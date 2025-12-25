VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Глава Red Bull Bora-hansgrohe Ральф Денк надеется на «эффект Сагана» после подписания Ремко Эвенепула

Ральф Денк, Зак Демпстер, Финн-Фишер Блэк о приходе в команду Ремко Эвенепула и ожиданиях

 

 

Ральф Денк, генеральный менеджер Red Bull Bora-hansgrohe надеется, что подписание Ремко Эвенепула поднимет команду на новый уровень, как в своё время сделал Петер Саган. В 2017 году Bora-Agron из проконтинентальной команды превратилась в команду Мирового тура Bora-Hansgorhe и добилась больших успехов.

 

Глава Red Bull Bora-hansgrohe Ральф Денк надеется на «эффект Сагана» после подписания Ремко Эвенепула

 

Тогда в первый год выступления 27-летнего на тот момент словацкого гонщика команда одержала 33 победы, а сам Саган выиграл этап Тур де Франс» и третий год подряд стал чемпионом мира. На следующий год Петер Саган принёс команде победу на Монумент Париж-Рубэ, в третий раз выиграл Гент-Вевельгем, взял шестую зелёную майку Тур де Франс. Благодаря репутации Петера Сагана основное давление ложилось именно на него,  что позволяло другим гонщикам команды развиваться без пристального внимания и помогло коллективу достичь пика побед в 2019 году — 47, из которых лишь 4 одержал Саган.

 

Хотя Ремко Эвенепул  - гонщик другого типа и по специализации и по характеру, они оба пришли в команду на пике своей славы, что отметил Ральф Денк на пресс-конференции во время тренировочного сбора команды Red Bull Bora-hansgrohe на Майорке. Его слова цитируют Cyclingnews.

 

Ральф Денк: «Когда пришёл Саган, мы выступали на уровне Мирового тура первый год. Это было приключение, и, с другой стороны, очень полезный для меня опыт, потому что Саган был нашим лидером и взял на себя всё давление, сняв его с остальных.

 

В его кильватере мы вырастили Эмануэля Бухманна, Сэма Беннетта, Паскаля Аккерманна и многих других. Они стали профессионалами в нашей структуре и очень успешны. Сейчас мы видим, что с приходом Ремко давление, возможно, снизилось даже с Флориана [Липовица]. Немцы возлагают на Флориана большие надежды, но Ремко — олимпийский чемпион и чемпион мира.

 

Как пример, 2019 год  -   наш лучший год по победам (47), и лишь 4 из них — у Сагана. Остальные выиграли Шахман, Бухманн, Аккерман, Беннетт и им подобные. На что мы и надеемся сейчас, хотим увидеть подобный эффект».

 

Зак Демпстер, новый спортивный директор команды, который отвечает за раскрытие потенциала Эвенепула и его товарищей, тоже считает, что влияние олимпийского чемпиона на команду может оказаться гораздо шире, чем количество его личных побед.

 

Cyclingnews цитирует слова Зака Демпстера:

 

«Знаете, прилив поднимает все лодки. Если у нас будет готово только восемь парней на  Тур де Франс, это станет проблемой. Нужен определённый уровень конкуренции, но в то же время мы должны расставлять приоритеты в достижении успеха. Мы не можем взять вместе с Ремко и Липо шесть потенциальных победителей этапов. Кроме того, учитывая маршрут Тура, Йорди (Меусу) будет сложно, хотя и не невозможно, попасть в состав — мы дадим ему шанс, однако маршрут такой, какой есть.  Но наша цель — подготовить более восьми гонщиков».

 

 

Финн – Фишер Блэк о влиянии Ремко Эвенепула

 

24-летний новозеландский гонщик Red Bull Bora-hansgrohe, который начнёт в команде второй сезон, воодушевлён перспективой работы с Ремко Эвенепулом и шансом войти в состав на Тур де Франс-2026, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Финн-Фишер Блэк: «Теперь, когда у нас есть Ремко, я с нетерпением жду возможности выстроить с ним отношения и как можно больше с ним выступать. У меня есть собственные цели на сезон, но мне также очень нравится помогать такому лидеру, как в прошлом я помогал Тадею.

 

По поводу Гранд-туров мы ещё не определились, но моя цель — попасть в команду на Тур. Но, как вы знаете, состав, как всегда, неизвестен до последней минуты.

Я твердо верю, что победы окружающих поднимают всю команду. Я думаю, что Ремко своим примером поведёт команду и покажет, что мы можем выигрывать эти гонки. Это, действительно, может повлиять на всех остальных. Думаю, это поднимет всю команду, и когда сезон начнётся, вы, возможно, увидите, как на менее крупных гонках побеждают те парни, о которых говорят не так часто, просто потому что они находятся в этой победной атмосфере. А для такой команды, как наша, это может быть очень ценно».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Red Bull Bora-hansgrohe

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • motte
    UAE Team Emirates планирует вк ... (4)
    motte-Фото

    Интересное размышление человека, близкого к тадею и, вообще, мировому велоспорту. 

    ---

    Почему Тадей Погачар постоянно не выигрывает награду лучшего спортсмена мира, несмотря на то, что, по сути, он им является?

