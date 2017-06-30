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Тадей Погачар о маршруте Тур де Франс-2024

Тадей Погачар: «Профиль трёх финальных этапов выглядит многообещающе»

 

 

Двукратный победитель и двукратный призёр французского Гранд-тура Тадей Погачар 29 октября впервые в карьере примет участие в спортивном мероприятии, организуемом под эгидой Тур де Франс - Критериуме в Сингапуре (Prudential Singapore Criterium).

 

 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates не присутствовал на церемонии презентации маршрута Тур де Франс-2024 лично, но внимательно следил за ней. Первыми впечатлениями от маршрута Тадей Погачар поделился в интервью L’Equipe.

 

Тадей Погачар о маршруте Тур де Франс-2024

 

Тадей Погачар: «Маршрут симпатичный. Мне очень нравится первая неделя, немного сложнее, чем в прошлые годы. С самого старта Тура надо быть в хорошей форме. Перепад высот, финиши для спринтеров, две разделки - всё супер. Горные этапы вполне обычные, ничего необыкновенного, но выглядят подходящими для меня. Особенно последние три дня, где, думаю, и решится гонка.

 

Финал Тура не классический, наверное, самые трудные финиши на трёх последних этапах. Эти три дня будут предельно трудными, без Елисейских Полей, которые обычно зарезервированы за спринтерами.

 

Разделка между Монако и Ниццей суперинтересная. Я предвкушаю её с большим нетерпением, но чтобы на ней выиграть, надо, чтобы на этом этапе хорошо шла нога.

 

Будет необычно проехать на Тур де Франс по дорогам, где я тренируюсь большую часть года. Я заулыбался, как только увидел профиль этих этапов. Очень многообещающе».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:05 | Регистрация: 30.06.2017

    Если он не будет отвлекаться на весенние классики, заберет тур. Сиваков поможет ему и больше никто. Его спецом и подписали под тур. Так он и сам говорит везде и всем. А Йейтс поедет Вуэльту как Кусс и заберет ее. Ну а Алмейда заберет в легкую Джиро. И будет побит рекорд Висмы если тока Пронский не поедет Джиро.. Груздев не даст соврать.))))))

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Earl57
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (38)
    Earl57-Фото

    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?

    Финиш на Елисейских полях будет через пару недель после окончания ТДФ-2024. На олимпийской групповой гонке.

  • Astanaforever
    Йенс Фохт о маршруте Тур де Фр ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Снимите санкции с Лопеса...хватит уже. Инеос выкупит его у Медельина и выиграет с ним тур.
  • Astanaforever
    Патрик Лефевр: “Ремко Эвенепул ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ниче Ремко не выиграет. Ни Джиро, тем более ни Тур.
  • Astanaforever
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Если он не будет отвлекаться на весенние классики, заберет тур. Сиваков поможет ему и больше никто. Его спецом и подписали под тур. Так он и сам говорит везде и всем. А Йейтс поедет Вуэльту как Кусс и заберет ее. Ну а Алмейда заберет в легкую Джиро. И будет побит рекорд Висмы если тока Пронский не поедет Джиро.. Груздев не даст соврать.))))))
  • velodoctor
    Йонас Вингегор получил награду ... (5)
    velodoctor-Фото

    Выбрали узкого специалиста, против разнопланового Погачара. Поднимают статус тура?  

  • RVL
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (38)
    RVL-Фото
    Пога доволен
  • EL-Fenomeno
    Йонас Вингегор получил награду ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Поспорил бы: если брать многодневки, не только ГТ, пожалуй да, Йонас вполне и почти №1, если в целом, спортсмены-классики будут, т.е. были даже по хлеще, а ведь ещё и матёрые спринтеры гонялись)
    Да и в самом деле, не понимаю, почему на церемонии вело-оскара, не сделают отдельные премии типа: "лучший спринтер", "лучший горняк", ну а потом само собой более ценные награды "лучший классик" и ЛУЧШИЙ в overall'е.м

     

    P.S.

    Деми всё-таки симпатишная  , ну а Лотте...здАровая гёрла)

  • sashaney
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (38)
    sashaney-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?
    Олимпиада, сэр.
  • Kay82
    Глава команды Jumbo-Visma и Йо ... (8)
    Kay82-Фото

    Погачар уже никакой на туре, я еще удивляюсь что некоторые верят в него 

  • motte
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (38)
    motte-Фото

    Вот как выглядит 9 этап гравия , 30 с хвостиком км

     

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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