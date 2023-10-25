Сепп Кусс о Приможе Рогличе, победе на Вуэльте Испании и своих возможностях

Сепп Кусс: “Понял, что у многих победителей совсем не такой склад ума, как у меня”

Сепп Кусс наслаждается отдыхом после главного успеха карьеры - победы в Вуэльте Испании-2023. 29-летний американский велогонщик команды Jumbo-Visma ещё раз отпраздновал эту победу, вернувшись в родной город Дуранго (штат Колорадо), где в парке его приветствовало большое количество болельщиков и любителей велоспорта.

Через месяц после триумфа на Вуэльте Испании-2023 на пресс-конфереции в Дуранго Сепп Кусс проанализировал свой успех и его влияние на дальнейшую карьеру, прокомментировал уход из команды Jumbo-Visma Приможа Роглича. Его слова цитирует GCN.

Сепп Кусс: «Примож Роглич вывел нашу команду на её нынешний уровень. Каждого в команде он подталкивал выдавать свой максимум, показывал нам, что недостаточно просто работать хорошо. Я многому у него научился, не только в том плане, что он лично меня обучал чему-то, а в том, как он развивался, что он узнавал. Если твой лидер ошибается, ты наблюдаешь, как в следующей гонке он исправляет ошибки, в этом тоже у него учишься.

Ценно сравнивать его нынешний уровень с тем, каким он был, когда только начинал. С точки зрения гонщика я бы отдал ему большую часть заслуг в том, где сейчас находится команда. Но, да, я считаю, что для всех лучше, что он будет выступать в другой команде. Теперь он может получить ту поддержку, которую он, по его мнению, заслуживает. За ним будет вся команда.

И в радостные, и в худшие моменты необходимо просто сосредотачиваться на себе. Мне кажется, во время Вуэльты я во многих ситуациях продолжал мыслить как товарищ по команде или как парень без этого инстинкта «киллера». И всё равно у меня получилось. Я горжусь тем, как проехал, как справился. Однако я также понял, что у многих победителей совсем не такой склад ума, как у меня. Мне надо найти тот баланс, в котором не потеряю себя как личность.

Йонас в любом случае больше соответствует понятию лидер по своему характеру, но в некоторых ситуациях он меня действительно инструктировал. Его опыт двух подряд побед на Туре учит тебя быть в тонусе каждый день. Он очень помог мне не терять концентрацию, в то время как обычно для меня день прошёл - поставил галочку, что отработал».

В 2024 году новым товарищем Сеппа Кусса станет его соотечественник Маттео Йоргенсон, который переходит из команды Movistar:

«Я не очень хорошо с ним знаком, потому что не участвовал в программе развития США в те годы, что и он. Но мы всегда общаемся во время гонок, он очень хороший парень. Думаю, он прекрасно впишется в команду. Он из тех, кто ценит процесс развития вне зависимости от результатов. Думаю, он будет очень сильным гонщиком команды. А для меня он точно будет хорошим компаньоном. Когда он выступал в Movistar, он находился в той же ситуации, что и я, в команде, где культура совсем не похожа на американскую, так что мы будем исходить из схожего понимания наших команд».

На вопрос журналистов о перспективе роли со-капитана на Тур де Франс-2024 Сепп Кусс ответил:

«Почему бы нет? Думаю, я смог стать более сконцентрированным на гонке, если буду повторять себе: «Давай, Сепп, не отпускай это так легко».

На первых этапах Вуэльты я предполагал терять как можно больше времени, чтобы сберечь каждую каплю сил. Но потом почувствовал себя хорошо и не захотел терять время просто ради того, чтобы его терять. Позиция лидера генеральной классификации или роль теневого лидера общего зачёта подстёгивает меня оставаться собранным. Конечно, я хочу побеждать, проявлять свой максимум, при этом роль теневого лидера для меня - хороша золотая середина.

Даже в прошлом сезоне в изначальных планах было моё участие в Туре и Вуэльте. Такое сочетание мне подходит, потому что я рад быть в роли помощника на Тур де Франс, так как обычно, в зависимости от маршрута, это не идеальная для меня гонка.

Прошедший сезон стал в своём роде исключением. Маршрут мне подходил, и просто делая свою часть работы, я оказался среди сильнейших в генеральной классификации, даже не ставя такой цели. Посмотрим, каким будет маршрут следующего Тур де Франс. Возможно, я смогу на нём побороться. Но я всё равно считаю, что по своим маршрутам Вуэльта подходит мне гораздо больше.

Теперь я знаю, что способен выиграть Гранд-тур, что значительно усилило мою уверенность. Я могу и физически, и психологически выступать на таком уровне, могу справляться с трёхнедельным давлением, со всеми обстоятельствами.

Но помимо этого я понял, что выиграл Вуэльту, находясь в уникальной ситуации, когда мне ни разу не пришлось выходить на старт в гонке с грузом ожиданий, с давлением, которое есть у лидера.

Я просто каждый день делал, что мог, и если бы не справился в конце, меня никто не стал бы осуждать. Но если начинаешь гонку уже под давлением, это совсем другое дело. Думаю, мне надо найти баланс, при котором смогу выдавать свой максимум при таком настрое. Конечно, это расширяет мои амбиции попробовать ещё раз».