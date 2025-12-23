Оскар Онли досрочно расторг контракт с Picnic PostNl и подписал контракт с INEOS Grenadiers

Оскар Онли переходит в INEOS Grenadiers

23-летний шотландский велогонщик Оскар Онли (Oscar Onley) досрочно по взаимному соглашению расторг контракт с командой Picnic PostNL, где выступал с 2023 года, и перешёл в британскую команду INEOS Grenadiers.

Заняв 4-е место на Тур де Франс 2025 года в возрасте всего 22 лет, Оскар Онли стал самым молодым гонщиком в топ-10. Также в этом году он поднялся на третью ступень итогового подиума Тура Швейцарии, где также выиграл этап, стал вторым на Туре Гуанси.

Команда Picnic PostNL согласилась на трансфер Оскара Онли

В пресс-релизе команды Picnic PostNl, согласившейся на трансфер Оскара Онли, говорится:

«После фантастического Тур де Франс Оскара команда получила несколько предложений о выкупе его контракта. Изначально все они были отклонены. Однако в последние дни поступило очень позднее, но привлекательное предложение. Хотя команда была бы рада сохранить Оскара до конца его контракта и дольше, это было предложение, от которого ни Оскар, ни команда не могли отказаться, и соглашение было достигнуто.

Путь Оскара от нашей развивающей команды (Development Team DSM) до претендента на подиум Тур де Франс является явным подтверждением нашей философии «Продолжать Бросать Вызовы» и нашей способности развивать гонщиков, чтобы они могли дойти до вершин велоспорта.

В краткосрочной перспективе команда, несомненно, почувствует отсутствие Оскара, учитывая время его перехода. Тем не менее, мы полностью уверены в нашей структуре и системе развития. Мы остаемся амбициозными и верим в нашу способность как команды продолжать готовить гонщиков мирового класса и быть конкурентоспособными в ближайшие годы с теми талантами, которые у нас есть».

Главный тренер Team Picnic PostNL Руди Кемна: «Наша команда стремится раскрывать максимум потенциала наших гонщиков, и у нас есть убедительная история успеха. Достижения Оскара в этом году являются тому подтверждением. Мы, конечно, хотели бы сохранить Оскара, но, зная молодых гонщиков в нашей команде и тех, кто проходит через нашу программу развития, мы уверены, что следующее поколение уже на пороге того, чтобы стать велогонщиками мирового класса.

Этот трансфер является свидетельством выдающегося сезона Оскара и успеха команды, построенного на твердой приверженности нашему уникальному подходу «Продолжать Бросать Вызовы», который раскрывает лучшее в наших гонщиках. Наш подход приносит такие спортивные вершины, как выступления Оскара на Туре Швейцарии и Тур де Франс, а сейчас, благодаря этому трансферу, создает экономический стимул для поддержки дальнейшего роста.

Оскар идеально вписывался в нашу команду, легко находя общий язык со всеми и полностью разделяя наш дух и амбиции. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем, и если он когда-нибудь захочет вернуться, его всегда будут рады снова принять «дома», чтобы он снова выступал в нашей форме».

Оскар Онли: «Я невероятно горжусь тем, чего достиг вместе с командой Picnic PostNl. Пройти путь от программы развития до 4-го места на Тур де Франс было невероятно и является настоящим свидетельством того, на что способна команда. И Picnic PostNL, и INEOS Grenadiers имеют великую историю побед в Гранд-турах, и я точно знаю, что как моя нынешняя, так и новая команда продолжат побеждать в ближайшие годы.

Я не мог отказаться от возможности представлять команду моей страны. Рад, что решение нашлось».

INEOS Grenadiers подписала контракт с Оскаром Онли

Оскар Онли: «Я вырос, наблюдая за тем, как Герант, Дэйв и команда доминировали в спорте и прославляли велоспорт в Великобритании, поэтому я очень горжусь тем, что присоединяюсь к Grenadiers по долгосрочному контракту, который также будет означать выступления за британскую команду, когда Тур де Франс стартует из Шотландии в 2027 году.

Я хочу поблагодарить команду Picnic PostNL за всю их поддержку, я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе. Я буду скучать по своим друзьям в команде и сохраню воспоминания, сделанные с ними, и я знаю, что столкнусь с жесткой конкуренцией со стороны нового поколения талантов, которых они воспитают в ближайшие годы».

Герант Томас, директор по гонкам: «Выступление Оскара в 2025 году было действительно невероятным. Я проехал свой первый Тур, когда мне был 21 год, поэтому его достижение нынешнем Туре, когда ему всего 22 года, очень впечатлило. Он зрело, не по годам понимает гонку, он настоящий профессионал. С нетерпением жду возможности поработать с ним, в его возрасте все ещё есть огромный потенциал для роста.

Вся наша команда очень много работала зимой, чтобы заново сфокусироваться и пересмотреть наши амбиции, изменив наши структуры и процессы, чтобы помочь нам достигать поставленных целей. Оскар естественным образом вписывается в этот проект, и я уверен, что новая система, которую мы создаем, поможет ему раскрыть свой абсолютный максимум.

Самые сильные команды, в которых я когда-либо выступал, полагались на нескольких талантливых генеральщиков, и именно это, как мне кажется, есть у нас сейчас — сильные варианты для любого варианта гонки. Оскар идеально дополняет наш состав гонщиков, и кажется, что теперь мы действительно на верном пути».