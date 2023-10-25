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Сепп Кусс о Приможе Рогличе, победе на Вуэльте Испании и своих возможностях

Сепп Кусс: “Понял, что у многих победителей совсем не такой склад ума, как у меня”

 

Сепп Кусс о Приможе Рогличе, победе на Вуэльте Испании и своих возможностях

 

Сепп Кусс наслаждается отдыхом после главного успеха карьеры  - победы в Вуэльте Испании-2023. 29-летний американский велогонщик команды Jumbo-Visma ещё раз отпраздновал эту победу, вернувшись в родной город Дуранго (штат Колорадо), где в парке его приветствовало большое количество болельщиков и любителей велоспорта.

 

Через месяц после триумфа на Вуэльте Испании-2023 на пресс-конфереции в Дуранго Сепп Кусс проанализировал свой успех и его влияние на дальнейшую карьеру, прокомментировал уход из команды Jumbo-Visma Приможа Роглича. Его слова цитирует GCN.

 

Сепп Кусс: «Примож Роглич вывел нашу команду на её нынешний уровень. Каждого в команде он подталкивал выдавать свой максимум, показывал нам, что недостаточно просто работать хорошо. Я многому у него научился, не только в том плане, что он лично меня обучал чему-то, а в том, как он развивался, что он узнавал. Если твой лидер ошибается, ты наблюдаешь, как в следующей гонке он исправляет ошибки, в этом тоже у него учишься.

 

Ценно сравнивать его нынешний уровень с тем, каким он был, когда только начинал. С точки зрения гонщика я бы отдал ему большую часть заслуг в том, где сейчас находится команда. Но, да, я считаю, что для всех лучше, что он будет выступать в другой команде. Теперь он может получить ту поддержку, которую он, по его мнению, заслуживает. За ним будет вся команда.

 

И в радостные, и в худшие моменты необходимо просто сосредотачиваться на себе. Мне кажется, во время Вуэльты я во многих ситуациях продолжал мыслить как товарищ  по команде или как парень без этого инстинкта «киллера». И всё равно у меня получилось. Я горжусь тем, как проехал, как справился. Однако я также понял, что у многих победителей  совсем не такой склад ума, как у меня. Мне надо найти тот баланс, в котором не потеряю себя как личность.

 

Йонас в любом случае больше соответствует понятию лидер по своему характеру, но в некоторых ситуациях он меня действительно инструктировал. Его опыт двух подряд побед на Туре учит тебя быть в тонусе каждый день. Он очень помог мне не терять концентрацию, в то время как обычно для меня день прошёл - поставил галочку, что отработал».

 

Сепп Кусс о Приможе Рогличе, победе на Вуэльте Испании и своих возможностях

 

В 2024 году  новым товарищем Сеппа Кусса станет его соотечественник Маттео Йоргенсон, который переходит из команды Movistar:

 

«Я не очень хорошо с ним знаком, потому что не участвовал в программе развития США в те годы, что и он.  Но мы всегда общаемся во время гонок, он очень хороший парень. Думаю, он прекрасно впишется в команду. Он из тех, кто ценит процесс развития вне зависимости от результатов. Думаю, он будет очень сильным гонщиком команды. А для меня он точно будет хорошим компаньоном. Когда он выступал в Movistar, он находился в той же ситуации, что и я, в команде, где культура совсем не похожа на американскую, так что мы будем исходить из схожего понимания наших команд».

 

На вопрос журналистов о перспективе роли со-капитана на Тур де Франс-2024 Сепп Кусс ответил:

 

«Почему бы нет? Думаю, я смог стать более сконцентрированным на гонке, если буду повторять себе: «Давай, Сепп, не отпускай это так легко».

 

На первых этапах Вуэльты я предполагал терять как можно больше времени, чтобы сберечь каждую каплю сил. Но потом почувствовал себя хорошо и не захотел терять время просто ради того, чтобы его терять. Позиция лидера генеральной классификации или роль теневого лидера общего зачёта подстёгивает меня оставаться собранным. Конечно, я хочу побеждать, проявлять свой максимум, при этом роль теневого лидера  для меня - хороша золотая середина.

 

Даже в прошлом сезоне в изначальных планах было моё участие в Туре и Вуэльте. Такое сочетание мне подходит, потому что я рад быть в роли помощника на Тур де Франс, так как обычно, в зависимости от маршрута, это не идеальная для меня гонка.

 

Прошедший сезон стал в своём роде исключением. Маршрут мне подходил, и просто делая свою часть работы, я оказался среди сильнейших в генеральной классификации, даже не ставя такой цели. Посмотрим, каким будет маршрут следующего Тур де Франс. Возможно, я смогу на нём побороться. Но я всё равно считаю, что по своим маршрутам Вуэльта подходит мне гораздо больше.

