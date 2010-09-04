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Василис Анастопулос о возможностях Марка Кэвендиша одержать 35-ю победу на этапе Тур де Франс

Тренер Марка Кэвендиша верит, что британский спринтер одержит 35-ю победу на этапе Тур де Франс

 

 

В 2024 году британский спринтер Марк Кэвендиш, которому перед Тур де Франс исполнится 39 лет, попробует выиграть 35-й в карьере этап французского Гранд-тура.  В 2023 году Марк Кэвендиш одержал победу на финальном этапе Джиро д’Италия, а на Тур де Франс финишировал 2-м на 7-м этапе, но упал на следующий день и сошёл с гонки.

 

Василис Анастопулос (Vasilis Anastopoulos), который тренировал Марка Кэвендиша в 2021 и 2022 годах, а теперь будет работать с ним в команде Astana Qazaqstan, уверен, что его подопечный сможет добиться успеха, о чём рассказал в интервью португальскому журналу Portuguese Cycling Magazine.

 

Василис Анастопулос о возможностях Марка Кэвендиша одержать 35-ю победу на этапе Тур де Франс

 

Василис Анастопулос: «Он великий чемпион, сильный боец. Если бы он не верил, что может написать страницу истории, то закончил бы выступать. Поэтому команда подписала Мёркёва, Баллерини, Бола, чтобы сделать лучший в мире развозящий поезд. Это опытные и сильные гонщики, которые на спринтерских этапах смогут довезти Марка до финальных метров, где ему останется завершить работу.

 

Марк сыграл важную роль в моём переходе в команду. В начале сезона он представил меня Александру Винокурову.  Когда мы достигли соглашения, что я присоединюсь к команде на три года, Марк объявил, что он продолжит выступать в следующем сезоне. Для нас это был очень приятный сюрприз.

 

Уровень соперников будет очень высоким, как всегда на Тур де Франс. В прошлом году Марк выступал на очень хорошем уровне. Мы постараемся немного его улучшить, этого будет достаточно. На этапе Тур де Франс-2023 у Марка возникла механическая проблема, но он всё равно финишировал вторым. Я убеждён, что не будь этой проблемы, он бы выиграл этап.

 

Мы не будем делать в тренировках ничего экстраординарного. Сфокусируемся на укреплении выносливости, потом будем много работать над спринтами. Всё, что ему надо для победы - сохранить как можно больше сил на финише. Над этим будем работать, начиная с декабря.

 

На Тур де Франс будут очень трудные этапы, он будет должен выжить на длинных подъёмах и на протяжённых этапах, надо, чтобы он сохранял энергию до финала. Мы максимально, насколько возможно в течение сезона, сосредоточимся на улучшении его аэробных возможностей, а затем на возможностях в спринте.

 

Я не чувствую никакого стресса. Просто хочу сделать так, чтобы всё прошло хорошо, чтобы Марк и другие велогонщики как можно лучше тренировались для гонок, в которых им предстоит участвовать. Если результат придёт, мы будем рады. Если нет, придётся это принять, потому что мы говорим о людях,  а не о роботах».

 

Михаэль Мёркёв (Michael Morkov), один из самых опытных развозящих в пелотоне, также подписал контракт с командой Astana Qazaqstan, и очень рад снова работать с Марком Кэвендишем, о чём рассказал в интервью Feltet:

 

«Марк - гонщик, для которого я могу многое сделать. Поэтому я очень мотивирован на следующий год. Вокруг Марка построили целую команду. Для такого спринтера как я появился уникальный шанс выступать в команде, где спринтер получает приоритет. Чаще видишь, как другие крупные команды ставят спринтера и развозящий поезд по значимости на второе или третье место, из-за чего таким гонщикам трудно попасть в состав на крупные гонки. Здесь же иерархия очень чёткая. Я предвкушаю великолепный сезон с Марком».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:46 | Регистрация: 30.06.2017

    Да побыстрее бы наконец выиграл он этот чертов этап...Пусть Вино искупается в лучах Кэва и насладится в океане понтов под плеск самоудовлетворения музы тщеславия и гордыни. )))

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Sasha

    sashaney

    Сегодня, 03:45 | Регистрация: 19.09.2014

    Цитата: Astanaforever
    Да побыстрее бы наконец выиграл он этот чертов этап...Пусть Вино искупается в лучах Кэва и насладится в океане понтов под плеск самоудовлетворения музы тщеславия и гордыни. )))
    А есть альтернатива? Что делать то по другому? Опять бороться за почётное место в десятке на ГТ? Мне так тоже не нравится, но не вижу пока другого пути. А так время идёт, всё при делах, бюджет осваивают, может и выгорит с Кэвом, но это и не важно. Процесс, а там либо ишак либо эмир.

