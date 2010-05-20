Саймон Йейтс объявил о завершении карьеры велогонщика

33-летний Саймон Йейтс поставил точку в карьере велогонщика с немедленным эффектом

Саймон Йейтс принял решение завершить свою профессиональную велосипедную карьеру с немедленным эффектом. Он не будет выступать в 2026 году.

После успешного сезона в команде Team Visma Lease a Bike 33-летний британец объявляет о завершении своего спортивного пути. В свой последний год в качестве профессионала Саймон Йейтс стал победителем Джиро д’Италия, выиграл этап Тур де Франс. Саймон Йейтс также является победителем Вуэльты Испании-2018, он выигрывал этапы на всех трёх Гранд-турах, побеждал на Тиррено-Адриатико.

Саймон Йейтс начинал карьеру вместе с братом-близнецом Адамом в 2014 году в австралийской команде Orica GreenEDGE, где выступал до конца 2024 года. Его контракт с Visma Lease a Bike действовал до конца 2026 года.

В соцсетях Саймон Йейтс написал:

«Всем привет, я принял решение уйти из профессионального велоспорта. Для многих это может стать неожиданностью, но это решение далось мне не легко. Я долго думал, и сейчас чувствую, что настал подходящий момент покинуть спорт.

Велоспорт был частью моей жизни так долго, сколько я себя помню. От гонок на треке на Манчестерском велодроме до соревнований и побед на самых важных гонках и представления моей страны на Олимпийских играх, он сформировал каждую главу моей жизни. Я безмерно горжусь тем, чего мне удалось достичь, и в равной степени благодарен за уроки, которые получил.

Хотя победы всегда будут выделяться, более трудные дни и неудачи были не менее важны. Они научили меня стойкости и терпению и сделали успехи еще более значимыми.

Всем, кто поддерживал меня на этом пути, от персонала до моих товарищей по команде - ваша непоколебимая вера и преданность позволили мне реализовать мои собственные мечты. Всякий раз, когда я сомневался в себе, вы никогда не сомневались. Спасибо.

Я покидаю профессиональный велоспорт с большой гордостью и умиротворённым. Эта глава дала мне больше, чем я мог себе представить. Что бы ни случилось дальше, со мной навсегда останутся воспоминания».

Гриша Нирманн, спортивный директор Visma Lease a Bike:

«Вместе с Саймоном в прошлом году мы выиграли Джиро д’Италия - это особенное, невероятное достижение как для него, так и для команды. Джиро была одной из главных целей сезона и для команды, и для Саймона лично. То, что он затем выиграл ещё и этап на Тур де Франс, подчёркивает его класс.

Очень жаль, что он останавливается сейчас, но он уходит на абсолютном пике. Саймон был исключительным горняком и генеральщиком, который всегда показывал результат в самые важные моменты. На Джиро он вышел на пик формы в тот момент, когда почти никто уже не ожидал, что он сможет победить, и это по-настоящему характеризует его как гонщика».