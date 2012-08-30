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Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2024

 

13 октября в  “Социальном Театре” (Teatro Sociale) города Тренто состоялась презентация маршрута Джиро д’Италия-2024. 107-й выпуск итальянского Гранд-тура стартует 4 мая в Венарии Реале, финиширует 26 мая в Риме.

 

Одним из ведущих презентации маршрута Джиро д’Италия-2024 был двукратный победитель итальянского Гранд-тура, победитель всех трёх Гранд-туров Винченцо Нибали, а почётными гостями  - победитель Джиро д’Италия-2023 Примож Роглич, победитель Джиро д’Италия-2022 Джей Хиндли, а также Филиппо Ганна и Петер Саган.

 

Перед презентацией маршрута 107-го выпуска Джиро д’Италия RCS Sport, которые с 2024 года становятся организаторами женской версии итальянского Гранд-тура,  представили трофей и объявили, что название “Giro d'Italia Donne” поменяется на “Giro d'Italia Women”.

 

Общая протяжённость маршрута Джиро д’Италия-2024 составит 3331.2 км, набор высоты - 42900 м. Маршрут включает две индивидуальных гонки на время - 37,2 км с финишем в подъём 4 категории на 7-м этапе и 31 км равнинной, 7 этапов с финишем в подъём, 8 спринтерских этапов.

 

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрутаДжиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

 

 

Первая неделя Джиро д’Италия-2024

 

 

Итальянский Гранд-тур стартует в регионе Пьемонт, где пройдут три первых этапа, в том числе этап с горным финишем в подъём Оропа.

 

После трёх дней в Пьемонте Джиро д’Италия-2024 направится в Лигурию и Тоскану, где пройдут этапы, которые могут быть решающими - один среднегорный этап, индивидуальная гонка на время и горный этап с финишем в подъём.

 

6-й этап (Viareggio-Rapolano Terme) включает в финале 12 км гравийных дорог, часть которых входит в маршрут Страде Бьянке. На следующий день, на 7-м этапе, участников ждёт 37,2-км индивидуальная гонка на время (Foligno-Perugia), равнинная, но с финальным 4-км подъёмом. 

 

8-й этап - также с финишем в 14-километровый подъём Прати ди Тиво, включавшийся в маршрут Тиррено-Адриатико.

 

Завершится первая неделя потенциально спринтерским этапом с финишем в Неаполе.

 

Вторая неделя Джиро д’Италия-2024

 

Вторая неделя стартует с этапа, который финиширует в подъём Кузано Мутри (Бокка делла Сельва/Cusano Mutri [Bocca della Selva]).

 

12-й этап пройдёт в регионе Марке (Martinsicuro-Fano), где участники пройдут испытание «стенкамиФано», подъёмами с большими, но не экстремальными градиентами.

 

На субботу и воскресенье второй недели Джиро д’Италия-2024, на 14-м и 15-м этапах, организаторы подготовили индивидуальную гонку на время протяжённостью 31 км и этап с горным финишем в Ливиньо (Livigno (Mottolino). Разделка 14-го этапа даст последний шанс специалистам этой дисциплины набрать преимущество относительно горняков.

 

На 15-м этапе набор высоты составит 5200 м, финальные 1800 м с отрезками, где градиент достигнет 18%.

 

Третья неделя Джиро д’Италия-2024

 

Третья неделя начнётся с 16 этапа с набором высоты 4400 м, прохождением наивысшей точки маршрута Джиро д’Италия-2024 — перевала Стельвио, Чима Коппи этого выпуска. Чима Коппи - 2758 м, в 11-й раз в истории Джиро присвоена Пассо делло Стельвио, которую будут преодолевать на 16-м этапе. Этап от Ливиньо до Санта-Кристина Вальгардена (Монте Пана) финиширует в подъём Монте Пана, где градиент на финальных 2 км превысит 10%.

 

17-й этап - от Сельвы ди Валь Гардена до Пассо Брокон будет одним из решающих на финальной неделе. За исключением короткого отрезка все 154 км этапа - подъёмы и спуски. Участники преодолеют перевал Пассо Селла и Пассо Ролле, перевал Брокон пройдут с двух сторон.

