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Тадей Погачар — победитель Страде Бьянке-2024

Тадей Погачар дважды выиграл Страде Бьянке из сольного отрыва

 

 

Тадей Погачар стал двукратным победителем Страде Бьянке. 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates оба раза выиграл эту итальянскую Классику Мирового тура из сольного отрыва. Но на Страде Бьянке-2024 он побил собственный рекорд 2022 года, составлявший 49 км в отрыве.  

 

На этот раз Тадей Погачар атаковал за 81 км до финиша и сразу создал просвет, который на финальных пяти километрах составлял 3 минуты 15 секунд над ближайшими преследователями -  Томсом Скуйиньшем (Lidl Trek) и Максимом Ван Гильсом (Lotto Dstny), а на финише составил 2 минуты 44 секунды. Это новый рекорд самого большого преимущества победителя. Предыдущий рекорд принадлежал Фабиану Канчелларе, который в 2012 году выиграл Страде Бьянке с 42 секундным преимуществом над Максимом Иглинским.

 

В 2022 году Тадей Погачар выиграл Страде Бьянке с запасом в 37 секунд над Алехандро Вальверде,  финишировавшим вторым.

 

Тадей Погачар пятый год подряд начал сезон с победы в гонке - в 2020 году он выиграл Вуэльту Валенсии, в 2021 и 2022 - Тур ОАЭ, в 2023 - Вуэльту Андалусии). Интересно, что финальную победу в сезоне 2023 года словенский гонщик также одержал в Италии, на Монументе Ломбардия,где  тоже выиграл из сольного отрыва с преимуществом в 52 секунды.

 

32-летний латвийский велогонщик команды Lidl Trek Томс Скуйиньш (Toms Skujiņš) и 24-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils) впервые в карьере поднялись на подиум Классики Мирового тура.

 

 

Тадей Погачар — победитель Страде Бьянке-2024

Тадей Погачар — победитель Страде Бьянке-2024

Тадей Погачар — победитель Страде Бьянке-2024

Тадей Погачар — победитель Страде Бьянке-2024

Тадей Погачар — победитель Страде Бьянке-2024

Тадей Погачар — победитель Страде Бьянке-2024

Тадей Погачар — победитель Страде Бьянке-2024

Тадей Погачар — победитель Страде Бьянке-2024

 

Photo Credits: LaPresse

 

Тадей Погачар: «Первую гонку сезона всегда тяжело ехать в психологическом плане, но я очень хорошо готовился зимой. Гонка с самого старта пошла на большой скорости и была селективной. Я не думаю, что кто-то ожидал такой сценарий.  

 

Я не планировал атаковать настолько далеко от финиша, но увидел, что ситуация сложнее, чем ожидалось. Могла начаться гроза с градом, погода была ужасной. На участке Санте-Мария в группе осталось не так много гонщиков. Я понимал, что следующие подъёмы мне не слишком подходят, там было бы труднее уезжать в одиночку. Поэтому я решил продавить. За мной никто не поехал.

 

На случай, если мне не хватит сил, в группе преследования  оставались два моих товарища по команде Тим Велленс и Исаак Дель Торо. Не могу назвать эту победу самой красивой, потому что к финалу я приехал весь грязный. Но атмосфера на гонке была невероятной. Никогда раньше не видел столько болельщиков в Италии. Я люблю эту страну не только за вкусные пасту и пиццу.

 

Выступаю здесь всю мою жизнь, и эта победа укрепила мою уверенность перед Джиро д’Италия-2024. Надеюсь, у меня впереди хороший итальянский год, начиная с Милан — Сан-Ремо, которая пройдёт через 2 недели. Сегодня я получил подтверждение, что последствия падения прошлого года уже позади.  

Не мне принимать решение, но если я бы сделал Страде Бьянке следующим Монументом календаря. Это точно сейчас одна из самых популярных гонок,  и одна из крупнейших в мире».

 

Мауро Джанетти, глава команды UAE Team Emirates, в интервью Eurosport после финиша сказал: «Он стартовал невероятно, в своём стиле. Мы знали, что он в хорошей форме, что он готов. Но никогда нельзя быть в этом полностью уверенным.

 

Мы не планировали, что он атакует настолько далеко от финиша, но он это сделал. Возможно, он хотел попробовать, посмотреть, что получится, но это выглядело настолько мощно, что он смог уехать в одиночку. Это сделать нелегко, такого мы не видели даже от Тадея, он произвёл впечатление. Мы знали, что он хорошо поработал, что восстановился после прошлого сезона, который был для него полон стресса.

 

В прошлом году он не выступал три недели после Тур де Франс, что позволило ему отдохнуть психологически. Ему нужна была такая пауза. И он с нетерпением ждал старта сезона на Страде, затем Сан-Ремо, Льеж, Джиро и Тур. Он хорошо работал, и он ещё может совершенствоваться. Наряду с Ремко, Ван дер Пулом, Ван Артом он делает для велоспорта много хорошего, он  из тех, кто жаждет что-то предпринимать, эти гонщики не бояться проиграть, они хотят выигрывать».

 

Результаты Страде Бьянке-2024

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Страде Бьянке-2024 Strade Bianche-2024 классика Мирового тура

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Комментарии

  • RVL
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    RVL-Фото
    DNF



    Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility
  • василий
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    василий-Фото
    Погги поехал за 80 км до финиша и никто даже не попытался за ним поехать на гонке такого уровня

    Квики вообще забили на классики только команда Ремко и спринтеров
  • uran
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    uran-Фото
    2 часа соло это круть. Ремко так не отъезжает.
  • si40w
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    si40w-Фото
    Если снять шапочки из фольги и опустить теории о "волшебных батарейках", то к такой форме 2 марта много вопросов в контексте претензий на Тур де Франс
  • VeloVelo
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    VeloVelo-Фото

    Лучший из Квиков:

    40. Kasper Asgreen (Den) Soudal Quick-Step.   +0:11:49
     

  • старт-шоссе 82
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    старт-шоссе 82-Фото

    Гонка не понравилась , Погачар похоронил интригу (какую никакую).

    Пелотон повели себя вяло и трусливо даже Скуинш догнал их после падения за каких-то 2-3 минуты. Может всему виной погода? Конечно со стороны всегда легче судить, но впечатление так себе.

    Когда Погачар атаковал никто даже не попробовал сесть ему на колесо или организовать атаку, вместо этого за 4 км отпустили на минуту, безобразие.

    Дайте жалобную книгу.

  • shoooster
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shoooster-Фото
    Цитата: vitali
    Не нравится, особенно с времён Армстронга, когда сильных много, и они примерно равны, а один даже этих сильных раздевает и раздевает....Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко - не верю.
    А там не было "примерно равных" ему
  • vitali
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    vitali-Фото
    Не нравится, особенно с времён Армстронга, когда сильных много, и они примерно равны, а один даже этих сильных раздевает и раздевает.... Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко - не верю.
  • shoooster
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shoooster-Фото
    Вот за это и любят Погги!
  • shain
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shain-Фото

    Самая тухлая Страде Бьянке с основания и самый тухлый пелотон.

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
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7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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