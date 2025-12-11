VeloNEWS
Команда Lotto-Intermarche получила лицензию Мирового тура

Lotto и Intermarché объединяют силы и будут выступать на уровне Мирового тура

 

Национальная лотерея Бельгии Lotto и сеть Intermarché объединяют силы как минимум на три года, воплощая в жизнь слияние двух культовых команд. Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что велокоманда Lotto-Intermarche получила лицензию Мирового тура. Заявка на возвращение в Мировой тур в 2026 году была подана ещё в середине октября, и после сегодняшнего одобрения UCI слияние между Lotto Cycling Team и Intermarché-Wanty, двумя командами с сильными бельгийскими корнями в велоспорте, официально подтверждено.

 

Команда Lotto-Intermarché в следующем сезоне будет выступать в Мировом туре UCI в рамках существующей структуры Captains of Cycling. Национальная лотерея Lotto и Intermarché выступают в качестве титульных спонсоров команды как минимум на три года.

 

Новая команда подчёркивает свой международный характер и будет выступать во Франции, Польше и Португалии в майках Intermarché-Lotto — «перевёрнутой» версии основной экипировки.

 

Команда сохранила партнёров. Orbea, баскский производитель велосипедов, который присоединился к Lotto два года назад и с которым команда быстро выстроила стабильные отношения, продолжит поставлять велосипеды уже для новой команды.

 

Несколько других давних партнёров, включая Vermarc Sport, Ekoï и Caps, также присоединяются к новому проекту.

 

Groupe Wanty, бывший титульный спонсор Intermarché-Wanty, остаётся в проекте и подтверждает обязательства на шесть лет. Кроме того, строительная группа также станет вторым именным спонсором молодёжной команды Lotto-Groupe Wanty на следующие три сезона.

 

Слева направо: Айке Висбек (Aike Visbeek), Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart) и Курт Ван де Ваувер (Kurt Van de Wouwer)

Photo (c) Lotto-Intermarché Team

 

 

Вместе со слиянием вступает в должность и усиленная управленческая команда. С Жаном-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart) в качестве генерального директора, Куртом Ван де Ваувером (Kurt Van de Wouwer) в качестве спортивного менеджера и Айке Висбеком (Aike Visbeek)  в качестве менеджера по выступлениям. Lotto-Intermarché получает фундамент, основанный на многолетнем опыте. Трио совместно будет определять спортивное и организационное направление.

 

Жан-Франсуа Бурла, генеральный менеджер Lotto-Intermarché:

 

«Сегодня благодаря объединению двух исторических бельгийских команд в международном велоспорте начинается новая глава. В последние месяцы мы очень усердно работали за кулисами, чтобы построить солидный проект на основе фундаментов Lotto Cycling Team и Intermarché-Wanty. Мы рады, что UCI доверяет нам в течение следующих трёх лет воплотить этот проект в жизнь. Признание статуса UCI ProTeam для женской команды также делает нас счастливыми. Подготовка к новому сезону сейчас идёт полным ходом, в настоящее время проходит первый сбор в Испании. Я уже чувствую энтузиазм всей команды».

 

Курт Ван де Ваувер, спортивный директор Lotto-Intermarché:

 

«С лидерами Арно Де Ли и Леннертом Ван Этвельтом, которых поддерживает сильная группа гонщиков и опытные капитаны на дороге, такие как Яспер Де Бёйст и Тако ван дер Хорн, Lotto-Intermarché вправе рассчитывать на победы на высшем уровне. В то же время мы продолжаем инвестировать в развитие молодых талантов.

 

Недавно коронованный чемпион Европы Ярно Видар (Jarno Widar) присоединяется к основной команде, а с Хюбом Артцем (Huub Artz)  и Феликсом Эрн-Кристоффом (Felix Ørn-Kristoff)  мы приветствуем ещё двух бывших чемпионов Европы из молодёжных категорий. Это демонстрирует потенциал нашей группы и качество наших программ развития. Развитие талантов остаётся одной из наших ключевых опор в обновлённой структуре. В последние сезоны обе молодёжные команды вместе подготовили более 26 гонщиков для профессионального пелотона. Объединив опыт, я убеждён, что с Lotto-Wanty мы продолжим быть одной из лучших континентальных команд по развитию».

 

Айке Висбек, менеджер по выступлению Lotto-Intermarché:

 

«Перед слиянием команд я провёл углублённый анализ обеих структур, отвечающих за эффективность. Быстро стало ясно, что у каждой команды есть взаимодополняющие сильные стороны. Lotto Cycling Team имеет прочные связи с Гентским университетом и отделом профессора Яна Боона (Jan Boone), а также обладает большими знаниями в области питания под руководством Бритт Ламбрехт (Britt Lambrecht). От Intermarché-Wanty мы берём чётко структурированный и методичный подход с явным акцентом на исследования и разработки, а также технические инновации под руководством руководителя отдела оборудования Микей ван Крёйнингена (Mikey van Kruiningen). Объединение всех  знаний сегодня — это огромное преимущество для продвижения новой команды на ещё более высокий уровень».

 

 

Комментарии

