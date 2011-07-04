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Тадей Погачар: Джиро д’Италия, Тур де Франс, Олимпиада и Чемпионат мира в календаре на 2024 год

Календарь главных велогонок Тадея Погачара на 2024 год

 

 

В 2024 году Тадей Погачар, который является двукратным победителем и двукратным призёром Тур де Франс, дебютирует на Джиро д’Италия, но не откажется и от борьбы на французском Гранд-туре. Об этом он объявил на пресс-конференции во время тренировочного сбора команды UAE Team  Emirates, который проходит с 9 по 20 октября в Ла-Нусии (La Nucia), в Испании.

 

 

Тадей Погачар: Джиро д’Италия, Тур де Франс, Олимпиада и Чемпионат мира в календаре на 2024 год

 

 

Впервые в карьере 25-летний словенский велогонщик поедет два Гранд-тура - Джиро и Тур де Франс. В последний раз в истории велоспорта победу на Джиро д’Италия и Тур де Франс в одном сезоне одержал Марко Пантани в 1998 году.

 

 Олимпийские игры в Париже - групповая  и, в зависимости от выбора тренера сборной Словении, индивидуальная гонка (лишь один гонщик от Словении сможет принять участие в олимпийской разделке), Чемпионат мира, который пройдёт в Цюрихе, также в календаре Тадея Погачара. В связи с новыми целями изменится его календарь гонок на первую часть сезона.

 

Тадей Погачар вернётся на Страде Бьянке, которую выигрывал в 2022 году, и стартует на Милан-Сан-Ремо, где занял 4-е место. Словенский гонщик не будет защищать титул наТуре Фландрии, пропустит Амстел Голд Рэйс и Флеш Валлонь, которые выиграл в этом году. В качестве подготовки к Джиро д’Италия-2024 Тадей Погачар проедет Вуэльту Каталонии и поборется за второй титул на Льеж-Бастонь-Льеж.

 

GCN цитирует слова Тадея Погачара: «Я больше не такой уж молодой гонщик, думаю, смогу проехать два Гранд-тура. Наверное, мог бы попробовать и раньше, но сейчас хороший момент принять новый вызов в карьере. Мне кажется, все хотят сделать дубль, это одна из сложнейших задач.

 

Также считаю, что выиграть все три Гранд-тура - главная цель всех генеральщиков, которые уже несколько раз побеждали на Гранд-турах. Это важная часть списка достижений, поэтому посмотрим, как пойдёт на Джиро, как получится с Туром. Не будем думать о дубле, давайте просто наслаждаться гонками.

 

Олимпийские игры - немного в стороне от главных задач, но Чемпионат мира, конечно, важная цель следующего года».

 

 

Программа главных гонок Тадея Погачара на 2024 год:

 

2 марта. Страде Бьянке

16 марта. Милан - Сан-Ремо

18-24 марта Вуэльта Каталонии

21 апреля. Льеж-Бастонь-Льеж

4-26 мая. Джиро д’Италия

19 июня - 21 июля. Тур де Франс

27 июля. Олимпийские игры. Индивидуальная гонка на время.

3 августа. Олимпийские игры. Групповая гонка.

13 сентября. Гран-при Квебека.

15 сентября. Гран-при Монреаля

29 сентября. Чемпионат мира. Групповая гонка.

12 октября. Ломбардия.

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 19:47 | Регистрация: 20.05.2021

    А я,что написал вчера. Джиро-это гонка ничего не значащая для него.По самочувствию.Главное,чтобы закончить без травм.Основа сезона,это ТдФ,а затем уже Олимпиада и ЧМ.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Нифига.Наоборот. Упор как раз на Джиро, поэтому он пропускает Фландрию , Амстел Голд и Флеш-Валонь. А на Туре как срастется, как карты лягут. Джиро это как подстраховка на случай неудачи на туре. Вот тока на чемпионате мира в разделке ему ловить нечего. Точно. Там без вариантов.

    Вся жизнь это гонка.

    1. RVL

      Вчера, 20:28 | Регистрация: 30.08.2012

      Вроде нет разделки ЧМ в графике

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:07 | Регистрация: 30.06.2017

    Я перепутал с ОИ

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 22:38 | Регистрация: 8.07.2013

    Вычеркнуть из этого списка тур де Франс, гранд-при Квебека и Монреаля, и включить Вуэльту ... кому что.

    По моему выиграть связку Джиро + Вуэльта для Тадея гораздо реальней

  5. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:42 | Регистрация: 4.01.2015

    Тадей в 2024-м поставил для себя все главные вело-мейджеры сезона, добавив МСР, ЛБЛ и конечно же любимую Ломбардию - СМЕЛО, но осилит ли !? Тем более что наверняка захочет Джиро + Тур проехать только на вИсокий результат (как минимум подиум сям и там), а опосля сразу же после ТдФ и Олимпиада...без допинга не обойтись (простите, это уже шутка)

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
  6. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:53 | Регистрация: 4.07.2011

    Кайф, вот просто кайф для нас!

