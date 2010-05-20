VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Саймон Йейтс объявил о завершении карьеры велогонщика

33-летний Саймон Йейтс поставил точку в карьере велогонщика с немедленным эффектом

 

 

Саймон Йейтс принял решение завершить свою профессиональную велосипедную карьеру с немедленным эффектом. Он не будет выступать в 2026 году.

 

После успешного сезона в команде Team Visma Lease a Bike 33-летний британец объявляет о завершении своего спортивного пути. В свой последний год в качестве профессионала Саймон Йейтс стал победителем Джиро д’Италия, выиграл этап Тур де Франс. Саймон Йейтс также является победителем Вуэльты Испании-2018, он выигрывал этапы на всех трёх Гранд-турах, побеждал на Тиррено-Адриатико.

 

Саймон Йейтс начинал карьеру вместе с братом-близнецом Адамом в 2014 году в австралийской команде Orica GreenEDGE, где выступал до конца 2024 года. Его контракт с Visma Lease a Bike действовал до конца 2026 года.

 

Саймон Йейтс объявил о завершении карьеры велогонщика

Photo Credits: LaPresse

 

В соцсетях Саймон Йейтс написал:

 

«Всем привет, я принял решение уйти из профессионального велоспорта. Для многих это может стать неожиданностью, но это решение далось мне не легко. Я долго думал, и сейчас чувствую, что настал подходящий момент покинуть спорт.

 

Велоспорт был частью моей жизни так долго, сколько я себя помню. От гонок на треке на Манчестерском велодроме до соревнований и побед на самых важных гонках и представления моей страны на Олимпийских играх, он сформировал каждую главу моей жизни. Я безмерно горжусь тем, чего мне удалось достичь, и в равной степени благодарен за уроки, которые получил.

 

Хотя победы всегда будут выделяться, более трудные дни и неудачи были не менее важны. Они научили меня стойкости и терпению и сделали успехи еще более значимыми.

 

Всем, кто поддерживал меня на этом пути, от персонала до моих товарищей по команде -  ваша непоколебимая вера и преданность позволили мне реализовать мои собственные мечты. Всякий раз, когда я сомневался в себе, вы никогда не сомневались. Спасибо.

 

Я покидаю профессиональный велоспорт с большой гордостью и умиротворённым. Эта глава дала мне больше, чем я мог себе представить. Что бы ни случилось дальше, со мной навсегда останутся воспоминания».

 

Гриша Нирманн, спортивный директор Visma Lease a Bike:

 

«Вместе с Саймоном в прошлом году мы выиграли Джиро д’Италия  - это особенное, невероятное достижение как для него, так и для команды. Джиро была одной из главных целей сезона и для команды, и для Саймона лично. То, что он затем выиграл ещё и этап на Тур де Франс, подчёркивает его класс.

 

Очень жаль, что он останавливается сейчас, но он уходит на абсолютном пике. Саймон был исключительным горняком и генеральщиком, который всегда показывал результат в самые важные моменты. На Джиро он вышел на пик формы в тот момент, когда почти никто уже не ожидал, что он сможет победить, и это по-настоящему характеризует его как гонщика».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Visma Lease a Bike

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Сергей

    error

    Вчера, 19:17 | Регистрация: 20.05.2010

    Неожиданно... но... пожалуй... вовремя

  2. DIM

    Вчера, 20:30 | Регистрация: 13.10.2012

    Вот проснулся утром и просто решил?

  3. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Вчера, 20:43 | Регистрация: 8.05.2013

    Нифигасе, вы блин даете!? А чо так можно было, вот просто взять и уйти после прошедшего сезона??? Ну как так-то Саймон???

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 20:44 | Регистрация: 4.01.2015

    Хотелось бы сказать что ушёл как какой то чемпион мира по боксу (имею ввиду его победу на Джиро с тем самым запоминающим нокаут этапом на Финестре), но всё же как то не совсем так, ну не вяжется и всё. Да, выиграл красиво, да потом ещё взял этап на Туре, но вот не могу сказать, что Саймон уходит на пике славы. Не знаю, может наелся уже этого вело-хлеба, а может банально устал, хотя чес.слово до 35 мог спокойно ещё колесить. Короче говоря очень даже жаль, что один из классных и атакующих велогонцов огласил о завершении своей карьеры в начале 2026. И какой на самом деле был/стал для него этот "немедленный эффект" чтобы взять и неожиданно (!?) для всех завершить..?

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
  5. Имя: Дмитрий

    flyzik

    Вчера, 21:18 | Регистрация: 3.01.2026

    Жаль...Легенды уходят, всегда был топом, удачи Саймон на твоём пути

  6. Имя: Александр

    Freejazz

    Вчера, 21:32 | Регистрация: 27.08.2018

    Герант Томас сделал предложение, от которого трудно отказаться?

  7. Имя: Lucky

    Lucky

    Вчера, 21:56 | Регистрация: 1.05.2018

    Как по мне, похоже на "внезапный" уход из спорта Йоханнеса Бё и Тарьей Бё, младший из них точно на пике карьеры.

    Хотя вроде как на Олимпиаду 2026 собрались, договорились об исключения из правил их "терапевтических" исключений? 

