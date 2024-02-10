Ремко Эвенепул о начале сезона и мечте о подиуме Тур де Франс

Ремко Эвенепул: «Цель - одержать победу в Португалии»

Ремко Эвенепул начнёт сезон в Португалии, где примет участие в двух велогонках - 10 февраля в однодневной Figueira Champions Classic и в пятидневной Волте Алгарве (Volta ao Algarve), которую выигрывал дважды в 2020 и 2022 году.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

А холмистую классику Figueira с четырёхкратным прохождением подъёмов 1-й (2,1 км со средним градиентом 8%, максимаьным 16%) и 2-й категории (0,9 км со средним градиентом 7,3%, максимальным 10%) на второй части дистанции, поедет впервые. На двух португальских велогонках Ремко Эвенепул впервые будет выступать с новым товарищем по команде Микелем Ландой.

Перед стартом сезона 24-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step во время пресс-конференции рассказал о целях на предстоящие первые старты, а также о задачах, которые ставит на дебютном Тур де Франс.

Ремко Эвенепул: «Figueira Champions Classic и Алгарве - хорошее сочетание для начала сезона. Всегда важно понаблюдать за собой после зимних тренировок, понять, в какой форме находишься. С нетерпением жду стартов. Гонки в Португалии довольно взрывные, именно то, что я люблю. В Алгарве выгодная комбинация подъёмов и разделки, где смогу надеть свою майку чемпиона мира. Надеюсь одержать победу как можно быстрее. Победа в начале сезона всегда даёт уверенность. Поэтому моя главная цель - уехать из Португалии с победой в кармане.

Надеюсь на хорошую погоду, потому что я приехал сюда не только для того, чтобы одержать победу, но также, чтобы набирать форму для гонки Париж-Ницца, которую поеду впервые в карьере.

В Португалии также будет хороший шанс для меня и Микеля узнать друг друга получше во время гонок, посмотреть, как мы будем взаимодействовать. Важно найти это взаимопонимание перед более крупными целями сезона».

Cyclingnews цитирует слова Ремко Эвенепула о целях сезона:

«У меня так много целей, но моя мечта - подиум (Тур де Франс) в Ницце. Не важно, какое это будет место, мечта просто подняться на подиум».

Кун Пелгрим (Koen Pelgrim), тренер Ремко Эвенепула, в интервью IDLProCycling.com рассказал, что его подопечному нужно нацеливаться на борьбу за победы на этапе и высокое место в генеральной классификации:

«Конечно, мы нацеливаемся бороться за победы на этапах, к тому же там будет разделка. У Ремко менталитет победителя, но в то же время мы должны быть реалистами. Без сомнений, есть гонщики, которые немного превосходят его на Гранд-турах. Вероятность, что они победят, у них больше, чем у Ремко, поэтому ставить целью только победу в общем зачёте было бы неверно. Финиш на подиуме Тура был бы фантастикой, но нас устроят и победы на этапах, и сильное выступление в генеральной классификации.

У нас есть потенциал, чтобы собрать сильный состав на Тур де Франс. Если учесть все имена, он будет внушительным. Окончательно он ещё не утверждён, его объявит руководство команды.

Всегда есть что совершенствовать. Но каждое следующее продвижение вперёд означает, что последующие шаги могут быть меньше. Суть спорта в том, чтобы всегда раздвигать границы своих возможностей.

У Ремко была продуктивная зима, показатели выглядят многообещающе. Учитывая его возраст, неудивительно, если он и дальше будет прогрессировать, хотя он уже давно достиг высокого уровня. Мы продолжаем экспериментировать, проводим настройку, чтобы понять, что работает, а что нет».

В свою очередь генеральный менеджер команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр в подкасте Rode Lantaarn с бывшим гонщиком команды Брамом Танкинком со смехом заметил, что если бы Ремко Эвенепул поехал Джиро д’Италия-2024, то команда получила бы больше денег:

«Его первой мыслью было проехать Джиро и Тур, как Тадей Погачар. Наш тренер его отговорил, а я же мудро хранил молчание. Но если бы он поехал Джиро, я мог бы заработать больше денег.

Финиш на подиуме Джиро снял бы давление. Теперь же прессинга будет больше. Но тренеры так решили, я не сопротивлялся.

В прошлом гонщики нашей команды в генеральной классификации полагались только на свои силы. Теперь же у нас есть феномен, от которого все ждут победы на Туре.

Но Ремко довольно осмотрителен, он не хочет громко заявлять, а потом не добиться цели».