими основными правами как профессионала и человека. Это не те цифры и не та ситуация, которых ожидает любой спортсмен, когда мечтает стать профессиональным велогонщиком, и я считаю, что это идет вразрез с самими ценностями, которые стремится поддерживать спорт.

Эти действия также отражают те самые проблемы, которые изначально привели к разрыву отношений. И это укрепляет мою уверенность в том, что уход из команды был правильным решением, несмотря на недавнее объявление о ребрендинге и косметических структурных изменениях».