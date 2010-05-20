Главные особенности мужского Мирового тура UCI 2024 года

Сезон должен стать особенным, если не сказать историческим: Погачар на Джиро, новый старт и финиш Тура, Олимпиада и многое другое

Мировой тур 2024 года, который начался в Европе всего пару дней назад, многие уже назвали если не историческим, то особенным и необычным. Вы можете с этим согласиться или нет, но, по крайней мере, он выглядит одним из самых интересных за последние годы. Тадей Погачар впервые поедет "Джиро", будет новый старт и финиш Тур де Франс и, конечно, Олимпиада пройдет в это же время. В общей сложности я насчитал более десятка особенностей, большинство из которых касаются французского гранд-тура.

Пелотон в Сиене во время 3 этапа Тиррено-Адриатико-2024. Фото (с) Ирина Сердюковская

В этой статье я вкратце расскажу об этом, чтобы мотивировать вас смотреть мужской Мировой тур UCI по телевизору, а также сами гонки, где это возможно. Читайте также ее вторую часть, в которой я расспросил нескольких профессиональных велогонщиков об их ожиданиях от сезона.

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1. Jumbo без Роглича

В конце прошлого года из Jumbo, главной команды Мирового тура, ушел один из лучших гонщиков мира, Примож Роглич. Он выступал в команде почти десять лет, с 2016 года, и добился своих главных побед в ее желто-черной форме. Кроме того, у команды сменился второй титульный спонсор: норвежский поставщик программного обеспечения для бизнеса Visma уступил место проекту Lease a Bike. Есть и другие "обычные" ежегодные изменения: новые гонщики, менеджеры и так далее. Поэтому всех интересует один вопрос: насколько хуже (или даже лучше?) станет команда после исторической победной серии на всех трех Гранд-турах в прошлом сезоне?

2. Роглич в BORA-Hansgrohe

Сам Роглич также обеспокоен этим вопросом. С этого года он выступает за немецкую команду BORA-Hansgrohe. Причину своего перехода он объяснил максимально четко — борьба за генеральную классификацию Тур де Франс. После подписания датского гонщика Йонаса Вингегаарда в Jumbo и его быстрого превращения в лучшего генеральша у Роглича не было шансов на Туре после 2020 года. Не менее важно и то, как будет работать вся команда после финансовых и творческих вложений Red Bull, ее нового основного владельца. Если цель Jumbo на 2024 год — не потерять титул лучшей команды, то цель Bora — завоевать его. Да, без — и вместе с — одним и тем же велосипедистом.

3. Страде Бьянке ближе к Монументу

Главная весенняя гравийная итальянская классика в Тоскане, которая уже прошла в минувшие выходные (победил Погачар), увеличила свой маршрут со 184 до 215 километров. Это сделано для того, чтобы еще больше приблизиться к статусу Монумента велоспорта, которым обладают пять лучших однодневных классических гонок мирового велоспорта. Дистанция самой протяжённой из них, Милан-Сан Ремо, составляет 298 километров. В маршрут также были добавлены новые гравийные участки. Я готов поставить на кон свой собственный велосипед Bianchi — гонка вот-вот официально станет шестым Монументом, хотя не всем эта идея нравится. От народной любви никуда не деться.

4. Двойные и тройные цели Тадея Погачара

Велогонщик номер один в мире с 2020 года впервые выйдет на старт Джиро ди Италия, главного итальянского гранд-тура. Тадей Погачар также нацелен на борьбу за генеральную классификацию Тур де Франс, чтобы попробовать сделать дубль впервые после итальянца Марко Пантани в 1998 году. Если он также выиграет чемпионат мира в Цюрихе (Швейцария), то станет обладателем "Тройной короны" велоспорта. До него это удавалось только Эдди Мерксу в 1974-м году и Стивену Рочу в 1987-м. Ясно как день: цель Погачара и команды UAE — превзойти прошлогодний успех Jumbo. И обратить на себя все наше внимание.

5. Второй фильм о Туре от Netflix

Ведущий мировой стриминговый сервис, изменивший наше представление о велоспорте своим фильмом Tour de France: Unchained о гонке 2022 года, возвращается со второй частью, посвященной 2023 году. Премьера состоится в июне, прямо перед Туром. Думаю, она позволит вам еще лучше понять текущий сезон, ведь команда UAE со второй попытки пустила съемочную группу в свой автобус. Мы узнаем еще больше о том, как команда и лично Погачар боролись с Вингегором и другими. Кто знает, что мы вообще узнаем из фильма?!

6. Новый старт и финиш Тур де Франс

Забудьте о Netflix. Главная особенность самого Тур де Франс этого года — новый старт и, что еще важнее, финиш гонки, которая традиционно заканчивается на Елисейских полях в Париже. Из-за Олимпиады городу пришлось пожертвовать ежегодным главным и любимым летним спортивным событием. Гонка завершится на юге Франции в Ницце и начнется — также впервые в истории — в Италии на территории трех регионов: Тосканы, Эмилии-Романьи и Пьемонта. Два месяца назад я забронировал отель в Болонье — за 200 евро за ночь против обычных 100. Мне повезло.

