Биньям Гирмай подписал трёхлетний контракт с велокомандой NSN

Биньям Гирмай перешёл в велокоманду NSN Cycling Team

Веломанда NSN Cycling Team официально объявила о подписании трёхлетнего (до конца 2028 года) контракта с 25-летним эритрейским велогонщиком Биньямом Гирмаем (Biniam Girmay), который начинает новый этап карьеры после четырех с половиной успешных лет в бельгийской команде Intermarché-Wanty.

Picture (c) NSN Cycling Team

За это время Биньям Гирмай утвердился в качестве одной из звезд пелотона и неоднократно вошел в историю, одержав победы на Гент — Вевельгеме и этапе Джиро д'Италия в 2022 году, а затем взяв три этапа и завоевав очковую классификацию на Тур де Франс в 2024 году. Всего Гирмай одержал двенадцать побед за бельгийскую команду и в трёх из последних четырех сезонов принёс команде Intermarché-Wanty больше всех очков UCI.

Биньям Гирмай: «Как гонщик, я ценю хорошую атмосферу, особенно внутри команды, и уже слышал много положительных отзывов от моих новых товарищей. Оглядываясь на последние два года команды, я вижу, насколько она выросла. В ней царит действительно хороший командный дух. Если посмотреть на спринтерский поезд команды, он всегда был очень сильным, особенно в том, как ребята работают вместе и мотивируют друг друга. Я много раз слышал во время гонок, как они поддерживают друг друга, поэтому с нетерпением жду совместной работы. В NSN Cycling Team вижу большие возможности, чувствую, что это лучший выбор для моего будущего.

Команда NSN Cycling Team, которая с января будет выступать под швейцарской лицензией, несмотря на испанское финансирование, вела активную работу на трансферном рынке. В команду пришли шесть гонщиков присоединились, а восемь ушли – Паскаль Акерман (в Jayco AlUla), Райли Пикрелл (в Modern Adventure Pro Cycling), Мэттью Риччителло (в Decathlon CMA CGM), Якоб Фульсанг и Майкл Вудс объявили о завершении карьеры, контракты не были продлены с Крисом Фрумом, Михаэлем Шварцманном, остаётся неопределённой ситуация с контрактом Дерека Джи.

Гирмай стал шестым новобранцем после подтверждённых переходов Льюиса Аски (Lewis Aske), Райана Маллена (Ryan Mullen) и Алессандро Пинарелло (Alessandro Pinarello), в то время как Брэйди Гилмор (Brady Gilmore) и Пау Марти (Pau Martí) перешли из молодежной команды.

Биньям Гирмай был удостоен звания лучшего велогонщика Африки 2025 года на церемонии Africa Cycling Excellence Awards в Кигали. Он получает эту награду в пятый раз после триумфов в 2020, 2021, 2022 и 2024 годах. В этом году Гирмай опередил своих соотечественников Хенока Мулюбырхана (XDS Astana) и Натнаэля Тесфасиона (Movistar), замкнув полностью эритрейский подиум.