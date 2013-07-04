Хуан Аюсо и UAE Team Emirates XRG досрочно расторгли контракт

Хуан Аюсо уходит из команды UAE Team Emirates XRG по взаимному согласию после этого сезона

Велокоманда UAE Team Emirates XRG и 22-летний испанский гонщик Хуан Аюсо (Juan Ayuso) объявили о досрочном расторжении контракта. В пресс-релизе команды UAE Team Emirates XRG говорится, что стороны «достигли взаимного соглашения о досрочном расторжении контракта, который изначально был действителен до 2028 года. Аюсо останется в составе команды до конца 2025 года. Решение было принято из-за разногласий в видении планов развития и в вопросах соответствия спортивной философии команды».

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Мауро Джаннетти, генеральный менеджер UAE Team Emirates – XRG:

«Хуан был ценным талантом, и мы благодарны за всё, что построили вместе. В то же время наш спортивный проект всегда был сосредоточен на преемственности, гармонии в коллективе и создании команды победителей. Мы считаем, это решение принято в наилучших интересах обеих сторон и в соответствии с ценностями, которые определяют нашу организацию. UAE Team Emirates – XRG продолжит расти и развиваться с уверенностью, что идентичность и сила команды остаются нашим фундаментом. Мы желаем Хуану всяческих успехов в будущем».

Хуан Аюсо:

«Я хотел бы поблагодарить команду за поддержку и возможности, которые они мне предоставили за эти годы. У меня был шанс расти и соревноваться вместе с лучшими из лучших, и я знаю, что то, чему я научился, навсегда останется частью моего профессионального багажа. Сейчас я чувствую, что пришло время пойти по другому пути с тем же энтузиазмом, и я желаю UAE Team Emirates – XRG успехов в будущем».

Хуан Аюсо начал профессиональную карьеру в команде UAE Team Emirates в июне 2021 года, перейдя из континентальной команды Colpack Ballan. За время выступления в команде он одержал 15 побед, в том числе выиграл многодневные гонки Мирового тура Тур Страны Басков в 2024 и Тиррено-Адриатико в этом году, в этом сезоне одержал первые в карьере победы на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании. В свой первый год в профессионалах Хуан Аюсо поднялся на третью ступень подиума Вуэльты Испании.