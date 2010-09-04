Василис Анастопулос о возможностях Марка Кэвендиша одержать 35-ю победу на этапе Тур де Франс

Тренер Марка Кэвендиша верит, что британский спринтер одержит 35-ю победу на этапе Тур де Франс

В 2024 году британский спринтер Марк Кэвендиш, которому перед Тур де Франс исполнится 39 лет, попробует выиграть 35-й в карьере этап французского Гранд-тура. В 2023 году Марк Кэвендиш одержал победу на финальном этапе Джиро д’Италия, а на Тур де Франс финишировал 2-м на 7-м этапе, но упал на следующий день и сошёл с гонки.

Василис Анастопулос (Vasilis Anastopoulos), который тренировал Марка Кэвендиша в 2021 и 2022 годах, а теперь будет работать с ним в команде Astana Qazaqstan, уверен, что его подопечный сможет добиться успеха, о чём рассказал в интервью португальскому журналу Portuguese Cycling Magazine.

Василис Анастопулос: «Он великий чемпион, сильный боец. Если бы он не верил, что может написать страницу истории, то закончил бы выступать. Поэтому команда подписала Мёркёва, Баллерини, Бола, чтобы сделать лучший в мире развозящий поезд. Это опытные и сильные гонщики, которые на спринтерских этапах смогут довезти Марка до финальных метров, где ему останется завершить работу.

Марк сыграл важную роль в моём переходе в команду. В начале сезона он представил меня Александру Винокурову. Когда мы достигли соглашения, что я присоединюсь к команде на три года, Марк объявил, что он продолжит выступать в следующем сезоне. Для нас это был очень приятный сюрприз.

Уровень соперников будет очень высоким, как всегда на Тур де Франс. В прошлом году Марк выступал на очень хорошем уровне. Мы постараемся немного его улучшить, этого будет достаточно. На этапе Тур де Франс-2023 у Марка возникла механическая проблема, но он всё равно финишировал вторым. Я убеждён, что не будь этой проблемы, он бы выиграл этап.

Мы не будем делать в тренировках ничего экстраординарного. Сфокусируемся на укреплении выносливости, потом будем много работать над спринтами. Всё, что ему надо для победы - сохранить как можно больше сил на финише. Над этим будем работать, начиная с декабря.

На Тур де Франс будут очень трудные этапы, он будет должен выжить на длинных подъёмах и на протяжённых этапах, надо, чтобы он сохранял энергию до финала. Мы максимально, насколько возможно в течение сезона, сосредоточимся на улучшении его аэробных возможностей, а затем на возможностях в спринте.

Я не чувствую никакого стресса. Просто хочу сделать так, чтобы всё прошло хорошо, чтобы Марк и другие велогонщики как можно лучше тренировались для гонок, в которых им предстоит участвовать. Если результат придёт, мы будем рады. Если нет, придётся это принять, потому что мы говорим о людях, а не о роботах».

Михаэль Мёркёв (Michael Morkov), один из самых опытных развозящих в пелотоне, также подписал контракт с командой Astana Qazaqstan, и очень рад снова работать с Марком Кэвендишем, о чём рассказал в интервью Feltet:

«Марк - гонщик, для которого я могу многое сделать. Поэтому я очень мотивирован на следующий год. Вокруг Марка построили целую команду. Для такого спринтера как я появился уникальный шанс выступать в команде, где спринтер получает приоритет. Чаще видишь, как другие крупные команды ставят спринтера и развозящий поезд по значимости на второе или третье место, из-за чего таким гонщикам трудно попасть в состав на крупные гонки. Здесь же иерархия очень чёткая. Я предвкушаю великолепный сезон с Марком».