Тадей Погачар: “Я не выстраиваю свой календарь вокруг Олимпийских игр-2024”

Тадей Погачар, который впервые в карьере примет участие в Джиро д’Италия, а также впервые примет участие в связке Джиро + Тур де Франс, помимо Гранд-туров ставит целью не Олимпийские игры в Париже, а Чемпионат мира по велоспорту, который пройдёт в Цюрихе. В прошлом сезоне он стал бронзовым призёром Чемпионата мира в групповой гонке.

В интервью La Gazzetta dello Sport Альберто Контадор, победитель всех трёх Гранд-туров, предположил, что Погачар попробует беспрецедентную попытку после Джиро д’Италия и Тур де Франс побороться и на Вуэльте Испании.

Во время пресс-конференции в Абу-Даби Тадей Погачар ответил на слова Альберто Контадора, а также подчеркнул, что впервые в карьере уменьшил количество стартов перед главными целями сезона.

Cyclingnews цитирует слова Тадея Погачара: «Не думаю (о старте на Вуэльте Испании-2024), по крайней мере, не сейчас. Давайте двигаться шаг за шагом. Посмотрим, как начнётся сезон, как пойдёт подготовка к Джиро, сколько сил останется после первой части сезона.

В этом году у меня немного другой подход. Я начну сезон чуть позже, но не слишком поздно. Календарь всё равно плотный из-за подготовки, разведки, обдумывания двух Гранд-туров.

Обычно я предпочитаю перед главными стартами выступать в гонках чуть больше, но, думаю, чтобы подготовиться к первым стартам, можно имитировать гонки в тренировках. Страде Бьянке будет первой крупной гонкой и для других гонщиков тоже.

Хочу хорошо выступить на Джиро, и, считаю, что тогда смогу на высоком уровне проехать и Тур де Франс.

На Олимпиаде однодневная гонка, поэтому я не выстраиваю вокруг Игр весь свой календарь. Мои большие цели - Джиро, Тур, а потом Чемпионат мира».

В интервью Road Code словенский велогонщик в ответ на вопрос, что является главной целью 2024 года - Джиро или Тур, ответил с улыбкой: «Чемпионат мира».

Набор высоты в групповой гонке на олимпийской трассе составит 2800 м, в групповой гонке на Чемпионате мира в Цюрихе-2024 - 4470 м на 274 км дистанции. Групповая велогонка на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024 пройдёт 29 сентября.

Когда Герант Томас (INEOS Grenadiers) объявил о планах на 2024 год и сказал, что тоже ставит целью Джиро д’Италия и Тур де Франс, Тадей Погачар сразу ответил ему в соцсетях: «Скоро увидимся».

Организаторы “Страде Бьянке”, первой гонки, на которой 2 марта начнёт сезон Тадей Погачар, подготовили сюрприз для участников - впервые дистанция итальянской классики превысит 200 км (составит 215 км), а количество секторов «белых дорог» увеличится с 11 до 15 и составит в общей сложности 70 км.