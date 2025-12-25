Глава Red Bull Bora-hansgrohe Ральф Денк надеется на «эффект Сагана» после подписания Ремко Эвенепула

Ральф Денк, Зак Демпстер, Финн-Фишер Блэк о приходе в команду Ремко Эвенепула и ожиданиях

Ральф Денк, генеральный менеджер Red Bull Bora-hansgrohe надеется, что подписание Ремко Эвенепула поднимет команду на новый уровень, как в своё время сделал Петер Саган. В 2017 году Bora-Agron из проконтинентальной команды превратилась в команду Мирового тура Bora-Hansgorhe и добилась больших успехов.

Тогда в первый год выступления 27-летнего на тот момент словацкого гонщика команда одержала 33 победы, а сам Саган выиграл этап Тур де Франс» и третий год подряд стал чемпионом мира. На следующий год Петер Саган принёс команде победу на Монумент Париж-Рубэ, в третий раз выиграл Гент-Вевельгем, взял шестую зелёную майку Тур де Франс. Благодаря репутации Петера Сагана основное давление ложилось именно на него, что позволяло другим гонщикам команды развиваться без пристального внимания и помогло коллективу достичь пика побед в 2019 году — 47, из которых лишь 4 одержал Саган.

Хотя Ремко Эвенепул - гонщик другого типа и по специализации и по характеру, они оба пришли в команду на пике своей славы, что отметил Ральф Денк на пресс-конференции во время тренировочного сбора команды Red Bull Bora-hansgrohe на Майорке. Его слова цитируют Cyclingnews.

Ральф Денк: «Когда пришёл Саган, мы выступали на уровне Мирового тура первый год. Это было приключение, и, с другой стороны, очень полезный для меня опыт, потому что Саган был нашим лидером и взял на себя всё давление, сняв его с остальных.

В его кильватере мы вырастили Эмануэля Бухманна, Сэма Беннетта, Паскаля Аккерманна и многих других. Они стали профессионалами в нашей структуре и очень успешны. Сейчас мы видим, что с приходом Ремко давление, возможно, снизилось даже с Флориана [Липовица]. Немцы возлагают на Флориана большие надежды, но Ремко — олимпийский чемпион и чемпион мира.

Как пример, 2019 год - наш лучший год по победам (47), и лишь 4 из них — у Сагана. Остальные выиграли Шахман, Бухманн, Аккерман, Беннетт и им подобные. На что мы и надеемся сейчас, хотим увидеть подобный эффект».

Зак Демпстер, новый спортивный директор команды, который отвечает за раскрытие потенциала Эвенепула и его товарищей, тоже считает, что влияние олимпийского чемпиона на команду может оказаться гораздо шире, чем количество его личных побед.

Cyclingnews цитирует слова Зака Демпстера:

«Знаете, прилив поднимает все лодки. Если у нас будет готово только восемь парней на Тур де Франс, это станет проблемой. Нужен определённый уровень конкуренции, но в то же время мы должны расставлять приоритеты в достижении успеха. Мы не можем взять вместе с Ремко и Липо шесть потенциальных победителей этапов. Кроме того, учитывая маршрут Тура, Йорди (Меусу) будет сложно, хотя и не невозможно, попасть в состав — мы дадим ему шанс, однако маршрут такой, какой есть. Но наша цель — подготовить более восьми гонщиков».

Финн – Фишер Блэк о влиянии Ремко Эвенепула

24-летний новозеландский гонщик Red Bull Bora-hansgrohe, который начнёт в команде второй сезон, воодушевлён перспективой работы с Ремко Эвенепулом и шансом войти в состав на Тур де Франс-2026, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

Финн-Фишер Блэк: «Теперь, когда у нас есть Ремко, я с нетерпением жду возможности выстроить с ним отношения и как можно больше с ним выступать. У меня есть собственные цели на сезон, но мне также очень нравится помогать такому лидеру, как в прошлом я помогал Тадею.

По поводу Гранд-туров мы ещё не определились, но моя цель — попасть в команду на Тур. Но, как вы знаете, состав, как всегда, неизвестен до последней минуты.

Я твердо верю, что победы окружающих поднимают всю команду. Я думаю, что Ремко своим примером поведёт команду и покажет, что мы можем выигрывать эти гонки. Это, действительно, может повлиять на всех остальных. Думаю, это поднимет всю команду, и когда сезон начнётся, вы, возможно, увидите, как на менее крупных гонках побеждают те парни, о которых говорят не так часто, просто потому что они находятся в этой победной атмосфере. А для такой команды, как наша, это может быть очень ценно».