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UAE Team Emirates - на 1-м месте в итоговом Мировом рейтинге команд UCI за 2023 год

Мауро Джанетти: «Борьба с Jumbo-Visma мотивирует и заставляет совершенствоваться»

 

 

 

 

В итоговом Мировом рейтинге команд UCI велокоманда UAE Team Emirates заняла 1-е место, опередив победителей трёх Гранд-туров, велокоманду Jumbo-Visma. Гонщики UAE Team Emirates набрали 30944.3 очков, в то время как у Jumbo-Visma 29471  очков (69 побед и 127 подиумов). Тройку лучших команд рейтинга замкнула Soudal Quick Step с 18697 очками. 4-е место у команды INEOS Grenadiers с 17788 очками.

 

В 2023 году велогонщики UAE Team Emirates одержали 57 побед и 138 призовых мест, продемонстрировав постоянство и силу с начала и до конца сезона.

 

Победы команде принесли 17 гонщиков - Тадей Погачар (17 побед, 10 подиумов, в том числе 2-е место на Тур де Франс), Адам Йейтс (5 побед, 10 подиумов, в том числе 3-е место на Тур де Франс), Марк Хирши (7 побед), Джей Вайн (5 побед), Хуан Себастьян Молано (5 побед), Хуан Аюсо (3 победы, подиум Тура Швейцарии, 4-е место на Вуэльте Испании),Жуан Алмейда (2 победы, 3-е место на Джиро д’Италия-2023, подиумы Тиррено-Адриатико, Вуэльты Каталонии, Тура Польши), Давиде Формоло (2 победы), Тим Велленс (2 победы), Паскаль Акерман (2 победы), Брэндон Макналти (2 победы), Иво Оливейра (2 победы), Шорд Бакс (1 победа), Диего Улисси (1 победа), Рафал Майка (1 победа), Миккель Бьерг (1 победа), Финн Фишер-Блек (1 победа).

 

Тадей Погачар, принёсший команде UAE Team Emirates больше всего побед, завершил сезон на 1-м месте в индивидуальном Мировом рейтинге UCI с 7685.9 очками, опередив победителя Тур де Франс-2023  Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma), набравшего 6304 очка, и Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step), который закончил сезон с 5631 очком.

 

Тадей Погачар начал сезон 2023 года 13 февраля  с победы в однодневной гонке Jaén Paraiso Interior, продолжил победой на Вуэльте Андалусии, где выиграл три этапа и генеральную классификацию, одержал победу на Париж-Ницца-2023, где также выиграл три этапа, финишировал 4-м на Милан-Сан-Ремо, занял 3-е место в классике E3, выиграл Тур Фландрии, Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь, сошёл с Льеж-Бастонь-Льеж после падения, вернулся в гонки 22 июня, выиграв титулы чемпиона Словакии в разделке и групповой гонке, выиграл два этапа Тур де Франс-2023, а на пяти этапах финишировал в топ-3, и поднялся на вторую ступень подиума французского Гранд-тура, стал бронзовым призёром в групповой гонке Чемпионата мира в Глазго, финишировал на подиумах классик Coppa Sabatini и Giro dell'Emilia, завершил сезон третьей подряд в карьере победой на Монументе Ломбардия.

 

UAE Team Emirates - на 1-м месте в итоговом Мировом рейтинге команд UCI за 2023 год

 

 

Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «С огромным удовольствием могу сказать, что мы заняли первое место в Мировом рейтинге 2023 года. Не секрет, что с момента основания нашей команды эта цель была приоритетной. За осуществление этой мечта я должен поблагодарить наших спонсоров из Объединённых Арабских Эмиратов.  

 

57 побед в сезоне - это рекорд, который стал возможен благодаря огромным коллективным усилиям наших преданных делу велогонщиков и персонала. Объединённые Арабские Эмираты постоянно развиваются, а мы, как команда, стараемся отражать это развитие инновационным подходом к работе. Мы отмечаем это важное достижение в истории нашей команды, но при этом смотрим в будущее и продолжаем двигаться вперёд».

 

UAE Team Emirates - на 1-м месте в итоговом Мировом рейтинге команд UCI за 2023 год

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

 

В интервью Cyclingews Мауро Джанетти подвёл итоги сезона: «Выиграв командный Мировой рейтинг UCI, мы подтвердили, что являемся лучшей командой в мире. Для нас, и для спонсоров это достижение особенное. Победа в рейтинге была нашей целью года наряду с Тур де Франс. Мы не выиграли Тур, но финишировали на нём на втором и третьем местах. Мы выиграли гонки с 17 разными гонщиками, выиграли классификацию лучшего молодого гонщика на всех Гранд-турах. Это показывает, что у нас хорошее будущее. Мы инвестируем в молодые таланты, и это приносит результат.

 

Этот сезон был для нас экстраординарным. Мы начали его с победы Джей Вайна на Туре Даун Андер, потом Тадей выиграл Тур Фландрии, Амстел Голд Рэйс и Флеш Валлонь.

