VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Хуан Аюсо продлил контракт с велокомандой UAE Team Emirates до 2028 года

19-летний Хуан Аюсо будет выступать в команде UAE Team Emirates до конца 2028 года

Хуан Аюсо продлил контракт с велокомандой UAE Team Emirates до 2028 года

 

 

  Велокоманда UAE Team Emirates объявила о продлении контракта с 19-летним испанским гонщиком Хуаном Аюсо (Juan Ayuso) до конца 2028 года. Победитель андеровской версии Джиро д’Италия-2021, Аюсо пришёл в команду в июне 2021 года.

 

  2022 – год первого полноценного сезона Аюсо в профессионалах, и он уже одержал первую победу – на классике “ Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa”. Также Хуан Аюсо занял 4-е место в общем зачёте Тура Романдии-2022, финишировал 5-м на Вуэльте Каталонии, стал призёром классики “ Trofeo Laigueglia”.

 

 19-летний Хуан Аюсо заключил самый долгосрочный контракт на уровне Мирового тура – у Филиппо Ганны, Тадея Погачара, Тома Пидкока контракты продлены до конца 2027 года, у Бауке Моллемы, Биньяма Гирмая, Эгана Берналя, Ремко Эвенепула и Жоао Алмейды – до конца 2026.  

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Хуан Аюсо Juan Ayuso UAE Team Emirates

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

9 - 11 августа 2022

Tour de l'Ain

14, 17, 21 августа 2022

European Continental Championships - Road Race

19 августа - 11 сентября 2022

La Vuelta ciclista a Espana

21 августа 2022

BEMER Cyclassics

28 августа 2022

Bretagne Classic - Ouest-France

9 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Quebec

11 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Montreal

18 - 25 сентября 2022

World Championships

8 октября 2022

Il Lombardia

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Earl57
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    Earl57-Фото
    Араону Гейту 31 год и он никогда не гонялся за команду высшего дивизиона. Даже в проконти был очень недолго...
    Адаму не команду надо менять, а агентство. Тогда и зарплата хорошая будет.
    Зы, посмотрела кто агент у Мартинеса. Джузеппе Аккуардо. А это значит помимо Инеоса только Мовистар или Астана. EF балансирует на грани вылета в проконти, как и Мовистар, кстати. И зачем это Дани? Еще про Бору разговоры были. Но там Игита и Власов.
  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (47)
    Velolife-Фото
    Думете, в будущем сезоне ASO раздвинет TdF & TdF Femmes? TdF & TdF Femmes? ИМХО, нет. Money, money, it's so funny in the cycling world! К тому же, на фоне борьбы Tadej Poga?ar и Jonas Vingegaard. Или более сублированно: UAE Team Emirates и Jumbo-Visma.
  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (47)
    Velolife-Фото

    Цитата: Velolife
    Lisa Brennauer уходит в отставку. Lorena Wiebes, в свою очереь, прекращает контракт с Team DSM и переходит в Team SD Worx. Пока на 3 года.

    Кто же эта недовольная троица?



    Цитата: Velolife
    Думете, в будущем сезоне ASO раздвинет TdF & TdF Femmes? TdF & TdF Femmes? ИМХО, нет. Money, money, it's so funny in the cycling world! К тому же, на фоне борьбы Tadej Poga?ar и Jonas Vingegaard. Или более сублированно: UAE Team Emirates и Jumbo-Visma.

  • velodoctor
    Жуан Алмейда – победитель 5 эт ... (2)
    velodoctor-Фото

     Дизельный стиль езды португальца мне нравится, надеюсь проявит себя на Вуэльте и не попадет под Погачара. 

  • RVL
    Жуан Алмейда – победитель 5 эт ... (2)
    RVL-Фото

    Молоток!

  • s75
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    s75-Фото

    У Йейтса есть еще предложения, а Инеос не сильно заинтересован, если вместо прежних двух миллионов предложили один. Мартинес нарасхват, контракт у него с опциями и он на рынке. Вокруг Родригеса мечтают строить новый Мовистар. Вот Аарона Гейта в прошлом году не подписали, теперь подпишут, ему сейчас в прямом эфире золотую медаль дают))

  • Earl57
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    Earl57-Фото
    Адаму какой смысл уходить, особенно после ухода Карапаса? Снова быть приложением к брату? А тут все равно капитанить будет, хотя бы на недельках.
    У Мартинеса действующий контракт заканчивается в следующем году. И у него тоже с уходом Карапаса будет больше простора...
  • s75
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    s75-Фото
    При условии, что Томик сам этого захочет, а не козликом по любимым оврагам за очередным Кубком)) говорят, тут уже все уходят, Карлос, Данни, Йейтси. Что-то Род разошелся за своей чертежной доской.
  • Earl57
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    Earl57-Фото

    s75, на Джиро на следующий год Томми-боя отправят)) И Берналя... Карапаса уже не будет, подписания новых генеральщиков в этом трансферном сезоне явно не ожидается. Джи с Джиро ну совсем не дружит)) 4 раза стартовал, доехал дважды, последний раз доезжал до конца 10 лет назад, заняв 80-е место.

  • s75
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    s75-Фото

    Спринтерский развоз и Инеос оба живут каждый своей жизнью, Элиа не даст соврать)) Итану нужен не столько развоз, сколько просеянная от записных спринтеров группа, если холмик, то вообще замечательно. На равнине Салва Пуччио - наше всё. Молодежь поедет на Джиро, нам тут сезон спасать надо))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 августа

Syver Westgaard Waersted (Uno-X Team)

9 августа

Eduard Prades (Caja Rural - Seguros RGA)

10 августа

Dayer Quintana (Team Arkea - Samsic)

Soren Kragh Andersen (Team DSM)

Remi Cavagna (Quick Step Alpha Vinyl Team)

Callum Scotson (Team BikeExchange - Jayco)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2022 (42)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)