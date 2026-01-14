VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

В 26 лет — в одну из лучших команд мира. История Антона Шиффера, который пришёл в велоспорт из триатлона

«Мечта сбылась»: Антон Шиффер рассказывает о нестандартном пути к началу карьеры велогонщика в Visma Lease a Bike

 

 

26-летний Антон Шиффер (Anton Schiffer) начинает первый профессиональный сезон в команде Visma Lease a Bike. Его история не похожа на историю типичного велогонщика.

 

В 26 лет — в одну из лучших команд мира. История Антона Шиффера, который пришёл в велоспорт из триатлона

Photo (c) Visma Lease a Bike Team

 

 

Родившийся и живущий в Кёльне, Антон Шиффер начинал спортивную карьеру как триатлет и быстро поднялся до уровня национальной элиты. С возрастом у него начались проблемы с бедром, особенно во время бега. Операция должна была решить проблему. К его разочарованию, проблемы с бедром сохранились даже после операции. Ему пришлось прекратить бегать, а в тот период он также не мог продолжать тренировки по плаванию. Когда разразилась пандемия COVID-19 и бассейны закрылись, велоспорт остался единственным видом спорта, которым он мог заниматься.

 

В 2023 году Шиффер проехал свои первые велогонки за команду развития BIKE Aid, а всего через несколько месяцев поднялся до континентальной команды. Отчасти благодаря собственным тренировочным программам (Шиффер получил степень магистра в области спортивных наук) он развивался поразительными темпами. В прошлом сезоне он впечатлил вторым местом в генеральной классификации ΔΕΗ Tour of Hellas и четвертым на Sibiu Cycling Tour, где также одержал свою первую профессиональную победу. Тогда же он подписал контракт с Visma Lease a Bike, исполнив свою мечту.

 

Шиффер описывает себя как панчера, который хорошо справляется с подъёмами продолжительностью около двадцати минут. Станет ли он в будущем гонщиком генеральной классификации, покажет время.

 

Как дипломированный специалист по спортивным наукам, Антон обладает дополнительным преимуществом: он может вести содержательные дискуссии с многочисленными специалистами по эффективности в Team Visma Lease a Bike.

 

Антон Шиффер: «За неделю до моей первой победы я стал третьим на чемпионате Германии. В ту же неделю я подписал контракт с Team Visma Lease a Bike. Это был очень приятный период. Если честно, я не думал, что такое может произойти. Мне 26, и не так много гонщиков начинают карьеру в моём возрасте. Я пришёл из другого вида спорта, так что в этом смысле я ещё молод.

 

Я знаю, что есть много возможностей для прогресса, так как большинство вещей для меня еще в новинку. Что мне действительно хотелось бы освоить, так это то, как выступать в гонках более умно и с конкретными целями. Я бы очень хотел максимально эффективно поддерживать команду.

 

Как гонщик генеральной классификации, ты должен показывать свой лучший результат каждый день. В прошлом я демонстрировал, что могу показать хороший общий результат в небольших многодневках, но это пока несравнимо с выступлениями на высшем уровне. В целом, чем дольше длится гонка, тем лучше у меня получается. Я всегда хорошо восстанавливаюсь и могу воспользоваться моментом, когда другие начинают уставать.

 

Мне очень нравится жизнь профессионального спортсмена. Здоровое питание, много тренировок и правильное восстановление — ничто из этого не кажется мне обузой. Думаю, это определённо моя сильная сторона.

 

В последние годы я был и тренером, и спортсменом. Я сам составлял свои программы и имел доступ к лаборатории, где тестировал уровень лактата, VO₂ max и аэродинамику. Теперь всем этим занимается команда, что экономит мне много сил.

 

Мне нравится иногда обсуждать определённые решения с тренерами. Иногда я делюсь новыми и интересными материалами, и мы их обсуждаем. Я не хочу слепо следовать своей тренировочной программе. Мне также нравится разбираться, почему мы делаем те или иные вещи».

 

 

Сайт Visma Lease a Bike предложил познакомиться с Антоном Шиффером поближе, попросив его ответить на вопросы об увлечениях.

 

Какое у тебя хобби вне велоспорта?

 - Так как я получил образование в области спортивной науки, мне важно быть в курсе всего, что происходит, особенно когда речь идет о выносливости. Мы с друзьями из института регулярно встречаемся, чтобы обсудить последние новости. Также я как тренер стараюсь помогать прогрессировать другим спортсменам. Мне это тоже очень нравится.

 

Какое твое любимое блюдо?

 - Все из итальянской кухни. Будь то пицца, паста или лазанья, я люблю все. Паста также хороша для спортсменов, работающих на выносливость из-за большого количества углеводов.

 

Какую музыку ты любишь?

 - Я люблю слушать рэп и хип-хоп. Мой любимый исполнитель — Шинди (Shindy), немецкоязычный рэпер.

 

Кто твой спортивный кумир?

