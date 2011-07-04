Ремко Эвенепул, вероятно, добавит Тур ОАЭ-2026 в свой календарь гонок

Маттео Йоргенсон:

«Мне потребовалось много времени, чтобы действительно согласиться на продление контракта с Visma до 2029 года. Предложение поступило ещё в начале года, и мне понадобились месяцы, чтобы почувствовать, что это правильное решение».

«Мне было важно понять, что эта работа для меня устойчива — что я смогу выступать на таком уровне ещё как минимум четыре года, прежде чем подписывать документ, который обязывает меня к этому».

«Быть профессиональным велогонщиком — это огромные жертвы. В этом году я особенно остро осознавал, от сколького мне приходится отказываться в других сферах жизни, и мне было важно внутренне принять это. Момент подписания контракта был очень значимым для меня. Я почувствовал большое счастье от того, что прошёл через этот внутренний процесс, всё обдумал, разобрался в своей жизни — и теперь у меня есть долгосрочное обязательство».

«Если бы вы спросили меня 12 месяцев назад, я бы сказал, что очень хочу выиграть Гранд-тур, но прошлый сезон стал для меня своего рода проверкой реальностью и заставил задуматься, насколько это вообще реально».

«Если я всё-таки хочу в будущем выиграть Гранд-тур, то мне нужно сделать серьёзные шаги в этом направлении. Сейчас я хочу сосредоточиться на чём-то одном. У меня есть эти четыре года, в течение которых я могу очень глубоко пойти по выбранному пути. Вместе с командой мне нужно решить, каким именно он будет».

«Гранд-туры для меня — самые большие гонки в велоспорте. В будущем я хотел бы проехать Гранд-тур в роли лидера. Я не знаю, будет ли это уже в этом году или позже, но мне хотелось бы попробовать выступить лидером. Возможно, это никогда не сработает, но попробовать было бы здорово. Это, безусловно, мечта».





