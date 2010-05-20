Тадей Погачар дебютирует на Джиро д’Италия в 2024 году

Тадей Погачар примет участие в Джиро д’Италия-2024

Организаторы Джиро д’Италия объявили, что в 2024 году Тадей Погачар впервые в карьере стартует на итальянском Гранд-туре. Джиро д’Италия - единственный Гранд-тур, на котором словенский велогонщик команды UAE Team Emirates ещё не боролся за победу.

Свой путь на Гранд-турах Тадей Погачар начал в 2019 году, дебютировав на Вуэльте Испании, где занял 3-е место. Следующие пять лет единственным Гранд-туром Погачара в сезоне был Тур де Франс, который он дважды выиграл - в 2020 и 2021 годах, и на котором дважды финишировал вторым в 2022 и 2023 годах.

Новость об участии 25-летнего словенского велогонщика на Джиро д’Италия-2024 выложили в соцсетях организаторы Corsa Rosa.

Общая протяжённость маршрута Джиро д’Италия-2024 составит 3331.2 км, набор высоты - 42900 м. Маршрут включает две индивидуальных гонки на время - 37,2 км с финишем в подъём 4 категории на 7-м этапе и 31 км равнинной, 7 этапов с финишем в подъём, 8 спринтерских этапов.

Среди потенциальных участников также товарищ Погачара по команде UAE Team Emirates Хуан Аюсо, победитель Джиро д’Италия-2022 Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), Саймон Йейтс (Jayco-AlUla), Герант Томас (INEOS Grenadiers).