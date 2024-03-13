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Затаив дыхание. Ожидания трех профессиональных велосипедистов UCI от сезона 2024 года

"Переход Роглича стал большим сюрпризом для всех, не только для прессы, но и для членов нашей команды"

 

 

 

Вдох, выдох. Вдох, выход. Вдох...

 

Представьте себе профессионального велосипедиста. Он стоит на стартовой линии гонки среди двухсот таких же, как он. В пелотоне, как его называют в велоспорте, кто-то более напряжен, кто-то менее, но нет никого, кто был бы спокоен, как буддийский монах. У каждого в голове крутятся мысли. Какой будет эта гонка? Смогу ли я достичь своих целей? Что я буду делать, если что-то пойдет не так? О чем думает каждый велосипедист, знает только он сам.

 

Этот момент напряжения и одновременного предвкушения еще больше ощущается на старте индивидуальной гонки на время. Велосипеды держат ассистенты, судья отсчитывает секунды: три, два, один. Старт.

 

Со стороны — нам, зрителям, — кажется, что гонщик как будто задерживает дыхание и выдыхает только тогда, когда пересекает финишную черту. Он проносит все свои мысли через десятки километров с крутыми поворотами и горными перевалами, встречным и боковым ветром, иногда под дождем или в сумерках при плохом уличном освещении, как это было в прологе Вуэльты 2023, шумных болельщиков и так далее.

 

А теперь представьте, что это не одна гонка, а целый сезон.

 

На самом деле мы — болельщики и любители велоспорта — тоже задерживали дыхание у экранов телевизоров, а некоторые и прямо на гонках.

 

Для этой статьи я попросил трех профессиональных велосипедистов Мирового тура UCI поделиться своими ожиданиями от, возможно, исторического сезона 2024 года. (Читайте об этом в моей другой статье.) Это итальянцы Симоне Веласко (Simone Velasco) и Чезаре Бенедетти (Cesare Benedetti) из команд Astana Qazaqstan и BORA-Hansgrohe соответственно, а также швейцарский гонщик Мауро Шмид (Mauro Schmid) из команды Jayco-Alula.

 

 

 

Затаив дыхание. Ожидания трех профессиональных велосипедистов UCI от сезона 2024 года

Затаив дыхание. Ожидания трех профессиональных велосипедистов UCI от сезона 2024 года

Затаив дыхание. Ожидания трех профессиональных велосипедистов UCI от сезона 2024 года

Затаив дыхание. Ожидания трех профессиональных велосипедистов UCI от сезона 2024 года

Затаив дыхание. Ожидания трех профессиональных велосипедистов UCI от сезона 2024 года

Затаив дыхание. Ожидания трех профессиональных велосипедистов UCI от сезона 2024 года

Пелотон в Сиене во время 3 этапа Тиррено-Адриатико-2024.

Фото (с) Ирина Сердюковская

 

 

 

К моему удивлению, профессионалы выглядели более расслабленными, чем мы с вами. Но это и понятно — это их работа. Не только лучшая, но и самая сложная.

 

***

 

Что вас больше всего интригует в этом необычном сезоне 2024 года?

 

Симоне Веласко: Год от года всегда хочется сделать все возможное. Многие гонщики становятся все сильнее и сильнее, поэтому уровень с каждым годом все выше. Сейчас очень сложно выступать в каждой гонке, но с трехцветной майкой чемпиона Италии всегда приятно бороться за звание лучшего.

 

Чезаре Бенедетти: Ну, я не знаю, будет ли это необычно. В календаре есть некоторые изменения из-за Олимпийских игр, в остальном, я думаю, это вполне обычный сезон.

 

Лично для меня это будет первый сезон без гранд-туров после многих лет, когда у меня всегда был хотя бы один. Конечно, сначала я был немного расстроен, но как только узнал о своем гоночном плане, почувствовал облегчение и радость.

 

На данный момент в феврале у меня в планах Тур Венгрии и Хорватии — это гонки, в которых я никогда не участвовал, и я буду рад узнать больше об этих странах. В моем возрасте всегда интересно увидеть что-то новое и получить новые вызовы. Возвращение на Тур Норвегии также радует меня, мне очень нравится эта страна. Тур Польши (Tour de Pologne) также должен показать обновленный интересный маршрут, и я рад этому. Как я уже говорил, я не буду принимать участие в Джиро, но я готов с интересом наблюдать за гонкой, чтобы увидеть, чего может достичь Погачар. Маршрут немного проще, чем в последние пару лет, поэтому у спринтеров будет несколько возможностей, а наш лидирующий состав под руководством Сэма Уэлсфорда может сделать что-то хорошее.

