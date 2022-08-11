Хуан Аюсо продлил контракт с велокомандой UAE Team Emirates до 2028 года

19-летний Хуан Аюсо будет выступать в команде UAE Team Emirates до конца 2028 года

Велокоманда UAE Team Emirates объявила о продлении контракта с 19-летним испанским гонщиком Хуаном Аюсо (Juan Ayuso) до конца 2028 года. Победитель андеровской версии Джиро д’Италия-2021, Аюсо пришёл в команду в июне 2021 года.

2022 – год первого полноценного сезона Аюсо в профессионалах, и он уже одержал первую победу – на классике “ Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa”. Также Хуан Аюсо занял 4-е место в общем зачёте Тура Романдии-2022, финишировал 5-м на Вуэльте Каталонии, стал призёром классики “ Trofeo Laigueglia”.

19-летний Хуан Аюсо заключил самый долгосрочный контракт на уровне Мирового тура – у Филиппо Ганны, Тадея Погачара, Тома Пидкока контракты продлены до конца 2027 года, у Бауке Моллемы, Биньяма Гирмая, Эгана Берналя, Ремко Эвенепула и Жоао Алмейды – до конца 2026.