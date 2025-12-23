VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Оскар Онли досрочно расторг контракт с Picnic PostNl и подписал контракт с INEOS Grenadiers

Оскар Онли переходит в INEOS Grenadiers

 

 

23-летний шотландский велогонщик Оскар Онли (Oscar Onley) досрочно по взаимному соглашению расторг контракт с командой Picnic PostNL, где выступал с 2023 года, и перешёл в британскую команду INEOS Grenadiers.

 

Заняв 4-е место на Тур де Франс 2025 года в возрасте всего 22 лет, Оскар Онли стал самым молодым гонщиком в топ-10. Также в этом году он поднялся на третью ступень итогового подиума Тура Швейцарии, где также выиграл этап, стал вторым на Туре Гуанси.

 

Оскар Онли досрочно расторг контракт с Picnic PostNl и подписал контракт с INEOS Grenadiers

 

 

Команда Picnic PostNL согласилась на трансфер Оскара Онли

 

В пресс-релизе команды Picnic PostNl, согласившейся на трансфер Оскара Онли, говорится:

 

«После фантастического Тур де Франс Оскара команда получила несколько предложений о выкупе его контракта.  Изначально все они были отклонены. Однако в последние дни поступило очень позднее, но привлекательное предложение. Хотя команда была бы рада сохранить Оскара до конца его контракта и дольше, это было предложение, от которого ни Оскар, ни команда не могли отказаться, и соглашение было достигнуто.

 

Путь Оскара от нашей развивающей команды (Development Team DSM) до претендента на подиум Тур де Франс является явным подтверждением нашей философии «Продолжать Бросать Вызовы» и нашей способности развивать гонщиков, чтобы они могли дойти до вершин велоспорта.

 

В краткосрочной перспективе команда, несомненно, почувствует отсутствие Оскара, учитывая время его перехода. Тем не менее, мы полностью уверены в нашей структуре и системе развития. Мы остаемся амбициозными и верим в нашу способность как команды продолжать готовить гонщиков мирового класса и быть конкурентоспособными в ближайшие годы с теми талантами, которые у нас есть».

 

Главный тренер Team Picnic PostNL Руди Кемна: «Наша команда стремится раскрывать максимум потенциала наших гонщиков, и у нас есть убедительная история успеха. Достижения Оскара в этом году являются тому подтверждением. Мы, конечно, хотели бы сохранить Оскара, но, зная молодых гонщиков в нашей команде и тех, кто проходит через нашу программу развития, мы уверены, что следующее поколение уже на пороге того, чтобы стать велогонщиками мирового класса.

 

Этот трансфер является свидетельством выдающегося сезона Оскара и успеха команды, построенного на твердой приверженности нашему уникальному подходу «Продолжать Бросать Вызовы», который раскрывает лучшее в наших гонщиках. Наш подход приносит такие спортивные вершины, как выступления Оскара на Туре Швейцарии и Тур де Франс, а сейчас, благодаря этому трансферу, создает экономический стимул для поддержки дальнейшего роста.

 

Оскар идеально вписывался в нашу команду, легко находя общий язык со всеми и полностью разделяя наш дух и амбиции. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем, и если он когда-нибудь захочет вернуться, его всегда будут рады снова принять «дома», чтобы он снова выступал в нашей форме».

 

Оскар Онли: «Я невероятно горжусь тем, чего достиг вместе с командой Picnic PostNl. Пройти путь от программы развития до 4-го места на Тур де Франс было невероятно и является настоящим свидетельством того, на что способна команда. И Picnic PostNL, и INEOS Grenadiers имеют великую историю побед в Гранд-турах, и я точно знаю, что как моя нынешняя, так и новая команда продолжат побеждать в ближайшие годы.

 

Я не мог отказаться от возможности представлять команду моей страны. Рад, что решение нашлось».

 

INEOS Grenadiers подписала контракт с Оскаром Онли

 

Оскар Онли: «Я вырос, наблюдая за тем, как Герант, Дэйв и команда доминировали в спорте и прославляли велоспорт в Великобритании, поэтому я очень горжусь тем, что присоединяюсь к Grenadiers по долгосрочному контракту, который также будет означать выступления за британскую команду, когда Тур де Франс стартует из Шотландии в 2027 году.

 

Я хочу поблагодарить команду Picnic PostNL за всю их поддержку, я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе. Я буду скучать по своим друзьям в команде и сохраню воспоминания, сделанные с ними, и я знаю, что столкнусь с жесткой конкуренцией со стороны нового поколения талантов, которых они воспитают в ближайшие годы».

 

Герант Томас, директор по гонкам: «Выступление Оскара в 2025 году было действительно невероятным. Я проехал свой первый Тур, когда мне был 21 год, поэтому его достижение нынешнем Туре, когда ему всего 22 года, очень впечатлило. Он зрело, не по годам понимает гонку, он настоящий профессионал. С нетерпением жду возможности поработать с ним,  в его возрасте все ещё есть огромный потенциал для роста.

 

Вся наша команда очень много работала зимой, чтобы заново сфокусироваться и пересмотреть наши амбиции, изменив наши структуры и процессы, чтобы помочь нам достигать поставленных целей. Оскар естественным образом вписывается в этот проект, и я уверен, что новая система, которую мы создаем, поможет ему раскрыть свой абсолютный максимум.

 

Самые сильные команды, в которых я когда-либо выступал, полагались на нескольких талантливых генеральщиков, и именно это, как мне кажется, есть у нас сейчас — сильные варианты для любого варианта гонки. Оскар идеально дополняет наш состав гонщиков, и кажется, что теперь мы действительно на верном пути».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Оскар Онли Oscar Onley INEOS Grenadiers Picnic PostNL

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Виктор Сироткин-Фото
    Даже больше - все, кто с Shimano, едут на двойниках
  • MVDP
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    MVDP-Фото
    Ничего себе, ТдГ еще с двойником ездит?
  • Виктор Сироткин
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Виктор Сироткин-Фото

    я снова со своим вопросом: система 1x проиграла системе 2x в спринте равных по силам соперников?

  • Джамайка
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Джамайка-Фото
    На Коксайде было видно - после каждого круга выпрямлялся, выражение лица было страдальческое.
  • Pirn
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Pirn-Фото

    Вот уж холодная невозмутимость покерфейса! Зачёт ?

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    давно болею за Amandine Fouquenet. Рад её победе на такой серьезной трассе.

  • Николай Н.
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Николай Н.-Фото

    В отсутствие Ван де Пула были шансы у Ван Арта, но не получилось. А так гонка была интересная.

  • MVDP
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    MVDP-Фото

    Ну чисто финиш Тура Фландрии-2020 повторили, только сторонами поменялись)

    ВВА, наверное, словил флешбеки от присутствия майки чемпиона Нидерландов рядом.

    Поражает невозмутимое лицо дель Гроссо во время гонки: как будто в магазин за хлебом едет. А вот характерные потягивания, как у Матье, тревожат. Тоже проблемы со спиной?

     

  • Николай Н.
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (3)
    Николай Н.-Фото

    В отсутствие Брант гонка получилась с интригой и смотрелась интересно. Франция с победой и Ваз с вторым местом.

  • Джамайка
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Джамайка-Фото

    ну Вауту не впервой проигрывать финальный спринт. не буду показывать пальцем, но например Паулесу на Дворс Фландрен. 

    ДельГроссо не уступал в техническом мастерстве нисколько. 



    Комментатор комментировал как будто другую гонку, не эту гонку вообще. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

24 декабря

Antonio Soto (Equipo Kern Pharma)

25 декабря

Lucas Plapp (Jayco AlUla)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (101)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)