 

20-й этап до Бассано дель Граппа - 175 км с двумя подъёмами на Монте-Граппу, где в 2010 атаковал Винченцо Нибали, а в 2014 проводилась разделка, которую выиграл Наиро Кинтана.

 

Рим в шестой раз в истории и второй год подряд примет финал Джиро д’Италия.

 

 

 

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрутаДжиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

 

 

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

 

 

4 мая. Суббота. Этап 1: Venaria Reale - Torino, 136 км

 

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута 


5 мая. Воскресенье. Этап 2: San Francesco Al Campo - Santuario Di Oropa (Biella), 154 км

 

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


6 мая. Понедельник. Этап 3: Novara - Fossano, 165 км 

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


7 мая. Вторник. Этап 4: Acqui Terme - Andora, 187 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


8 мая. Среда. Этап 5: Genoa - Lucca, 176 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


9 мая. Четверг. Этап 6: Viareggio - Rapolano Terme, 177 км

 

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута 


10 мая. Пятница. Этап 7: Foligno - Perugia (ITT), 37.2 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


11 мая. Суббота. Этап 8: Spoleto - Prati di Tivo, 153 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


12 мая. Воскресенье. Этап 9: Avezzano - Napoli, 206 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


13 мая. Понедельник. День отдыха:

 


14 мая. Вторник. Этап 10: Pompei - Cusano Mutri (Bocca della Selva), 141 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


15 мая. Среда. Этап 11: Foiano di Val Fortore - Francavilla al Mare, 203 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


16 мая. Четверг. Этап 12: Martinsicuro - Fano, 183 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


17 мая. Пятница. Этап 13: Riccione - Cento, 179 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


18 мая. Суббота. Этап 14: Castiglione delle Stiviere - Desenzano del Garda (ITT), 31 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


19 мая. Воскресенье. Этап 15: Manerba del Garda - Livigno (Mottolino), 220 км

 

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


20 мая. Понедельник. День отдыха:

 


21 мая. Вторник. Этап 16: Livigno - Santa Cristina Valgardena (Monte Pana), 202 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


22 мая. Среда. Этап 17: Selva di Val Gardena - Passo Brocon, 159 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


23 мая. Четверг. Этап 18: Fiera di Primiero - Padova, 166 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


24 мая. Пятница. Этап 19: Mortegliano - Sappada, 155 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


25 мая. Суббота. Этап 20: Alpago - Bassano del Grappa, 175 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута


26 мая. Воскресенье. Этап 21: Roma - Roma, 126 км

 

 Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

 

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия-2024 Giro d'Italia-2024 маршрут Джиро д'Италия-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 21:26 | Регистрация: 7.12.2014

    Когда Роглича спросили, какой этап заинтересовал его больше всего, он показал на 20-й этап с двумя прохождениями Монте Граппа. И там ведь не только два подъема, но и два спуска с Монте Граппа. Вниз там сложнее чем наверх.

  2. василий

    Вчера, 21:28 | Регистрация: 15.09.2019

    Много спринтерских этапов что не есть хорошо жаль

  3. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Вчера, 21:40 | Регистрация: 12.05.2023

    Но вот, я же говорил,с появлением Итальянского спринтера колличество этапов для возможности отпраздновать победу стало больше.При всём уважении к Рогло, побед ждут не от него в первую очередь)

  4. Имя: Андрей

    Krakk

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 22.06.2018

    Это..................... Нет, цензурные слова здесь не подходят. нецензурные тоже слишком мягкие. Такие ожидания были, идеальный шанс перехватить первенство у Тура... и выдать ВОТ ЭТО?!!! Просто как в душу нагадили! Это чувства рядового болельщика, а каково сейчас Рогличу, Вингегору, Куссу, другим супермногодневщикам!? Как после такого вообще сохранить веру во что-то позитивное и доброе!?

