Чемпион Канады Дерек Джи подписал контракт с командой Lidl-Trek

Велокоманда Lidl-Trek подписала трёхлетний контракт с Дереком Джи

 

 

 Lidl-Trek объявила о подписании трехлетнего контракта с 28-летним чемпионом Канады Дереком Джи-Уэстом (Derek Gee-West), который будет выступать в цветах команды до конца 2028 года.

 

Дерек Джи расторг предыдущий контракт с велокомандой Israel Premier Tech, в которой начал профессиональную карьеру в 2023 году и где должен был выступать до 2028 года.

 

Чемпион Канады Дерек Джи подписал контракт с командой Lidl-Trek

Photo (c) Lidl-Trek Team

 

 

В пресс-релизе команды Lidl-Trek говорится:

 

«Чемпион Канады впервые привлек внимание велосипедного мира во время своего дебюта на супермногодневке — Джиро д’Италия 2023 года. Его неуёмная атакующая манера и стремление быть в гуще событий принесли ему болезненно близкие к победе результаты. В итоге он финишировал вторым на четырех этапах и занял вторые места в очковой и горной классификациях, покинув Джиро в статусе одного из самых интересных горняков пелотона.

 

В течение следующих двух сезонов Джи-Уэст продолжал развиваться как универсальный гонщик на многодневных гонках, сочетая свою силу горняка с крепкими результатами в гонках на время. В 2024 году он выиграл этап и поднялся на подиум  Критериума Дофине, а затем подтвердил свой класс, заняв место в топ-10 на Тур де Франс. Следующий год он начал с победы на гонке O Gran Camiño, а кульминацией стала стабильная и впечатляющая Джиро д’Италия, где после трёх тяжелых недель Джи-Уэст занял четвертое место в общем зачете, подтвердив свой статус серьезного претендента на высокие места в генеральной классификации в будущем.

 

Переход Джи-Уэста в Lidl-Trek знаменует начало новой главы, поскольку он намерен сделать следующий шаг в карьере в новой среде и амбициозном долгосрочном проекте».

 

Дерек Джи: «Для меня большая честь присоединиться к Lidl-Trek. Со стороны уже видно, что это организация, работающая практически по золотому стандарту в нашем спорте, что меня действительно привлекло. Амбиции, структура и размах талантов в команде впечатляют, и кажется, что это правильная среда для следующего этапа моей карьеры.

 

Я с нетерпением жду возможности участвовать в гонках, разделяя общие амбиции. В Lidl-Trek есть гонщики мирового класса, и быть частью коллектива, где у нас есть разные козыри в многодневках и Гранд-турах,  нечто новое для меня. Я рад учиться, продолжать развиваться как гонщик на генеральные классификации, хочется увидеть, чего мы сможем достичь вместе в ближайшие годы».

 

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Lidl-Trek: «Приход Дерека даёт нам большой импульс. За последние три года он показал невероятно высокий уровень в многодневных гонках, и мы уверены, что ещё даже не видели его предела. Дерек получит полную поддержку наших ресурсов для раскрытия всего своего потенциала. Как команда, мы ставим перед собой большие цели на весь сезон, и подписание Дерека приближает нас на шаг к их достижению».

 

 

 

Дерек Джи об уходе из команды Israel Premier Tech

 

О желании покинуть Israel Premier Tech (с этого года команда NSN) Дерек Джи объявил ещё в августе 2025 года. Тогда в соцсетях Дерек Джи написал:

 

«Я расторг свой контракт по уважительной причине, это право любого человека, когда он не может продолжать выполнять свою работу в существующих обстоятельствах. Решение далось не легко, ему предшествовали непоправимо испорченные отношения с руководством команды, а также серьёзные опасения, связанные с выступлениями за команду, как с точки зрения безопасности, так и личных убеждений, которые грузом лежали на моей совести.

 

Но больше всего меня поражает, как, когда речь заходит о человеческих проблемах, заголовками становятся деньги. Деньги не были причиной моего ухода. Уход означал риск остаться без команды и защиты, если я получу травму без контракта. Это риск, на который я был готов пойти, потому что я просто не мог продолжать выступать за эту команду.

 

Теперь я столкнулся с тем, что, как я понимаю, является исковым требованием о возмещении ущерба, которое, как сообщается, превышает примерно 30 миллионов евро, за то, что я не сделал ничего иного, кроме как воспользовался своими основными правами как профессионала и человека. Это не те цифры и не та ситуация, которых ожидает любой спортсмен, когда мечтает стать профессиональным велогонщиком, и я считаю, что это идет вразрез с самими ценностями, которые стремится поддерживать спорт.

 

Эти действия также отражают те самые проблемы, которые изначально привели к разрыву отношений. И это укрепляет мою уверенность в том, что уход из команды был правильным решением, несмотря на недавнее объявление о ребрендинге и косметических структурных изменениях».

