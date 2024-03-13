Затаив дыхание. Ожидания трех профессиональных велосипедистов UCI от сезона 2024 года

"Переход Роглича стал большим сюрпризом для всех, не только для прессы, но и для членов нашей команды"

Вдох, выдох. Вдох, выход. Вдох...

Представьте себе профессионального велосипедиста. Он стоит на стартовой линии гонки среди двухсот таких же, как он. В пелотоне, как его называют в велоспорте, кто-то более напряжен, кто-то менее, но нет никого, кто был бы спокоен, как буддийский монах. У каждого в голове крутятся мысли. Какой будет эта гонка? Смогу ли я достичь своих целей? Что я буду делать, если что-то пойдет не так? О чем думает каждый велосипедист, знает только он сам.

Этот момент напряжения и одновременного предвкушения еще больше ощущается на старте индивидуальной гонки на время. Велосипеды держат ассистенты, судья отсчитывает секунды: три, два, один. Старт.

Со стороны — нам, зрителям, — кажется, что гонщик как будто задерживает дыхание и выдыхает только тогда, когда пересекает финишную черту. Он проносит все свои мысли через десятки километров с крутыми поворотами и горными перевалами, встречным и боковым ветром, иногда под дождем или в сумерках при плохом уличном освещении, как это было в прологе Вуэльты 2023, шумных болельщиков и так далее.

А теперь представьте, что это не одна гонка, а целый сезон.

На самом деле мы — болельщики и любители велоспорта — тоже задерживали дыхание у экранов телевизоров, а некоторые и прямо на гонках.

Для этой статьи я попросил трех профессиональных велосипедистов Мирового тура UCI поделиться своими ожиданиями от, возможно, исторического сезона 2024 года. (Читайте об этом в моей другой статье.) Это итальянцы Симоне Веласко (Simone Velasco) и Чезаре Бенедетти (Cesare Benedetti) из команд Astana Qazaqstan и BORA-Hansgrohe соответственно, а также швейцарский гонщик Мауро Шмид (Mauro Schmid) из команды Jayco-Alula.

Пелотон в Сиене во время 3 этапа Тиррено-Адриатико-2024.

Фото (с) Ирина Сердюковская

К моему удивлению, профессионалы выглядели более расслабленными, чем мы с вами. Но это и понятно — это их работа. Не только лучшая, но и самая сложная.

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Что вас больше всего интригует в этом необычном сезоне 2024 года?

Симоне Веласко: Год от года всегда хочется сделать все возможное. Многие гонщики становятся все сильнее и сильнее, поэтому уровень с каждым годом все выше. Сейчас очень сложно выступать в каждой гонке, но с трехцветной майкой чемпиона Италии всегда приятно бороться за звание лучшего.

Чезаре Бенедетти: Ну, я не знаю, будет ли это необычно. В календаре есть некоторые изменения из-за Олимпийских игр, в остальном, я думаю, это вполне обычный сезон.

Лично для меня это будет первый сезон без гранд-туров после многих лет, когда у меня всегда был хотя бы один. Конечно, сначала я был немного расстроен, но как только узнал о своем гоночном плане, почувствовал облегчение и радость.

На данный момент в феврале у меня в планах Тур Венгрии и Хорватии — это гонки, в которых я никогда не участвовал, и я буду рад узнать больше об этих странах. В моем возрасте всегда интересно увидеть что-то новое и получить новые вызовы. Возвращение на Тур Норвегии также радует меня, мне очень нравится эта страна. Тур Польши (Tour de Pologne) также должен показать обновленный интересный маршрут, и я рад этому. Как я уже говорил, я не буду принимать участие в Джиро, но я готов с интересом наблюдать за гонкой, чтобы увидеть, чего может достичь Погачар. Маршрут немного проще, чем в последние пару лет, поэтому у спринтеров будет несколько возможностей, а наш лидирующий состав под руководством Сэма Уэлсфорда может сделать что-то хорошее.

Мауро Шмид: Да, 2024 год насыщен событиями, но в целом я ожидаю хорошего сезона для себя и команды.

Чего вы лично ожидаете от себя как гонщика в вашей конкретной ситуации?

Симоне Веласко: Я рассчитываю быть стабильным и хорошо выступать в каждой гонке, где это возможно.

Чезаре Бенедетти: У нас в команде есть очень молодые гонщики, и я надеюсь, что смогу предложить им свой опыт. Некоторые из них по-прежнему охотно слушают советы, и мне очень приятно, когда они благодарят меня, говоря, что чему-то научились у меня. Так было с Патриком Гампером, когда мы жили в одной комнате во время Вуэльты 2021 и Джиро 2022, и я должен признать, что это был радостный момент для меня.

Переход Роглича стал большим сюрпризом для всех, не только для прессы, но и для членов нашей команды. Его подписание может принести команде только положительные эмоции. Я, вероятно, не буду участвовать с ним в гонках, но для гонщиков, которым придется на него работать, это может стать отличной возможностью. Помимо того, что Примож — хороший парень и очень хороший лидер, тот факт, что вы знаете, что он может добиться отличных результатов, должен заставить вас выкладываться на 110% ради него. Я знаю это, потому что у меня был такой же опыт с Петером Саганом, и психологический аспект сыграл большую роль в моем случае, а когда ты работаешь на такого лидера, ты иногда можешь выйти за рамки своих возможностей.

Что касается Red Bull, то мы, гонщики, знаем не больше, чем то, что вы получаете из прессы на данный момент. Я надеюсь узнать больше в ближайшие месяцы, но могу сказать, что это точно большое событие не только для нашей команды, но и для велоспорта в целом. Я не знаю, как будет выглядеть состав команды, но это выходит за рамки спонсорства. Маркетинговая мощь Red Bull и научные и технологические усилия, которые они вкладывают в каждый вид спорта, — это нечто уникальное, и мы можем воспользоваться знаниями, которые они имеют в различных дисциплинах, и применить их в велоспорте.

Мауро Шмид: Моя личная и самая большая цель всего сезона — это чемпионат мира в Цюрихе, потому что проводить чемпионат мира у себя дома — это нечто особенное. Так что это определенно та гонка, которую я жду с наибольшим нетерпением.

Чего вы больше всего боитесь в велоспорте на данном этапе своей карьеры?

Симоне Веласко: Самое страшное в современном велоспорте — это то, что стало меньше уважения в группе. Молодые гонщики хотят гоняться всегда на 100 %, что приводит к большому стрессу, а также к бесполезности и частому количеству неудачных аварий.

Чезаре Бенедетти: В августе мне исполняется 37 лет. Сейчас я больше всего боюсь, что рано или поздно моя карьера закончится. Несмотря на то, что я езжу на велосипеде с 1999 года и несмотря на изменения, произошедшие в велоспорте за все эти годы, я по-прежнему люблю его и получаю от него огромное удовольствие. Я не могу назвать ни одного аспекта, из-за которого мне надоел бы велоспорт. За эти годы я адаптировался к различным ситуациям, и именно это помогло мне выжить в этом виде спорта. Честно говоря, я бы хотел быть в пелотоне и в 2025 году, но сейчас я не знаю, будет ли это возможно. Я хочу быть психологически готовым к любому исходу, а это требует огромных усилий в настоящее время.

Мауро Шмид: Самый большой страх... Я бы сказал, что на самом деле я ничего не боюсь. Очень важно не бояться, особенно в велоспорте. Я наслаждаюсь всеми гонками и жду их с нетерпением.







Текст: Иван Кузнецов, фото: Ирина Сердюковская, аутдор-журналисты и основатели творческой студии Panoramica в итальянских Альпах

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