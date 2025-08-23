VeloNEWS
Тиш Беноот подписал контракт с велокомандой Decathlon

Тиш Беноот следующие три года будет выступать во французской команде Decathlon CMA CGM

 

Тиш Беноот подписал контракт с велокомандой Decathlon

 

31-летний бельгийский велогонщик Тиш Беноот (Tiesj Benoot) подписал трёхлетний контракт (до конца 2028 года) с французской велокомандой Decathlon AG2R La Mondiale, которая со следующего сезона будет называться Decathlon CMA CGM. Последние четыре сезона Тиш Беноот выступал в команде Visma Lease a Bike (Jumbo-Visma).

 

Тиш Беноот уже много лет является одним из самых стабильных  гонщиков пелотона. Профессиональную карьеру он начал в 2015 году в команде Lotto Soudal, затем в 2020 и 2021 выступал в команде Sunweb (DSM – нынешняя Picnic PostNl).

 

В его послужном списке есть победы на Страде Бьянке (в 2018) и Кюрне-Брюссель-Кюрне в 2023. Но уроженец Гента помимо множества высоких мест, прежде всего, является ценным помощником и вносит значительный вклад в успехи команд. Так, за последние четыре года он входил в состав Visma Lease a Bike на Тур де Франс, помогал капитану команды Йонасу Вингегору завоевать две победы на Туре и три вторых места в генеральной классификации.

 

Тиш Беноот: «Я очень рад присоединиться к Decathlon CMA CGM в 2026 году.  Это новая глава моей карьеры в амбициозной команде, где я смогу развиваться дальше. Цели проекта и доверие, которое мне оказали, невероятно мотивируют  добиваться высоких результатов,  играть важную роль в классиках и помогать команде».

 

Менеджер команды Себастьян Жоли (Sébastian Joly): «Тиш Беноот  - очень опытный гонщик с большим физическим потенциалом и опытом в тактике ведения гонок. На классиках он получит роль защищенного лидера, а в многодневных гонках  станет ценным помощником. Мы рады, что к нас приходит гонщик такого калибра. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы».

 

Как сообщает WielerFlits, Тишу Бенооту поступало предложение от британской команды INEOS Grenadiers, а Visma Lease a Bike хотела продлить контракт с бельгийским гонщиком. По источникам WielerFlits, в эту же французскую команду переходит и спринтер Visma Lease a Bike Олав Коой, чей контракт с Visma заканчивается в этом году, но официально его переход пока не подтверждён.

Комментарии

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (34)
    kabachok-Фото
    главное, чтобы он сам в это верил)))
  • error
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (34)
    error-Фото

    Если версия киборга.. то вполне мог:
    1. Дать передышку организму от сами знаете чего.
    2. Что бы выглядеть более правдободобно в смысле победоносного шествия.
    3. Устать от монументов + Тур он мог вполне. Это итак мощный график (см. п. 2)

  • RVL
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (34)
    RVL-Фото

    Конспиратор однако, ты всех раскусил)))
    Распутал клубок
    Вынял соль , зерна от плевел отделил и выложил все:внятно и без обиняков на блюдечке с голубой каёмочкой))

  • RVL
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (34)
    RVL-Фото

    Ребята, он после перелома позвонка с Джиро....
    Молодцом что вообще в седле....

    А кого в квиках ставить?))

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (34)
    Геродот-Фото

    Продолжим на тему "усталости"... Вот гипотетический разговор, который состоялся между руководством UAE и Погой в финане Тур де Франс, либо сразу после его завершения. Участие в Вуэльте было спланировано заранее, поэтому все разговоры об "усталости" сразу не воспринимаются всерьез. Пога планировал после победного Тура поехать на Вуэльту и победить там, сделать очередной дубль (в чем почти нет сомнения). Но более разумное руководство сказало что так делать не стоит, поехать можно, но не за победой, надо отдать победу Висме. Но Каннибал такого допустит не мог). В итоге Пога психанул (как в прошлом году с Олимпиадой) и резко решил "устать" и не поехать. 

    Я свечку не держал конечно, но вполне логчно получается.

     Р.S. И что еще интересно... Вини, пропустивший из-за травмы первую часть сезона - значит не устал. А с Погой ничего не случилось, никакую Джиро он не ехал на этот раз, и надо же... устал поцанчик).

  • vova-55
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (34)
    vova-55-Фото

    Если видеть в Тадее человека, выдающегося гонщика, но все же не робота, тогда сомнений нет.
    Погги взял паузу для восстановления сил на фоне многолетней усталости, после действительно тяжелой борьбы на ТДФ 2025 с очень сильной Висмой и ее лидером, в целом после напряженных и весьма успешных 2/3 сезона и, вероятно, с учетом возрастных изменений, ведь в сентябре уже не первой молодости словенцу стукнет 27, а это уже переход в зрелость. 

    Что касается Вингегора, то после ТДФ он мог забрать Вуэльту еще в 2023 году, просто команда решила отблагодарить Кусса. 

    Если у Йонаса на этой Вуэльте не будет форс-мажора и реальноно плохого дня, в его победе можно не сомневаться. 

    Он реально силен, это же верно в отношении его команды.

     

  • Cahko
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (13)
    Cahko-Фото
    это троллинг чтоли. ну неправда же.
    или коммент чисто ради упоминания погачара.

    армстронга еще приплели. вуэльту спокойно колхозили и без его участия, часто с участием таких людей как Вальведре, Москера, Хорнер, Меньшов, Родригес , Антон , Эванс и пр.
  • kabachok
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (13)
    kabachok-Фото

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (13)
    Геродот-Фото

    Я имел ввиду Алмейду и компанию...так что все логично. Потому что они не "люди", как и все из команды UAE)

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (13)
    kabachok-Фото

    "потому что у Вини есть совесть..."(с)

     

    "вини соперников походу вообще за людей не считает"

    буквально вчера изрёк. силён ты, друг, в переобуванииbiggrin

