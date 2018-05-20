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Тадей Погачар: “Я не выстраиваю свой календарь вокруг Олимпийских игр-2024”

Тадей Погачар: “Я не выстраиваю свой календарь вокруг Олимпийских игр-2024”

 

 

Тадей Погачар, который впервые в карьере примет участие в Джиро д’Италия, а также впервые примет участие в связке Джиро + Тур де Франс, помимо Гранд-туров ставит целью не Олимпийские игры в Париже, а Чемпионат мира по велоспорту, который пройдёт в Цюрихе. В прошлом сезоне он стал бронзовым призёром Чемпионата мира в групповой гонке.

 

Тадей Погачар: “Я не выстраиваю свой календарь вокруг Олимпийских игр-2024”

 

 

В интервью La Gazzetta dello Sport Альберто Контадор, победитель всех трёх Гранд-туров, предположил, что Погачар попробует беспрецедентную попытку после Джиро д’Италия и Тур де Франс побороться и на Вуэльте Испании.

 

Во время пресс-конференции в Абу-Даби Тадей Погачар ответил на слова Альберто Контадора, а также  подчеркнул, что впервые в карьере уменьшил количество стартов перед главными целями сезона.

 

Cyclingnews цитирует слова Тадея Погачара: «Не думаю (о старте на Вуэльте Испании-2024), по крайней мере, не сейчас. Давайте двигаться шаг за шагом. Посмотрим, как начнётся сезон, как пойдёт подготовка к Джиро, сколько сил останется после первой части сезона.

 

 В этом году у меня немного другой подход. Я начну сезон чуть позже, но не слишком поздно. Календарь всё равно плотный из-за подготовки, разведки, обдумывания двух Гранд-туров.

 

Обычно я предпочитаю перед главными стартами выступать в гонках чуть больше, но, думаю, чтобы подготовиться к первым стартам, можно имитировать гонки в тренировках. Страде Бьянке будет первой крупной гонкой и для других гонщиков тоже.

 

Хочу хорошо выступить на Джиро, и, считаю, что тогда смогу на высоком уровне проехать и Тур де Франс.

 

На Олимпиаде однодневная гонка, поэтому я не выстраиваю вокруг Игр весь свой календарь. Мои большие цели - Джиро, Тур, а потом Чемпионат мира».

 

В интервью Road Code словенский велогонщик в ответ на вопрос, что является главной целью 2024 года - Джиро или Тур, ответил с  улыбкой: «Чемпионат мира».

 

Набор высоты в групповой гонке на олимпийской трассе составит 2800 м, в групповой гонке на Чемпионате мира в Цюрихе-2024 - 4470 м на 274 км дистанции. Групповая велогонка на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024 пройдёт 29 сентября. 

 

Когда Герант Томас (INEOS Grenadiers) объявил о планах на 2024 год и сказал, что тоже ставит целью Джиро д’Италия и Тур де Франс, Тадей Погачар сразу ответил ему в соцсетях: «Скоро увидимся».

 

Тадей Погачар: “Я не выстраиваю свой календарь вокруг Олимпийских игр-2024”

 

 

 

 

Организаторы “Страде Бьянке”, первой гонки, на которой 2 марта начнёт сезон Тадей Погачар, подготовили сюрприз для участников - впервые дистанция итальянской классики превысит 200 км (составит 215 км), а количество секторов «белых дорог» увеличится с 11 до 15 и составит в общей сложности 70 км.

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Джиро д'Италия-2024 Тур де Франс-2024

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  1. vova-55

    Сегодня, 03:41 | Регистрация: 20.05.2018

    "... на Чемпионате мира в Цюрихе-2024 - 4470 м на 274 км дистанции"

    На ЧМ маршрут будет намного сложнее, чем на олимпиаде.

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • vova-55
    Тадей Погачар: “Я не выстраива ... (1)
    vova-55-Фото

    "... на Чемпионате мира в Цюрихе-2024 - 4470 м на 274 км дистанции"

    На ЧМ маршрут будет намного сложнее, чем на олимпиаде.

  • vova-55
    Заявление велокоманды Bora-han ... (7)
    vova-55-Фото

    Есть в формуле один киманда Red Bull

  • nightbuster33
    AlUla Tour-2024. Этап 1 (1)
    nightbuster33-Фото

    Завтра будет прелюдие,после финиша второго этапа с преодоленим почти 5-ти км.финишнего подъма,того,кто есть кто. Это цветочки,а ягодка будет на последнем этапе.

  • Astanaforever
    Каспер ван Уден — победитель 1 ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот ещё один "зеленый уникум" появился в стане спринтеров. Молодежь бьет стариков по всем фронтам.
  • Kay82
    Заявление велокоманды Bora-han ... (7)
    Kay82-Фото

    Супер! 

  • veltus85
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (8)
    veltus85-Фото
    власов горбатый
  • Krakk
    Герант Томас о Джиро д’Италия- ... (11)
    Krakk-Фото

    Цитата: Геродот
    Поги не потянет Джировские крутяки,это ему не Франция. Зря он ввязался в это дело.У Геранта преимущество,надо просто суметь его реализовать.Рецепт простой,Вингегор скажет какой) Пусть первую половину атакует до усерки). А во-вторую половину можно брать его тепленьким)
    Вы маршрут не пробовали посмотреть? Где там "крутяки"? Хозяева грязно надругались над чаяниями гонщиков!

  • BlAr
    Заявление велокоманды Bora-han ... (7)
    BlAr-Фото

    Ну всё, теперь окрылённый Роглич полетит к победе на ТдФbiggrin

    P.S. Я не возражаю!

  • Shalam s Urala
    Заявление велокоманды Bora-han ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    ред булл - энергетик, говоря проще - стимулятор с витаминками и аминокислотой. с другой стороны, никто ведь из гонцов не стесняется прям на камеру всосать баночку пепси. а в ред-булле концентрация кофеина "всего лишь" в три раза выше. собссно сам запрет на кофеин был отменён в 2004 году, так что - гуляй братва!

    сам по себе редбулл "придуман" из тайского энергетика австрийцем. Бора - оттуда же.  нормальный южно-немецкий пасьянс

  • AlpenFlow
    Заявление велокоманды Bora-han ... (7)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Боре презрение.
    Почему?

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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