  8. RVL

    Вчера, 22:04 | Регистрация: 30.08.2012

    Что то подтолкнуло



     

  9. Имя: Арман

    Джамайка

    Вчера, 22:38 | Регистрация: 20.10.2020

    причин не знаем, может здоровье, личное что-то. но да, внезапно, мог еще гонять за команду. Ейтсы, хоть и побждали на самом высоком уровне, казались не из те, которым должны уходить на пике достижений, как Погачар, например.

    надеюсь, не допинг вскрылся. А в Висме кто остается-то в качестве надежного опытного грегари? Бенот, Кой, еще кто-то ушли.... 

     

    Вобще, редакцию хочется попросить подвинуть топик про переходы на первую полосу. 

     

    Кроме биг-бигов с пожизненными контрактами, в пелотоне глобальные тектонические изменения, слияния, переходык, таких масштабов раньше не наблюдалось, новые команды, новые спонсоры. Профи за новогодние праздники нактали много прогнозов и мнений о громких подписаниях и перспективах - Лефевр, Пурито...

     

     

  10. xxrock

    Сегодня, 06:29 | Регистрация: 24.11.2021

    Присутствовал на презентации Джиро 2026 и говорил что готов защищать розовую майку... Может причина в том что на Джиро решили взять Йонаса?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Какая победа в велосезоне 2025 понравилась больше всего?

Комментарии

  • xxrock
    Саймон Йейтс объявил о заверше ... (10)
    xxrock-Фото
    Присутствовал на презентации Джиро 2026 и говорил что готов защищать розовую майку... Может причина в том что на Джиро решили взять Йонаса?
  • Виктор Сироткин
    Спортивный директор Visma Leas ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    ну всё, посыпался карточный домик

  • Джамайка
    Саймон Йейтс объявил о заверше ... (10)
    Джамайка-Фото

    причин не знаем, может здоровье, личное что-то. но да, внезапно, мог еще гонять за команду. Ейтсы, хоть и побждали на самом высоком уровне, казались не из те, которым должны уходить на пике достижений, как Погачар, например.

    надеюсь, не допинг вскрылся. А в Висме кто остается-то в качестве надежного опытного грегари? Бенот, Кой, еще кто-то ушли.... 

     

    Вобще, редакцию хочется попросить подвинуть топик про переходы на первую полосу. 

     

    Кроме биг-бигов с пожизненными контрактами, в пелотоне глобальные тектонические изменения, слияния, переходык, таких масштабов раньше не наблюдалось, новые команды, новые спонсоры. Профи за новогодние праздники нактали много прогнозов и мнений о громких подписаниях и перспективах - Лефевр, Пурито...

     

     

  • RVL
    Саймон Йейтс объявил о заверше ... (10)
    RVL-Фото

    Что то подтолкнуло



     

  • Lucky
    Саймон Йейтс объявил о заверше ... (10)
    Lucky-Фото

    Как по мне, похоже на "внезапный" уход из спорта Йоханнеса Бё и Тарьей Бё, младший из них точно на пике карьеры.

    Хотя вроде как на Олимпиаду 2026 собрались, договорились об исключения из правил их "терапевтических" исключений? 

  • Freejazz
    Саймон Йейтс объявил о заверше ... (10)
    Freejazz-Фото

    Герант Томас сделал предложение, от которого трудно отказаться?

  • flyzik
    Саймон Йейтс объявил о заверше ... (10)
    flyzik-Фото
    Жаль...Легенды уходят, всегда был топом, удачи Саймон на твоём пути
  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (8)
    Freejazz-Фото
    Я себя к пуристам не отношу, но осадок остался.
    По Артсу такого нет - нет четкого свидетельства и он был стоек в своей позиции, а с Бетсемой почему-то не хочется, чтобы выигрывала, хоть и симпатичная.
  • EL-Fenomeno
    Саймон Йейтс объявил о заверше ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото
    Хотелось бы сказать что ушёл как какой то чемпион мира по боксу (имею ввиду его победу на Джиро с тем самым запоминающим нокаут этапом на Финестре), но всё же как то не совсем так, ну не вяжется и всё. Да, выиграл красиво, да потом ещё взял этап на Туре, но вот не могу сказать, что Саймон уходит на пике славы. Не знаю, может наелся уже этого вело-хлеба, а может банально устал, хотя чес.слово до 35 мог спокойно ещё колесить. Короче говоря очень даже жаль, что один из классных и атакующих велогонцов огласил о завершении своей карьеры в начале 2026. И какой на самом деле был/стал для него этот "немедленный эффект" чтобы взять и неожиданно (!?) для всех завершить..?
  • Cyrill
    Саймон Йейтс объявил о заверше ... (10)
    Cyrill-Фото
    Нифигасе, вы блин даете!? А чо так можно было, вот просто взять и уйти после прошедшего сезона??? Ну как так-то Саймон???

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

9 января

Maximilian Schachmann (Soudal - Quick Step)

Kevin Geniets (Groupama - FDJ United)

Samuele Zoccarato (MBH Bank - CSB - Telecom Fort)

Jason Tesson (TotalEnergies)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2026 (22)
Декабрь 2025 (138)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)