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Тадей Погачар начинает сезон 2024 года со Страде Бьянке

Тадей Погачар: «На Страде Бьянке-2024 будем бороться за победу»

 

 

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар начнёт сезон 2024 года со Страде Бьянке. Он принимал участие в этой итальянской классике с 2019 года, с первого же сезона в профессионалах, пропустив лишь в прошлом году. В 2022 году Тадей Погачар выиграл гонку из сольного отрыва, в который уехал за 50 км до финиша, и стал первым словенским победителем Страде Бьянке. 

 

В этом году Тадею Погачару, который возглавит команду UAE Team Emirates на Страде Бьянке, будут помогать повторить успех Тим Велленс, который уже стал призёром классики Кюрне-Брюссель-Кюрне-2024, Марк Хирши, выигравший Faun Drôme Classic-2024, Исаак дель Торо, ставший призёром Тура Даун Андер-2024, Ян Кристен, занявший 5-е место на Trofeo Laigueglia, Филиппо Барончини и Домен Новак.

 

Тадей Погачар начинает сезон 2024 года со Страде Бьянке

 

 

Тадей Погачар: «После такого сильного старта команды с нетерпением жду, когда снова сам начну выступать в гонках. Я проявил терпение, в этом году немного сбавил обороты, и начну сезон немного позже, потому что сезон будет долгим, включая два Гранд-тура. Так что, в этом плане для меня это неизведанная территория. Но я рад такой перспективе, это что-то новое.

 

Прежде всего, хочу сказать, что Страде Бьянке — гонка, которую я  люблю, с ней у меня связаны прекрасные воспоминания. Моя подготовка была отличной, мы будем бороться за победу. Никогда не знаешь, как всё сложится на первых гонках, где будут серьёзные соперники. Но я думаю, что наша команда готова ко всему».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Страде Бьянке-2024 Strade Bianche классика велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:53 | Регистрация: 30.06.2017

    Лишь бы тазик не расплескал в этом году..как в прошлом.

    Вся жизнь это гонка.
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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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