В 26 лет — в одну из лучших команд мира. История Антона Шиффера, который пришёл в велоспорт из триатлона

«Мечта сбылась»: Антон Шиффер рассказывает о нестандартном пути к началу карьеры велогонщика в Visma Lease a Bike

26-летний Антон Шиффер (Anton Schiffer) начинает первый профессиональный сезон в команде Visma Lease a Bike. Его история не похожа на историю типичного велогонщика.

Photo (c) Visma Lease a Bike Team

Родившийся и живущий в Кёльне, Антон Шиффер начинал спортивную карьеру как триатлет и быстро поднялся до уровня национальной элиты. С возрастом у него начались проблемы с бедром, особенно во время бега. Операция должна была решить проблему. К его разочарованию, проблемы с бедром сохранились даже после операции. Ему пришлось прекратить бегать, а в тот период он также не мог продолжать тренировки по плаванию. Когда разразилась пандемия COVID-19 и бассейны закрылись, велоспорт остался единственным видом спорта, которым он мог заниматься.

В 2023 году Шиффер проехал свои первые велогонки за команду развития BIKE Aid, а всего через несколько месяцев поднялся до континентальной команды. Отчасти благодаря собственным тренировочным программам (Шиффер получил степень магистра в области спортивных наук) он развивался поразительными темпами. В прошлом сезоне он впечатлил вторым местом в генеральной классификации ΔΕΗ Tour of Hellas и четвертым на Sibiu Cycling Tour, где также одержал свою первую профессиональную победу. Тогда же он подписал контракт с Visma Lease a Bike, исполнив свою мечту.

Шиффер описывает себя как панчера, который хорошо справляется с подъёмами продолжительностью около двадцати минут. Станет ли он в будущем гонщиком генеральной классификации, покажет время.

Как дипломированный специалист по спортивным наукам, Антон обладает дополнительным преимуществом: он может вести содержательные дискуссии с многочисленными специалистами по эффективности в Team Visma Lease a Bike.

Антон Шиффер: «За неделю до моей первой победы я стал третьим на чемпионате Германии. В ту же неделю я подписал контракт с Team Visma Lease a Bike. Это был очень приятный период. Если честно, я не думал, что такое может произойти. Мне 26, и не так много гонщиков начинают карьеру в моём возрасте. Я пришёл из другого вида спорта, так что в этом смысле я ещё молод.

Я знаю, что есть много возможностей для прогресса, так как большинство вещей для меня еще в новинку. Что мне действительно хотелось бы освоить, так это то, как выступать в гонках более умно и с конкретными целями. Я бы очень хотел максимально эффективно поддерживать команду.

Как гонщик генеральной классификации, ты должен показывать свой лучший результат каждый день. В прошлом я демонстрировал, что могу показать хороший общий результат в небольших многодневках, но это пока несравнимо с выступлениями на высшем уровне. В целом, чем дольше длится гонка, тем лучше у меня получается. Я всегда хорошо восстанавливаюсь и могу воспользоваться моментом, когда другие начинают уставать.

Мне очень нравится жизнь профессионального спортсмена. Здоровое питание, много тренировок и правильное восстановление — ничто из этого не кажется мне обузой. Думаю, это определённо моя сильная сторона.

В последние годы я был и тренером, и спортсменом. Я сам составлял свои программы и имел доступ к лаборатории, где тестировал уровень лактата, VO₂ max и аэродинамику. Теперь всем этим занимается команда, что экономит мне много сил.

Мне нравится иногда обсуждать определённые решения с тренерами. Иногда я делюсь новыми и интересными материалами, и мы их обсуждаем. Я не хочу слепо следовать своей тренировочной программе. Мне также нравится разбираться, почему мы делаем те или иные вещи».

Сайт Visma Lease a Bike предложил познакомиться с Антоном Шиффером поближе, попросив его ответить на вопросы об увлечениях.

Какое у тебя хобби вне велоспорта?

- Так как я получил образование в области спортивной науки, мне важно быть в курсе всего, что происходит, особенно когда речь идет о выносливости. Мы с друзьями из института регулярно встречаемся, чтобы обсудить последние новости. Также я как тренер стараюсь помогать прогрессировать другим спортсменам. Мне это тоже очень нравится.

Какое твое любимое блюдо?

- Все из итальянской кухни. Будь то пицца, паста или лазанья, я люблю все. Паста также хороша для спортсменов, работающих на выносливость из-за большого количества углеводов.

Какую музыку ты любишь?

- Я люблю слушать рэп и хип-хоп. Мой любимый исполнитель — Шинди (Shindy), немецкоязычный рэпер.

Кто твой спортивный кумир?

- Элиуд Кипчоге (Eliud Kipchoge), лучший марафонец всех времен. Мне всегда нравилось смотреть, как он бежит. Он делал это так легко. Он также первый и единственный бегун, пробежавший марафон менее чем за два часа.

Какое твое любимое место для отдыха?

- В конце сезона я ездил с девушкой в Алгарве. Нам очень понравилось. Там красиво и тепло, много прекрасных пляжей, и можно купаться в океане. В Европе не так много мест, где в октябре еще такая хорошая погода.

Как ты оцениваешь свои первые месяцы в Team Visma Lease a Bike?

- У меня осталось очень хорошее первое впечатление. Все меня тепло приняли и сразу помогли почувствовать себя как дома. Сначала мне приходилось запоминать много имён, но сейчас с этим уже лучше. Что также бросается в глаза — в команде задействовано очень много людей.