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Регистрация профессиональных команд UCI на сезон 2025 года

UCI объявил списки профессиональных команд на 2025 год

 

 

Международный союз велосипедистов (UCI) завершил процедуру регистрации профессиональных команд UCI (UCI Women's WorldTeams, UCI WorldTeams, UCI Women's ProTeams и UCI ProTeams) и объявил названия 57 команд сезона 2025 года.  

 

Следующий сезон станет последним в рамках текущего трёхлетнего лицензионного цикла. В конце 2025 года все лицензии UCI команд Мирового тура (Women's WorldTour и UCI WorldTour) будут перераспределены на следующий период  2026-2028 годов.

 

Регистрация мужских профессиональных велокоманд на 2025 год

 

UCI подтвердил, что команды Lotto и Israel-Premier Tech получат автоматические приглашения на все соревнования календаря Мирового тура как две лучшие команды 2024 года. Uno-X Mobility получила приглашения на все однодневные гонки Мирового тура как третья лучшая в рейтинге команда.

 

 

В соответствии со статьёй 2.15.070 Регламента UCI и после полного рассмотрения полученных досье на соответствие различным критериям регистрации (этическим, финансовым, административным и организационным), UCI зарегистрировал следующие 13 команд Мирового тура (UCI WorldTour), которые уже имеют лицензию Мирового тура (UCI WorldTour):

 

Велокоманды Мирового тура:

 

ALPECIN – DECEUNINCK (ADC – BEL)

BAHRAIN VICTORIOUS (TBV – BRN)

COFIDIS (COF – FRA)

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (DAT – FRA)

EF EDUCATION – EASYPOST (EFE – USA)

GROUPAMA – FDJ (GFC – FRA)

INEOS GRENADIERS (IGD – GBR)

LIDL – TREK (LTK – USA)

MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)

RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH – GER)

TEAM JAYCO ALULA (JAY – AUS)

TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL – NED)

UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE).

 

Кроме того, заслушав команды, которые не смогли быть зарегистрированы UCI напрямую, лицензионная комиссия решила одобрить регистрацию следующих команд Мирового тура:

 

ARKEA – B&B HOTELS (ARK – FRA)

INTERMARCHÉ – WANTY (IWA – BEL)

SOUDAL QUICK-STEP (SOQ – BEL)

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL (DFP – NED)

XDS ASTANA TEAM (XAT – KAZ) (Лицензионная комиссия поставила регистрацию в зависимость от предоставления дополнительных документов к 15 января 2025 года).

 

2-й дивизион. Профессиональные велокоманды

 

В соответствии со статьей 2.16.016 Регламента UCI и после рассмотрения полученных файлов на предмет соответствия различным критериям регистрации (этическим, финансовым и административным), UCI зарегистрировал следующие 17 проконтиненальных команд UCI:

 

BURGOS – BH (BBH – ESP)

CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR – ESP)

EQUIPO KERN PHARMA (EKP – ESP)

EUSKALTEL – EUSKADI (EUS – ESP)

ISRAEL – PREMIER TECH (IPT – ISR)

LOTTO (LOT – BEL)

Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36 – SUI)

TEAM FLANDERS – BALOISE (TFB – BEL)

TEAM NOVO NORDISK (TNN – USA)

TEAM POLTI VISIT MALTA (PTV – ITA)

TOSCANA FACTORY TEAM VINI FANTINI (TFT – ITA)

TOTALENERGIES (TEN – FRA)

TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD – SUI)

UNIBET TIETEMA ROCKETS (RKT – FRA)

UNO-X MOBILITY (UXM – NOR)

VF GROUP BARDIANI CSF - FAIZANE’ (VBF – ITA)

WAGNER BAZIN WB (WB2 – BEL)

 

В сезоне 2025 года в гонках Международного календаря шоссейного велоспорта UCI примут участие 35 мужских профессиональных команд.

 

Регистрация женских велокоманд на 2025 год

 

В следующем сезоне женский профессиональный велоспорт делает важный шаг в развитии, женские велокоманды по аналогии с мужскими велокомандами, регистрируются в двух дивизионах - команды Мирового тура и профессиональные континентальные команды.

 

Среди женских проконтинентальных команд UCI, зарегистрированных на сезон 2025 года, команды, занявшие две первые строчки в Мировом рейтинге UCI для женских команд 2024 года, получают приглашения на все велогонки Мирового тура (UCI Women's WorldTour ) в сезоне 2025 года - это команды EF EDUCATION – OATLY (EFO – USA) и VOLKERWESSELS WOMEN’S PRO CYCLING TEAM (VWT – NED).

 

Женские велокоманды Мирового тура на 2025 год

 

В соответствии со статьёй 2.13.095 Регламента UCI и после полного рассмотрения полученных досье на соответствие различным критериям регистрации (этическим, финансовым, административным и организационным), UCI зарегистрировал следующие 14 женских команд Мирового тура (UCI WorldTour), которые уже имеют лицензию UCI Women's WorldTour:

 

AG INSURANCE – SOUDAL TEAM (AGS – BEL)

CANYON//SRAM RACING (CSR – GER)

CERATIZIT PRO CYCLING TEAM (CTC – GER)

FDJ – SUEZ (TFS – FRA)

FENIX – DECEUNINCK (FDC – BEL)

HUMAN POWERED HEALTH (HPH – USA)

LIDL – TREK (LTK – USA)

LIV – ALULA – JAYCO (LIV – AUS)

MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)

ROLAND (CGS – SUI)

TEAM SD WORX - PROTIME (SDW – NED)

TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL – NED)

UAE TEAM ADQ (UAD – UAE)

UNO-X MOBILITY (UXM – NOR).

