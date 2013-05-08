VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Герант Томас завершил карьеру на Туре Британии-2025

Герант Томас о завершении карьеры и перспективах своей новой роли в велоспорте

 

 

 

39-летний британец Герант Томас (Geraint Thomas) проехал последнюю велогонку в 20-летней карьере профессионального велогонщика – он попрощался с болельщиками и пелотоном на домашней велогонке, на Туре Британии-2025. Перед финальным этапом гонки пелотон выразил ему признательность и отдал дань уважения почётным коридором, выстроившись в ряд и подняв велосипеды.

 

Кроме того, 6-й этап Тура Британии стартовал с велодрома, который теперь носит имя Геранта Томаса. Несмотря на дождливую погоду в Южном Уэльсе, недостатка в болельщиках не было, некоторые надели маски с лицом Томаса.

 

Герант Томас завершил карьеру на Туре Британии-2025

Герант Томас завершил карьеру на Туре Британии-2025

Герант Томас завершил карьеру на Туре Британии-2025

 

Маршрут этапа, финиширующего в Кардиффе, родном городе Геранта Томаса, проходил мимо местного велоклуба, где начинал велогонщик. Томас впервые проехал Туре Британии еще в 2005 году в качестве стажёра команды Wiesenhof. Он поблагодарил организаторов гонки за то, что они устроили валлийскую «лебединую песнь», позволив 39-летнему гонщику попрощаться с пелотоном и болельщиками на домашних дорогах.

 

В интервью Cyclinguptodate и Cyclingnews Герант Томас поделился эмоциями в последний день гонки:

 

«Всё кажется нереальным. Как и в другие дни, я почти забыл, что ещё еду гонку, потому что ещё до старта всё напоминало праздник. А когда стартовал, мелькала мысль: "О, господи, мне же теперь еще и гонку ехать".

 

Я хочу поблагодарить Рода (Эллингворта, директора гонки) и организаторов за то, что они сделали такое прощание возможным, потому что они были не обязаны так делать. Эти выходные стали потрясающим способом подвести итог.

 

Я был растроган, когда пересёк финиш. Почти что подавился слезами, пока ехал на велосипеде, что было странно. А потом мне нужно было пересечь линию финиша на [трассе] Суифти, где я гоняюсь с 12 лет. Так что да, тут все эмоции и выплеснулись, а потом, когда я говорил с S4C (валлийский телеканал), просто не мог даже слова произнести, понимаете.

 

Я очень растроган. С момента анонса маршрута я говорил, что финишировать здесь — это нечто, просто невероятно. И фанаты, и всё остальное.  Закончить здесь — это как замкнуть круг. Проехать мимо Мейнди (велодром в Кардиффе, где Томас начинал карьеру), где всё началось... Лучше и не придумаешь.

 

Как я уже сказал, просто с ума сойти, что людям так небезразлично то, чем я занимаюсь. Это очень многое для меня значит. Нам повезло, если честно. Дождь вроде прекратился, я не думаю, что во время гонки лило слишком сильно. Дороги были просто мокрыми. Ну да, должно было быть хотя бы мокро или что-то в этом роде.

 

Теперь я отправлюсь в замок [Кардифф], присоединюсь к вечеринке, хорошо проведу вечер с парнями [командой], а потом просто немного отключусь, вернусь домой, отвезу этого парня в школу во вторник (имея в виду своего сына), и да, вернусь к нормальной жизни. У моего брата, кстати, мальчишник в Португалии. Так что, просто буду немного отдыхать, по-настоящему отключусь на некоторое время, займусь тем, что мне обычно никогда не удавалось делать».

 

Герант Томас  - единственный гонщик британской команды Sky/INEOS, выступавший в ней всю карьеру, с момента её основания в 2010 году. Он завершил карьеру с 25 победами, одержанными на шоссе.  В 2018 году он выиграл Тур де Франс, на следующий год стал призёром французского Гранд-тура,  дважды поднимался на подиум Джиро д’Италия – в 2023 стал 2-м, в 2024 – 3-м, одержал победы на Туре Швейцарии, Критериуме Дофине, Париж-Ницца, Туре Романдии.

 

За свою карьеру принял участие в 22 Гранд-турах – 14 раз Тур де Франс, 6 раз стартовал на Джиро, дважды участвовал в Вуэльте Испании. Герант Томас — один из самых успешных велогонщиков Великобритании. Он дважды старновился олимпийским чемпионом в командной гонке преследования в 2008 и 2012 годах.

 

Ожидается, что в 2026 году Герант Томас займет позицию в управленческой структуре команды Ineos, хотя точные детали его роли пока не обнародованы.

 

Издание Domestique цитирует слова Геранта Томаса:

 

«Пока ничего окончательно не решено, но я бы с радостью продолжил работу с командой. Я веду об этом переговоры с командой. Должностная инструкция, так сказать, в основном готова, и это будет своего рода новая роль. Нужно будет в ней освоиться, понять, как всё работает, и просто учиться, потому что как у гонщика у меня, несомненно, большой опыт, и я чувствую, что могу сильно помочь парням. Но есть также много других закулисных моментов, которые как гонщики мы не видим».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 12:55 | Регистрация: 8.05.2013

    Джи - легенда. Удачи.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

2 - 7 сентября 2025

Tour of Britain

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

8 сентября

Sam Maisonobe (Cofidis)

Haimar Etxeberria Ansalas (Equipo Kern Pharma)

9 сентября

Lennard Kamna (Lidl - Trek)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2025 (58)
Август 2025 (181)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)