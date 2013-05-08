Герант Томас завершил карьеру на Туре Британии-2025

Герант Томас о завершении карьеры и перспективах своей новой роли в велоспорте

39-летний британец Герант Томас (Geraint Thomas) проехал последнюю велогонку в 20-летней карьере профессионального велогонщика – он попрощался с болельщиками и пелотоном на домашней велогонке, на Туре Британии-2025. Перед финальным этапом гонки пелотон выразил ему признательность и отдал дань уважения почётным коридором, выстроившись в ряд и подняв велосипеды.

Кроме того, 6-й этап Тура Британии стартовал с велодрома, который теперь носит имя Геранта Томаса. Несмотря на дождливую погоду в Южном Уэльсе, недостатка в болельщиках не было, некоторые надели маски с лицом Томаса.

Маршрут этапа, финиширующего в Кардиффе, родном городе Геранта Томаса, проходил мимо местного велоклуба, где начинал велогонщик. Томас впервые проехал Туре Британии еще в 2005 году в качестве стажёра команды Wiesenhof. Он поблагодарил организаторов гонки за то, что они устроили валлийскую «лебединую песнь», позволив 39-летнему гонщику попрощаться с пелотоном и болельщиками на домашних дорогах.

В интервью Cyclinguptodate и Cyclingnews Герант Томас поделился эмоциями в последний день гонки:

«Всё кажется нереальным. Как и в другие дни, я почти забыл, что ещё еду гонку, потому что ещё до старта всё напоминало праздник. А когда стартовал, мелькала мысль: "О, господи, мне же теперь еще и гонку ехать".

Я хочу поблагодарить Рода (Эллингворта, директора гонки) и организаторов за то, что они сделали такое прощание возможным, потому что они были не обязаны так делать. Эти выходные стали потрясающим способом подвести итог.

Я был растроган, когда пересёк финиш. Почти что подавился слезами, пока ехал на велосипеде, что было странно. А потом мне нужно было пересечь линию финиша на [трассе] Суифти, где я гоняюсь с 12 лет. Так что да, тут все эмоции и выплеснулись, а потом, когда я говорил с S4C (валлийский телеканал), просто не мог даже слова произнести, понимаете.

Я очень растроган. С момента анонса маршрута я говорил, что финишировать здесь — это нечто, просто невероятно. И фанаты, и всё остальное. Закончить здесь — это как замкнуть круг. Проехать мимо Мейнди (велодром в Кардиффе, где Томас начинал карьеру), где всё началось... Лучше и не придумаешь.

Как я уже сказал, просто с ума сойти, что людям так небезразлично то, чем я занимаюсь. Это очень многое для меня значит. Нам повезло, если честно. Дождь вроде прекратился, я не думаю, что во время гонки лило слишком сильно. Дороги были просто мокрыми. Ну да, должно было быть хотя бы мокро или что-то в этом роде.

Теперь я отправлюсь в замок [Кардифф], присоединюсь к вечеринке, хорошо проведу вечер с парнями [командой], а потом просто немного отключусь, вернусь домой, отвезу этого парня в школу во вторник (имея в виду своего сына), и да, вернусь к нормальной жизни. У моего брата, кстати, мальчишник в Португалии. Так что, просто буду немного отдыхать, по-настоящему отключусь на некоторое время, займусь тем, что мне обычно никогда не удавалось делать».

Герант Томас - единственный гонщик британской команды Sky/INEOS, выступавший в ней всю карьеру, с момента её основания в 2010 году. Он завершил карьеру с 25 победами, одержанными на шоссе. В 2018 году он выиграл Тур де Франс, на следующий год стал призёром французского Гранд-тура, дважды поднимался на подиум Джиро д’Италия – в 2023 стал 2-м, в 2024 – 3-м, одержал победы на Туре Швейцарии, Критериуме Дофине, Париж-Ницца, Туре Романдии.

За свою карьеру принял участие в 22 Гранд-турах – 14 раз Тур де Франс, 6 раз стартовал на Джиро, дважды участвовал в Вуэльте Испании. Герант Томас — один из самых успешных велогонщиков Великобритании. Он дважды старновился олимпийским чемпионом в командной гонке преследования в 2008 и 2012 годах.

Ожидается, что в 2026 году Герант Томас займет позицию в управленческой структуре команды Ineos, хотя точные детали его роли пока не обнародованы.

Издание Domestique цитирует слова Геранта Томаса:

«Пока ничего окончательно не решено, но я бы с радостью продолжил работу с командой. Я веду об этом переговоры с командой. Должностная инструкция, так сказать, в основном готова, и это будет своего рода новая роль. Нужно будет в ней освоиться, понять, как всё работает, и просто учиться, потому что как у гонщика у меня, несомненно, большой опыт, и я чувствую, что могу сильно помочь парням. Но есть также много других закулисных моментов, которые как гонщики мы не видим».