Теги к статье: Дерек Джи Derek Gee Lidl-Trek

В тему:

Комментарии

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул выиграл этап ... (4)
    Джамайка-Фото
    на каком-то обсуждении (возможно, на старом форуме суслинга) говорили, что велоформа для зимних кроссов мало того что из мембранной спецткани, имеет нижний слой из флиса, что делает ее очень теплой.
    Приводили пример Изербита, который сошел с какой-то гонки, точнее, его вынесли, в полубессознательном состоянии, т.к. он перегрелся. А в Зонховене было поначалу солнечно.
  • MVDP
    Матье ван дер Пул выиграл этап ... (4)
    MVDP-Фото
    В Моле он был в наколенниках. Видимо, не понравилось. Могут сползать или движения сковывать.
    В любом случае, он не один такой. В течение часа при такой интенсивной работе можно потерпеть, особенно при отсутствии снега или дождя.
  • Джигит Карбонович
    Матье ван дер Пул выиграл этап ... (4)
    Джигит Карбонович-Фото
    А объясните пожалуйста известно ли почему Матье в шортах а не в полноразмерных тайтсах? Я не любитель циклокросса и не слежу за соревнованиями, но смотреть на фото прям больно. Я много катал зимой и знаю что это такое. Уши не прикрыты, а ведь если не бафом, чтобы и шею закрыть, так хоть подшлемником можно было их закрыть. Фото чемпиона с голыми коленками на всех заставках никак популярности велокроссу не прибавит, скорее наоборот. В 21м году ван Арт в полноразмерных тайтсах стал чемпионом и никто ж наверно не требовал в шортах выступать. В чем сейчас дело?
  • Джамайка
    Сила против тактики: Нибали о ... (4)
    Джамайка-Фото
    заодно принял участие в гонке в память о погибшем молодом итальянском велосипедисте Самуэле Привитере
  • Джамайка
    Сила против тактики: Нибали о ... (4)
    Джамайка-Фото

    2023 г. Велленс растягивает группу на последней трети Поджио, остаются 4 топов, грегари ВДП Краг Андерсен висит за Погачаром 1 сек, первым догоняет Ганна - итальянец все же. ВДП включается последним, когда все уже по разу дернулись, кроме ВВА.  

    2024 г. Опять Веленс растягивает, как только сдает смену Погачару, кто-то из ОАЕ на 11-12 позиции оттормаживает, отсекает остальных, Филипсен остается в группе. Ван дер Пул протягивает мостики, гасит атаки и Погачара, и Мохорича, и Пидкока. Курдюков кстати, неоднократно приуменьшал его роль - дескать, не развозил, просто не хотел победы Погачара. В такой прореженной группе развоз не требуется, главное - не допустить отъезда смелых выскочек, довети до спринта. ВДП и Погачар как самые мощные могли еще на подъеме скооперироваться и доехать, а там как получится (спринт в пользу Матье). 

    2025 г. ну мы все помним. Опять Веленс, уже на Чипрессе. Общепринятое мнение, что Погачар с Нарваэсом задержались, Торо выпал. Но ведь не гран-тур, кто-бы их пустил формировать настоящий поезд? И опять же, Ван дерПул во время атаки ПОгачара держится за Ганной, тот итальянец - пусть и догоняет. То есть, Ван дер Пул не только силный, но еще и умный. и благородный - пожертвовал своими шансами, отработал на товарища, как никто.

    Чем вам не тактика со стратегией? вся команда, не один капитан, отлично отработали. 

    Вариант с Чипрессой мог и сработать. Ван дер Пул во время общения с прессой ответил, что на врешине был на пределе, правда "не сомневался, что сможет удержаться". Удивился, что на вершине они только втроем, расчитывал что до Поджио отрывщиков должны догнать - получается, ошибался до гонки. 

  • MVDP
    Сила против тактики: Нибали о ... (4)
    MVDP-Фото

    Лидер UAE Emirates XRG был замечен в прошлую субботу на Поджио. Несмотря на то, что Погачар теперь знает этот 3,8-километровый подъем как свои пять пальцев, он явно хочет освежить свою память всего за три месяца до 117-го выпуска Милан-Сан-Ремо (21 марта).

  • Виктор Сироткин
    Травма лодыжки и растяжение го ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото

    По снегу ездить можно и для этого легко найти подходящий рисунок протектора. Только на европейских велокроссовых трассах снег в нормальном состоянии не встречается: либо мокрый, либо перемерзший до льда. 

    Сразу после падения я подумал, что ван Арт растерял мастерство велокроссового спортсмена. А после повтора, когда показали, что он зачем-то поехал по колее, в которой был прикатанный мокрый скользкий снег, стало ясно, что он совершил ошибку новичка - проигнорировал свойства покрытия. А вот причина ошибки - наверняка давление со стороны команды; недаром Фем ван Эмпель покидает эту кузницу результатов.

  • SVS
    Сила против тактики: Нибали о ... (4)
    SVS-Фото

    Погачар растёт, учится. Посмотрим, что будет в этом году.

    Хотя точно будет очень не просто. Лично я не слишком уверен, что получится, но... кто знает :)...

  • shain
    Травма лодыжки и растяжение го ... (6)
    shain-Фото

    Нефиг вообще гоняться и кататься в заснеженной дряни. 

  • Mik61
    Травма лодыжки и растяжение го ... (6)
    Mik61-Фото
    Это может быть и то, что в обычной речи зовут трещиной. И то, и другое - fracture. Время восстановления при этом почти одинаковое, но функции не уходят.