 

Мауро Шмид: Да, 2024 год насыщен событиями, но в целом я ожидаю хорошего сезона для себя и команды.

 

Чего вы лично ожидаете от себя как гонщика в вашей конкретной ситуации?

 

Симоне Веласко: Я рассчитываю быть стабильным и хорошо выступать в каждой гонке, где это возможно.

 

Чезаре Бенедетти: У нас в команде есть очень молодые гонщики, и я надеюсь, что смогу предложить им свой опыт. Некоторые из них по-прежнему охотно слушают советы, и мне очень приятно, когда они благодарят меня, говоря, что чему-то научились у меня. Так было с Патриком Гампером, когда мы жили в одной комнате во время Вуэльты 2021 и Джиро 2022, и я должен признать, что это был радостный момент для меня.

 

Переход Роглича стал большим сюрпризом для всех, не только для прессы, но и для членов нашей команды. Его подписание может принести команде только положительные эмоции. Я, вероятно, не буду участвовать с ним в гонках, но для гонщиков, которым придется на него работать, это может стать отличной возможностью. Помимо того, что Примож — хороший парень и очень хороший лидер, тот факт, что вы знаете, что он может добиться отличных результатов, должен заставить вас выкладываться на 110% ради него. Я знаю это, потому что у меня был такой же опыт с Петером Саганом, и психологический аспект сыграл большую роль в моем случае, а когда ты работаешь на такого лидера, ты иногда можешь выйти за рамки своих возможностей.

 

Что касается Red Bull, то мы, гонщики, знаем не больше, чем то, что вы получаете из прессы на данный момент. Я надеюсь узнать больше в ближайшие месяцы, но могу сказать, что это точно большое событие не только для нашей команды, но и для велоспорта в целом. Я не знаю, как будет выглядеть состав команды, но это выходит за рамки спонсорства. Маркетинговая мощь Red Bull и научные и технологические усилия, которые они вкладывают в каждый вид спорта, —  это нечто уникальное, и мы можем воспользоваться знаниями, которые они имеют в различных дисциплинах, и применить их в велоспорте.

 

Мауро Шмид: Моя личная и самая большая цель всего сезона — это чемпионат мира в Цюрихе, потому что проводить чемпионат мира у себя дома — это нечто особенное. Так что это определенно та гонка, которую я жду с наибольшим нетерпением.

 

Чего вы больше всего боитесь в велоспорте на данном этапе своей карьеры?

 

Симоне Веласко: Самое страшное в современном велоспорте — это то, что стало меньше уважения в группе. Молодые гонщики хотят гоняться всегда на 100 %, что приводит к большому стрессу, а также к бесполезности и частому количеству неудачных аварий.

 

Чезаре Бенедетти: В августе мне исполняется 37 лет. Сейчас я больше всего боюсь, что рано или поздно моя карьера закончится. Несмотря на то, что я езжу на велосипеде с 1999 года и несмотря на изменения, произошедшие в велоспорте за все эти годы, я по-прежнему люблю его и получаю от него огромное удовольствие. Я не могу назвать ни одного аспекта, из-за которого мне надоел бы велоспорт. За эти годы я адаптировался к различным ситуациям, и именно это помогло мне выжить в этом виде спорта. Честно говоря, я бы хотел быть в пелотоне и в 2025 году, но сейчас я не знаю, будет ли это возможно. Я хочу быть психологически готовым к любому исходу, а это требует огромных усилий в настоящее время.

 

Мауро Шмид: Самый большой страх... Я бы сказал, что на самом деле я ничего не боюсь. Очень важно не бояться, особенно в велоспорте. Я наслаждаюсь всеми гонками и жду их с нетерпением.



Текст: Иван Кузнецов, фото: Ирина Сердюковская, аутдор-журналисты и основатели творческой студии Panoramica в итальянских Альпах

https://panoramica.studio

 

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Теги к статье: Примож Роглич Чезаре Бенедетти Bora-hansgrohe

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (19)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: salomon
    В генерале по амбициям Эвенпула от Йоргенсена смачная оплеуха !!!

    Ремко -

    "Во всех моих атаках был только один гонщик, который мог следовать за мной, это был Маттео Йоргенсон. Он заслужил победу. Я трижды атаковал Кот-де-Пей, и он был единственным, кто последовал за мной. Следующим, конечно, прыгнул Власов, но он оставил много сил и не прошёл с нами до конца. Мне бы хотелось быть более чем счастливым в конце этой прекрасной недели."