 

Теперь я знаю, что способен выиграть Гранд-тур, что значительно усилило мою уверенность. Я могу и физически, и психологически выступать на таком уровне, могу справляться с трёхнедельным давлением, со всеми обстоятельствами.

 

Но помимо этого я понял, что выиграл Вуэльту, находясь в уникальной ситуации, когда мне ни разу не пришлось выходить на старт в гонке с грузом ожиданий, с давлением, которое есть у лидера.

 

Я просто каждый день делал, что мог, и если бы не справился в конце, меня никто не стал бы осуждать. Но если начинаешь гонку уже под давлением, это совсем другое дело. Думаю, мне надо найти баланс, при котором смогу выдавать свой максимум при таком настрое. Конечно, это расширяет мои амбиции попробовать ещё раз».

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Теги к статье: Сеп Кусс Sepp Kuss Jumbo-Visma Вуэльта Испании-2023

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Комментарии

  • nightbuster33
    Индивидуальный и командный Мир ... (4)
    nightbuster33-Фото
    Уже обновили.Много интересного.Новый "Хан" Астаны, почти в сотне.Техада в группе"Америка" расположился между двумя лидерами колумбийского велоспорта,первый растёт,вторые идут на спад, которые совсем недавно блестали.Время.
  • BlAr
    UAE Team Emirates - на 1-м мес ... (19)
    BlAr-Фото

    Цитата: shekn
    Я уж не говорю о том , что у эмиратов под 60 побед за сезон , что намного больше чем у TJV

    Это правильно, что не говорите, так как иначе вы бы солгали, потому что у TJV 69 побед.

  • shekn
    UAE Team Emirates - на 1-м мес ... (19)
    shekn-Фото
    Что за шум тут устроили . Не турами едиными жив велоспорт . Я вам так скажу выиграть Париж-Рубе не чуть не легче чем выиграть Тур, а в некотором смысле может и сложнее .Я уж не говорю о том , что у эмиратов под 60 побед за сезон , что намного больше чем у TJV . А что касается личного рейтинга , так тоже нет вопросов : победа на двух монументах не менее значимо чем победа на Туре. А в целом сезон у Поги был гораздо активнее чем у Йонаса.
  • BlAr
    UAE Team Emirates - на 1-м мес ... (19)
    BlAr-Фото
    Я не ошибаюсь, потому что говорю о сезоне 2022 г, по итогам которого он стал шестым в рейтинге (за счёт чемпионатов водокачек).
  • BlAr
    Индивидуальный и командный Мир ... (4)
    BlAr-Фото

    Было бы здорово ещё внизу страницы обновить рейтинг. Сказать, что он там устарел - ничего не сказать!

    P.S. Спасибо!

  • nightbuster33
    Индивидуальный и командный Мир ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Астане,чтобы закрепиться в WT, в следующем году,как минимум, необходимо быть в числе 16-ти. И пахать не только лидерам,а всей команде. Неужели,вероятность вылета не не заставит команду ответственного выбора участников будущих стартов из числа наличия команды, а при небходимости дополнить список вновь набранных. Или и в дальнейшем будет  будет висеть над командой ДМ(кол-во казахстанцев,в том числе и нац.кадров в таком количестве).Они должны быть, при соответствующей готовности,но  в данной ситуации,когда стоит вопрос:Быть или не быть в WT их(некоторых) возможности, после прошедшего сезона,  вызывают сомнения.Надежда,что команда примет правильное решение.

  • Astanaforever
    Индивидуальный и командный Мир ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Я в шоке. Аранбуру, который не одержал ни одну победу в сезоне, опережает А.Луценко, у которого девять побед. Как они там считают очки, одному Давиду Лапартьяну известно. Д'Артаньян наверное тоже считал так убитых им гвардейцев кардинала ..))))..
  • VeloVelo
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Ольга, Вопрос был: "Это ТА самая БЛАНКО?" ))
    Или это какая-то другая компания?

  • error
    UAE Team Emirates - на 1-м мес ... (19)
    error-Фото

    Де Ли... помоему самый перспективный и дорогой сейчас в пелотоне.... красавичик...

     

  • Earl57
    UAE Team Emirates - на 1-м мес ... (19)
    Earl57-Фото

    Цитата: BlAr
    При этом Арно, если я не ошибаюсь, вообще не участвовал в гонках Мирового тура.

    Ошибаетесь. Только в этом году у Арно де Ли было 11 гонок Мирового тура. Одну из них он даже выиграл. Его результаты в этом сезоне хуже из-за того, что у него была тяжелая травма и он долго восстанавливался.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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