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Йенс Фохт о маршруте Тур де Франс-2024

Йенс Фохт: «Нас ждёт захватывающий Тур де Франс-2024»

 

Йенс Фохт о маршруте Тур де Франс-2024

 

 

Йенс Фохт (Jens Voigt), бывший профессиональный велогонщик, принявший участие в 17 Тур де Франс за карьеру, проанализировал маршрут французского Гранд-тура 2024 года для канала Eurosport. По мнению Йенса Фохта, то, что ведущие генеральщики пелотона выступают за разные команды, гарантирует эпичную борьбу.

 

Йенс Фохт: «Что мне кажется хорошим, так это две длинных разделки, наконец, они снова появились. Такие гонщики как Йонас Вингегор, Тадей Погачар и Ремко Эвенепул будут должны продемонстрировать свои способности, хотя у этого трио в последние годы не было проблем с гонками на время. Эти разделки - плюс для трио звёзд, но минут для французских, итальянских или южноамериканских надежд на общий зачёт, потому что гонщики из этих стран в большинстве чистые горняки, которые всегда теряют время в разделках.

 

На данный момент и Вингегор, и Погачар, а также Эвенепул выбирают Тур как главную гонку сезона. А мы, зрители, наконец, получим ответ на главный вопрос, кто из них сильнейший. Если в борьбу вступят Примож Роглич  и братья Йейтсы, то нас ждёт захватывающий Тур де Франс-2024.

 

Мой вывод — ASO снова смогли создать трудный и интересный маршрут с набором высоты 52 230 м. С нетерпением жду старта во Флоренции 29 июня».

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Теги к статье: Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Снимите санкции с Лопеса...хватит уже. Инеос выкупит его у Медельина и выиграет с ним тур.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Earl57
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (38)
    Earl57-Фото

    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?

    Финиш на Елисейских полях будет через пару недель после окончания ТДФ-2024. На олимпийской групповой гонке.

  • Astanaforever
    Йенс Фохт о маршруте Тур де Фр ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Снимите санкции с Лопеса...хватит уже. Инеос выкупит его у Медельина и выиграет с ним тур.
  • Astanaforever
    Патрик Лефевр: “Ремко Эвенепул ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ниче Ремко не выиграет. Ни Джиро, тем более ни Тур.
  • Astanaforever
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Если он не будет отвлекаться на весенние классики, заберет тур. Сиваков поможет ему и больше никто. Его спецом и подписали под тур. Так он и сам говорит везде и всем. А Йейтс поедет Вуэльту как Кусс и заберет ее. Ну а Алмейда заберет в легкую Джиро. И будет побит рекорд Висмы если тока Пронский не поедет Джиро.. Груздев не даст соврать.))))))
  • velodoctor
    Йонас Вингегор получил награду ... (5)
    velodoctor-Фото

    Выбрали узкого специалиста, против разнопланового Погачара. Поднимают статус тура?  

  • RVL
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (38)
    RVL-Фото
    Пога доволен
  • EL-Fenomeno
    Йонас Вингегор получил награду ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Поспорил бы: если брать многодневки, не только ГТ, пожалуй да, Йонас вполне и почти №1, если в целом, спортсмены-классики будут, т.е. были даже по хлеще, а ведь ещё и матёрые спринтеры гонялись)
    Да и в самом деле, не понимаю, почему на церемонии вело-оскара, не сделают отдельные премии типа: "лучший спринтер", "лучший горняк", ну а потом само собой более ценные награды "лучший классик" и ЛУЧШИЙ в overall'е.м

     

    P.S.

    Деми всё-таки симпатишная  , ну а Лотте...здАровая гёрла)

  • sashaney
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (38)
    sashaney-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?
    Олимпиада, сэр.
  • Kay82
    Глава команды Jumbo-Visma и Йо ... (8)
    Kay82-Фото

    Погачар уже никакой на туре, я еще удивляюсь что некоторые верят в него 

  • motte
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (38)
    motte-Фото

    Вот как выглядит 9 этап гравия , 30 с хвостиком км

     

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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