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Тадей Погачар начинает вторую часть сезона с Тура Словении-2022

Перед Тур де Франс-2022 Тадей Погачар будет защищать титул победителя Тура Словении

 

 

  В качестве подготовительной перед Тур де Франс-2022 гонки двукратный победитель французского Гранд-тура Тадей Погачар выбрал не Критериум Дофине или Тур Швейцарии, а, как и в прошлом году, домашнюю гонку категории 2. Pro Тур Словении.

 

  23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates завершил весеннюю часть сезона на Флеш Валлонь 20 апреля. Последние недели он работал на высоте в Ливиньо, а теперь, почти через два месяца без гонок, он возвращается на Тур Словении, чтобы защитить титул победителя прошлого года. Вместе с Тадеем Погачаром на Туре Словении-2022 стартуют Паскаль Акерман, Миккель Бьерг, Рафал Майка, Руй Оливейра и Ян Поланц.

 

Тадей Погачар начинает вторую часть сезона с Тура Словении-2022

 

 

  В этом году Тадей Погачар выиграл обе многодневных гонки, в которых принял участие – Тур ОАЭ и Тиррено-Адриатико.

 

  Тадей Погачар: «Прошло два месяца с моей последней гонки, рад выйти на старт Тура Словении. Это одна из самых красивых велогонок в мире. С нетерпением жду эту неделю. Мы приехали сюда с сильным составом, большинство этих ребят поедут Тур де Франс-2022. Для нас это почти генеральная репетиция. Наша задача – отработать слаженность.

 

  Мы всегда едем гонку с желанием победить, хотим приложить максимум усилий. Но мы также хотим наслаждаться гонкой. Это моя домашняя гонка, прекрасная. Пять этапов, которые мне подходят.

 

  4-й этап пройдёт через мой родной город Коменда. Конечно, я прекрасно знаю и дороги, и подъёмы, предвкушаю, как увижу друзей и семью, которые будут меня приветствовать. Маршрут трудный, в гонке у меня будут сильные соперники, но, надеюсь, мы сможем показать хорошие результаты.

 

  Думаю, перед отъездом во Францию мне не нужны семь или восемь дней соревнований. После Тура Словении хорошо отдохну и буду следовать тренировочному плану. В будущем, возможно, выберу Тур Швейцарии или Дофине».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур Словении Tour of Slovenia многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Ближайшие старты

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Тур Швейцарии-2022?

Комментарии

  • Earl57
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (7)
    Earl57-Фото

    Да, румынская гонка. Флаг немного похож на бельгийский.
    На МТБ у румына Даскалу форма чемпиона Румынии похожа на форму Ван Арта.

  • velodoctor
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (7)
    velodoctor-Фото
    Сибу вроде молдавская или румынская.
  • nightbuster33
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Андрей Зейтц преподносит урок своим молодым товарищам,как вести гонку и быть на высоком месте. Единственный из команды,кто готов быть на своей позиции на предстоящей гонке Тур де Франс.

  • Gottliche_Recht
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    Gottliche_Recht-Фото

    Кокар мощно накатывал. Еще десяток метров и быть бы ему победителем

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    nightbuster33-Фото

    Первый случай,когда Груздев финишировал раньше своих сокомандников.Печально только то,что остальные так лопухнулись из-за ошибки, оказавшись в хвосте пелетона на финальных километрах этапа до завала.Самый тяжёлый сезон у Астаны.Если не восстановится Лопез,то трудно представить какие поледствия могут быть.Завтра за 15км.до финиша начнётся основная борьба за победу на этапе.Претендентов много-предсказать трудно.

  • motte
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (7)
    motte-Фото

    Парень все рекорды шкипера, Альберто, погачара побил, так круто ещё никто не вкатывал на мон ванту.

    А австралиец то хорош.

  • Earl57
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Очень легко EF задоминировала. Что-то Фрума не привезли,  Вудс совсем не едет. У Израиля слабый план какой-то по спасению. Где Херманс? 

    К слову Хермансу 36 лет, он старше Вудса. И он не любит французские гонки, ездит их мало и неохотно. Предпочитает гонки в Испании и Италии. А от Тура уже не первый год отбивается зубами, руками и ногами. При том, что Вуэльту спокойно ездит.

    В планах у Херманса бельгийская многодневка "Sibiu Cycling Tour" в начале июля, Вуэльта и Ломбардия.

  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2022. Этап 2 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    А я вообще не могу поверить как велогонщик с наушниками в ушах, где спорт.диры кричат постоянно вплоть до последних 150м. гонки/этапа мог забыть (в пылу борьбы ?) или не знать, что впереди уже финишировал первый !? Тем более что победитель гонки приехал всего на 38 сек. раньше той группы из которой Беттиоль стал первым вторым на этапе. Это ведь не 2, не 3 минуты отставания, да и сам Лекнессунд оторвался от них не за 40 или 50 км., чтобы забыть о нём...не понимаю иногда этих профиков unknw 

  • sqrudgmcduck
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    sqrudgmcduck-Фото
    Очень хочется верить, что это только начало возрождения. Без Петрухи скучно. Дай бог ему ещё чуть здоровья и сил.
  • RVL
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    RVL-Фото
    tiz-cycling.io

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Jefferson Cepeda (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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