Йенс Фохт о маршруте Тур де Франс-2024

Йенс Фохт: «Нас ждёт захватывающий Тур де Франс-2024»

Йенс Фохт (Jens Voigt), бывший профессиональный велогонщик, принявший участие в 17 Тур де Франс за карьеру, проанализировал маршрут французского Гранд-тура 2024 года для канала Eurosport. По мнению Йенса Фохта, то, что ведущие генеральщики пелотона выступают за разные команды, гарантирует эпичную борьбу.

Йенс Фохт: «Что мне кажется хорошим, так это две длинных разделки, наконец, они снова появились. Такие гонщики как Йонас Вингегор, Тадей Погачар и Ремко Эвенепул будут должны продемонстрировать свои способности, хотя у этого трио в последние годы не было проблем с гонками на время. Эти разделки - плюс для трио звёзд, но минут для французских, итальянских или южноамериканских надежд на общий зачёт, потому что гонщики из этих стран в большинстве чистые горняки, которые всегда теряют время в разделках.

На данный момент и Вингегор, и Погачар, а также Эвенепул выбирают Тур как главную гонку сезона. А мы, зрители, наконец, получим ответ на главный вопрос, кто из них сильнейший. Если в борьбу вступят Примож Роглич и братья Йейтсы, то нас ждёт захватывающий Тур де Франс-2024.

Мой вывод — ASO снова смогли создать трудный и интересный маршрут с набором высоты 52 230 м. С нетерпением жду старта во Флоренции 29 июня».