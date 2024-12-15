Регистрация профессиональных команд UCI на сезон 2025 года

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- Дата:
- Сегодня, 00:55
UCI объявил списки профессиональных команд на 2025 год
Международный союз велосипедистов (UCI) завершил процедуру регистрации профессиональных команд UCI (UCI Women's WorldTeams, UCI WorldTeams, UCI Women's ProTeams и UCI ProTeams) и объявил названия 57 команд сезона 2025 года.
Следующий сезон станет последним в рамках текущего трёхлетнего лицензионного цикла. В конце 2025 года все лицензии UCI команд Мирового тура (Women's WorldTour и UCI WorldTour) будут перераспределены на следующий период 2026-2028 годов.
Регистрация мужских профессиональных велокоманд на 2025 год
UCI подтвердил, что команды Lotto и Israel-Premier Tech получат автоматические приглашения на все соревнования календаря Мирового тура как две лучшие команды 2024 года. Uno-X Mobility получила приглашения на все однодневные гонки Мирового тура как третья лучшая в рейтинге команда.
В соответствии со статьёй 2.15.070 Регламента UCI и после полного рассмотрения полученных досье на соответствие различным критериям регистрации (этическим, финансовым, административным и организационным), UCI зарегистрировал следующие 13 команд Мирового тура (UCI WorldTour), которые уже имеют лицензию Мирового тура (UCI WorldTour):
Велокоманды Мирового тура:
ALPECIN – DECEUNINCK (ADC – BEL)
BAHRAIN VICTORIOUS (TBV – BRN)
COFIDIS (COF – FRA)
DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (DAT – FRA)
EF EDUCATION – EASYPOST (EFE – USA)
GROUPAMA – FDJ (GFC – FRA)
INEOS GRENADIERS (IGD – GBR)
LIDL – TREK (LTK – USA)
MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)
RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH – GER)
TEAM JAYCO ALULA (JAY – AUS)
TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL – NED)
UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE).
Кроме того, заслушав команды, которые не смогли быть зарегистрированы UCI напрямую, лицензионная комиссия решила одобрить регистрацию следующих команд Мирового тура:
ARKEA – B&B HOTELS (ARK – FRA)
INTERMARCHÉ – WANTY (IWA – BEL)
SOUDAL QUICK-STEP (SOQ – BEL)
TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL (DFP – NED)
XDS ASTANA TEAM (XAT – KAZ) (Лицензионная комиссия поставила регистрацию в зависимость от предоставления дополнительных документов к 15 января 2025 года).
2-й дивизион. Профессиональные велокоманды
В соответствии со статьей 2.16.016 Регламента UCI и после рассмотрения полученных файлов на предмет соответствия различным критериям регистрации (этическим, финансовым и административным), UCI зарегистрировал следующие 17 проконтиненальных команд UCI:
BURGOS – BH (BBH – ESP)
CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR – ESP)
EQUIPO KERN PHARMA (EKP – ESP)
EUSKALTEL – EUSKADI (EUS – ESP)
ISRAEL – PREMIER TECH (IPT – ISR)
LOTTO (LOT – BEL)
Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36 – SUI)
TEAM FLANDERS – BALOISE (TFB – BEL)
TEAM NOVO NORDISK (TNN – USA)
TEAM POLTI VISIT MALTA (PTV – ITA)
TOSCANA FACTORY TEAM VINI FANTINI (TFT – ITA)
TOTALENERGIES (TEN – FRA)
TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD – SUI)
UNIBET TIETEMA ROCKETS (RKT – FRA)
UNO-X MOBILITY (UXM – NOR)
VF GROUP BARDIANI CSF - FAIZANE’ (VBF – ITA)
WAGNER BAZIN WB (WB2 – BEL)
В сезоне 2025 года в гонках Международного календаря шоссейного велоспорта UCI примут участие 35 мужских профессиональных команд.
Регистрация женских велокоманд на 2025 год
В следующем сезоне женский профессиональный велоспорт делает важный шаг в развитии, женские велокоманды по аналогии с мужскими велокомандами, регистрируются в двух дивизионах - команды Мирового тура и профессиональные континентальные команды.
Среди женских проконтинентальных команд UCI, зарегистрированных на сезон 2025 года, команды, занявшие две первые строчки в Мировом рейтинге UCI для женских команд 2024 года, получают приглашения на все велогонки Мирового тура (UCI Women's WorldTour ) в сезоне 2025 года - это команды EF EDUCATION – OATLY (EFO – USA) и VOLKERWESSELS WOMEN’S PRO CYCLING TEAM (VWT – NED).
Женские велокоманды Мирового тура на 2025 год
В соответствии со статьёй 2.13.095 Регламента UCI и после полного рассмотрения полученных досье на соответствие различным критериям регистрации (этическим, финансовым, административным и организационным), UCI зарегистрировал следующие 14 женских команд Мирового тура (UCI WorldTour), которые уже имеют лицензию UCI Women's WorldTour:
AG INSURANCE – SOUDAL TEAM (AGS – BEL)
CANYON//SRAM RACING (CSR – GER)
CERATIZIT PRO CYCLING TEAM (CTC – GER)
FDJ – SUEZ (TFS – FRA)
FENIX – DECEUNINCK (FDC – BEL)
HUMAN POWERED HEALTH (HPH – USA)
LIDL – TREK (LTK – USA)
LIV – ALULA – JAYCO (LIV – AUS)
MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)
ROLAND (CGS – SUI)
TEAM SD WORX - PROTIME (SDW – NED)
TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL – NED)
UAE TEAM ADQ (UAD – UAE)
UNO-X MOBILITY (UXM – NOR).
Второй дивизион женских профессиональных велокоманд на 2025 год
COFIDIS WOMEN TEAM (CWT - FRA)
EF EDUCATION - OATLY (EFO - USA)
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI (LKF - ESP).
Кроме того, заслушав команды, которые не смогли быть зарегистрированы UCI напрямую, лицензионная комиссия решила одобрить регистрацию следующих женских профессиональных команд UCI:
ARKEA B&B HOTELS WOMEN (ARK - FRA)
ST MICHEL MAVIC AUBER93 (AUB - FRA)
VOLKERWESSELS WOMEN'S PRO CYCLING TEAM (VWT - NED)
WINSPACE ORANGE SEAL (WOS - FRA)
В международном календаре шоссейных велогонок UCI в 2025 году примут участие 22 женских профессиональных велокоманды.
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