  3. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:24 | Регистрация: 4.09.2010

    моя версия проще

    Вино в 2012 в ОИ-Лондоне каким то чудом забрал то, что какбе заранее предназначалось исключительно Марку. и теперь Вино действительно заводит мысль, что именно он должен помочь свершиться чуду уже для Марка

    азия, алаверды японамать

    1. Имя: Kuanysh

      Antonio Colom

      Сегодня, 06:55 | Регистрация: 28.02.2023

      Круто, если так случится. Долги нужно возвращать)))

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 09:27 | Регистрация: 30.06.2017

    Э..эээээй....Астана.витесь. Нада различать мух от котлет. Вино спортсмен это одно...гордое, выдающееся.. , а Вино менеджер, это другое, никудышное, чванливое..тьфууу. Какие долги, Вы о чем? Т

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Василис Анастопулос о возможно ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Э..эээээй....Астана.витесь. Нада различать мух от котлет. Вино спортсмен это одно...гордое, выдающееся.. , а Вино менеджер, это другое, никудышное, чванливое..тьфууу. Какие долги, Вы о чем? Т
  • Antonio Colom
    Василис Анастопулос о возможно ... (5)
    Antonio Colom-Фото
    Круто, если так случится. Долги нужно возвращать)))
  • Shalam s Urala
    Василис Анастопулос о возможно ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    моя версия проще

    Вино в 2012 в ОИ-Лондоне каким то чудом забрал то, что какбе заранее предназначалось исключительно Марку. и теперь Вино действительно заводит мысль, что именно он должен помочь свершиться чуду уже для Марка

    азия, алаверды японамать

  • sashaney
    Василис Анастопулос о возможно ... (5)
    sashaney-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Да побыстрее бы наконец выиграл он этот чертов этап...Пусть Вино искупается в лучах Кэва и насладится в океане понтов под плеск самоудовлетворения музы тщеславия и гордыни. )))
    А есть альтернатива? Что делать то по другому? Опять бороться за почётное место в десятке на ГТ? Мне так тоже не нравится, но не вижу пока другого пути. А так время идёт, всё при делах, бюджет осваивают, может и выгорит с Кэвом, но это и не важно. Процесс, а там либо ишак либо эмир.
  • Astanaforever
    Василис Анастопулос о возможно ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Да побыстрее бы наконец выиграл он этот чертов этап...Пусть Вино искупается в лучах Кэва и насладится в океане понтов под плеск самоудовлетворения музы тщеславия и гордыни. )))
  • Виктор Сироткин
    Матье ван дер Пул о велокроссе ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    вот это номер!? Ради МТБ на Олимпиаде в Токио столько всего было сломано (и  Тур де Франс 2021, и репутация, и следующий сезон велокросса), а тут на тебе: "Может и не поеду"...

  • VeloVelo
    Кристиан Прюдомм надеется на з ... (11)
    VeloVelo-Фото

    biggringood

  • VeloVelo
    Кристиан Прюдомм надеется на з ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Разделка на финише этого Тура (если, конечно, несколько гонцов подъедут к ней с более-менее равными шансами на генерал) - это будет феерическое зрелище!!!
    Ни один горный этап не сравнится с этим!

    Вот именно на такой расклад и расчитывает Прюдом.
    Но, он, прав - не факт, что всё сложится именно так, как он хочет. Маршрут очень рискованный.
    Но, кто не рискует, тот не пьёт, а тот, кто не пьёт, тот не рискует )
     

    P.S. Надеюсь, мы это увидим )

  • VeloVelo
    Новые назначения и изменения в ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Посмотрим. Ничего не буду писать )

  • VeloVelo
    Крис Фрум мечтает о Тур де Фра ... (7)
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    sashaney

    Сейчас батончики новые, продвинутые. Они и вкуснее и полезнее ) 
    На старых батонах уже не выиграть тур )

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