 - Элиуд Кипчоге (Eliud Kipchoge), лучший марафонец всех времен. Мне всегда нравилось смотреть, как он бежит. Он делал это так легко. Он также первый и единственный бегун, пробежавший марафон менее чем за два часа.

 

Какое твое любимое место для отдыха?

 - В конце сезона я ездил с девушкой в Алгарве. Нам очень понравилось. Там красиво и тепло, много прекрасных пляжей, и можно купаться в океане. В Европе не так много мест, где в октябре еще такая хорошая погода.

 

Как ты оцениваешь свои первые месяцы в Team Visma Lease a Bike?

- У меня осталось очень хорошее первое впечатление. Все меня тепло приняли и сразу помогли почувствовать себя как дома. Сначала мне приходилось запоминать много имён, но сейчас с этим уже лучше. Что также бросается в глаза — в команде задействовано очень много людей.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Антон Шиффер Anton Schiffer Visma Lease a Bike

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

20 - 25 января 2026

Tour Down Under

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

27 - 31 января 2026

AlUla Tour

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

1 февраля 2026

Cadel Evans Great Ocean Road Race

4 - 8 февраля 2026

Volta Comunitat Valenciana

7 - 11 февраля 2026

Tour of Oman

6 февраля 2026

Muscat Classic

16- 22 февраля 2026

UAE Tour

28 февраля 2026

Omloop Nieuwsblad

7 марта 2026

Strade Bianche

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Какая победа в велосезоне 2025 понравилась больше всего?

Комментарии

  • Геродот
    Жуан Алмейда нацелен на Джиро, ... (1)
    Геродот-Фото
    Эмираты заранее сливают Джиру? Не этого мы все от них ожидали. Хотелось бы вновь увидеть непобедимого Дель Торо, повергающего соперников одной левой, но, видно, не судьба, не в этот раз.
  • VeloVelo
    От Страде Бьянке до Тур де Фра ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Очень интересное интервью. Спасибо.
    Йоргенсону Удачи!

  • kabachok
    Микель Ланда начинает 16-й сез ... (6)
    kabachok-Фото
    Каттанео - способен и так и эдак)
  • error
    Йонас Вингегор участвует в Джи ... (7)
    error-Фото

    Не думаю что Винни ждет легкая прогулка на Джиро даже без Погги. И дель Торо и Ремко вполне способны вымотать его на таком рельефе... и разделка на 40 км вовсе не конек Винигора..

    А вот убить все шансы на Туре можно.

    Но конечно... если хочешь стать великим... надо пробывать.

  • Ernat78
    Йонас Вингегор участвует в Джи ... (7)
    Ernat78-Фото

    правильно, все три ГТ нужны ему, что стать в ряды поистине великих гонщиков 

  • Джамайка
    Ремко Эвенепул, вероятно, доба ... (7)
    Джамайка-Фото
    Почему- то есть впечатление, что Ремко в новой команде чужеродное… « тело» не напишешь, но в общем, не слился. А вот Роглич кажется вполне родным
  • Джамайка
    Микель Ланда начинает 16-й сез ... (6)
    Джамайка-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Большой ошибкой его был тот уход из Астаны из за Ару, который и перекрыл ему чемпионство на той Джиро 2015 года. Вино тогда сильно ошибся с капитанами, поставив все козыри на итальянца. А зря. Тогда Ланда мог сломить Контадора в лёгкую и взять Джиро. Вот из этих обид он и променял будущее капитана в Астане на лейтенанта в Скай. Увы, жаль.
    соглашусь
  • EL-Fenomeno
    Йонас Вингегор участвует в Джи ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Считаю что это правильное решения Вингегора участовать на Джиро - как раз нехватает ему этой победы для большего трипла/триплета по гранд турах в карьере.

    Ну а там (потом) на ТдФ посмотрим...всё зависит от этой самой Джиры, как она начнётся, пойдёт и закончится для Йонаса. Сил должно хватить, но главное чтобы и везение + удача были при нём)

  • EL-Fenomeno
    Микель Ланда начинает 16-й сез ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Удачи Эль-Ландиссимо drinks Наверное он последний из бигов старой школы который остался в пелотоне (Фруми пока только заочно там) и вангую что пожалуй это будет последний сезон для Микэля в ПРОФИках

  • Astanaforever
    Микель Ланда начинает 16-й сез ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Большой ошибкой его был тот уход из Астаны из за Ару, который и перекрыл ему чемпионство на той Джиро 2015 года. Вино тогда сильно ошибся с капитанами, поставив все козыри на итальянца. А зря. Тогда Ланда мог сломить Контадора в лёгкую и взять Джиро. Вот из этих обид он и променял будущее капитана в Астане на лейтенанта в Скай. Увы, жаль.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

15 января

Asbjorn Hellemose (Jayco AlUla)

Oscar Chamberlain (Decathlon - CMA CMG)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2026 (46)
Декабрь 2025 (138)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)