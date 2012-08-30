Презентация маршрута Джиро д'Италия-2024

13 октября в “Социальном Театре” (Teatro Sociale) города Тренто состоялась презентация маршрута Джиро д’Италия-2024. 107-й выпуск итальянского Гранд-тура стартует 4 мая в Венарии Реале, финиширует 26 мая в Риме.

Одним из ведущих презентации маршрута Джиро д’Италия-2024 был двукратный победитель итальянского Гранд-тура, победитель всех трёх Гранд-туров Винченцо Нибали, а почётными гостями - победитель Джиро д’Италия-2023 Примож Роглич, победитель Джиро д’Италия-2022 Джей Хиндли, а также Филиппо Ганна и Петер Саган.

Перед презентацией маршрута 107-го выпуска Джиро д’Италия RCS Sport, которые с 2024 года становятся организаторами женской версии итальянского Гранд-тура, представили трофей и объявили, что название “Giro d'Italia Donne” поменяется на “Giro d'Italia Women”.

Общая протяжённость маршрута Джиро д’Италия-2024 составит 3331.2 км, набор высоты - 42900 м. Маршрут включает две индивидуальных гонки на время - 37,2 км с финишем в подъём 4 категории на 7-м этапе и 31 км равнинной, 7 этапов с финишем в подъём, 8 спринтерских этапов.

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

Первая неделя Джиро д’Италия-2024

Итальянский Гранд-тур стартует в регионе Пьемонт, где пройдут три первых этапа, в том числе этап с горным финишем в подъём Оропа.

После трёх дней в Пьемонте Джиро д’Италия-2024 направится в Лигурию и Тоскану, где пройдут этапы, которые могут быть решающими - один среднегорный этап, индивидуальная гонка на время и горный этап с финишем в подъём.

6-й этап (Viareggio-Rapolano Terme) включает в финале 12 км гравийных дорог, часть которых входит в маршрут Страде Бьянке. На следующий день, на 7-м этапе, участников ждёт 37,2-км индивидуальная гонка на время (Foligno-Perugia), равнинная, но с финальным 4-км подъёмом.

8-й этап - также с финишем в 14-километровый подъём Прати ди Тиво, включавшийся в маршрут Тиррено-Адриатико.

Завершится первая неделя потенциально спринтерским этапом с финишем в Неаполе.

Вторая неделя Джиро д’Италия-2024

Вторая неделя стартует с этапа, который финиширует в подъём Кузано Мутри (Бокка делла Сельва/Cusano Mutri [Bocca della Selva]).

12-й этап пройдёт в регионе Марке (Martinsicuro-Fano), где участники пройдут испытание «стенкамиФано», подъёмами с большими, но не экстремальными градиентами.

На субботу и воскресенье второй недели Джиро д’Италия-2024, на 14-м и 15-м этапах, организаторы подготовили индивидуальную гонку на время протяжённостью 31 км и этап с горным финишем в Ливиньо (Livigno (Mottolino). Разделка 14-го этапа даст последний шанс специалистам этой дисциплины набрать преимущество относительно горняков.

На 15-м этапе набор высоты составит 5200 м, финальные 1800 м с отрезками, где градиент достигнет 18%.

Третья неделя Джиро д’Италия-2024

Третья неделя начнётся с 16 этапа с набором высоты 4400 м, прохождением наивысшей точки маршрута Джиро д’Италия-2024 — перевала Стельвио, Чима Коппи этого выпуска. Чима Коппи - 2758 м, в 11-й раз в истории Джиро присвоена Пассо делло Стельвио, которую будут преодолевать на 16-м этапе. Этап от Ливиньо до Санта-Кристина Вальгардена (Монте Пана) финиширует в подъём Монте Пана, где градиент на финальных 2 км превысит 10%.

17-й этап - от Сельвы ди Валь Гардена до Пассо Брокон будет одним из решающих на финальной неделе. За исключением короткого отрезка все 154 км этапа - подъёмы и спуски. Участники преодолеют перевал Пассо Селла и Пассо Ролле, перевал Брокон пройдут с двух сторон.

20-й этап до Бассано дель Граппа - 175 км с двумя подъёмами на Монте-Граппу, где в 2010 атаковал Винченцо Нибали, а в 2014 проводилась разделка, которую выиграл Наиро Кинтана.

Рим в шестой раз в истории и второй год подряд примет финал Джиро д’Италия.

Джиро д'Италия-2024. Презентация маршрута

4 мая. Суббота. Этап 1: Venaria Reale - Torino, 136 км



5 мая. Воскресенье. Этап 2: San Francesco Al Campo - Santuario Di Oropa (Biella), 154 км



6 мая. Понедельник. Этап 3: Novara - Fossano, 165 км



7 мая. Вторник. Этап 4: Acqui Terme - Andora, 187 км



8 мая. Среда. Этап 5: Genoa - Lucca, 176 км



9 мая. Четверг. Этап 6: Viareggio - Rapolano Terme, 177 км



10 мая. Пятница. Этап 7: Foligno - Perugia (ITT), 37.2 км



11 мая. Суббота. Этап 8: Spoleto - Prati di Tivo, 153 км



12 мая. Воскресенье. Этап 9: Avezzano - Napoli, 206 км



13 мая. Понедельник. День отдыха:



14 мая. Вторник. Этап 10: Pompei - Cusano Mutri (Bocca della Selva), 141 км



15 мая. Среда. Этап 11: Foiano di Val Fortore - Francavilla al Mare, 203 км



16 мая. Четверг. Этап 12: Martinsicuro - Fano, 183 км



17 мая. Пятница. Этап 13: Riccione - Cento, 179 км



18 мая. Суббота. Этап 14: Castiglione delle Stiviere - Desenzano del Garda (ITT), 31 км



19 мая. Воскресенье. Этап 15: Manerba del Garda - Livigno (Mottolino), 220 км



20 мая. Понедельник. День отдыха:



21 мая. Вторник. Этап 16: Livigno - Santa Cristina Valgardena (Monte Pana), 202 км



22 мая. Среда. Этап 17: Selva di Val Gardena - Passo Brocon, 159 км



23 мая. Четверг. Этап 18: Fiera di Primiero - Padova, 166 км



24 мая. Пятница. Этап 19: Mortegliano - Sappada, 155 км



25 мая. Суббота. Этап 20: Alpago - Bassano del Grappa, 175 км



26 мая. Воскресенье. Этап 21: Roma - Roma, 126 км