 

Тадей впервые получил перелом после падения, три с половиной недели провёл без велосипеда. Ему пришлось с нуля начинать тренировки для Тур де Франс. Мы не знали, что может случиться на Туре, но Тадей приложил все силы. Мы хотели выиграть, но можем только признать. что Йонас и команда Jumbo-Visma в этом году были сильнее. Но мы гордимся вторым и третьим местом на Тур де Фарнс, тем, что боролись каждый день. Этап с Коль-де-ла-Лоз (17-й этап), где Тадей выпал, нужно выделить, потому что он собрал все силы и сумел удержать второе место в общем зачёте. Многие гонщики сошли бы с гонки, но он проявил характер, продолжив борьбу.

 

Сейчас много спекуляций, что Тадей может поехать Джиро д’Италия. Но ещё ничего не решено. Мы хотим посмотреть маршрут Тур де Франс, а потом тщательно всё обдумаем, поговорим с командой во время первого сбора. И только потом решим и объявим наши планы и цели на 2024 год.

 

Тур де Франс-2024 получится особенным, учитывая всё, что случилось в этом году, что Примож Роглич перешёл в Bora-hansgrohe, что Ремко Эвенепул тоже ставит целью Тур. С нетерпением жду июля.

 

Борьба между нами и Jumbo-Visma мотивирует, заставляет обе команды совершенствоваться, расти и упорно работать. Думаю, это здоровая конкуренция, которая стимулирует и другие команды поднимать планку и тоже много работать».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 22:39 | Регистрация: 4.07.2011

    В жизни главное это баланс - арабы, оказались, суперб!!!

    Цифры-вещь неоспоримая!!!

    А, по русски сказать, цыплят по осени считают -:)

    Long Live UAB!

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Комментарии

  • motte
    UAE Team Emirates - на 1-м мес ... (1)
    motte-Фото

    В жизни главное это баланс - арабы, оказались, суперб!!!

    Цифры-вещь неоспоримая!!!

    А, по русски сказать, цыплят по осени считают -:)

    Long Live UAB!

  • error
    Мэтт Уайт о возможностях дубля ... (7)
    error-Фото

    чот рано о Туре начали... еще презентации нет... может вобще под Ремко сделают....

  • Kornej
    Мэтт Уайт о возможностях дубля ... (7)
    Kornej-Фото

    Поговаривают, что Поги читает велолайв.ком, особливо комменты ))

  • кнд
    Мэтт Уайт о возможностях дубля ... (7)
    кнд-Фото
    Тут есть риск-забив на все остальное Тур можно и не выиграть, а на все остальное уже забито.
  • sashaney
    Мэтт Уайт о возможностях дубля ... (7)
    sashaney-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Геродот
    Поги один то Тур не может взять...какой там еще дубль?))
    Тоже посмеялся, Пога уже битый не раз и остаётся разве что дублить Ломбардию , которая у чистых классиков в игноре .
    Вы правда считаете, что если бы Кочегар забил на всё остальное ( как делают другие), то он не может выиграть Тур?
  • sashaney
    Давиде Формоло и Реми Каванья ... (3)
    sashaney-Фото
    Цитата: Olstep
    Че Каванье делаь в Мовистаре? На кого работать? Там одни единоличники..
    У Патрика нет денег. Пойдёшь туда, где платят.
  • sashaney
    28-летний Барт Леммен — новый ... (10)
    sashaney-Фото
    Цитата: qwinter
    Не базисные, а традиционные, и ничем не подкрепленные и весьма вредные. Так то наука уже разжевала, что для циклических нагрузок к пику организм приходит к 30 годам и это плато длится до 40. А традиционный подход гробит не только детство, но и здоровье, и не позволяет показывать максимум возможного.
    Спасибо за справку. Только не пойму как сюда вписать трёх последних победителей ТДФ и много другого.
  • Гонщик
    Примож Роглич о победах, пораж ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Геродот
    Цитата: diplomat
    Кадел взял тур, когда ему было 34 года... Вообщем, кулачки за Роглича.

    Некорректный пример. Когда Эванс взяд Тур - не было доминатора, и ему просто повезло, а могло повезти другому. Сейчас доминатор есть, аж целых два. Так что Роглич на Тур без шансов. Хотя интересно посмотреть на его потуги)
    Один доминатор уже сдулся , второй тоже не железный , от падений опять же никто не застрахован .

  • Гонщик
    Мэтт Уайт о возможностях дубля ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Геродот
    Поги один то Тур не может взять...какой там еще дубль?))
    Тоже посмеялся, Пога уже битый не раз и остаётся разве что дублить Ломбардию , которая у чистых классиков в игноре .

  • Геродот
    Мэтт Уайт о возможностях дубля ... (7)
    Геродот-Фото

    Поги один то Тур не может взять...какой там еще дубль?))

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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