Останется ли Оскар Онли в Picnic PostNL в 2026 году?

Будущее Оскара Онли под вопросом: гонщик пропускает старт предсезонного сбора команды

Оскар Онли присоединился к команде Picnic PostNL в 2023 году, досрочно перейдя из молодёжной команды, и подписал необычно долгий контракт, который действует до конца 2027 года. Однако есть вероятность, что 23-летний британский гонщик, который в этом году финишировал 4-м на Тур де Франс, победитель этапов Тура Даун Андер и Тура Швейцарии, может досрочно перейти в другую команду перед началом сезона 2026 года.

Оскар Онли в прошедшем сезоне принёс команде Picnic PostNL самое большое количество очков UCI. Но нидерландская команда не смогла выполнить условия UCI в плане финансов, и получила лицензию лишь на один год. Журналист Дэниел Бенсон (Daniel Benson) на своём сайте Cycling Substack сообщил, что британская команда INEOS Grenadiers работает над подписанием Оскара Онли на 2026 год в рамках последнего трансфера.

На вопрос Cyclingnews о возможном переходе в INEOS Оскар Онли ответил: «Довольно очевидно, что после четвёртого места на Туре ко мне проявляют интерес, и думаю, было около 15 команд, которые связались с моим менеджером или напрямую с командой. И, знаете... нужно также использовать то, чего я достиг в этом году, но да, сейчас я не могу особо ничего сказать».

Дэниэл Бенсон также сообщил, что Оскар Онли отсутствует на первом командном сборе.

Команда Picnic PostNl до сих пор отказывалась от нескольких формальных и неформальных предложений о выкупе контракта и заявляет, что гонщик остается частью их долгосрочных планов. Отсутствие Онли Picnic PostNl объяснили необходимостью восстановиться после долгого перелета из Австралии, где он проводил предсезонные тренировки и участвовал в любительской гонке Tour of Bright.