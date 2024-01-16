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Новый дизайн велоформы команды Jayco-AlUla в 2024 году

Велокоманда Jayco-AlUla представила велоформу на 2024 год

 

 

Австралийская велокоманда Jayco AlUla и женская команда Liv AlUla Jayco представили велоформу сезона 2024 года. Велокоманды GreenEDGE поменяли дизайн привычной бело-голубой формы на сочетание оттенков синего, красно-оранжевого и фиолетового цветов. Как говорится в пресс-релизе команды Jayco AlUla, «цвета океана Австралиии,  птицы-символа компании Jayco  и велосипеда Giant вдохновил дизайнеров на синие тона, красно-оранжевые символизируют цвета пустыни, фиолетовый - цвет ночного неба оазиса Аль-Ула (AlUl) и компании Liv Cycling».

 

Мужская велокоманда продолжит выступать на велосипедах Giant, женская - на велосипедах Liv. Женская велокоманда Liv AlUla Jayco образована в результате слияния в 2024 году  команды Мирового тура Liv AlUla и континентальной Liv Racing TeqFind.

 

Велоформу представили Мауро Шмид (Mauro Schmid) , Матильде Витилло (Matilde Vitillo) и Уршка Жигарт (Urška Žigart).

 

 

Новый дизайн велоформы команды Jayco-AlUla в 2024 году

 

Новый дизайн велоформы команды Jayco-AlUla в 2024 году

 

Новый дизайн велоформы команды Jayco-AlUla в 2024 году

 

Новый дизайн велоформы команды Jayco-AlUla в 2024 году

 

Новый дизайн велоформы команды Jayco-AlUla в 2024 году

 

Новый дизайн велоформы команды Jayco-AlUla в 2024 году

 

Новый дизайн велоформы команды Jayco-AlUla в 2024 году

 

Новый дизайн велоформы команды Jayco-AlUla в 2024 году

 

Новый дизайн велоформы команды Jayco-AlUla в 2024 году

 

Новый дизайн велоформы команды Jayco-AlUla в 2024 году

 

Новый дизайн велоформы команды Jayco-AlUla в 2024 году

 

Новый дизайн велоформы команды Jayco-AlUla в 2024 году

 

 

Photo © GreenEDGE Cycling

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Теги к статье: Jayco-AlUla

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Комментарии

  • RVL
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (34)
    RVL-Фото
    Саш, Нам же не приговор суда Ольга описала. Да и версию Денниса тут никто не излагал.
    Ждём-с...
  • RVL
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (34)
    RVL-Фото
    Трезвый такого не напишет))
    Вангую...ведь...
    Сочинение на вольную тему)))
    Зы. Ситуация непростая.
  • Freejazz
    X2O Trofee Baal - GP Sven Nys- ... (7)
    Freejazz-Фото
    Просто велокросс - нишевый вид со своими ограничениями. Убери большую троицу - останется другая большая троица плюс 2-3 кандидата по состоянию на текущий момент. И как всегда Изербит будет рулить в начале сезона и проседать в конце. У женщин вариантов тоже не через край, к тому же сильно (сильнее чем мужики) зависят от самочувствия прямо по всему сезону (Альворадо в прошлом, Бетсема в этом). Ну что есть - то есть.
  • Earl57
    X2O Trofee Baal - GP Sven Nys- ... (7)
    Earl57-Фото
    Ван Арту Фландрия и Рубэ интересны больше чем велокросс - виноват Лапартьен. Пидкоку Тур де Франс важнее велокросса - виноват Лапартьен. Потому что если их раньше интересовал велокросс, то он должен интересовать их до конца карьеры. И они не имеют права на смену приоритетов. Пидкок даже большую часть весенних классик пропускает в этом году, переключается на многодневки. В этом тоже виноват Лапартьен. Потому что своих желаний у парня быть не может, он обязан делать то, что от него кто-то где-то ожидает.
  • velodoctor
    X2O Trofee Baal - GP Sven Nys- ... (7)
    velodoctor-Фото
    Надо как в биатлоне стрельбу в кросс добавить, тогда шансы появятся некоторых.
  • Виктор Сироткин
    X2O Trofee Baal - GP Sven Nys- ... (7)
    Виктор Сироткин-Фото

    положение таково, что современный мужской велокросс спасёт только отсутствие большой тройки на Чемпионате мира: борьба за оставшиеся места на подиуме уже никому не интересна - ни зрителям, ни спонсорам, ни участникам.
    ВВА уже точно не едет. Пидкок использует велокроссовые старты только для подготовки к шоссейному сезону и, возможно, тоже пропустит ЧМ-2024. Осталось МВДП уговорить не защищать титул.
    Но кто его теперь остановит? В олимпийский год, когда есть возможность взять ВСЕ титулы Чемпионатов мира и олимпийских дисциплин: кросс, шоссе, МТБ.
    Лапартьен уже сейчас спит плохо и жалеет, что руководит не автогонками, где лидерам подвешивают балласт для снижения возможностей. Он понимает, что по итогам этого года может случиться так, что МВДП получит официалный бессрочный титул Короля велоспорта, недавние оскорбления со стороны болельщиков покажутся цветочками, а Лапартьен распрощается с карьерой. Посмотрим на него ближе к лету, вертящемуся как уж на сковородке и меняющему правила в последний момент.

  • VeloVelo
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (34)
    VeloVelo-Фото

    "Баба была плоха, бросалась на капот, все мозги проела и поэтому ее можно было задавить!"

    Так ты это представляешь себе? То есть, ты его оправдываешь? Я правильно тебя понимаю?

  • Hansmer
    Матье ван дер Пул — победитель ... (3)
    Hansmer-Фото
    Цитата: RVL
    Интересно, за что он в болельщиков плюнул?
    Это было не на этой гонке. Тут всё написано - https://velolive.com/velo_news/25734-mathieu-van-der-poel-pobeditel-etapa-kubka
    -mira-po-velokrossu-v-hyulste.html
  • Гонщик
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (34)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: EL-Fenomeno

    Кстати, по Дэннису пишут, что накануне смертельного инцидента он посорился со своей женой, более того отпечатки пальцев (жены) нашли аж на капоте авто; это и навело полицию на мыслЮ, что жена была именно сбита пикапом, за рулём котороги был сам Роан...очень жаль( Молодой ведь ушла на тот свет из-за мужа (!?), всего в 32 года((

    Говорят, что они поссорились, Деннис сел в машину и хотел уехать. Мелисса цеплялась за машину, пытаясь ее остановить. Роан все равно поехал и несколько метров протащил жену на капоте, после чего она упала под колеса...
    Жалко их детей. Мать погибла, а отец пойдет в тюрьму за убийство.
    Если сама бросилась на авто , ничего ему не будет , достаточно видеофиксации , видимо конкретно достала парня ... 

  • VeloVelo
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (34)
    VeloVelo-Фото

    это просто жесть... не буду "ставить" никаких оценок... У Роана теперь будет достаточно времени, чтобы самому оценить всё то, что он наделал...

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3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
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