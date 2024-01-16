Новый дизайн велоформы команды Jayco-AlUla в 2024 году

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 19:41
Велокоманда Jayco-AlUla представила велоформу на 2024 год
Австралийская велокоманда Jayco AlUla и женская команда Liv AlUla Jayco представили велоформу сезона 2024 года. Велокоманды GreenEDGE поменяли дизайн привычной бело-голубой формы на сочетание оттенков синего, красно-оранжевого и фиолетового цветов. Как говорится в пресс-релизе команды Jayco AlUla, «цвета океана Австралиии, птицы-символа компании Jayco и велосипеда Giant вдохновил дизайнеров на синие тона, красно-оранжевые символизируют цвета пустыни, фиолетовый - цвет ночного неба оазиса Аль-Ула (AlUl) и компании Liv Cycling».
Мужская велокоманда продолжит выступать на велосипедах Giant, женская - на велосипедах Liv. Женская велокоманда Liv AlUla Jayco образована в результате слияния в 2024 году команды Мирового тура Liv AlUla и континентальной Liv Racing TeqFind.
Велоформу представили Мауро Шмид (Mauro Schmid) , Матильде Витилло (Matilde Vitillo) и Уршка Жигарт (Urška Žigart).
Photo © GreenEDGE Cycling
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (508)