    1. RVL

      Вчера, 23:08 | Регистрация: 30.08.2012

      Так а что конкретно? Кроме караула)))

  5. Имя: Андрей

    Krakk

    Вчера, 23:10 | Регистрация: 22.06.2018

    Цитата: RVL
    Так а что конкретно? Кроме караула)))

    Не хочу комментировать это позорище.

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Вчера, 23:11 | Регистрация: 22.05.2013

      Да присмотритесь нормально же, всегда так примерно.

  6. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:11 | Регистрация: 4.01.2015

    Честно говоря ожидал более сложного маршрута на Джиро-2024. Даже не верится в такую "лёгкую" Джиру)

    Для сравнения:

     - в 2024-м общая протяженность: 3331.2 км. (в 2023-м: 3481,2)

     - в 2024-м общий вертикальный набор: 42900 км. (в 2023-м: 51,425)

    В воскресенье спринтерский этап до Неаполя...как же "подло" поступили оргы с болельщиками. Почти одинковые по профилю две разделки, на последней неделе есть много спусков.., но будут ли рисковать велогонщики.

    Ну и погода в мае на высотах в Альпах как всегда важный аргумент. Надеемся что Чипа Коппи остаентся без изменнеий как и сам профиль/километраж этапов №15, №16, №17.

     

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 23:26 | Регистрация: 7.12.2014

      Вы думаете что топовые гонщики будут надрываться и рисковать за месяц - полтора до Олимпиады?

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Комментарии

  • nightbuster33
    Serenissima Gravel-2023. Резул ... (2)
    nightbuster33-Фото

     Веласко в 2022г. был 24-м.Сейчас 5-й. Рост по всем его выступлениям в сезоне.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (9)
    Earl57-Фото

    Вы думаете что топовые гонщики будут надрываться и рисковать за месяц - полтора до Олимпиады?

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Честно говоря ожидал более сложного маршрута на Джиро-2024. Даже не верится в такую "лёгкую" Джиру)

    Для сравнения:

     - в 2024-м общая протяженность: 3331.2 км. (в 2023-м: 3481,2)

     - в 2024-м общий вертикальный набор: 42900 км. (в 2023-м: 51,425)

    В воскресенье спринтерский этап до Неаполя...как же "подло" поступили оргы с болельщиками. Почти одинковые по профилю две разделки, на последней неделе есть много спусков.., но будут ли рисковать велогонщики.

    Ну и погода в мае на высотах в Альпах как всегда важный аргумент. Надеемся что Чипа Коппи остаентся без изменнеий как и сам профиль/километраж этапов №15, №16, №17.

     

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (9)
    velodoctor-Фото
    Да присмотритесь нормально же, всегда так примерно.
  • Krakk
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (9)
    Krakk-Фото

    Цитата: RVL
    Так а что конкретно? Кроме караула)))

    Не хочу комментировать это позорище.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (9)
    RVL-Фото
    Так а что конкретно? Кроме караула)))
  • Krakk
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (9)
    Krakk-Фото

    Это..................... Нет, цензурные слова здесь не подходят. нецензурные тоже слишком мягкие. Такие ожидания были, идеальный шанс перехватить первенство у Тура... и выдать ВОТ ЭТО?!!! Просто как в душу нагадили! Это чувства рядового болельщика, а каково сейчас Рогличу, Вингегору, Куссу, другим супермногодневщикам!? Как после такого вообще сохранить веру во что-то позитивное и доброе!?

  • velodoctor
    Serenissima Gravel-2023. Резул ... (2)
    velodoctor-Фото

    Эти Вермеерши похоже на рубэ еще подружились, теперь парой так и ездят) 

  • JetRevel
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (9)
    JetRevel-Фото
    Но вот, я же говорил,с появлением Итальянского спринтера колличество этапов для возможности отпраздновать победу стало больше.При всём уважении к Рогло, побед ждут не от него в первую очередь)
  • velodoctor
    Тур Гуанси-2023. Этап 2 (3)
    velodoctor-Фото
    Небось под Ганну разделки и придумали эти)

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