  7. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:11 | Регистрация: 4.07.2013

    старт-шоссе 82

    Алишер, вот я тоже так думаю. Пришла пора уже взять Джиро и Вуэльту. 
    А потом уже и к Туру вернуться.

    Вполне правильный срок (возраст) для этого выбрал Тадей, мне кажется.

    Очень удачный момент.

    Мыслит, так сказать, стратегически! Молодец )



    Ну и, если Джиро не получится взять, вариант №2 - сойти или докатить, чтоб понять (для будущей победы) насколько там всё тяжко, и вернуться свежим на Тур для сражения с лучшими. 

  8. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:39 | Регистрация: 27.07.2011

    поехать на  тур с джиро в кармане это цель 

    ехать на тур после проигранной гонки самоубийство..ибо опять начнет дергать атаковать доказывать и возьмут тепленьким 

     

    думаю цель джиро это намбер 1..а потом посмотрят могут и на вуелту.. на туре и так перебор лейтенантов получается 

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Комментарии

  • rude_rider
    Тадей Погачар: Джиро д’Италия, ... (9)
    rude_rider-Фото

    поехать на  тур с джиро в кармане это цель 

    ехать на тур после проигранной гонки самоубийство..ибо опять начнет дергать атаковать доказывать и возьмут тепленьким 

     

    думаю цель джиро это намбер 1..а потом посмотрят могут и на вуелту.. на туре и так перебор лейтенантов получается 

  • Esperus2006
    Astana Qazaqstan Team представ ... (4)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ждем теперь презентацию велоформы от команды Polti Kometa, бывшая EOLO Kometa, почти полностью скопировшая форму Астана., что ввергала в ступор телезрителей репортажа гонок.
    Зато благодаря гонщикам Кометы хоть иногда казалось, что кто-то из Астаны есть в первой группе
  • VeloVelo
    Astana Qazaqstan Team представ ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Картинка красивая. Но, можно фото не на темном фоне?
    Ночных гонок, вроде, пока еще нет. Всё познается при белом свете ) 

  • VeloVelo
    Йохан Брюнель о контракте Киан ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Слава, ну спросили, ну сказал )

  • VeloVelo
    Тадей Погачар: Джиро д’Италия, ... (9)
    VeloVelo-Фото

    старт-шоссе 82

    Алишер, вот я тоже так думаю. Пришла пора уже взять Джиро и Вуэльту. 
    А потом уже и к Туру вернуться.

    Вполне правильный срок (возраст) для этого выбрал Тадей, мне кажется.

    Очень удачный момент.

    Мыслит, так сказать, стратегически! Молодец )



    Ну и, если Джиро не получится взять, вариант №2 - сойти или докатить, чтоб понять (для будущей победы) насколько там всё тяжко, и вернуться свежим на Тур для сражения с лучшими. 

  • Velolife
    Том Пидкок выиграл этап Кубка ... (2)
    Velolife-Фото
    Итак, все 3 монстра Cyclocross/а открыли сезон. По 10-бальной оценке у Tom/а Pidcock/а 19 баллов (1+2 места), у Mathieu van der Poel/а и Wout/а van Aert/а – по 10. Однако WVA в Эссене привёз на финише второму – Jens/у Adams/у 1:36. Больше чем MVDP тому же TP, и тот же TP в Namur/е на Кубке Pim/у Ronhaar/у. 1-я же очная битва MVDP с WVA произойдёт скоро – 22.12. Но не на Кубке, а на Exact/е. А на следующей день вся троица встретится в Антверпене на Кубке. Вот будет зрелище! Нельзя не упомянуть Lucind/у Brand. Она продолжает удивлять своим бойцовскимо характером. Как в общем-то и Fem van Empel, которая несмотря на травму, полученную на горных сборах, смогла выиграть в Herentals. Поэтому остаётся пожелать всем удачи! А именно меньше травм, в том числе и на горных сборах.
  • motte
    Тадей Погачар: Джиро д’Италия, ... (9)
    motte-Фото

    Кайф, вот просто кайф для нас!

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар: Джиро д’Италия, ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тадей в 2024-м поставил для себя все главные вело-мейджеры сезона, добавив МСР, ЛБЛ и конечно же любимую Ломбардию - СМЕЛО, но осилит ли !? Тем более что наверняка захочет Джиро + Тур проехать только на вИсокий результат (как минимум подиум сям и там), а опосля сразу же после ТдФ и Олимпиада...без допинга не обойтись (простите, это уже шутка)

  • старт-шоссе 82
    Тадей Погачар: Джиро д’Италия, ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    Вычеркнуть из этого списка тур де Франс, гранд-при Квебека и Монреаля, и включить Вуэльту ... кому что.

    По моему выиграть связку Джиро + Вуэльта для Тадея гораздо реальней

  • Геродот
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (22)
    Геродот-Фото

    Сдал ТДФ без боя.Решение вполне здравое,ибо с нынешним подходом к гонкам Погачар Вингегору не конкурент.А так хотелось интринги(

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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