7. Дебют Ремко Эвенепула на Тур де Франс

Бельгиец Ремко Эвенепул — еще один топ-велосипедист, который дебютирует в новом для себя гранд-туре. Как и Погачар, чтобы лучше подготовиться к Тур де Франс, он изменил свой обычный календарь, сделав упор на однодневные и недельные гонки. Официальная цель Ремко — борьба за этапы и гороховая майку лучшего горного гонщика. Но, как любит говорить его менеджер Патрик Лефевр, о чем именно он думает, знает только он сам. Это делает Тур и весь сезон еще более интересным.

8. Битва пяти топов на Туре

Итак, из топов у нас есть Погачар, Ремко, Роглич и Вингегор. Все они поедут Тур де Франс в этом году. Напомню: двое из них с четкой целью выиграть его, один — для дубля, последний — в качестве джокера. Добавьте к этому американца Сеппа Кусса из той же Jumbo, который выиграл прошлогоднюю Вуэльту (и свой первый Гранд-тур), и вы получите битву сразу пяти лучших гонщиков велоспорта. Боюсь быть неточным, но, по-моему, в последний раз мы видели нечто подобное в 2014 году, в сокращенном варианте. Итальянец Винченцо Нибали выиграл Тур после того, как британец Крис Фрум и испанец Альберто Контадор упали на мокрой от дождя трассе на севере Франции и вынуждены были сойти с гонки.

9. Рекорд Марка Кавендиша на Тур де Франс

Количество побед на этапах Тур де Франс — одно из главных достижений спринтера в профессиональном велоспорте. Рекорд составляет 34 победы. Но у него есть два обладателя: Эдди Меркс и Марк Кавендиш. В прошлом году Марк был близок к тому, чтобы превзойти легендарного бельгийца. На Туре 2023 года он упал и получил травму. Ради этого он даже отложил свой уход из спорта еще на год. Но и так этот рекорд продержится еще какое-то время. Их ближайший преследователь — тот же Погачар с 11 этапами. Если он продолжит участвовать в каждом Туре и выигрывать по два-три этапа на каждом, как он это делал с 2020 года, то ему понадобится от семи до двенадцати лет, чтобы добраться до этих двух.

10. Третья победа на Тур де Франс для Вингегора

При всех этих особенностях Йонас Вингегор остается главным объектом нашего внимания на Тур д Франс 2024 года. У победителя двух последних выпусков также есть шанс войти в историю, если он выиграет три Тура подряд. До него это сделал Фрум почти десять лет назад, с 2015 по 2017 годы. Всего таких гонщиков пять: Луисон Бобет, Мигель Индурайн, Эдди Меркс и Жак Анкетиль. На месте Вингегора я бы тоже не думал ни о чем другом, кроме как оказаться в этой компании. Если он сделает это против невероятно мотивированных Роглича и Погачара с Джиро в кармане и свежими ногами, — мама мия, он может уйти на пенсию и преподавать курс "Победа в Туре" для детей.

11. Олимпийские игры в Париже

Но вернемся к Олимпиаде. Никто из опрошенных мной велосипедистов UCI не назвал Игры своей главной целью. Однако многие из них поедут в Париж под цветами своих национальных команд в групповых гонках, гонках на время и трековых гонках. Мы будем наблюдать и поддерживать их так же, как на гранд-турах, Монументах и Классиках. И не думайте, что Олимпиада — это скучно. Здесь тоже могут быть сюрпризы. Например, кто ожидал, что Ричард Карапас выиграет групповую гонку в Токио? Золотая медаль в дополнение к победе на Джиро в 2019 году помогла ему еще прочнее утвердиться в качестве одной из главных звезд велоспорта. Для кого-то, наоборот, это отличный шанс или даже возможность всей жизни выйти на новый уровень.

12. Второй Гранд-тур Кусса

Еще полгода назад Сепп Кусс был одним из 99 % гонщиков, составляющих пелотон (за вычетом четырех топ-велосипедистов), супердоместиком Jumbo, который помог одержать множество побед Рогличу и Вингегору. На Вуэльте Испании он не без труда вышел из их тени. Таким образом, он поставил перед собой и всеми нами заключительный вопрос сезона: сможет ли он выиграть еще один Гранд-тур, скорее всего, еще одну Вуэльту? Насколько сильно его стремление к этой победе? Видя, как он буквально парил в высоких горах, я скорее думаю, что они теперь так же сильны, как и его ноги.

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Я перечислил главные особенности сезона 2024 года. Но возможно не все. Ведь велоспорт — один из самых интересных видов спорта, в котором каждый сезон — по-своему особенный. Напишите в комментариях о том, что вы ждете от нового Мирового тура.







Текст: Иван Кузнецов, фото: Ирина Сердюковская, аутдор-журналисты и основатели творческой студии Panoramica в итальянских Альпах

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