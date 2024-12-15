Регистрация профессиональных команд UCI на сезон 2025 года

UCI объявил списки профессиональных команд на 2025 год

Международный союз велосипедистов (UCI) завершил процедуру регистрации профессиональных команд UCI (UCI Women's WorldTeams, UCI WorldTeams, UCI Women's ProTeams и UCI ProTeams) и объявил названия 57 команд сезона 2025 года.

Следующий сезон станет последним в рамках текущего трёхлетнего лицензионного цикла. В конце 2025 года все лицензии UCI команд Мирового тура (Women's WorldTour и UCI WorldTour) будут перераспределены на следующий период 2026-2028 годов.

Регистрация мужских профессиональных велокоманд на 2025 год

UCI подтвердил, что команды Lotto и Israel-Premier Tech получат автоматические приглашения на все соревнования календаря Мирового тура как две лучшие команды 2024 года. Uno-X Mobility получила приглашения на все однодневные гонки Мирового тура как третья лучшая в рейтинге команда.

В соответствии со статьёй 2.15.070 Регламента UCI и после полного рассмотрения полученных досье на соответствие различным критериям регистрации (этическим, финансовым, административным и организационным), UCI зарегистрировал следующие 13 команд Мирового тура (UCI WorldTour), которые уже имеют лицензию Мирового тура (UCI WorldTour):

Велокоманды Мирового тура:

ALPECIN – DECEUNINCK (ADC – BEL)

BAHRAIN VICTORIOUS (TBV – BRN)

COFIDIS (COF – FRA)

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (DAT – FRA)

EF EDUCATION – EASYPOST (EFE – USA)

GROUPAMA – FDJ (GFC – FRA)

INEOS GRENADIERS (IGD – GBR)

LIDL – TREK (LTK – USA)

MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)

RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH – GER)

TEAM JAYCO ALULA (JAY – AUS)

TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL – NED)

UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE).

Кроме того, заслушав команды, которые не смогли быть зарегистрированы UCI напрямую, лицензионная комиссия решила одобрить регистрацию следующих команд Мирового тура:

ARKEA – B&B HOTELS (ARK – FRA)

INTERMARCHÉ – WANTY (IWA – BEL)

SOUDAL QUICK-STEP (SOQ – BEL)

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL (DFP – NED)

XDS ASTANA TEAM (XAT – KAZ) (Лицензионная комиссия поставила регистрацию в зависимость от предоставления дополнительных документов к 15 января 2025 года).

2-й дивизион. Профессиональные велокоманды

В соответствии со статьей 2.16.016 Регламента UCI и после рассмотрения полученных файлов на предмет соответствия различным критериям регистрации (этическим, финансовым и административным), UCI зарегистрировал следующие 17 проконтиненальных команд UCI:

BURGOS – BH (BBH – ESP)

CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR – ESP)

EQUIPO KERN PHARMA (EKP – ESP)

EUSKALTEL – EUSKADI (EUS – ESP)

ISRAEL – PREMIER TECH (IPT – ISR)

LOTTO (LOT – BEL)

Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36 – SUI)

TEAM FLANDERS – BALOISE (TFB – BEL)

TEAM NOVO NORDISK (TNN – USA)

TEAM POLTI VISIT MALTA (PTV – ITA)

TOSCANA FACTORY TEAM VINI FANTINI (TFT – ITA)

TOTALENERGIES (TEN – FRA)

TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD – SUI)

UNIBET TIETEMA ROCKETS (RKT – FRA)

UNO-X MOBILITY (UXM – NOR)

VF GROUP BARDIANI CSF - FAIZANE’ (VBF – ITA)

WAGNER BAZIN WB (WB2 – BEL)

В сезоне 2025 года в гонках Международного календаря шоссейного велоспорта UCI примут участие 35 мужских профессиональных команд.

Регистрация женских велокоманд на 2025 год

В следующем сезоне женский профессиональный велоспорт делает важный шаг в развитии, женские велокоманды по аналогии с мужскими велокомандами, регистрируются в двух дивизионах - команды Мирового тура и профессиональные континентальные команды.

Среди женских проконтинентальных команд UCI, зарегистрированных на сезон 2025 года, команды, занявшие две первые строчки в Мировом рейтинге UCI для женских команд 2024 года, получают приглашения на все велогонки Мирового тура (UCI Women's WorldTour ) в сезоне 2025 года - это команды EF EDUCATION – OATLY (EFO – USA) и VOLKERWESSELS WOMEN’S PRO CYCLING TEAM (VWT – NED).

Женские велокоманды Мирового тура на 2025 год

В соответствии со статьёй 2.13.095 Регламента UCI и после полного рассмотрения полученных досье на соответствие различным критериям регистрации (этическим, финансовым, административным и организационным), UCI зарегистрировал следующие 14 женских команд Мирового тура (UCI WorldTour), которые уже имеют лицензию UCI Women's WorldTour:

AG INSURANCE – SOUDAL TEAM (AGS – BEL)

CANYON//SRAM RACING (CSR – GER)

CERATIZIT PRO CYCLING TEAM (CTC – GER)

FDJ – SUEZ (TFS – FRA)

FENIX – DECEUNINCK (FDC – BEL)

HUMAN POWERED HEALTH (HPH – USA)

LIDL – TREK (LTK – USA)

LIV – ALULA – JAYCO (LIV – AUS)

MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)

ROLAND (CGS – SUI)

TEAM SD WORX - PROTIME (SDW – NED)

TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL – NED)

UAE TEAM ADQ (UAD – UAE)

UNO-X MOBILITY (UXM – NOR).

Второй дивизион женских профессиональных велокоманд на 2025 год

COFIDIS WOMEN TEAM (CWT - FRA)

EF EDUCATION - OATLY (EFO - USA)

LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI (LKF - ESP).

Кроме того, заслушав команды, которые не смогли быть зарегистрированы UCI напрямую, лицензионная комиссия решила одобрить регистрацию следующих женских профессиональных команд UCI:

ARKEA B&B HOTELS WOMEN (ARK - FRA)

ST MICHEL MAVIC AUBER93 (AUB - FRA)

VOLKERWESSELS WOMEN'S PRO CYCLING TEAM (VWT - NED)

WINSPACE ORANGE SEAL (WOS - FRA)

В международном календаре шоссейных велогонок UCI в 2025 году примут участие 22 женских профессиональных велокоманды.