Red Bull – BORA – hansgrohe обновила дизайн формы на 2026 год

Обновлённый дизайн велоформы команды Red Bull BORA hansgrohe в 2026 году

Команда Red Bull – BORA – hansgrohe начинает сезон 2026 года вместе со Specialized в новом облике в новом облике, сохраняя верность своей истории. Новая велоформа продолжает дизайнерскую линию последних лет. После доминирующего синего 2024 года и более сбалансированной цветовой гаммы с увеличенной долей белого в 2025-м, теперь свежие акценты светло-синего сочетаются с базовым светлым цветом.

В пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe говорится:

«Новая майка — это больше, чем просто обновление дизайна. Это последовательная эволюция экипировки, в которой команда достигла важнейшей вехи на Тур де Франс. Созданный в сотрудничестве с Specialized и вдохновленный миром авиации, ключевым элементом ДНК Red Bull, дизайн майки воплощает скорость, точность и легкость - стиль, который передает высокую производительность.

© Red Bull – BORA – hansgrohe / Maximilian Fries

Новая экипировка была впервые представлена в рамках Project Peloton — эффектно и символично, отражая амбиции команды, когда девять гонщиков подняли в воздух самолет, используя лишь мышечную силу, проявив идеальную командную работу. Это лишь намёк на то, что ждёт впереди.

Динамичные полосы на передней части майки символизируют скорость и аэродинамику. Их визуальный язык вдохновлен шевронными элементами из авиации — прямой отсылкой к ДНК полёта Red Bull».

Связь между велоспортом и авиацией отражена в процессе фотосессии. Новую велоформу команда представляла внутри оригинального парашюта Red Bull, который всего за несколько дней до этого побывал в небе со спортсменом Red Bull. Новый облик демонстрируют чемпион Европы среди юниоров Карл Херцог, чемпион мира среди андеров Лоренцо Финн, а также звезды Гранд-туров Флориан Липовиц и Примож Роглич — уверенные, сосредоточенные и готовые к предстоящему сезону.

Помимо команды Мирового тура, в форме нового дизайна также будут выступать команды Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies и юниорская команда grenke – Auto Eder.