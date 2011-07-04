Ремко Эвенепул, вероятно, добавит Тур ОАЭ-2026 в свой календарь гонок

- Категория:
Ремко Эвенепул начнёт сезон 29 января с командной гонки на время на Майорке
Red Bull Bora-hansgrohe ранее анонсировала календарь гонок звёздного новобранца команды Ремко Эвенепула, который нацелен на Тур де Франс-2026. Олимпийский чемпион и действующий чемпион мира в разделке дебютирует в форме Red Bull Bora-hansgrohe 29 января на Майорке, на “Trofeo Ses Salines”, которая представляет собой 24-км командную гонку на время. Эта гонка послужит подготовкой к Тур де Франс-2026, который откроет командная разделка на 1-м этапе.
Photo (c) Maxmimilian Fries/Red Bull Content Pool
Далее в календаре Ремко Эвенепула старт 4 феврая на Вуэльте Валенсии, которая завершится 8 февраля.
Предполагалось, что его третьей гонкой сезона станет Вуэльта Каталонии, стартующая 23 марта. Однако, по информации, полученной изданием Het Laatste Nieuws, организаторы Тура Объединённых Арабских Эмиратов убедили Red Bull Bora-hansgrohe привезти Ремко Эвенепула на гонку, которая пройдёт с 16 по 22 февраля. Если это подтвердится официально, то Ремко Эвенепул поборется с такими соперниками как Исаак Дель Торо (UAE Team Emirates XRG).
Ремко Эвенепул дважды участвовал в Туре ОАЭ, впервые в 2019 году, когда сошёл на 4-м этапе, и в 2023, когда выиграл общий зачёт после победы команды Soudal Quick Step в командной гонке на время и 2-го места на горном этапе до Джебель Хафит.
Организаторы Тура ОАЭ-2026 пока не раскрыли детали маршрута и список команд для восьмого выпуска этой гонки Мирового тура.
