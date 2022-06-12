Тадей Погачар начинает вторую часть сезона с Тура Словении-2022

Перед Тур де Франс-2022 Тадей Погачар будет защищать титул победителя Тура Словении

В качестве подготовительной перед Тур де Франс-2022 гонки двукратный победитель французского Гранд-тура Тадей Погачар выбрал не Критериум Дофине или Тур Швейцарии, а, как и в прошлом году, домашнюю гонку категории 2. Pro Тур Словении.

23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates завершил весеннюю часть сезона на Флеш Валлонь 20 апреля. Последние недели он работал на высоте в Ливиньо, а теперь, почти через два месяца без гонок, он возвращается на Тур Словении, чтобы защитить титул победителя прошлого года. Вместе с Тадеем Погачаром на Туре Словении-2022 стартуют Паскаль Акерман, Миккель Бьерг, Рафал Майка, Руй Оливейра и Ян Поланц.

В этом году Тадей Погачар выиграл обе многодневных гонки, в которых принял участие – Тур ОАЭ и Тиррено-Адриатико.

Тадей Погачар: «Прошло два месяца с моей последней гонки, рад выйти на старт Тура Словении. Это одна из самых красивых велогонок в мире. С нетерпением жду эту неделю. Мы приехали сюда с сильным составом, большинство этих ребят поедут Тур де Франс-2022. Для нас это почти генеральная репетиция. Наша задача – отработать слаженность.

Мы всегда едем гонку с желанием победить, хотим приложить максимум усилий. Но мы также хотим наслаждаться гонкой. Это моя домашняя гонка, прекрасная. Пять этапов, которые мне подходят.

4-й этап пройдёт через мой родной город Коменда. Конечно, я прекрасно знаю и дороги, и подъёмы, предвкушаю, как увижу друзей и семью, которые будут меня приветствовать. Маршрут трудный, в гонке у меня будут сильные соперники, но, надеюсь, мы сможем показать хорошие результаты.

Думаю, перед отъездом во Францию мне не нужны семь или восемь дней соревнований. После Тура Словении хорошо отдохну и буду следовать тренировочному плану. В будущем, возможно, выберу Тур Швейцарии или Дофине».