 

Второй дивизион женских профессиональных велокоманд на 2025 год

 

COFIDIS WOMEN TEAM (CWT - FRA)

EF EDUCATION - OATLY (EFO - USA)

LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI (LKF - ESP).

 

Кроме того, заслушав команды, которые не смогли быть зарегистрированы UCI напрямую, лицензионная комиссия решила одобрить регистрацию следующих женских профессиональных команд UCI:

 

ARKEA B&B HOTELS WOMEN (ARK - FRA)

ST MICHEL MAVIC AUBER93 (AUB - FRA)

VOLKERWESSELS WOMEN'S PRO CYCLING TEAM (VWT - NED)

WINSPACE ORANGE SEAL (WOS - FRA)  

 

В международном календаре шоссейных велогонок UCI в 2025 году примут участие 22 женских профессиональных велокоманды.

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Теги к статье: UCI лицензии велокоманд лицензии команд Мирового тура

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Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

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Комментарии

  • DIM
    Патрик Лефевр покидает пост ге ... (1)
    DIM-Фото

    Конец Истории!

  • motte
    UAE Team Emirates объявили при ... (2)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Короче он едет Вуэльту.

    Три гт в кармане обязаны быть, это как два пальца об асфальт-:)

  • Astanaforever
    UAE Team Emirates объявили при ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Короче он едет Вуэльту.
  • RVL
    SHIMANO — технический партнёр ... (11)
    RVL-Фото
    Все в тонусе должны быть)
  • Геродот
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Геродот-Фото

    Пога похоже готовится дать бой на Туре. И это правильно,потому что все понимают "царь ненастоящий",пока не случилась заруба один на один.

    Однако, шансы у него в этом году минимальные,если конечно Вини опять не завалят.

     

  • motte
    SHIMANO — технический партнёр ... (11)
    motte-Фото

    Календарь тадея на весну:

    TADEJ POGA?AR OFFICIAL 2025 SPRING CALENDAR:

    UAE Tour
    Strade Bianche
    Milano-Sanremo
    E3 Saxo Bank Classic
    Gent-Wevelgem
    Ronde van Vlaanderen
    Amstel Gold Race
    La Fleche Wallonne
    Liege-Bastogne-Liege

  • Джамайка
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Джамайка-Фото

    чем ему поднятые велосипеды не нравятся? В коментариях к какому то видео, помню, один брюзга был недоволен тем, что гонщики тянут детей на подиум, в частности, Рогличем. МОл, в командировки и на работу же детей не берут с собой.. Если дети уже не грудные младенцы, очень даже понятны эмоции. Пидкокские таксы смешноваты, конечно, как они раздялют радость с хозяином,  мы то знаем, что собака будет радоваться хозяину, даже если он просто приходит с работы, вряд ли врубаются, что это побдный финиш...

     

    Цитата: porcus91
    То ест Вандер Пула, Ван арта и другихпросто нет. Ок. Как будто похоронили Ван дер пула и забыли как в этом году он взял 2 монумента Фландрию и Рубе за 8 дней) Ну нормально так. Посмотрим)

    но вообще-то, вторая половина сезона невзрачная получилась. Победа на гравеле не считово, для чемпиона по кроссу - плевое дело. Как бы не закат cray

     



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    а тем временем... Расписание Погачара на весну



    не знаю как скопироват ссылку, картинку. het nieuwsblad пишет:

    Pogacar zal ook bieden op een vierde algemene overwinning in de Tour de France.

    Tour door de VAE, Strade Bianche, Milaan-San Remo. in België E3 en Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen,Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race en Waalse Pijl.

    Op Parijs-Roubaix zal hij nog minstens een jaar moeten wachten: de Helleklassieker staat in 2025 niet op zijn programma.

    2 Гран тура, какой второй будет ясно после презентации маршрутов, никакого Париж-Рубе, но 2 победа на ТФ - по видимому, 100% от него не уйдет. Бельгийцам, голландцам надо как-то объединиться, победить врага можно - только вместе, объезиненными усилиями!  

  • Джигит Карбонович
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Джигит Карбонович-Фото
    Цитата: velodoctor
    Для того чтобы выиграть, её нужно сначала просто в календарь поставить,  годы идут, не факт что даже если он в конкретный день на Рубе будет сильнейшим, у него получится победить. Все эти классики не берут в расчет того что, Поги вынужден держать в уме сильного Винегора на туре, именно датчанин не даёт Погачару сейчас творить историю и ехать Рубэ. 
    А датчанин-то удобно устроился: однодневки как какой-нибудь Фруми или Контадор не жалует.
  • Джамайка
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Джамайка-Фото
    вдп шифруется, по-моему. Чем меньше внимания прессы и пелотона, тем больше шансов на победы, которые даются все труднее. да и груз ожиданий не давит
  • Джамайка
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Джамайка-Фото

    ВОт теперь совсем не хочется, чтобы Погачар еще и ПР заграбастал... Все эти фламандцы , раздающие комплименты и лавры Погачару лукавят, по моему. МВДП, Бонен, кажется и Меркс с Ино (знаю, не бельгиец) выскзались за ПР... Тупо хотят сглазить, имо acute ...поддерживаю.. 

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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