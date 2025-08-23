Тиш Беноот подписал контракт с велокомандой Decathlon

Тиш Беноот следующие три года будет выступать во французской команде Decathlon CMA CGM

31-летний бельгийский велогонщик Тиш Беноот (Tiesj Benoot) подписал трёхлетний контракт (до конца 2028 года) с французской велокомандой Decathlon AG2R La Mondiale, которая со следующего сезона будет называться Decathlon CMA CGM. Последние четыре сезона Тиш Беноот выступал в команде Visma Lease a Bike (Jumbo-Visma).

Тиш Беноот уже много лет является одним из самых стабильных гонщиков пелотона. Профессиональную карьеру он начал в 2015 году в команде Lotto Soudal, затем в 2020 и 2021 выступал в команде Sunweb (DSM – нынешняя Picnic PostNl).

В его послужном списке есть победы на Страде Бьянке (в 2018) и Кюрне-Брюссель-Кюрне в 2023. Но уроженец Гента помимо множества высоких мест, прежде всего, является ценным помощником и вносит значительный вклад в успехи команд. Так, за последние четыре года он входил в состав Visma Lease a Bike на Тур де Франс, помогал капитану команды Йонасу Вингегору завоевать две победы на Туре и три вторых места в генеральной классификации.

Тиш Беноот: «Я очень рад присоединиться к Decathlon CMA CGM в 2026 году. Это новая глава моей карьеры в амбициозной команде, где я смогу развиваться дальше. Цели проекта и доверие, которое мне оказали, невероятно мотивируют добиваться высоких результатов, играть важную роль в классиках и помогать команде».

Менеджер команды Себастьян Жоли (Sébastian Joly): «Тиш Беноот - очень опытный гонщик с большим физическим потенциалом и опытом в тактике ведения гонок. На классиках он получит роль защищенного лидера, а в многодневных гонках станет ценным помощником. Мы рады, что к нас приходит гонщик такого калибра. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы».

Как сообщает WielerFlits, Тишу Бенооту поступало предложение от британской команды INEOS Grenadiers, а Visma Lease a Bike хотела продлить контракт с бельгийским гонщиком. По источникам WielerFlits, в эту же французскую команду переходит и спринтер Visma Lease a Bike Олав Коой, чей контракт с Visma заканчивается в этом году, но официально его переход пока не подтверждён.