Тадей Погачар начинает сезон 2024 года со Страде Бьянке

Тадей Погачар: «На Страде Бьянке-2024 будем бороться за победу»

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар начнёт сезон 2024 года со Страде Бьянке. Он принимал участие в этой итальянской классике с 2019 года, с первого же сезона в профессионалах, пропустив лишь в прошлом году. В 2022 году Тадей Погачар выиграл гонку из сольного отрыва, в который уехал за 50 км до финиша, и стал первым словенским победителем Страде Бьянке.

В этом году Тадею Погачару, который возглавит команду UAE Team Emirates на Страде Бьянке, будут помогать повторить успех Тим Велленс, который уже стал призёром классики Кюрне-Брюссель-Кюрне-2024, Марк Хирши, выигравший Faun Drôme Classic-2024, Исаак дель Торо, ставший призёром Тура Даун Андер-2024, Ян Кристен, занявший 5-е место на Trofeo Laigueglia, Филиппо Барончини и Домен Новак.

Тадей Погачар: «После такого сильного старта команды с нетерпением жду, когда снова сам начну выступать в гонках. Я проявил терпение, в этом году немного сбавил обороты, и начну сезон немного позже, потому что сезон будет долгим, включая два Гранд-тура. Так что, в этом плане для меня это неизведанная территория. Но я рад такой перспективе, это что-то новое.

Прежде всего, хочу сказать, что Страде Бьянке — гонка, которую я люблю, с ней у меня связаны прекрасные воспоминания. Моя подготовка была отличной, мы будем бороться за победу. Никогда не знаешь, как всё сложится на первых гонках, где будут серьёзные соперники. Но я думаю, что наша команда готова ко всему».