  • Shalam s Urala
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (19)
    Shalam s Urala-Фото
    так точно. эта победа - лучший ответ "хранителям традиций", что отказались оплатить честолюбивому парню дополнительный горный сбор и диетолога. Маттео оплатил это из своего кармана. но он даже не предполагал, что об этом нужно помалкивать - чтоб доны старпёры не обиделись
  • Kay82
    Йонас Вингегор — победитель Ти ... (4)
    Kay82-Фото

    лучший в сезоне 

  • AlpenFlow
    Примож Роглич о Париж-Ницца-20 ... (15)
    AlpenFlow-Фото
    Кстати, Власов-то, молодец!
  • error
    Главные особенности мужского М ... (1)
    error-Фото

    Я бы еще добавил МВДП, о нем ничего нет, а ведь весь прошлый сезон он доминировал везде, где появлялся. Что буде в этом сезоне с классиками от бельгийского монстра?

    Нет ничего и про полностью сменившего в этом сезоне календарь и приоритеты ВВА, сможет ли он быть в топах Джиро? И как это скажется на классиках и его спринтерских кондициях, где он всегда был фаворитом?

    Эмираты тоже команда топовых гонщиков. Понятно про Погги, но смогут ли они стать единым сработанным коллективом и что то противопоставить Висме в командной работе и сплоченности в единой цели?

    Останется ли Ганна и дальше раздельщиком №1 в мировом пелотоне, или смена амплуа на спринтера (а может даже панчера?) будет продолжена?

    Это навскидку..

  • EL-Fenomeno
    Маттео Йоргенсон — победитель ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото
    Калифорнийский парень Маттео Йоргенсен - первый американец с 2006 года, взявший общий зачёт на Париж-Ницца. А что ещё интересно, Висма берёт генерал и здесь, и на Тиррено-Адриатико, а вот в командном зачёте и на ПН, и на ТА первое место за Эмиратами. Так что будущий бой на гранд турах (ТдФ, в первую очередь) гарантирован. Цитата: "У Роглича походу реально другой график тренировок.. не как все привыкли. В прошлом году готовился к Джиро и в марте - апреле уже накатывал форму с победами в недельках. Сейчас готовится к ТдФ.. и может реально еще рановато показывать результат..." Итальянская Ля Газатта уже сообщила, что Рогла добавил (или ему добавили ?) в свой весенний календарь ещё два однодневки: Флэш-Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж. Не знаю случилось ли это после того окончания Парижж-Ниица и НЕ успехов там Приможа, но похоже дополнительные километры и "накат" он хочет себе обеспечить этой весной.
  • Velolife
    Маттео Йоргенсон — победитель ... (3)
    Velolife-Фото
    Matteo Jorgenson нашёл свою команду, а Visma Lease a Bike нашла Matteo Jorgenson, для которого Paris-Nice является, по сути, домашней гонкой. А вот Movistar потеряла, и Eusebio Unzué, наверное, корит себя за то, что не рассмотрел как слудует молодого американца, сосредоточив всё свое внимание на Enric Mas. Но если Matteo Jorgenson поедет Tour в подмогу Jonas Vingegaard Hansen, то он, наверняка, помотает свого бывшего капитана.
  • Velolife
    Йонас Вингегор — победитель Ти ... (4)
    Velolife-Фото

    Jonas Vingegaard Hansen продолжает выигрывать многодневки, в которых участвует. Хорошая подготовка к Tour de France. Главное, не сгореть. Но он холоден как датчанин. Так что поединок с весёлым Tadej Poga?ar будет нешуточным. Ведь Tadej для разогрева ещё едет Giro d'Italia. А ещё Milan-San Remo, Volta a Catalunya и Liège-Bastogne-Liège. Пожелаем им, как и другим претендам на Maillot Jaune, а также остальным гонщикам приехать во Флоренцию в хорошем настроении.

  • Гонщик
    Примож Роглич о Париж-Ницца-20 ... (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: микеле оп-оп-оп
    Плохой день бывает у всех (кроме Вингегора). Недоел, замёрз, забил. Человек же, немолодой, кстати. А тут сразу похоронные прогнозы. 
    Но с подготовкой (мотивацией?) что-то не заладилось. Это факт.
    При подготовке к Туру , рассуждать о форме конкретного генерала можно будет после Дофине . Рогла не в том возрасте чтобы быковать на каждой второсортной гонке как Рембо , всё это в итоге может повлиять на результат в решающий момент.

  • salomon
    Примож Роглич о Париж-Ницца-20 ... (15)
    salomon-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Звон костей и марш Шопена, не делайте преждевременные выводы. Роглич вполне себе может пошуметь ещё пару лет. Понятно что ещё не в идеальной форме, понятно что фраза " тактические ошибки" прозвучала чтобы красиво оправдать поражение. Ну и что? Сезон только начался, посмотрим.
    Согласен на все ?

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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