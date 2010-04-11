Хуан Аюсо: «UAE Team Emirates обнародовали заявление, не предупредив меня»

Хуан Аюсо о конфликте с велокомандой UAE Team Emirates XRG

Объявление UAE Team Emirates XRG о досрочном расторжении контракта с Хуаном Аюсо, сделанное в первый день отдыха на Вуэльте Испании-2025 стало неприятным сюрпризом для самого Аюсо. Хотя вопрос о контракте уже был решён, 22-летний испанский гонщик утверждает, что объявить о его уходе из UAE Team Emirates XRG планировалось лишь после окончания испанского Гранд-тура. Перед стартом 10-го этапа Вуэльты-2025 Хуан Аюсо сделал резкое заявление, его слова цитирует издание MARCA.

Хуан Аюсо: «Я не понимаю, почему UAE обнародовали заявление, не предупредив меня. Они хотят повредить моей репутации. Я столкнулся с одним проявлением неуважения за другим со стороны руководства команды. Это была диктатура.

Я собирался уйти после Вуэльты, чтобы ни на что не влиять, но все было сделано за полчаса без какого-либо предварительного уведомления. За те полчаса, что у меня были, я пытался сказать, что не согласен со сказанным в заявлении, а мне ответили, что первый вариант заявления был ещё хуже, и что я должен радоваться тому, что есть.

Заявление вышло около 19:00. Мы договорились, что его опубликуют после окончания Вуэльты. Задайте им вопрос, почему оно вышло вчера, и почему так внезапно и без предупреждения. Они сделали так, чтобы попытаться навредить моему имиджу, примерно как в их заявлении, с которым я не был согласен.

Они говорят о ценностях и единстве. Они воспользовались некоторыми неудачными словами Алмейды, я говорил о них с Жуаном и он извинился. Он в какой-то мере согласен с тем, что произошло. Я хочу помочь.

(В воскресенье) я плохо себя чувствовал, и он это понял. Но когда со стороны руководства команды следует один неуважительный поступок за другим, становится трудно.

Из уважения к моим товарищам по команде я хотел бы хорошо финишировать. У меня хорошие взаимоотношения с товарищами по команде, включая Алмейду, несмотря на все разговоры. Он заслуживает всей поддержки, которую я могу ему оказать. Они заслуживают моей поддержки.

Я хотел бы завершить работу в команде на хорошей ноте. Вроде бы мы этого и пытались достичь на протяжении всех переговоров, но иногда не получается. Эти отношения похожи на диктатуру, на односторонние решения, исходящие сверху».