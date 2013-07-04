VeloNEWS
Хуан Аюсо и UAE Team Emirates XRG досрочно расторгли контракт

Хуан Аюсо уходит из команды UAE Team Emirates XRG по взаимному согласию после этого сезона

 

 

Велокоманда UAE Team Emirates XRG и 22-летний испанский гонщик Хуан Аюсо (Juan Ayuso) объявили о досрочном расторжении контракта. В пресс-релизе команды UAE Team Emirates XRG говорится, что стороны «достигли взаимного соглашения о досрочном расторжении контракта, который изначально был действителен до 2028 года. Аюсо останется в составе команды до конца 2025 года. Решение было принято из-за разногласий в видении планов развития и в вопросах соответствия спортивной философии команды».

 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

Мауро Джаннетти, генеральный менеджер UAE Team Emirates – XRG:

 

«Хуан был ценным талантом, и мы благодарны за всё, что построили вместе. В то же время наш спортивный проект всегда был сосредоточен на преемственности, гармонии в коллективе и создании команды победителей. Мы считаем, это решение принято в наилучших интересах обеих сторон и в соответствии с ценностями, которые определяют нашу организацию. UAE Team Emirates – XRG продолжит расти и развиваться с уверенностью, что идентичность и сила команды остаются нашим фундаментом. Мы желаем Хуану всяческих успехов в будущем».

 

Хуан Аюсо:

 

«Я хотел бы поблагодарить команду за поддержку и возможности, которые они мне предоставили за эти годы. У меня был шанс расти и соревноваться вместе с лучшими из лучших, и я знаю, что то, чему я научился, навсегда останется частью моего профессионального багажа. Сейчас я чувствую, что пришло время пойти по другому пути с тем же энтузиазмом, и я желаю UAE Team Emirates – XRG успехов в будущем».

 

Хуан Аюсо начал профессиональную карьеру в команде UAE Team Emirates в июне 2021 года, перейдя из континентальной команды Colpack Ballan. За время выступления в команде он одержал 15 побед, в том числе выиграл многодневные гонки Мирового тура Тур Страны Басков в 2024 и Тиррено-Адриатико в этом году, в этом сезоне одержал первые в карьере победы на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании. В свой первый год в профессионалах Хуан Аюсо поднялся на третью ступень подиума Вуэльты Испании.

  1. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 18.09.2014

    Так теряют репутацию

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Вчера, 23:41 | Регистрация: 4.07.2013

      Потерянная репутация — это очень тяжелый удар.
      Думаете, Аюсо уже сбитый лётчик?

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Вчера, 23:40 | Регистрация: 4.07.2013

    Ну наконец-то это случилось. А то всё уже начало превращаться в цирк на этой Вуэльте.

     

     

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:06 | Регистрация: 4.01.2015

    Давно пора (уйти Ауюсо от шейхов), вот правда нестабилен этот Хуан.

    Кстати, куда теперь, т.е. потом сМожет пойти молодой испанец ? Я вот думаю что в Лидл-Трек...

    Цитата: VeloVelo
    Думаете, Аюсо уже сбитый лётчик?

    Ещё нет, но лично я вот думаю что Х.Аюсо ещё НЕ генеральшик на гранд туры; недельные гонки - ДА, но 3-х_недельные ГТ - пока максимум подиум(ы) 

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 00:31 | Регистрация: 4.07.2013

      Конта тоже был не подарок, с характером.
      Аюсе еще только 22. Надеюсь, найдет себя и всё встанет на свое место.

      Трек? Почему и нет, кстати.
      Команда хорошая и не бедная.
      Там он будет единственным лидером, а ему это, похоже, очень важно.

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:27 | Регистрация: 30.06.2017

    Welcome to Astana.

    ))))) Китайцы жмоты. Денег на него не дадут. Только и смогут максимум еще пару китайцев полугонщиков в команду подкинуть довеском к своим лисапедам)))

    Да уж... мексиканец сломал все планы испанцу.. Все карты спутал..

    Вся жизнь это гонка.
