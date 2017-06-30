Тадей Погачар о маршруте Тур де Франс-2024

Тадей Погачар: «Профиль трёх финальных этапов выглядит многообещающе»

Двукратный победитель и двукратный призёр французского Гранд-тура Тадей Погачар 29 октября впервые в карьере примет участие в спортивном мероприятии, организуемом под эгидой Тур де Франс - Критериуме в Сингапуре (Prudential Singapore Criterium).

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates не присутствовал на церемонии презентации маршрута Тур де Франс-2024 лично, но внимательно следил за ней. Первыми впечатлениями от маршрута Тадей Погачар поделился в интервью L’Equipe.

Тадей Погачар: «Маршрут симпатичный. Мне очень нравится первая неделя, немного сложнее, чем в прошлые годы. С самого старта Тура надо быть в хорошей форме. Перепад высот, финиши для спринтеров, две разделки - всё супер. Горные этапы вполне обычные, ничего необыкновенного, но выглядят подходящими для меня. Особенно последние три дня, где, думаю, и решится гонка.

Финал Тура не классический, наверное, самые трудные финиши на трёх последних этапах. Эти три дня будут предельно трудными, без Елисейских Полей, которые обычно зарезервированы за спринтерами.

Разделка между Монако и Ниццей суперинтересная. Я предвкушаю её с большим нетерпением, но чтобы на ней выиграть, надо, чтобы на этом этапе хорошо шла нога.

Будет необычно проехать на Тур де Франс по дорогам, где я тренируюсь большую часть года. Я заулыбался, как только увидел профиль этих этапов. Очень многообещающе».