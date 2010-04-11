VeloNEWS
Хуан Аюсо: «UAE Team Emirates обнародовали заявление, не предупредив меня»

Хуан Аюсо о конфликте с велокомандой UAE Team Emirates XRG

 

 

Объявление UAE Team Emirates XRG о досрочном расторжении контракта с Хуаном Аюсо, сделанное в первый день отдыха на Вуэльте Испании-2025 стало неприятным сюрпризом для самого Аюсо. Хотя вопрос о контракте уже был решён, 22-летний испанский гонщик утверждает, что объявить о его уходе из UAE Team Emirates XRG планировалось лишь после окончания испанского Гранд-тура. Перед стартом 10-го этапа Вуэльты-2025 Хуан Аюсо сделал резкое заявление, его слова цитирует издание MARCA.

 

Хуан Аюсо: «UAE Team Emirates обнародовали заявление, не предупредив меня»

 

 

Хуан Аюсо: «Я не понимаю, почему UAE обнародовали заявление, не предупредив меня. Они хотят повредить моей репутации. Я столкнулся с одним проявлением неуважения за другим со стороны руководства команды. Это была диктатура.

 

Я собирался уйти после Вуэльты, чтобы ни на что не влиять, но все было сделано за полчаса без какого-либо предварительного уведомления. За те полчаса, что у меня были, я пытался сказать, что не согласен со сказанным в заявлении, а мне ответили, что первый вариант заявления был ещё хуже, и что я должен радоваться тому, что есть.

 

Заявление вышло около 19:00. Мы договорились, что его опубликуют после окончания Вуэльты. Задайте им вопрос, почему оно вышло вчера, и почему так внезапно и без предупреждения. Они сделали  так, чтобы попытаться навредить моему имиджу, примерно как в их заявлении, с которым я не был согласен.

 

Они говорят о ценностях и единстве. Они воспользовались некоторыми неудачными словами Алмейды, я говорил о них с Жуаном и он извинился. Он в какой-то мере согласен с тем, что произошло. Я хочу помочь.

 

(В воскресенье) я плохо себя чувствовал, и он это понял. Но когда со стороны руководства команды следует один неуважительный поступок за другим, становится трудно.

 

Из уважения к моим товарищам по команде я хотел бы хорошо финишировать. У меня хорошие взаимоотношения с товарищами по команде, включая Алмейду, несмотря на все разговоры. Он заслуживает всей поддержки, которую я могу ему оказать. Они заслуживают моей поддержки.

 

Я хотел бы завершить работу в команде на хорошей ноте. Вроде бы мы этого и пытались достичь на протяжении всех переговоров, но иногда не получается. Эти отношения похожи на диктатуру, на односторонние решения, исходящие сверху».

  1. Имя: Денис

    Bjoern

    Вчера, 16:50 | Регистрация: 12.07.2014

    Видимо финансовая часть "посыпавшихся" предложений не соответствует его завышенным ожиданиям, а может эти предложения значительно уступают текущему контракту и у него возникло желание отыграть назад?

     

    Вот такое впечатление возникло после этого интервью

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 17:21 | Регистрация: 30.06.2017

    Честно говоря он сильно зазвездился. Если он не потянул на Джиро будучи капитаном никто не виноват, тем более Дель Торо. Просто понял, что на него больше не будет больших ставок, вот и начал буксовать. Неприлично так вести себя к команде которая сделала из него более менее топового гонщика.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Алексей

    sixpack

    Вчера, 18:09 | Регистрация: 20.11.2012

    видимо, появились причины обнародовать это заявление сейчас. штрафые очки не лучшим образом влияют на формирование будущих деловых отношений

  4. Имя: Viktor

    kukudu

    Вчера, 19:43 | Регистрация: 11.04.2010

    В командном спорте, чувак оказался не командным игроком. Удивительно, как его ещё год назад не турнули

  5. vova-55

    Вчера, 20:50 | Регистрация: 20.05.2018

    Молод и глуп еще, похоже испытания "черной полосой" он пока не проходит.

    Обычно испытания проходят в таком порядке: «Пройти Крым, Рым и медные трубы». 

    Что значит: познать "войну", испытать "неволю", насладиться славой и триумфом. 

    А у Аюсо наоборот, в юношах и андерах были "медные трубы".

     

    «Молчи - за умного сойдёшь», этому его не научили. 

    Его заявления отрицательно влияют на имидж в несколько раз больше, чем возможная подстава со стороны руководства.

    Ну, задело его рукрводство своим действием, вместо обиды и борьбы с "ветряными мельницами", лучше бы включил спортивную злость. 

    В его заявлении какая-то детская обида, а самоуважение не прослеживается.

     

    1. Имя: Денис

      Bjoern

      Вчера, 21:32 | Регистрация: 12.07.2014

      «Молчи - за умного сойдёшь», этому его не научили.
      Сам по сути вынес сор из избы. Наболтал про то, что своими демаршами руководство достал так, что не смотря на устные договоренности они стали ждать конца гт, а сожгли все мосты уже сейчас. После таких откровений в цене он точно не прибавит

