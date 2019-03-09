VeloNEWS
Ребрендинг Israel-Premier Tech - NSN Cycling и швейцарская лицензия велокоманды с 2026 года

Велокоманда Israel-Premier Tech объявила 20 ноября, что с 2026 года меняет название на NSN Cycling  и будет выступать под швейцарской лицензией на уровнее Мирового тура.  

 

В пресс-релизе сообщается, что лицензия команды теперь будет принадлежать компании NSN (что расшифровывается как Never Say Never/ «Никогда не говори никогда»), международной спортивно-развлекательной компании, при поддержке швейцарского инвестиционного банка Stoneweg.

После прохождения необходимых проверок ожидается, что в следующем сезоне команда вернётся на уровень Мирового тура, будет зарегистрирована в Швейцарии и базироваться в Испании (в Жироне и Барселоне).  

 

Соучредителем NSN является бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста (Andrés Iniesta), компания также владеет датским клубом второго дивизиона «Хельсингёр» (Helsingør FC) и контрольным пакетом акций бренда гравийных велосипедов GUAVA, среди прочих активов. Stoneweg, в свою очередь, определяет себя как «глобальная альтернативная инвестиционная группа».

 

Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), менеджер команды, заявил: «Мы с гордостью приветствуем NSN и Stoneweg в команде и объявляем наше новое имя и идентичность: NSN Cycling Team. Приобретение NSN лицензии команды и последующая роль в ее операциях — это возможность привлечь инвестиции от лидера в сфере глобального спорта и развлечений, используя их богатый опыт на благо команды и наших партнёров.

 

NSN разделяет нашу приверженность инновациям, развитию и расширению границ возможного в велоспорте. Наши долгосрочные отношения со Stoneweg служат основой для этого нового партнёрства, и вместе мы ставим амбициозные цели на предстоящий цикл Мирового тура. Это невероятно захватывающая новая глава для команды, и мы с нетерпением ждем дебюта в качестве NSN Cycling Team».

 

Хоэль Боррас (Joel Borràs), президент и основатель NSN: «Для NSN погружение в мир велоспорта, обладающего глобальным охватом, — большой вызов. Это также фантастическая возможность исследовать новые способы коммуникации и связи со спортом, который соответствует ценностям нашей компании, а для NSN Cycling Team — возможность заиграть новыми красками в велоспорте, который на протяжении многих лет воодушевлял миллионы людей.

 

Мы хотим поблагодарить Stoneweg за  поддержку, оказанную нам в продвижении этого захватывающего проекта, который открывает для нас новый и увлекательный путь в мире спорта. Мы не могли бы найти лучшего партнёра, чтобы дать этой команде новый импульс».

 

Дочерняя развивающая команда Israel-Premier Tech была переименована в NSN Development. Новый визуальный стиль команды обещают представить в ближайшие недели.

 

Согласно данным журналиста Дэниэла Бенсона (Daniel Benson), опубликованным на его сайте Substack, бренд велосипедов Factor, предположительно, покинет команду, и его место займёт Scott.

  1. Имя: Андрей

    tds

    Вчера, 23:13 | Регистрация: 9.03.2019

    Истинные Евреи.

