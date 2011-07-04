Тадей Погачар: Джиро д’Италия, Тур де Франс, Олимпиада и Чемпионат мира в календаре на 2024 год

Календарь главных велогонок Тадея Погачара на 2024 год

В 2024 году Тадей Погачар, который является двукратным победителем и двукратным призёром Тур де Франс, дебютирует на Джиро д’Италия, но не откажется и от борьбы на французском Гранд-туре. Об этом он объявил на пресс-конференции во время тренировочного сбора команды UAE Team Emirates, который проходит с 9 по 20 октября в Ла-Нусии (La Nucia), в Испании.

Впервые в карьере 25-летний словенский велогонщик поедет два Гранд-тура - Джиро и Тур де Франс. В последний раз в истории велоспорта победу на Джиро д’Италия и Тур де Франс в одном сезоне одержал Марко Пантани в 1998 году.

Олимпийские игры в Париже - групповая и, в зависимости от выбора тренера сборной Словении, индивидуальная гонка (лишь один гонщик от Словении сможет принять участие в олимпийской разделке), Чемпионат мира, который пройдёт в Цюрихе, также в календаре Тадея Погачара. В связи с новыми целями изменится его календарь гонок на первую часть сезона.

Тадей Погачар вернётся на Страде Бьянке, которую выигрывал в 2022 году, и стартует на Милан-Сан-Ремо, где занял 4-е место. Словенский гонщик не будет защищать титул наТуре Фландрии, пропустит Амстел Голд Рэйс и Флеш Валлонь, которые выиграл в этом году. В качестве подготовки к Джиро д’Италия-2024 Тадей Погачар проедет Вуэльту Каталонии и поборется за второй титул на Льеж-Бастонь-Льеж.

GCN цитирует слова Тадея Погачара: «Я больше не такой уж молодой гонщик, думаю, смогу проехать два Гранд-тура. Наверное, мог бы попробовать и раньше, но сейчас хороший момент принять новый вызов в карьере. Мне кажется, все хотят сделать дубль, это одна из сложнейших задач.

Также считаю, что выиграть все три Гранд-тура - главная цель всех генеральщиков, которые уже несколько раз побеждали на Гранд-турах. Это важная часть списка достижений, поэтому посмотрим, как пойдёт на Джиро, как получится с Туром. Не будем думать о дубле, давайте просто наслаждаться гонками.

Олимпийские игры - немного в стороне от главных задач, но Чемпионат мира, конечно, важная цель следующего года».

Программа главных гонок Тадея Погачара на 2024 год:

2 марта. Страде Бьянке

16 марта. Милан - Сан-Ремо

18-24 марта Вуэльта Каталонии

21 апреля. Льеж-Бастонь-Льеж

4-26 мая. Джиро д’Италия

19 июня - 21 июля. Тур де Франс

27 июля. Олимпийские игры. Индивидуальная гонка на время.

3 августа. Олимпийские игры. Групповая гонка.

13 сентября. Гран-при Квебека.

15 сентября. Гран-при Монреаля

29 сентября. Чемпионат мира. Групповая гонка.

12 октября. Ломбардия.