    Это, возможно, немного спорная тема или мнение, но многие задаются вопросом — почему всё происходит именно так. И вот как я это вижу.

    Главная причина, на мой взгляд, в том, что Тадей Погачар практически никак не выходит за рамки велосипедного мира. Он полностью доминирует в таких гонках, как Тур Фландрии и «Тур де Франс», и это просто невероятно.

    Но что видят люди, которые не следят за велоспортом? Для них он просто выигрывает гонки — и всё. Они не понимают, насколько выдающимся и исторически уникальным является то, что он делает в этом виде спорта.

    А что вообще знают о Погачаре люди, которые вовсе не смотрят велоспорт? По сути — ничего. Они даже не знают о его существовании. И вот в этом, на мой взгляд, и заключается причина, почему он не получает такие награды.

    Он не делает громких заявлений, не снимает вирусные видео, не ведёт YouTube-канал, не выкладывает в соцсетях контент, который был бы интересен людям вне велоспорта. Он не занимается инфлюенсерством и не высказывается на темы, которые попадают во все мировые СМИ, а не только в спортивные.

    Например, вчера команда UAE пожелала всем счастливого Рождества, в то время как некоторые европейские страны этого не сделали и ограничились формулировкой «с праздниками». Погачар мог бы что-то сказать на эту тему и тем самым попасть в общественно-политическую повестку, но он этого не сделал.

    И, на мой взгляд, это абсолютно нормально. Во-первых, если бы он начал так поступать, это был бы уже не тот Погачар, которого мы знаем. А во-вторых, звание лучшего спортсмена года — это, конечно, приятно, но явно не настолько важно для него, чтобы менять себя и свою жизнь ради ещё большей известности. Мне кажется, что в идеальном для него мире он и так уже намного более знаменит, чем ему хотелось бы.

     

    И вторая причина — сам велоспорт как вид спорта тоже не может вырваться из своего «пузыря». У меня постоянно возникает ощущение, что люди просто не осознают, насколько это тяжёлый вид спорта: проезжать по 200 километров в день, делать это 21 день подряд — это нечто невероятное. Да, был сериал на Netflix, но этого всё равно недостаточно.

     



  • Coolvic
    Оскар Онли досрочно расторг ко ... (9)
    Coolvic-Фото

    А достижения и прогресс без "бабла" как осуществлять? 

  • SVS
    Оскар Онли досрочно расторг ко ... (9)
    SVS-Фото
    Ну это реальность. Если в небогатой команде появляется кто-то, кто показывает результат и имеет перспективы - его перекупают. И ничего с этим не сделать.

    Получается, что путь небогатой команды - растить звёзд на продажу и работать с теми, кто занимает места в 10-20, для набора очков.
  • Джамайка
    Ваут ван Арт: "Возможно, стои ... (1)
    Джамайка-Фото

    Кросспрофессор Барт Велленс пишет в Хет Ниюсблад: “Wout van Aert is niet meer de crosser pur sang” (Ваут ван АРт больше не является настоящим гонзиком велокросса). Статья платная, поэтому аргументы Веленса остались для меня неизвестными

  • Karmatron
    Оскар Онли досрочно расторг ко ... (9)
    Karmatron-Фото
    "Бабло", как вы выразились - это то, что позволяет в целом держать команду на плаву.
    Без "бабла" не подписать ни одного гонщика, не нанять ни одного другого сотрудника, не отправить команду на гонку в соседнюю страну...
    Вы-то, наверное за идею работаете и святым духом питаетесь?
  • Astanaforever
    Оскар Онли досрочно расторг ко ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Пикник одержал в минувшем сезоне всего четыре победы. С уходом Онли команда будет обречена на борьбу с выживанием в мировом пелотоне. А новых громких имен не прибыло в команду. Видимо бабло дороже достижений и прогресса. Каждому свое.. как говорится.
  • motte
    Матье ван дер Пул доминировал ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: MVDP
    Цитата: motte
    Матье сказал, что это его последний год в велокроссе

    Уже окончательно заявил? Можно ссылочку?

     Mathieu van der Poel gunt een blik in zijn gedachten over mogelijk crosspensioen na Hulst (на HLN.be )

     https://www.hln.be/veldrijden/ik-doe-het-nog-heel-graag-maar-het-vergt-ve
    el-energie-mathieu-van-der-poel-gunt-een-blik-in-zijn-gedachten-over-mogelijk-c
    rosspensioen-na-hulst~af7fab17/ 

    ---

    Почти окончательно:)

  • kabachok
    Новый партнёр и новый дизайн в ... (9)
    kabachok-Фото
    рукопожимаю
  • kabachok
    UAE Team Emirates планирует вк ... (4)
    kabachok-Фото
    плюсану
  • kabachok
    Оскар Онли досрочно расторг ко ... (9)
    kabachok-Фото
    "Получается, что в этого парнишку верят больше, чем в ремку."
    ==

    или бабло моют.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

24 декабря

Antonio Soto (Equipo Kern Pharma)

25 декабря

Lucas Plapp (Jayco AlUla)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (108)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)